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 Уничтоженных в Сирии наемников ЧВК "Вагнера" хоронят без почестей и не дают деньги на организацию похорон, - "Дождь". ВИДЕО

25-летний российских наемник ЧВК "Вагнера" Александр Никулин, уничтоженный в Сирии, до этого воевал на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете телеканала "Дождь".

В нем сообщается, что 7 марта стало известно имя еще одного наемника частной военной компании, погибшего в Сирии. 25-летний житель Благовещенска Александр Никулин погиб месяц назад, 7 февраля. По словам его сестры, Никулин около трех лет служил в "ЧВК Вагнера". Командировка в Сирию должна была закончиться в декабре, но Никулин решил остаться до марта. Скорее всего, он погиб во время того самого боя в провинции Дейр-эз-Зор.

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Никулина хоронили тихо и без особенных почестей. О том, что он погиб, воюя в составе "ЧВК Вагнера", рассказала его сестра Наталья.

Сестра Александра Никулина Наталья: "Ну, я… От тети узнала, а тетя моя узнала это от его боевых товарищей. Ну, он ездил туда по контракту. Частная военная компания, я не помню, как она называется. Ой… Вагнер, по-моему".

По словам родных, после года в армии, Никулин сразу же поехал на Донбасс в составе той же "ЧВК Вагнера". В последние три года он ездил только в Сирию. Контракт Никулина должен был закончится перед новым годом, но он продлил его до марта. Его мать узнала о смерти сына 10 февраля. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обнародованы имена военнослужащих РФ, погибших при крушении российского Ан-26 в Сирии, - "Газета.Ru". СПИСОК

Сестра Александра Никулина Наталья: "Она узнала об этом от его сослуживцев. 10-го числа, т.е. бомбежка была седьмого числа, а она узнала десятого числа. К ней пришли, приехали сослуживцы, сообщили об этом - не из компании "Вагнер". Ей сообщили именно из компании ("Вагнер"), в районе 17-20 февраля. Помощи финансовой от компании никакой не поступало, потому что вы сами понимаете, в России же официально нет ЧВК".

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Никулин имеет как минимум две награды - одна за Донбасс, другая за Сирию. Первую ему лично вручал председатель Российского союза ветеранов Афганистана и Боевого братства Валерий Вощевоз. Он назвал организацию похорон Никулина позором. Никто не помог родственникам, и они все оплатили сами.

Вощевоз: "Можно же в последний путь проводить, извините, как ветерана. В этой жизни что заработали, это памятники нам бесплатные ### и салют ###".

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Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора.

Асадовское информагентство и министерство обороны России подтвердили факт атаки американских сил на колонну близ города Дейр-эз-Зор в Сирии. Также информацию о бое подтвердило министерство обороны США.

Источник: https://censor.net.ua/v3054609
 
 
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Если дрищатик "банит" у него красная стрелка в правую сторону. Пора знать! Знищених у Сирії найманців ПВК "Вагнера" ​​ховають без почестей і не дають гроші на організацію похорону, - "Дождь" - Цензор.НЕТ 1121
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Ти радий зашквареному російському ублюдкові?
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по "логіке" вати, коли закидають добрива у землю, треба робити салют?
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В этой жизни такие козломордые гавнюки заработали только пулю.
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Никулин имеет как минимум две награды - одна за Донбасс, другая за Сирию. Первую ему лично вручал председатель Российского союза ветеранов Афганистана и Боевого братства Валерий Вощевоз.Источник: https://censor.net.ua/v3054609

