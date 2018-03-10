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 Полиция расследует жестокое избиение детей репетитором в Одесской области. ВИДЕО

Сотрудники Национальной полиции начали уголовное производство по факту избиения детей женщиной-репетитором в Одесской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Нацполиции Украины в Одесской области.

Речь идет об инциденте, о котором стало известно из вирусного ролика в Youtube. ВНИМАНИЕ! Видео не для слабонервных.

...

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В ходе проверки полиция установила, что данный факт имел место в Беляевском районе Одесской области в 2016 году. Полицейские установили личность женщины, она уже призналась в совершенных незаконных действиях.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.126 (побои и издевательства) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.

Согласно закону, подобные действия наказываются штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот часов, или исправительными работами на срок до одного года.

Источник: https://censor.net.ua/v3054788
 
 
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А избиение людей под зРадой расследует ? Полиция расследует жестокое избиение детей репетитором в Одесской области - Цензор.НЕТ 7927Вчера бить людей у памятника Шевченко духу не хватило.....
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А пусть, для начала, полиция этого "репетитора подержит, дети ему вернут "должок".
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Я все время подчеркиваю то,что законы в Украине неадекватные и нечеловеческие. Как можно наказывать эту явную садистку, которая в свое удовольствие издевается над маленькими детьми,штрафом? У нас законы пишут такие же нелюди как эта сатана, что на видео. Другими словами не объяснить тот законодательный беспредел, что творится у нас в стране.
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Законы ужасные и нечеловеческие, а люди тут ни при чем. Украинцы выезжая за границу, где другие законы, ведут себя там вполне адекватно. Все в нашей жизни зависит от законодательства и виновны в том, что сейчас в стране именно законодатели. А люди кругом одинаковые.
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У нас, для примера, существует закон о запрете курения в общественных местах, кто-то его соблюдает? Да все срали на всех, и дело все именно в людях, в их способности брать на себя ответственность... Каждый считает, что он хитрожопее другого... Так и живем пытаясь друг друга нае@ать, в итоге остаемся у разбитого корыта...
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Репетитор чего? Садо-мазо? Родители ещё и деньги за это платили,что ли?
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Жуть... Ну ладно, она садистка конченная, но неужели родители детей не видели этого? Неужели они были слепы и глухи, что эта мразь издевается над их детьми?
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Скоріш за все батьки у цих діток теж хардорівські БДСМщики!
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Родители не верили своим детям... Они не могли себе представить, что такое возможно... Списывали это на то, что дети просто не хотят заниматься...
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Її треба не на зону а в дурку, років на 5.
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Діти невгамовні, від яких відмовились школи.
А вона їх дійсно навчила.
Винні батьки, бо пестощами та вседозволеністю виховують егоїстичних виродків.
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Это бред полный, детей бить нельзя, иначе вырастут и начнут убивать и издеваться над другими, примеров масса.
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Раніше всіх били, лозиною, кропивою і нічого, люди виростали.
А зараз дітей в ями та сміття викидають, влаштовують показові побиття.
Різні випадки бувають.
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насправді це не так. Наших бабусь, дідів, які народилися до революції в Україні дітьми ніхто не бив. Могли пару раз потягнути символічно. А діти виховувалися тис, що були весь час зайняті та власним прикладом. Вищі класи муштрували дітей в спеціальних виховних закладах.
Але потім совєтська влада почала всіляко стимулювати фізичне покарання дітей - тоталітарній державі потрібні були покірні громадяни.
Проблема в тому, що третє покоління тих- хто виростає в вихованні насиллям вже своїх дітей починають забивати та катувати, що ми зараз і спостерігаємо.
щодо пестощів та вседозводеності, то це також зворотня сторона медалі, батьки пам'ятають, як їх били дітьми, то не хочуть повторювати це зі своїми дітьми, але кидаються в іншу крайність.
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Маячня. По-перше не усіх, а по-друге що, тоді не було маніяків, вбивць, садистів? Все це було, закони психології ще ніхто не відміняв. Якщо дитину бити і принижувати, то вона потім буде відіграватися на слабших. В мене одного знайомого батько бив в дитинстів, так коли той виріс, то батька гамселив тільки так і той нікуди не скаржився, а для усіх, хто цього не знав син був з серії "люди виростали".
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Ви про тих битих дітей, особливо у церковно-прихідських школах, які потім зробили Жовтневу революцію, влаштували Червоний терор та голодомори з ГУЛАГами?
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Що цікаво, то коли маніяків ловили, то, як правило, з'ясовувалося, що майже усі вони переживали приниження у дитинстві. А потім багато з них були поважними громадянами і ніхто ні на роботі, а інколи і вдома, не могли повірити, чим ці громадяни займалися у вільний час.
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Она преподала ему урок права сильного. Теперь он когда вырастет будет думать, что кто сильнее, тот и прав(((. Жаль ребенка.
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Діти робили успіхи в навчанні, тому батьки не звертали увагу на скарги.
Але приниження дійсно було, це вже не педагогіка, та всіх нюансів ми не знаємо.
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таких "репетиторов" надо вечерком угощать топором по голове
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Теперь он когда вырастет будет думать, что кто сильнее, тот и прав(((. Жаль ребенка.

