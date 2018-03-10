 Может, это украинцы, татары, евреи с российским гражданством, может, американцы заплатили им, - Путин о подозреваемых во вмешательстве в выборы президента США. ВИДЕО

Об этом он заявил в интервью каналу NBC News, передает Цензор.НЕТ.
"Почему вы решили, что российские власти, включая меня, дали кому-то разрешение на это?" - отметил Путин на вопрос ведущей о вмешательстве РФ в выборы президента Соединенных Штатов Америки в 2016 году.
Ведущая уточнила мнение главы РФ о 13 россиянах, которым выдвинули обвинения о вмешательстве в президентские выборы в США. "Так что, если они русские? Есть 146 миллионов россиян, и что? Мне все равно. Они не представляют интересы российского государства", - сказал Путин.
Путин даже отметил, что они могли принадлежать к другим этническим группам.
"Может быть, это украинцы, татары, евреи, только с российским гражданством. Может быть, у них двойное гражданство или, может быть, "зеленая карта". Может быть, американцы заплатили им за эту работу. Знаете? Я не знаю", - сказал он.
На вопрос, обеспокоен ли он тем, что российские граждане атакуют американскую демократию, Путин ответил, что не видел никаких доказательств того, что предполагаемое вмешательство нарушило российское законодательство. "Мы в России не можем преследовать кого-либо, если они не нарушали российское законодательство. Дайте нам официальный запрос, и мы посмотрим на него", - сказал он.
Американские спецслужбы и многие западные аналитики заявили, что вмешательство России осуществлялось по приказу Кремля, но Путин это отрицает.
"Может ли кто-нибудь действительно поверить, что Россия, за тысячи километров ... повлияла на исход выборов? Разве это не смешно даже для вас? Мы не видим, какую цель мы бы достигли, вмешавшись. Нет цели", - заявил он.
Напомним, Министерство юстиции США опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы. В отношении бывшего главы штаба Дональда Трампа Пола Манафорта выдивнуты уже вторые обвинения по делу относительно вмешательства России в выборы президента США. Он не признал себя виновным.
какой каселёк?
маразм как космос - безграничен!
По словам министра, в перечень КПП добавлены порты Актау и Курык. Делается это целиком в интересах РК как стратегического партнера США, которые стремятся к поддержанию мира и стабильности в соседнем Афганистане.
Взаимодействие Казахстана и США, расширившееся после визита Назарбаева в Вашингтон, приобретает конкретное содержание, отметил Абдрахманов.
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Хуйлом почав ділити росіян за національною ознакою. Тепер росія це колишній СРСР☺
"Так что, если они русские? Есть 146 миллионов россиян, и что? Мне все равно..." (с)
Это все что надо знать о рузком вожде и его отношении к своим холопам, а их у него много - 146 млн. голов!
Вообще любовь крошечного рашенфюрера-олигофрена из подворотни к мультяшкам общеизвестна. Он с их помощью пугает мир новым оружием. И никто,кстати, не собирается предоставлять этим охеревшим агрессивным имбецилам никаких доказательств. Они сами всё знают, да и законодательства там нет никакого. Так что сиди, больной ублюдок, в своей выгребной яме и не вы...ёживайся
За время совка, да и за годы независимости в Украине постепенно деградировал уровень способности вести допрос как у следователей, соответствующих структур, так и у судей. Это несмотря на то, что почти все они читали специальную литературу по тактике ведения допросов. Оно и понятно, когда можно добиться нужных показаний легкими или жесткими вариантами пыток или просто - правильной договоренностью с подозреваемым, то изыски допросного искусства были просто невостребованными. Пользоваться этим искусством могли люди особого склада мышления и несомненно - высокого интеллектуального уровня, поскольку логическое мышление должно быть просто незыблемым.
