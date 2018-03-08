 Уничтоженных в Сирии наемников ЧВК "Вагнера" хоронят без почестей и не дают деньги на организацию похорон, - "Дождь". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете телеканала "Дождь".
В нем сообщается, что 7 марта стало известно имя еще одного наемника частной военной компании, погибшего в Сирии. 25-летний житель Благовещенска Александр Никулин погиб месяц назад, 7 февраля. По словам его сестры, Никулин около трех лет служил в "ЧВК Вагнера". Командировка в Сирию должна была закончиться в декабре, но Никулин решил остаться до марта. Скорее всего, он погиб во время того самого боя в провинции Дейр-эз-Зор.
Никулина хоронили тихо и без особенных почестей. О том, что он погиб, воюя в составе "ЧВК Вагнера", рассказала его сестра Наталья.
Сестра Александра Никулина Наталья: "Ну, я… От тети узнала, а тетя моя узнала это от его боевых товарищей. Ну, он ездил туда по контракту. Частная военная компания, я не помню, как она называется. Ой… Вагнер, по-моему".
По словам родных, после года в армии, Никулин сразу же поехал на Донбасс в составе той же "ЧВК Вагнера". В последние три года он ездил только в Сирию. Контракт Никулина должен был закончится перед новым годом, но он продлил его до марта. Его мать узнала о смерти сына 10 февраля.
Сестра Александра Никулина Наталья: "Она узнала об этом от его сослуживцев. 10-го числа, т.е. бомбежка была седьмого числа, а она узнала десятого числа. К ней пришли, приехали сослуживцы, сообщили об этом - не из компании "Вагнер". Ей сообщили именно из компании ("Вагнер"), в районе 17-20 февраля. Помощи финансовой от компании никакой не поступало, потому что вы сами понимаете, в России же официально нет ЧВК".
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Никулин имеет как минимум две награды - одна за Донбасс, другая за Сирию. Первую ему лично вручал председатель Российского союза ветеранов Афганистана и Боевого братства Валерий Вощевоз. Он назвал организацию похорон Никулина позором. Никто не помог родственникам, и они все оплатили сами.
Вощевоз: "Можно же в последний путь проводить, извините, как ветерана. В этой жизни что заработали, это памятники нам бесплатные ### и салют ###".
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Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора.
Асадовское информагентство и министерство обороны России подтвердили факт атаки американских сил на колонну близ города Дейр-эз-Зор в Сирии. Также информацию о бое подтвердило министерство обороны США.
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А як дивляться ветерани Афганістану на своїх побратимів із росії?
- Повернись!
Повернувся.
- Що бачиш?
- Пам"ятник афганцям, що там загинули...
- У тебе два внуки. Ти їм бажаєш долі цих хлопців? Україна чверть століття своїх синів, що на війні загинули, не ховала, а Росія весь час в крові купалася, з воєн не вилазячи... Подумай...
Сказав і пішов...
-видно вуха, видно ноги, видно роги
- Cлышь, Димон, холопы-терпилоиды наши совсем от наглости опухли . Звонят, и говорят: "Дайте мол денег на похороны. Погиб в Сирии, и все такое.
- А ты им чьо?
- А я им такой: "Та идите на фуй! Нас там нет!"
- Ага. Трансформеры, иать их
-Эта всьо ложь и наглая правакация Госдепа и жыдобындэравскай хунты
🤣
https://www.youtube.com/watch?v=pPsqgsOOn_g
https://www.youtube.com/watch?v=1BW-wRvMyB4
https://www.youtube.com/watch?v=Nf5xG1TjWsI
https://www.youtube.com/watch?v=T2Soar9kqNg
https://www.youtube.com/watch?v=Lk-gkD-aWL0
https://www.youtube.com/watch?v=Lk-gkD-aWL0
https://www.youtube.com/watch?v=Lk-gkD-aWL0
https://www.youtube.com/watch?v=Lk-gkD-aWL0
https://www.youtube.com/watch?v=Lk-gkD-aWL0
І ще , на жаль, багато та по всій Україні ...
Пехотинец! Знай, что если ты передвигаешься десантом на броне, и твой БТР сломается, тебя бросят. Ремонт бэтэра в поле около незачищенного села - твоя прямая обязанность.
Летчик! Знай, что если тебя собъют над вражеской территорией, тебя бросят. Твои поиски начнутся не раньше чем через несколько часов. А Министерство обороны до последнего будет отрицать факт того, что ты сбит.
Солдат! Знай, что если ты попал в плен, тебя бросят. А Комиссия по поиску военнопленных, интернированных и пропавших без вести будет расформирована приказом Президента В.В.Путина.
Деснатник! Знай, что если ты окажешься в окружении на ж.д вокзале или на высоте 776 под Улус-Кертом, тебя бросят. А твои Министр обороны скажет: "Мальчики умирали с улыбкой на устах."
Воин! Знай, что если ты погибнешь от попадания кумулятивной гранаты, и твое тело будет изуродовано, тебя бросят. 124-я Ростовская идентификационная лаборатория будет расформирована под мудрым правлением Президента В.В. Путина, а тебя захоронят на Богородском кладбище под табличкой "неизвестный."
Подводник! Знай, что если твоя лодка легла на грунт с развороченным первым отсеком на глубине сто метров, а от комингс-площадки до поверхности будет всего семдесят пять метров - семдесят, млять, пять метров - тебя один хер бросят. А твой Верховный главнокомандующий с ухмылкой скажет: "Она утонула."
Деснатник-доброволец! Знай, что если ты случайно заедешь на территорию Украины, твой командующий скажет "В нашей воздушно-десантной бригаде потерь нет" Твоя жена передаст твой телефон другому человеку, который скажет, что это ты, а с креста на твоей могиле снимут табличку с твоим именем
Армия тебя бросит, сынок. Всегда.
Эту памятку я написал после войны в Грузии. Единственное, что добавил, это последний абзац. А так все по прежнему. Актуально как никогда.
Родина тебя бросит, сынок. Всегда.
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