 Может, это украинцы, татары, евреи с российским гражданством, может, американцы заплатили им, - Путин о подозреваемых во вмешательстве в выборы президента США. ВИДЕО

Об этом он заявил в интервью каналу NBC News, передает Цензор.НЕТ.

"Почему вы решили, что российские власти, включая меня, дали кому-то разрешение на это?" - отметил Путин на вопрос ведущей о вмешательстве РФ в выборы президента Соединенных Штатов Америки в 2016 году.

Ведущая уточнила мнение главы РФ о 13 россиянах, которым выдвинули обвинения о вмешательстве в президентские выборы в США. "Так что, если они русские? Есть 146 миллионов россиян, и что? Мне все равно. Они не представляют интересы российского государства", - сказал Путин.

Путин даже отметил, что они могли принадлежать к другим этническим группам.

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"Может быть, это украинцы, татары, евреи, только с российским гражданством. Может быть, у них двойное гражданство или, может быть, "зеленая карта". Может быть, американцы заплатили им за эту работу. Знаете? Я не знаю", - сказал он.

На вопрос, обеспокоен ли он тем, что российские граждане атакуют американскую демократию, Путин ответил, что не видел никаких доказательств того, что предполагаемое вмешательство нарушило российское законодательство. "Мы в России не можем преследовать кого-либо, если они не нарушали российское законодательство. Дайте нам официальный запрос, и мы посмотрим на него", - сказал он.

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Американские спецслужбы и многие западные аналитики заявили, что вмешательство России осуществлялось по приказу Кремля, но Путин это отрицает.

"Может ли кто-нибудь действительно поверить, что Россия, за тысячи километров ... повлияла на исход выборов? Разве это не смешно даже для вас? Мы не видим, какую цель мы бы достигли, вмешавшись. Нет цели", - заявил он.

Напомним, Министерство юстиции США опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы. В отношении бывшего главы штаба Дональда Трампа Пола Манафорта выдивнуты уже вторые обвинения по делу относительно вмешательства России в выборы президента США. Он не признал себя виновным.