 Полиция расследует жестокое избиение детей репетитором в Одесской области. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Нацполиции Украины в Одесской области.

Речь идет об инциденте, о котором стало известно из вирусного ролика в Youtube. ВНИМАНИЕ! Видео не для слабонервных.

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В ходе проверки полиция установила, что данный факт имел место в Беляевском районе Одесской области в 2016 году. Полицейские установили личность женщины, она уже призналась в совершенных незаконных действиях.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.126 (побои и издевательства) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.

Согласно закону, подобные действия наказываются штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот часов, или исправительными работами на срок до одного года.