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В данном случае со стороны педагога это конечно перебор.
Это не обсуждается.

НО, я так предполагаю, что до момента начала раздачи оплеух эта пожилая женщина не единожды пыталась объяснить им некую тему по математике в то время, как два оболтуса были увлечены боданием под столом собственными ногами, с забрасыванием их друг на друга. И, видимо, даже не смотря на это, она не сразу бросилась их трясти и раздавать оплеухи.
Родители платят деньги и за свои деньги ждут результат.
А малолетний неуправляемый и абсолютно немотивированный на учёбу выродок бездарно тратит своё время, время товарищей, время и нервы учителя и родительские деньги. А, вот, мотивация ребёнка на учёбу - это задача родителей, а не репетитора.

Будь это мой ребёнок, то обязательно предварительно разобравшись в ситуации, выслушав ребёнка и учителя, и убедившись, что моё счастье, мало того, что сам не занимается, но ещё и мешает остальным, я бы ещё и добавила ему на орехи дома, максимально доступно объяснив, что если он не в состоянии усваивать материал на уроке в школе, как большинство нормальных детей, слушающих преподавателя, то я плачУ деньги, которые, возможно, достаются мне нелёгким трудом, репетитору не за то, что бы он (ребёнок) ещё и на занятиях с репетитором занимался хернёй, бодаясь ногами под столом, вынося мозг преподавателю и доводя его до нервных срывов...

Кстати, никогда не смогла бы работать учителем. "Мало кто знает, но у всех учителей, как правило со временем возникает как минимум неврастения и другие психические расстройства на базе поведения учеников."(с)
И низкий поклон каждому учителю, педагогу, репетитору, которые в своё время тратили свои нервы, здоровье и силы со мною.
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Пани Марыся,вы что дура набитая с педобразованием?Каким боком и по какой такой справедливости старая ведьма может бить моего ребенка,сына,мою кровинушку.Да я бы ей руки поотрывал,а не выяснял с каких таких побуждений она прикоснулась к моему ребенку.Откажись от репетиторства и все.Вся проблема,но нет же-хочет и рыбку сесть и на ...... сесть.Вы таким образом скоро и педофилов будете оправдывать.А что?Встал у дяди и как ему помочь?Дяде тети не дают,а у ребенка можно и так взять,от него не убудет.А потом еще и дома наказать,чтоб не ходил там где не надо.
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Чому та баба клімаксна могла навчити? Хіба що якоїсь елементарщини, але не більше.
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есть разница между наказанием и унижением..
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є. вона переступила межу.
з іншої сторони, мені мої вчителі скаржились на теперішніх діток, батьки потурають, і вони так ставляться- байдуже.
мати, зневага це само собою
навіть дзюрять у горщики з квітами.
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не нравится -не учи. или заткнись и бери бабло за репетиторство. а за своего ребенка я и череп проломить могу
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не хами.
сам то ты чем от учительницы отличаешься?
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Нічого іншого і не чекав від троля-борцуна з баргами. Їм чим гіше - тим краще. Бийте дітей, так ви їх виховуєте, знущайтесь - це виховує естетичну особистість. Все перекручують.
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троль-борцун з баргами ? Поліція розслідує жорстоке побиття дітей репетитором в Одеській області - Цензор.НЕТ 5219

