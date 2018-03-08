 "Было месиво, людей заталкивали в автобусы и увозили": протестующих против свалки жителей российского Волоколамска жестко разгоняет ОМОН. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ЭХО Москвы".

Отмечается, что к 5-ти часам к месту проведения акции приехал ОМОН и начал разгонять собравшихся.

Как сообщил местный житель Сергей Жуков, задержано уже 10-15 человек. С ними в отделение полиции приехал мэр города.

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"На данный момент приехал ОМОН, произошло задержание. Задержали порядка 10-15 человек, отвезли их в отдел. Было месиво, людей силой заталкивали в автобусы и увозили. В данный момент здесь находится глава города Волоколамска Петр Лазарев. В акции принимает участие порядка 100-150 человек, мы стоим и не отступаем, мы никуда не уходим, и не планируем уходить", - заявил он. - "Потому что это ужас! Дети плачут, кашляют, дети задыхаются, мы сами задыхаемся. Надеемся, что нас кто-нибудь услышит все-таки, и дадут нам дышать. Отобрали последнее: денег нет, ничего нет, все плохо, а тут еще и воздух отбирают".

Сейчас на въезде на полигон "Ядрово" остаются около 100-150 человек.

3-го марта более 5-ти тысяч жителей 20-тысячного города вышли на митинг против мусорного полигона. Они жаловались на неприятный запах и утверждали, что в городе невозможно дышать. Накануне в Волоколамске из-за вредных выбросов с "Ядрово" ввели режим чрезвычайной ситуации.