В общем, допрашиваемого мягко подводили к основному вопросу или вопросам, чтобы он утратил бдительность и сказал правду, а не придуманную историю. После этого, а иногда - вместо этого, когда не получается усыпить бдительность, нужный вопрос задается в разных формулировках и по разным поводам. В общем, опытный следователь или судья вполне может поймать на лжи допрашиваемого. Как только такое становится очевидным, то дальше его ловят на противоречиях и тот окончательно «засыпается». У нас только начинает внедряться институт присяжных, но когда он станет обыденным, то ответы допрашиваемого, по части убедительности, будут оценивать именно эти люди, которые и выносят вердикт о виновности или невиновности подсудимого или правдивости показаний свидетелей.
В любом случае, пойманный на лжи, а особенно - на только что озвученной лжи, допрашиваемый выглядит жалко и очень часто «ломается» просто на глазах. Но есть еще одна категория лиц, которые проводят пусть и не допрос, в процессуальном смысле этого слова, а интервью, что почти одно и то же, но с разными последствиями для интервьюируемого и допрашиваемого.
Журналист, если это журналист, может и должен докапываться до правды, проводя собственное журналистское расследование. Если формат его расследования предполагает интервью главного фигуранта, то он использует примерно ту же тактику, что следователь или судья. Он сам пытается понять, насколько правдивы те вещи, которые он слышит и если это журналист-профи, то даже не будет делать собственных выводов, а предоставит их на суд своей публики. Но для этого сам материал должен быть безупречным.
И вот представим, как будет выглядеть интервьюируемый, которого прямо в ходе интервью уличили во лжи? А если речь идет о политическом, публичном деятеле, который торгует своей честностью, открытостью и бескорыстностью? Хорошо, а если на лжи и прямо в ходе интервью, ловят первое лицо государства? Ведь это же получается, что первое кресло занял брехун, который смог одурачить собственного избирателя, а раз он врет или врет так, что его могут поймать на лжи, то он это делает и внутри страны и во вне ее. Такое положение будет однозначно соотноситься и с самим государством, главой которого является это первое лицо.
Именно такой случай только что произошел с Путиным. Тут уже речь не идет о том, что с течением времени он меняет свою риторику на противоположную, как это было с оккупацией Крыма. Как мы помним, сначала он утверждал, что ничего не знает о том, кто в Крыму захватывает административные здания, а через четыре года он же говорит о том, что лично руководил всей операцией захвата Крыма. Но между двумя этими утверждениями лежит четыре года и дед, выживая из ума, мог что-то просто забыть, но если он забывает о том, что говорил минуту назад, то это - совсем другое.
Итак Путин, на свою голову, дал обширное интервью американской журналистке Мегин Кейли. Состояло оно из двух частей и теперь опубликовано на официальном сайте Кремля. Желающие могут его почитать и заскринить. Думаю, что очень быстро эту красоту снесут, ибо Владимир Владимирович засыпался полностью и сдал с потрохами свою больную страну. В принципе, будь там адекватное государственное ядро, то после этого интервью, текст обязательно бы удалили, а видео - уничтожили, а самого старика - вывели бы к самой кремлевской стене, застрелили и сожгли бы труп в бочке, поливая керосином, как это сделали в свое время» с Фанни Калан.
Итак, в первой части интервью Келли, что называется, раскачала Путина по технике. Речь шла о его знаменитых заявлениях о ядерных ракетах, которые обходят системы ПРО и даже отдельные сельские сортиры, на открытой местности, демонстрируя эффект ОЗТП - особо запутанной траектории полета. В общем, она с нескольких заходов задавала уточняющие вопросы о том, почему же РФ наваяла таких загадочных ракет, в чем причина такой титанической работы. На это Путин ответил несколько раз, повторяя одно и тоже, что очень важно.
На самом деле, Мегин Кейли вела Путина к ответу на вопрос о причинах, побудивших его ваять новые наступательные вооружения и таки получила ответ, в нескольких вариациях. По словам Путина, это стало ответом на развертывание в США системы ПРО. Тут есть некая спекуляция, которая легко укладывается в голове россиян и другой ватоголовой публики. Суть ее сводится к тому, что аббревиатура ПРО означает: «противоракетная оборона». То есть, речь идет о создании комплекса оборонительных систем, заточенных от нападения противника, использующего ракетное оружие. То есть, речь идет об обороне.
