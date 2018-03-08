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 Политика Украины
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Все про:Дубневич (18) Шевченко Евгений (10)

 "Со временем объясню, кто виноват в том, что мы не смогли отправить Дубневича в тюрьму. Он там обязательно будет", - внештатный агент НАБУ Шевченко. ВИДЕО

По делу народного депутата от БПП Ярослава Дубневича у НАБУ пока нет достаточной доказательной базы для суда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко заявил в интервью телеканалу ATR.

"По Дубневичу у нас, к сожалению, не получилось зафиксировать достаточную доказательную базу для суда по причине, которая меня очень расстроила в свое время. И сейчас она меня расстраивает, но я пока не могу озвучить эту причину, но со временем обязательно это сделаю и объясню, кто виноват в том, что мы не смогли отправить Дубневича в тюрьму раньше. Он там обязательно будет, я уверен в этом на 100 процентов, у нас нет никаких сомнений. Но могло бы быть быстрее", - заявил Шевченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ разоблачило на Львовщине схему хищения газа на 1,4 млрд гривен компаниями Дубневичей (обновлено)

Напомним, в своем интервью Цензор.НЕТ Евгений Шевченко отмечал, что Ярослав Дубневич был его "первым делом в охоте на "крупного зверя".

"Он пытался дать взятку в размере 10 млн грн за то, чтобы НАБУ закрыло дело в отношении его компании. Но по некоторым причинам мы не смогли собрать достаточную для суда доказательную базу. Тогда Дубневичу повезло, и пока он остается на свободе. При этом возглавляет Комитет ВРУ по вопросам транспорта, являясь типичным примером политической "элиты" современной Украины, когда тот, кто принимает законы, на самом деле является прожженным коррупционером", - рассказал тогда Шевченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Операция по задержанию Альперина длилась около 2 месяцев, - внештатный агент НАБУ Шевченко