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А як дивляться ветерани Афганістану на своїх побратимів із росії?
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Один з ветеранів Афгана, постійний гість російських ветерано-афганських фуршетів, проводив Саакашвілі через кордон.
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Алі, так і "афганці" різні бувають... Рік тому, на день виводу військ із Афганістану, зустрів коло пам"ятника "афганцям", знайомого. Підполковник запасу, пройшов у молодості Афганістан. Заговорили. А там "вата" з вух стирчить... "Ми одиннарот", "брати", "фашисти", "бандьоровци"... Слухав його, слухав, а потім кажу:
- Повернись!
Повернувся.
- Що бачиш?
- Пам"ятник афганцям, що там загинули...
- У тебе два внуки. Ти їм бажаєш долі цих хлопців? Україна чверть століття своїх синів, що на війні загинули, не ховала, а Росія весь час в крові купалася, з воєн не вилазячи... Подумай...
Сказав і пішов...
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А пам'ятник біля Лаври та церкви, яку називають афганською...
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Алі, то не пам"ять "героям".... То пам"ятники жертвам режиму, що змусив їх стать "героями"... Що хорошого, корисного принесла їх смерть Батькывщині? Життя в ній стало безпечніше, багатше, щасливіше? Ні... Я живу на вулиці, що носить ім"я "афганця". І думав, що такого вже не буде. Однак, мій внук ходить у школу, на фасаді якої пам"ятна дошка з портретом її колишнього учня, що загинув під Іловайськом. А різницю між цими двома хлопцями я малому вже пояснив...
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Яр, апостроф або над табулятором або Alt + 0039 Знищених у Сирії найманців ПВК "Вагнера" ​​ховають без почестей і не дають гроші на організацію похорону, - "Дождь" - Цензор.НЕТ 7494
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Дякую, я вже варіантів шість перепробував,за порадою форумчан. Не виходить... У мене "ноут", і програма старувата, то я вже рукою махнув... Головне, що і російською, і українською, грамотність і правопис не шкутильгають... І стилістика з культурою, також...
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Да ладно ,кому нужны те деньги и почести ,главное,чтобы ху*ло могло ещё мультиков показать а бабы один хрен ещё нарожают,таких же дебильных "интернационалистов"-ихтамнетов ... Уничтоженных в Сирии наемников ЧВК "Вагнера" хоронят без почестей и не дают деньги на организацию похорон, - "Дождь" - Цензор.НЕТ 5231
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Мардовкие аваки уже никаво ни наражають, ражалка заспиртовалась.
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клоунів рососсісія і наплодила. Вони там всі довбонуті лантухом по макитрі. Шож зробиш - зайвохромосомні.
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тупые эти кацапы какие почести они выполняют грязную работу для хуйла,здохнув про них сразу же забывают,они как гондоны использовав выкидывают
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это давняя расейянская традиция такая.
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Сбылась мечта русни - наконец-то "русския бААгатыри" схлестнулись с "пиндосами",которые "не умеют воевать"......уже месяц ошметки своих рус."героев" хоронят. Шо радости на рылах нe видно,русня?
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русня так соснула у пиндосов в Сирии...шо аж ТуПин захворал))))))))))))))
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Вчора багато випало,11 дюймов. Сегоднi вже плюсова температура. А так снiг всю зiму не лежав.
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Типерь хварш ис хэроев кушамц вароны и чирваки. Знищених у Сирії найманців ПВК "Вагнера" ​​ховають без почестей і не дають гроші на організацію похорону, - "Дождь" - Цензор.НЕТ 727
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Etot fasyst ecio dolgo prozyl, s bojevym opytem byl ruski soldat.Ja ix nazyvaju ruskimi soldatami,a ne kakoje to prykrytyje Vagner kompanija.
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-поховали москаля край дороги
-видно вуха, видно ноги, видно роги
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Бог не фраер, он всё видит и каждому воздаёт по делам его
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Матёрая свинособока была ,и здохла,земля ему бетоном...
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Знищених у Сирії найманців ПВК "Вагнера" ​​ховають без почестей і не дають гроші на організацію похорону, - "Дождь" - Цензор.НЕТ 5379
- Cлышь, Димон, холопы-терпилоиды наши совсем от наглости опухли . Звонят, и говорят: "Дайте мол денег на похороны. Погиб в Сирии, и все такое.
- А ты им чьо?
- А я им такой: "Та идите на фуй! Нас там нет!"
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- Слышь, Димон. Говорят разфигачили этих дебилов там в Сирии не по-детски. Руки ноги собирали за 10 километров
- Ага. Трансформеры, иать их
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Знищених у Сирії найманців ПВК "Вагнера" ​​ховають без почестей і не дають гроші на організацію похорону, - "Дождь" - Цензор.НЕТ 4170
-Эта всьо ложь и наглая правакация Госдепа и жыдобындэравскай хунты
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от дыбилы... какие почести??? выпили по сотке и на пивняк...
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В общем, с пополнением в почётных рядах безымянных удобрений!