В этой связи, практически слово в слово тоже самое было сказано официальным Кремлем о комплексе оборонительных сооружений, ныне известных как «Линия Маннергейма» в Финляндии. Осенью 1939 года совковая пресса была завалена тоннами статей о том, что Линия Маннергейма нависла над Ленинградом и угрожает ему! Тысячи танков совка никому не угрожают, а бетонные ДОТы и казематы - угрожают! И это не смешно, ибо стало оправданием Кремля для развязанной войны. Видите ли, они хотели «отодвинуть границу». Тут - та же самая ситуация.
Причем, бред, который Путин несет, еще более чудовищный в своей бездонной тупости хотя бы потому, что для уничтожения человечества РФ вообще не нужно никуда стрелять своими ракетами, а просто подорвать боеголовки в местах их базирования. Все! Армагеддон обеспечен.
Но Келли его таки раскрутила и Путин ответил, что на разработку оборонительных систем РФ ответила разработкой систем наступательных. Как говорится: Гаага - раскрывай двери!
Но кроме этого, Путин ляпнул то, чего делать не следовало вовсе. Будь у него хоть какой-то пристойный уровень IQ, он никогда не стал бы привязываться к дате своего решения по созданию нового ударного оружия. Но он сделал это и несколько раз указал на 2002 год. Желающие могут поднять прессу того времени и увидеть, что никаких угроз для РФ не было в принципе, а развертывание указанных оборонительных систем произошло гораздо позже, и как теперь выясняется - не напрасно.
Хотел того Путин или нет, но он подтвердил то, о чем мы писали уже с десяток раз и на что больше никто не обращал внимания. Путин подтвердил время и имя человека, сказавшему нечто, заставившего его становиться во все более жесткую оппозицию к США. А писали мы о том, что именно в 2002 году состоялась беседа с «глазу на глаз» Путина и президента США Джорджа Буша Младшего. Путин врет о вопросах, обсуждавшийся в тот раз, от начала и до конца.
На самом деле, Путин пытался протиснуться в «высшую лигу», а как предлог, пытался продать свой «опыт» борьбы с «терроризмом». Напомним, Штаты готовились к проведению крупных военных операций в Ираке и Афганистане и в район Залива уже шли транспорты с военной техникой и личным составом. Вот тогда-то Путин и предложил свои услуги по продаже друга Муамара взамен допуска его к решению мировых вопросов. Там Бушу было не до церемоний и он послал Путина туда, куда положено и откуда у него теперь всемирно известный псевдоним. При этом, Буш ему рассказал о том, что дело не в РФ, как в таковой, а в нем лично, ибо не сегодня - завтра вылезут его подвиги с наркотрафиком, отмыванием грязных денег и геноциде чеченцев. Причем, Буш сказал, что Штатам оно не надо, ибо своих проблем масса, вот война на подходе, но всего этого настолько много, что рано или поздно - вылезет наружу и обляпает всю мировую элиту. Насколько можно верить источникам, откуда была получена такая информация, Буш четко разделил РФ и Путина и посоветовал тихонько досидеть до конца срока президентства и куда-то исчезнуть, а РФ без него как-то поднимется к уровню, когда ее могут взять в равноправные партнеры.
Вот именно эта личная обида и зажгла тротил в пятой точке Владимира Владимировича, а Владимир Вольфович нес пьяную чушь из Багдада, «тыкая» Бушу и обещая ему, что тут его армию покрошат, как-бы намекая, что Москва Саддаму поможет.
В общем, дедушка Фройд мог бы много чего тут написать. Мы относились к этой информации как к условно достоверной именно до сего дня, пока Путин сам подтвердил и 2002 год и Джорджа Буша, как того, кто сказал ему неприятные вещи. Заметим, Штатам тогда уж точно было не до ПРО, ибо они явно ввязывались в большую драку, чреватую долгостроем. Так что Путин засыпался как по общей своей теории, в плане реакции на оборонительную систему США, так и по деталям, что не менее важно.
Но это лишь цветочки. Дальше оказалось еще интереснее.
(окончание следует)