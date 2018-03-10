 Полиция расследует жестокое избиение детей репетитором в Одесской области. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Нацполиции Украины в Одесской области.
Речь идет об инциденте, о котором стало известно из вирусного ролика в Youtube. ВНИМАНИЕ! Видео не для слабонервных.
В ходе проверки полиция установила, что данный факт имел место в Беляевском районе Одесской области в 2016 году. Полицейские установили личность женщины, она уже призналась в совершенных незаконных действиях.
Уголовное производство открыто по ч.1 ст.126 (побои и издевательства) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.
Согласно закону, подобные действия наказываются штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот часов, или исправительными работами на срок до одного года.
А вона їх дійсно навчила.
Винні батьки, бо пестощами та вседозволеністю виховують егоїстичних виродків.
А зараз дітей в ями та сміття викидають, влаштовують показові побиття.
Різні випадки бувають.
Але потім совєтська влада почала всіляко стимулювати фізичне покарання дітей - тоталітарній державі потрібні були покірні громадяни.
Проблема в тому, що третє покоління тих- хто виростає в вихованні насиллям вже своїх дітей починають забивати та катувати, що ми зараз і спостерігаємо.
щодо пестощів та вседозводеності, то це також зворотня сторона медалі, батьки пам'ятають, як їх били дітьми, то не хочуть повторювати це зі своїми дітьми, але кидаються в іншу крайність.
Але приниження дійсно було, це вже не педагогіка, та всіх нюансів ми не знаємо.
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В данном случае со стороны педагога это конечно перебор.
Это не обсуждается.
НО, я так предполагаю, что до момента начала раздачи оплеух эта пожилая женщина не единожды пыталась объяснить им некую тему по математике в то время, как два оболтуса были увлечены боданием под столом собственными ногами, с забрасыванием их друг на друга. И, видимо, даже не смотря на это, она не сразу бросилась их трясти и раздавать оплеухи.
Родители платят деньги и за свои деньги ждут результат.
А малолетний неуправляемый и абсолютно немотивированный на учёбу выродок бездарно тратит своё время, время товарищей, время и нервы учителя и родительские деньги. А, вот, мотивация ребёнка на учёбу - это задача родителей, а не репетитора.
Будь это мой ребёнок, то обязательно предварительно разобравшись в ситуации, выслушав ребёнка и учителя, и убедившись, что моё счастье, мало того, что сам не занимается, но ещё и мешает остальным, я бы ещё и добавила ему на орехи дома, максимально доступно объяснив, что если он не в состоянии усваивать материал на уроке в школе, как большинство нормальных детей, слушающих преподавателя, то я плачУ деньги, которые, возможно, достаются мне нелёгким трудом, репетитору не за то, что бы он (ребёнок) ещё и на занятиях с репетитором занимался хернёй, бодаясь ногами под столом, вынося мозг преподавателю и доводя его до нервных срывов...
Кстати, никогда не смогла бы работать учителем. "Мало кто знает, но у всех учителей, как правило со временем возникает как минимум неврастения и другие психические расстройства на базе поведения учеников."(с)
И низкий поклон каждому учителю, педагогу, репетитору, которые в своё время тратили свои нервы, здоровье и силы со мною.
з іншої сторони, мені мої вчителі скаржились на теперішніх діток, батьки потурають, і вони так ставляться- байдуже.
мати, зневага це само собою
навіть дзюрять у горщики з квітами.
сам то ты чем от учительницы отличаешься?
що в людей в голові.......
по собі судять щоразу.
а еще она похожа на тех старых тварей которых стримили 23 февраля когда совковые песни орали в Одессе у памятника.
т.е. до этого как то все было тихо и она и дальше творила что хотела?
Я деньги плачу...а ты должен воспитывать, обучать, делать человека из моего ребёнка...Но, при любом случае, я подчеркну своему ребёнку, что ты обслуга, человек второго сорта, раз я оплачиваю твои услуги.
Батькам було просто зручно не займатися вихованням своїх дітей, тому вони і не бажали помічати очевидного, батькі які займаються своїми дітьми і піклуються про них, вже давно би помітили очевидне, але вони поки не побачили відео не вірили своїм дітям.
Повторюсь батьки не менше винні, хто знає як ті батьки ще відносяться до своїх дітей.
Гідність громадянина країни виховується з малку - повагою та любов'ю.
знаю,водят дети внука..доволен с наклейками і маленькими презентиками прибегает у уроков..хвалится успехами,нравиться ему Ирочка,он даже по отчеству не величает..но в школе норм..результати..
- Однак дуже смілива у вас вийшла курсова робота. Особливо вражає фраза: «Для нормальної роботи підприємств необхідні бухі оргії».
Студентка:
- Спасибі. Але взагалі-то я там довгі слова скорочувала - такі як «бухгалтерські організації».