Источник: https://censor.net.ua/v3054619
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
У них там есть еще и внештатные агенты???
Но обсераются одинаково.
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По твоему очень легко посадить высокопоставленную чинушу по законам которые эта же чинуша, вместе с другими такими же, и принимала, в продажном, подыгрывающем этим чинушам, суде и в условиях тотальной круговой поруки?
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Нет, его задача тявкать на все, что хоть каким-то образом может нести угрозу барыгам. Оттого они тявкают на НАБУ, Михо, Садового, Гриценка, Йульку, даже на Маккейна.
И никогда не тявкают на друзей барыги - на медведчука,Труханова, Ахметова, Кернеса, Добкина и т.д.
Ибо порохоботы п@доры
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да, канеш...У НАеБУ все, как обычно..."вот-вот поймаем", "вот-вот докажем", а если не получается, то виноваты сразу суды. Вот мы поймали, а суды отпустили. Цирковое представление длится дальше.
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украинцы уже наелись обещаниями о борьбе с коррупцией, очень хочется чтобы НАБУ вело правильную работу по борьбе с коррупцией , чтоб они были объективны и честны, только почему-то пока все получается абсолютно наоборот. Скандалами, и вечными дележками между антикоррупциоными структурами коррупцию в стране увы не побороть
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верховная рада это типичное пристанище для прожженных корупционеров
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и скот- президент приложил для этого все силы!
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"внештатный агент" это как? секретный сотрудник типа.
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стукачек,дятел,сексот....
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а что, по этому поводу, думает огентесса Катерина? Давайте, тоже в студию.
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На жаль, це правда. Але правда і те, що злодій і корупціонер буде сидіти в буцегарні. І тут ні в кого ілюзій бути не може. А людям, які обирають депутатів у Верховну Раду варто перестати "любити" вухами. І вкрай неприємно, що Дубневича обрали від Львівської області.
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правда в том что Онищенка не выдают Украине по причине его политического преследования НАБУ.
Вот это трындец, ребятки.
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Онищенка не видають, як цінного свідка, якого в Україні можуть прибрати. А так відбувається документація важливих показів в тому числі і проти декого з нинішньої влади.
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ухаха.. И сколько ж лет надо их документировать??
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Напевно "подвигів" багато висить. Та і депутатів - велика кількість. А найголовніше - свідка бережуть. "Із часом поясню, хто винен у тому, що ми не змогли відправити Дубневича до в'язниці. Він там обов'язково буде", - позаштатний агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 4766
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холодницкий сказал не трындеть а он трындит - ну что ты будешь с ним делать..
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Так не буває. "Із часом поясню, хто винен у тому, що ми не змогли відправити Дубневича до в'язниці. Він там обов'язково буде", - позаштатний агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 3472 Отже Холодницький лише для годиться пальчиком помахав. А такі одкровення відбуваються в тому числі і зі згоди Холодницького і Ситника для привернення уваги громадськості і західних партнерів до небажання влади сприяти боротьбі з корупцією.
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Саме для захисту таких Дубнэвичей лоліта і блокує створення Антикорупційного суду
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А зачем нам новый суд, если мы ещё со старыми не успели разобраться. Лучше порядок навести уже в существующих, судей поменять обучить научить, чем создавать новую структуру и туда же переводить одни и теже лица
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Теперь Дубневич предупрежден и будет действовать осторожно.
Шевченко ради пиара загубил все дело. Луценко №2
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До речі, вся порохобидлота, яка гавкає на НАБУ - ци типові зрадофіли і провокатори. оскільки НАБУ то є на 100% державна структура, створена Вищою Владою.
Гавкати на НАБУ - це гавкати на лоліту, оскільки саме вона ототожнює нинішню владу))
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По самому Женечке нары давно плачут, лятописцу Лушпайкину.
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Вчера кортеж Порошенко сбил пенсионера, пенсионер в тяж состоянии, сегодня все СМИ пишут о том что застрелилися полицейский под домом Порошенко...карма ёпта
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Дитали! Дитали ты забыл!
Пинсионер был с гранатой - Пороха взорвать, а самогубец записку оставил - "во всём плохом винить Порошенко!"
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А что там объяснять? Дубневичи - люди Порошенко. Вось и весь секрет.
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Нерозумію,чого НАБУ не публікує спискі "патріотів" з амбарної книгі "ПР"?Ім ж самім потім буде легче після виборів працювати,коли відкриють людям очі на деякіх"майданівців".Якщо до виборів не опублікують,тоді НАБУ в долі з соєю.
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Олигархи 26 лет принимали законы для своей защиты и защиты коррупционной системы в Украине. Побороть эту систему их же законами невозможно, а другого законодательства у нас уже нет. Поэтому после Третьего Майдана необходимо отменить это законодательство как коррупционное и вернуться к тому с чего начинали - советское законодательство. Не всё конечно, а ту его часть где за разграбление народного достояния выносят расстрел. Против Украины идёт гибридная война, поэтому и законодательство у нас должно быть гибридное. Коррупцию нужно приравнять к сепаратизму, ибо коррупция разъедает государство куда сильней сепаратизма, а сепаратизм нужно выжигать сталинскими методами. Власть-олигархов подспудно этого боится поэтому и пытается запретить всё советское в котором хорошего и полезного для народа было очень много.
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Семенченко больше не доверяю. Человек сделавший ставку на избиение беркутом ветеранов для меня теперь ноль.
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ну ты наверняка сделал гораздо больлше, чем Семенченко, правда? И теперь ессно имеешь полное право его обвинять?
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Власть покрывает себе подобных! Порошенко обещал лучшую жизнь для народа, борьбу с коррупцией и окончание войны! Но на деле он просто сменил Януковича! Избив людей под радой он показал свой звериный оскал! Лолита Мальдивская должна валить на Ростов!
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как вот люди должны реагировать на то, что уже третий год наши друзья антикоррупционеры обеспечивают свою безбедную жизнь за наши с вами деньги из бюджета но при этом уровень коррупции только увеличивается как и количество обещаний с их стороны(
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Со временем объясню, кто виноват в том, что мы не смогли отправить Дубневича в тюрьму. Он там обязательно будет", - внештатный агент НАБУ Шевченко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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