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 "Было месиво, людей заталкивали в автобусы и увозили": протестующих против свалки жителей российского Волоколамска жестко разгоняет ОМОН. ВИДЕО

Жители российского города Волоколамск Московской области пытаются перекрыть трассу и не пустить на полигон грузовики с отходами. Их пытается разогнать ОМОН.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ЭХО Москвы".

Отмечается, что к 5-ти часам к месту проведения акции приехал ОМОН и начал разгонять собравшихся.

Как сообщил местный житель Сергей Жуков, задержано уже 10-15 человек. С ними в отделение полиции приехал мэр города.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Стоять, ваши документы!": Оккупанты устроили облаву на симферопольском рынке, задержав минимум 5 человек с украинскими паспортами. ФОТОрепортаж

"На данный момент приехал ОМОН, произошло задержание. Задержали порядка 10-15 человек, отвезли их в отдел. Было месиво, людей силой заталкивали в автобусы и увозили. В данный момент здесь находится глава города Волоколамска Петр Лазарев. В акции принимает участие порядка 100-150 человек, мы стоим и не отступаем, мы никуда не уходим, и не планируем уходить", - заявил он. - "Потому что это ужас! Дети плачут, кашляют, дети задыхаются, мы сами задыхаемся. Надеемся, что нас кто-нибудь услышит все-таки, и дадут нам дышать. Отобрали последнее: денег нет, ничего нет, все плохо, а тут еще и воздух отбирают".

Сейчас на въезде на полигон "Ядрово" остаются около 100-150 человек.

3-го марта более 5-ти тысяч жителей 20-тысячного города вышли на митинг против мусорного полигона. Они жаловались на неприятный запах и утверждали, что в городе невозможно дышать. Накануне в Волоколамске из-за вредных выбросов с "Ядрово" ввели режим чрезвычайной ситуации.

Источник: https://censor.net.ua/v3054625
 
 
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Холопи не мають вирішувати куди свалять сміття на рашке, холоа то і є сміття. In russia the people is dust in the wind.
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Это они месивом называют?включите им майдан
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Когда львовский мусор по стране возили,незнали куда свалить,можно было трассы закрывать.Фрагмент демократии.
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)) лермонтов вангонул таки нормально, но мелко, как то так попутал, волоколамскою сошу и немцев, с бородино и хранцузами )) "смешались в куче " ))
летом "1998", ехали мы каякингонуть в Финскую Карелию. через их сраноскрепное бородино)) . ессно йа увидев из окна окружающий пийзджож, ну просто не мог сдержацца и трольнуть)) и таки сказав, шо могли б после "1812" ну хоть шо то по миниму подремантировать)). харашо таки, шо фсе Кайакеры - понятие смысловое, а не логическое)) народ пойнятливый. похихикали, поржали над тем, шо ну зато медведи "ревут по весне" (понятия "руцкая весна" - тода было протупленованговано)) ), так же как и в те далёкосовременные времена ))
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чернь бунтовать удумала, да опричники не дали.
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Пока вы ржёте с россиян, которые просрали свою страну, у нас под радой людей в кровь избивали! По голове бить - любимое дело беркута! Что-то цензор не пишет про митинги под радой, зато про марши феминисток, протесты где-то там на России - пожалуйста!
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Слабаки - нужно украинский Корд пригласить... Они бы показали как надо... Вот так например...А то раскудахтались раше-рабы....
"Було місиво, людей заштовхували в автобуси й відвозили": жителів Волоколамська, які протестують проти сміттєзвалища, жорстоко розганяє ОМОН - Цензор.НЕТ 4792
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Иш чаво..майданить удумали...дать им бы хорошо..
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Никто у вас воздух не отбирает. 300 срублей- и ваш: "Консервированный «Воздух Санкт-Петербурга» - оригинальный, многозначительный, интересный сувенир. Все зависит от воображения человека - он может вложить в жестяную банку, помимо воздуха, свои воспоминания, чувства, впечатления. Эта коробочка именно с такими ощущениями. Тот, кто это понимает, приобретает не пустоту, а приятные эмоции и воспоминания, увозит их с собой, дарит их друзьям и близким".
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Ты, Бутузик, нам не про расею рассказывай. А лучше покажи кровавые фоточки во время/после "зачистки" пл.Конституции от бойцов АТО, женщин и стариков. А то про расею ты складно вещаешь, а про зверства наших уродов не договариваешь..... Хотя давно понятно, что рыгоанальная шобла встала на путь превращения Украины в рашу.
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Не прошло и пяти минут как удалили критику на Цензор и Бутусова. Пад...юки!
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Но рукописи не горят. "Було місиво, людей заштовхували в автобуси й відвозили": жителів Волоколамська, які протестують проти сміттєзвалища, жорстоко розганяє ОМОН - Цензор.НЕТ 3556 Согласен на все 100. Меня тоже в бан на 3 дня отправили за критику Цензора и Бутусова. Зарабатывает "очки" для Собакова. "Було місиво, людей заштовхували в автобуси й відвозили": жителів Волоколамська, які протестують проти сміттєзвалища, жорстоко розганяє ОМОН - Цензор.НЕТ 4028
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"Беркут! Беркут! Путинвведивойска!"

майданят тут панимаишь...
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слава путену! он армию падымает и вяличие престиж раззиюжки превозносит. покажет врагам раззиюжки кузькину мать. ура!...
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Интересно, а что было в Киеве неделю назад? Проломленные головы, поломанные ребра, выбитые глаза, люди поставленные на колени, 111 арестованных. Докажите мне, что Украина не Россия.
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к сожалению Украина семимильными шагами бежит в сторону засРашки, в гнилой совок, в застой и бесправное болото ... самое неприятное, что она успела разругаться с соседями, Венгрией, Польшей, ЕС и т.д. постепенно теряя друзей и чуть ли не провозглашая ху*ловский тезис - кругом враги, указывающие нам как нужно жить ... грустно ...
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То э правильно. Раби повинні залишатися у стайні.
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Духовности учат,скрепами закрепляют знания по пустым расейским головам
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежом"Было месиво, людей заталкивали в автобусы и увозили": протестующих против свалки жителей российского Волоколамска жестко разгоняет ОМОН. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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