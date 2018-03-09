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 Общество
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Все про:Львов (3135) рекорд (182) Шевченко Тарас (214)

 Рекорд по наиболее массовому исполнению песен на слова Шевченко установлен во Львове. ВИДЕО

Во Львове ко дню рождения Тараса Шевченко состоялось наиболее многочисленное исполнение песен, написанных на слова Кобзаря. Соответствующий рекорд зафиксировали в Национальном реестре рекордов Украины.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает "Дивись.Інфо".

Песни на слова Шевченко одновременно исполняло 42 хоровых коллектива Львовской области. В целом это 1080 участников.

"В Украине такой рекорд установили впервые. Здесь собралось 42 хора и 1080 хористов. Все они исполнили песни на слова Шевченко. Имеем большую честь зафиксировать этот рекорд во Львове", - рассказал представитель Национального реестра рекордов Украины Олег Лисовой.

Хористы спели песни "Заповіт", "Думи мої, думи мої" и "Реве та стогне Дніпр широкий".

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Источник: https://censor.net.ua/v3054737
 
 
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СЕГОДНЯ ТОЧНО УСТАНОВЛЕН РЕКОРД - В КИЕВЕ К ПАМЯТНИКУ ШЕВЧЕНКО НИ ОДНА МРАЗЬ НАХОДЯЩАЯСЯ У ВЛАСТИ НЕ СМОГЛА ВОЗЛОЖИТЬ ЦВЕТЫ И ЭТО ПРАВИЛЬНО ПАНОВЕ !!!
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вот це ЕДНАННЯ И Е СТРАХ ВЛАДНОЙ ШОБЛИ
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зло обявозково повинно бути покарано
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Drudkh - Заграва 1768-го

"Ой Дніпре мій, Дніпре, широкий та дужий!
Багато ти, батьку, у море носив
Козацької крові; ще понесеш, друже!
Червонив ти синє, та не напоїв;
А сю ніч уп'єшся. Пекельнеє свято
По всій Україні сю ніч зареве;
Потече багато, багато, багато
Шляхетської крові. Козак оживе;
Оживуть гетьмани в золотім жупані;
Прокинеться доля; козак заспіва:
"Ні жида, ні ляха", а в степах Украйни -
О боже мій милий - блисне булава!"
...
Задзвонили в усі дзвони
По всій Україні;
Закричали гайдамаки:
"Гине шляхта, гине!
Гине шляхта! погуляєм
Та хмару нагрієм!"
Зайнялася Смілянщина,
Хмара червоніє.
А найперша Медведівка
Небо нагріває.
Горить Сміла, Смілянщина
Кров'ю підпливає.
Горить Корсунь, горить Канів,
Чигирин, Черкаси;
Чорним шляхом запалало,
І кров полилася
Аж у Волинь. По Поліссі
Гонта бенкетує,
А Залізняк в Смілянщині
Домаху гартує,
....
Зійшло сонце; Україна
Де палала, тліла,
А де шляхта, запертися,
У будинках мліла.
Скрізь по селах шибениці;
Навішано трупу -
Тілько старших, а так шляхта
Купою на купі.
На улицях, на розпуттях
Собаки, ворони
Гризуть шляхту, клюють очі;
Ніхто не боронить.
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Великий поэт, призывал к борьбе с олигархами, боролся за права простых людей.
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ВЧІТЬСЯ У ЛЬВІВЯН. АТО БІГАЄТЕ ПЯНІ ТА НАКОЛОТІ ПО КИЄВУ І ДВОХ СЛІВ НЕ ЗВЯЖЕТЕ ПО УКРАЇНСЬКІ.ПСИХІЧНО ХВОРОГО СААКАШВІЛІ СЛАВИТЕ ЗА ПЛЯШКУ ГОРІЛКИ.ТЬФУ НА ВАС ПРИДУРКИ.
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да иди ты в жопу, языкатый верблюда сын.
Если фокера или мессера завалить - это вторая, а если что-то достать - это первая. Титаренко.
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скільки вас істериків москальських ще по світу бігає=)))
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Кругом неправда і неволя,
Народ замученний мовчіть.
А на апостольськім пристолі Кабан вгодованний сидить
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А где можно найти дневник Т.Г. Шевченко в оригинале на украинском языке?
Везде попадется только переводная версия на корявом русском.
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Приватизація Кобзаря провалилася - вперше в історії президент України не поклав квіти до пам`ятника Тараса Шевченко через те, що його там чекав народ. Й ні рамки, ні мусорська гидота мальдівському гаранту не допомогли.
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И вдогонку....москали кажуть,шо Украiнской Мовы не iснуе? Украiнска - наiкраща Мова на Свiтi.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоРекорд по наиболее массовому исполнению песен на слова Шевченко установлен во Львове. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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