🤣
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Подсказка как хоронить ихтамнетов. Подходит для фарша из вагнеров идеально. При этом дёшево и красиво: «Небесное погребение» - до сих пор основной вид погребения в Тибете. Из-за того, что вместо земли в этих горных районах в основном камни, рыть могилы становится проблематичным. А сжигать тела, как это делают в Индии, например, там не принято. К тому же среди тибетцев считается, что душа покидает тело в момент смерти, а человек на всех этапах жизни должен приносить пользу. Поэтому после смерти труп разрезается на мелкие куски, смешивается с мукой и в таком виде переносится в определённое место, где его съедают стервятники".
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можно добавить овна, чтоб мух побольше пришло, быстрее будет
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Это только якутский скульптор могёт. Знищених у Сирії найманців ПВК "Вагнера" ​​ховають без почестей і не дають гроші на організацію похорону, - "Дождь" - Цензор.НЕТ 6919
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вагнеровці заслуговують на кремаційні ями як для утилізації хворих тварин
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ну все вірно- ватних орків треба просто заривати як собак. можно потім на цьому місті зробити свалку
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Наемники были, есть и будут! а Сирия сейчас для них самое прибыльное место, это также касается и воюющих там частных военных компаний Западной Европы! кроме денежного контракта, никаких привилегий от государства они больше не имеют!
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Та ні может бить.Іх фсех харонят у кремлфскай стени,пляттт...
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часть орков прячут в морозильниках, частью специалисты играют в "моделист - конструктор", а раздадут трупы всем страждущим только после выборов карлика, дабы не причинять смуту в обезумевших головах ватников.
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Аж цельных две медали !! Недаром жизнь прожил! Знищених у Сирії найманців ПВК "Вагнера" ​​ховають без почестей і не дають гроші на організацію похорону, - "Дождь" - Цензор.НЕТ 2268
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А как хоронят солдатов ВСУ? Какие пособия выплачивают их семьям?
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А какие могут быть почести для падежа домашних животных, которых везут на скотомогильник?
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Родина бросит тебя сынок. Всегда! Мехнник-водитель! Знай, что если во время марша на вражеской территоррии твой танк сломается, тебя бросят. Армия уйдет вперед, в великие дали, выполнять приказ, а тебя оттолкают на обочину и оставят вместе с твоим танком.
Пехотинец! Знай, что если ты передвигаешься десантом на броне, и твой БТР сломается, тебя бросят. Ремонт бэтэра в поле около незачищенного села - твоя прямая обязанность.
Летчик! Знай, что если тебя собъют над вражеской территорией, тебя бросят. Твои поиски начнутся не раньше чем через несколько часов. А Министерство обороны до последнего будет отрицать факт того, что ты сбит.
Солдат! Знай, что если ты попал в плен, тебя бросят. А Комиссия по поиску военнопленных, интернированных и пропавших без вести будет расформирована приказом Президента В.В.Путина.
Деснатник! Знай, что если ты окажешься в окружении на ж.д вокзале или на высоте 776 под Улус-Кертом, тебя бросят. А твои Министр обороны скажет: "Мальчики умирали с улыбкой на устах."
Воин! Знай, что если ты погибнешь от попадания кумулятивной гранаты, и твое тело будет изуродовано, тебя бросят. 124-я Ростовская идентификационная лаборатория будет расформирована под мудрым правлением Президента В.В. Путина, а тебя захоронят на Богородском кладбище под табличкой "неизвестный."
Подводник! Знай, что если твоя лодка легла на грунт с развороченным первым отсеком на глубине сто метров, а от комингс-площадки до поверхности будет всего семдесят пять метров - семдесят, млять, пять метров - тебя один хер бросят. А твой Верховный главнокомандующий с ухмылкой скажет: "Она утонула."
Деснатник-доброволец! Знай, что если ты случайно заедешь на территорию Украины, твой командующий скажет "В нашей воздушно-десантной бригаде потерь нет" Твоя жена передаст твой телефон другому человеку, который скажет, что это ты, а с креста на твоей могиле снимут табличку с твоим именем
Армия тебя бросит, сынок. Всегда.

Эту памятку я написал после войны в Грузии. Единственное, что добавил, это последний абзац. А так все по прежнему. Актуально как никогда.
Родина тебя бросит, сынок. Всегда.
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Как буднично она говорит - сначала поехал на Донбасс. А зачем поехал, не догадывается
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Большинство мусульман в Сирии воевать не будет.Значит выбивают там не мусульман , мягко говоря. Масква и так на 40% исламизирована! Новый вид джигада...Думать у русских нет мозгов...И на донбасе своих выбивают...
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Утилизация биологических объектов.
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Похороны прошли в тихой и дружественной атмосфере...
Знищених у Сирії найманців ПВК "Вагнера" ​​ховають без почестей і не дають гроші на організацію похорону, - "Дождь" - Цензор.НЕТ 6849 ...
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомУничтоженных в Сирии наемников ЧВК "Вагнера" хоронят без почестей и не дают деньги на организацию похорон, - "Дождь". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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