що в людей в голові.......
по собі судять щоразу.
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Це точно не той випадок- ви дивилися відео?
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дивилась, здається по тсн, там по-іншому розповідали.
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То подивіться, а не слухайте журналістів- я намагаюся мати власну думку виходячи з фактів, а не слухати журналістські побрехеньки.
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она старая совковая тварь. ты видела ее интервью? еще та маразматичка. я бы на месте родителей ей нос сломал или с лестницы бы подтолкнул.
а еще она похожа на тех старых тварей которых стримили 23 февраля когда совковые песни орали в Одессе у памятника.
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Можливо. Не буду тут сперечатися, бо інформації малувато.
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в 2016 году?
т.е. до этого как то все было тихо и она и дальше творила что хотела?
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ЭТУ СУКУ НА КОЛ ПОСАДИТЬ. ГДЕ ИХ РОДИТЕЛИ.? ЭТА СУКА РАЗРУШИТ ПСИХИКУ ДЕТЕЙ
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Запретить ей заниматься репетиторством
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А что за козлина вторая взрослая снимает это действо?
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Взрослый,она обращается смотри мол тот тупой,а та хитрая
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можливо це знімалося для реклами, щоби показувати батькам неслухняних дітей, як вона швиденько перевиховує тих малих неслухів.
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Да уж, исправительные работы - это то, что надо... Она будет продолжать детей душить на репетиторствах, просто 10 - 30 % дохода от этого будет отчисляться государству... А чо, нехило так можно бюджет поднять...
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де ви побачили виправні роботи? громадські роботи - це прибирання вулиць.
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Ходить или не ходить к репетитору - дело добровольное. Неужели никто из детей не пожаловался родителям на подобное отношение? Или родителям все равно, или они не слышат/не верят своим детям?
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Тем родителям которым все равно предпочитают деньги потратить на водку, а не на репетитора. Другой вопрос, может для некоторых детей в первую очередь нужен психолог, а потом репетитор?
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Нет. Есть ещё и другой тип родителей, которым всё равно.
Я деньги плачу...а ты должен воспитывать, обучать, делать человека из моего ребёнка...Но, при любом случае, я подчеркну своему ребёнку, что ты обслуга, человек второго сорта, раз я оплачиваю твои услуги.
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А вот мне интересно, если бы пришла мать или отец этого ребенка и надавали бы оплеух неуравновешенной старушке, что бы ветка орала? Она же женщина или правильно сделали?
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Их бы просто посадили по нашим "справедливым" законам, а эта тварь даже срок реальный не получит за то что над детьми глумилась.С ними психологам надо работать чтобы определить какую психическую травму эта тварь нанесла
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Дебілка вчитель причому на всю голову, а батьки теж не менші дебіли. По перше я впевнений, що діти батькам говорили, та вряд чи дебіли батьки вірили своїм дітям.
Батькам було просто зручно не займатися вихованням своїх дітей, тому вони і не бажали помічати очевидного, батькі які займаються своїми дітьми і піклуються про них, вже давно би помітили очевидне, але вони поки не побачили відео не вірили своїм дітям.
Повторюсь батьки не менше винні, хто знає як ті батьки ще відносяться до своїх дітей.
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Вряд ли говорили,запугала детей,дети ещё довольно маленькие
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Я бачив інтерв'ю з цими батьками які говорили, що їм діти казали, але вони невірили, адже вчитель здався їм святив і казав, що вони брешуть, вони вірили вчителю, а не дітям, доки відео не побачили.
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Эта сцука явно с садисткими наклонностями, честно говоря на месте родителей этих детей трудно было бы удержаться забить её ногами...
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Покажу красавице своей видос,а то всё пихает ребёнка на всякие развивалки и репетиторы(соревнуются между собой куда ребёнка водят итд.)
