 "Со временем объясню, кто виноват в том, что мы не смогли отправить Дубневича в тюрьму. Он там обязательно будет", - внештатный агент НАБУ Шевченко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко заявил в интервью телеканалу ATR.

"По Дубневичу у нас, к сожалению, не получилось зафиксировать достаточную доказательную базу для суда по причине, которая меня очень расстроила в свое время. И сейчас она меня расстраивает, но я пока не могу озвучить эту причину, но со временем обязательно это сделаю и объясню, кто виноват в том, что мы не смогли отправить Дубневича в тюрьму раньше. Он там обязательно будет, я уверен в этом на 100 процентов, у нас нет никаких сомнений. Но могло бы быть быстрее", - заявил Шевченко.

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Напомним, в своем интервью Цензор.НЕТ Евгений Шевченко отмечал, что Ярослав Дубневич был его "первым делом в охоте на "крупного зверя".

"Он пытался дать взятку в размере 10 млн грн за то, чтобы НАБУ закрыло дело в отношении его компании. Но по некоторым причинам мы не смогли собрать достаточную для суда доказательную базу. Тогда Дубневичу повезло, и пока он остается на свободе. При этом возглавляет Комитет ВРУ по вопросам транспорта, являясь типичным примером политической "элиты" современной Украины, когда тот, кто принимает законы, на самом деле является прожженным коррупционером", - рассказал тогда Шевченко.

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