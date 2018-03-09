 Рекорд по наиболее массовому исполнению песен на слова Шевченко установлен во Львове. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает "Дивись.Інфо".

Песни на слова Шевченко одновременно исполняло 42 хоровых коллектива Львовской области. В целом это 1080 участников.

"В Украине такой рекорд установили впервые. Здесь собралось 42 хора и 1080 хористов. Все они исполнили песни на слова Шевченко. Имеем большую честь зафиксировать этот рекорд во Львове", - рассказал представитель Национального реестра рекордов Украины Олег Лисовой.

Хористы спели песни "Заповіт", "Думи мої, думи мої" и "Реве та стогне Дніпр широкий".

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