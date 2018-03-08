 Уничтоженных в Сирии наемников ЧВК "Вагнера" хоронят без почестей и не дают деньги на организацию похорон, - "Дождь". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете телеканала "Дождь".

В нем сообщается, что 7 марта стало известно имя еще одного наемника частной военной компании, погибшего в Сирии. 25-летний житель Благовещенска Александр Никулин погиб месяц назад, 7 февраля. По словам его сестры, Никулин около трех лет служил в "ЧВК Вагнера". Командировка в Сирию должна была закончиться в декабре, но Никулин решил остаться до марта. Скорее всего, он погиб во время того самого боя в провинции Дейр-эз-Зор.

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Никулина хоронили тихо и без особенных почестей. О том, что он погиб, воюя в составе "ЧВК Вагнера", рассказала его сестра Наталья.

Сестра Александра Никулина Наталья: "Ну, я… От тети узнала, а тетя моя узнала это от его боевых товарищей. Ну, он ездил туда по контракту. Частная военная компания, я не помню, как она называется. Ой… Вагнер, по-моему".

По словам родных, после года в армии, Никулин сразу же поехал на Донбасс в составе той же "ЧВК Вагнера". В последние три года он ездил только в Сирию. Контракт Никулина должен был закончится перед новым годом, но он продлил его до марта. Его мать узнала о смерти сына 10 февраля.

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Сестра Александра Никулина Наталья: "Она узнала об этом от его сослуживцев. 10-го числа, т.е. бомбежка была седьмого числа, а она узнала десятого числа. К ней пришли, приехали сослуживцы, сообщили об этом - не из компании "Вагнер". Ей сообщили именно из компании ("Вагнер"), в районе 17-20 февраля. Помощи финансовой от компании никакой не поступало, потому что вы сами понимаете, в России же официально нет ЧВК".

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Никулин имеет как минимум две награды - одна за Донбасс, другая за Сирию. Первую ему лично вручал председатель Российского союза ветеранов Афганистана и Боевого братства Валерий Вощевоз. Он назвал организацию похорон Никулина позором. Никто не помог родственникам, и они все оплатили сами.

Вощевоз: "Можно же в последний путь проводить, извините, как ветерана. В этой жизни что заработали, это памятники нам бесплатные ### и салют ###".

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Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора.

Асадовское информагентство и министерство обороны России подтвердили факт атаки американских сил на колонну близ города Дейр-эз-Зор в Сирии. Также информацию о бое подтвердило министерство обороны США.