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У этой женщины нервная болезнь и ей нельзя общаться с детьми. Мало кто знает, но у всех учителей, как правило со временем возникает как минимум невростения и другие психические расстройства на базе поведения учеников. Ей нужно было отказаться от ученика, если он нарушает дисциплину и не доводить себя до такого. Вообще школьный учитель в украинской школе - совершенно не защищен от детей хулиганов, детей имеющих психические отклонения и на этой основе терроризирующих учителей и других детей. В США этот вопрос решается быстро. Если кто-то из учеников начинает мешать вести урок, вести неподобающе, то учитель делает замечание-другое. Если ученик продолжает, то учитель вызывает полицию и оформляет этот случай официально. Ребенка ставят на учет, врач назначает ребенку соответствующие психотропные препараты, которые он обязан принять по приходу в школу. За этим следит школьный врач, здесь строго, таблетки должны быть проглочены перед уроками. Если курс лечения не помогает, то лечение продолжается и постепенно ребенок превращается в полурастение, но зато он уже никого не терроризирует в классе и никто не страдает от его выходок. Так общество защищается от психических дивиаций тех детей, у которых это проявляется со школьной скамьи. Вырастет ли такой ребенок с дополнительными элементами слабоумия, к тем, что ему дала природа? Да. Но они считают такой подход наиболее гуманным. Есть альтернативы, но они очень дорогие и подавляющему большинству родителей просто не по карману.
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Родителям нужно быть внимательнее к своим детям, что это за родители такие, что дети не рассказывали им про издевательства, еще и деньги этой мрази платили за избиения своих детей, просто в голове не укладывается.
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Нехай батьки знають, як кацапку репетитором наймати...
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В Сполучених Штатах Америки за подібне рукоприкладство та погрози смерті дитині ("задушу сейчас") навіть батьків позбавляють батьківських прав, а ось така "репетитор" декілька років носила би робу на зоні.
Гідність громадянина країни виховується з малку - повагою та любов'ю.
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А у нас даже за обычную коррупцию не наказывают.
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о чем думали горе-родители,отдавая своих драгоценніх чад! старухе,которая 100 лет назад видела какие-то прогрессивніе методики..читает со старіх, желтіх страниц свои дурацкие уроки "улучшения английского"!..сейчас много молоденьких,умніх,позитивніх девочек -учительниц ,знающих меньше ...но интересней и лучше ..чем єта рухлядь прошлого века..
знаю,водят дети внука..доволен с наклейками і маленькими презентиками прибегает у уроков..хвалится успехами,нравиться ему Ирочка,он даже по отчеству не величает..но в школе норм..результати.. Поліція розслідує жорстоке побиття дітей репетитором в Одеській області - Цензор.НЕТ 9046
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У репетитора приступы ярости , а раздражитель -дети. Она ненавидит чужих детей .
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Викладач:
- Однак дуже смілива у вас вийшла курсова робота. Особливо вражає фраза: «Для нормальної роботи підприємств необхідні бухі оргії».
Студентка:
- Спасибі. Але взагалі-то я там довгі слова скорочувала - такі як «бухгалтерські організації».
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Прибежал-бы отец и я бы посмотрел что он сделал-бы с этой с*кой.
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У нас очень много неадекватных учителей, нормальных по пальцам пересчитать, в основном истерички, которых нельзя допускать до детей! Детей нужно любить, чтобы с ними заниматься, даже самых невоспитанных детей. Надо быть специалистом, знать психологию и уметь найти подход к ребёнку. А у нас до сих пор принято бить, чтобы запугать, унизить и подчинить ребёнка. Совок в чистом виде.
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после фразы "вот попадает ко мне дерьмо какое" выключила видео, это уже ниже уровня плинтуса. Баба-репетитор - полный отстой, самоназванный пидахох.
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не все школьные училки явным образом проявляют свою агрессию к детям. большинство применяют методы психологического насилия. поэтому они остаются без юридического наказания. садизм по отношению к детям среди педагогических работников очень распространен. но всех под одну гребенку грести нельзя. встречаются и очень позитивные люди в этой профессии. но намного реже, чем ущербные. необходимо создавать систему психологического тестирования педагогов и выявлять тех, у кого есть проблемы, которые проявляются в форме ненависти к детям. это могло бы помочь защитить детей от таких вот тихих маньяков
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПолиция расследует жестокое избиение детей репетитором в Одесской области. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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