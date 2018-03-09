 Рекорд по наиболее массовому исполнению песен на слова Шевченко установлен во Львове. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает "Дивись.Інфо".
Песни на слова Шевченко одновременно исполняло 42 хоровых коллектива Львовской области. В целом это 1080 участников.
"В Украине такой рекорд установили впервые. Здесь собралось 42 хора и 1080 хористов. Все они исполнили песни на слова Шевченко. Имеем большую честь зафиксировать этот рекорд во Львове", - рассказал представитель Национального реестра рекордов Украины Олег Лисовой.
Хористы спели песни "Заповіт", "Думи мої, думи мої" и "Реве та стогне Дніпр широкий".
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....
"Ой Дніпре мій, Дніпре, широкий та дужий!
Багато ти, батьку, у море носив
Козацької крові; ще понесеш, друже!
Червонив ти синє, та не напоїв;
А сю ніч уп'єшся. Пекельнеє свято
По всій Україні сю ніч зареве;
Потече багато, багато, багато
Шляхетської крові. Козак оживе;
Оживуть гетьмани в золотім жупані;
Прокинеться доля; козак заспіва:
"Ні жида, ні ляха", а в степах Украйни -
О боже мій милий - блисне булава!"
...
Задзвонили в усі дзвони
По всій Україні;
Закричали гайдамаки:
"Гине шляхта, гине!
Гине шляхта! погуляєм
Та хмару нагрієм!"
Зайнялася Смілянщина,
Хмара червоніє.
А найперша Медведівка
Небо нагріває.
Горить Сміла, Смілянщина
Кров'ю підпливає.
Горить Корсунь, горить Канів,
Чигирин, Черкаси;
Чорним шляхом запалало,
І кров полилася
Аж у Волинь. По Поліссі
Гонта бенкетує,
А Залізняк в Смілянщині
Домаху гартує,
....
Зійшло сонце; Україна
Де палала, тліла,
А де шляхта, запертися,
У будинках мліла.
Скрізь по селах шибениці;
Навішано трупу -
Тілько старших, а так шляхта
Купою на купі.
На улицях, на розпуттях
Собаки, ворони
Гризуть шляхту, клюють очі;
Ніхто не боронить.
Если фокера или мессера завалить - это вторая, а если что-то достать - это первая. Титаренко.
Народ замученний мовчіть.
А на апостольськім пристолі Кабан вгодованний сидить
Везде попадется только переводная версия на корявом русском.