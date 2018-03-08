 Участников акции за права женщин в Ужгороде облили красной краской. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщила Mukachevo.net одна из участниц и организаторов акции журналистка Ярина Денисюк, передает Цензор.НЕТ.
Акция была посвящена правам женщин и теме насилия над женщинами.
"В Ужгороде таки сорвали акцию на 8 марта. Девушек облили краской. Полиция задержала около 7 атакующих, среди них были и несколько девушек. Как заметили присутствующие, одна из девушек является пресс-секретарем Карпатской Сечи, - сообщила Денисюк. - Мы собрались, чтобы напомнить о правах женщин и Стамбульской конвенции. Вдруг из-за угла выбежали около 8 человек, и облили красной простой краской как для забора. На акции было много полиции, и в форме и без, поэтому практически всех поймали, но нападающие не особо и убегали".
Все произошло в самом центре Ужгорода на Театральной площади перед театром кукол "Бавка". Журналистка Ани Никогосян зафиксировала все на видео.
16:00 08.03.2018
С днём непонятно чего!
А дорогая редакция поздравляет вас с днём... Возможного переосмысления. Мы надеемся
Мы счастливые люди.
Могли бы быть, как все. Жить себе спокойно, размеренно, пресно. От занятия до занятия, от пьянки до пьянки, от концерта до концерта и от получки до получки. Как предки жили от урожая к урожаю и от набега к набегу. Жизнь была бы расписана по календарю, и взглянув на любой его день, ты бы примерно, плюс-минус, знал, чем будешь в этот день заниматься. Понедельник? Значит, пахать. Праздник? Значит, бухать. Всё вроде ясно.
А сейчас ничего не ясно.
В эпоху перемен
Подлая эпоха подарила нам царский и одновременно садистский подарок: лишила многих из нас самой возможности жизнь прожить, как нормальные обыватели - не задумываясь, плывя по течению, не реагируя на внешние раздражители. Даже если ты по жизни ровный цивил. Всё равно не факт, что получится.
У нас тут - снаружи и внутри - разваливается УССР и начинается Украина. И каждое культурное, географическое и календарное явление переосмысливается. И нас, брыкающихся и бурчащих, затягивает в этот поток осмыслений и рефлексий. Новая военная форма. Новые названия улиц, остановок, даже областных центров.
И новые праздники, да. Вот сегодня у нас что? День слабой и нежной женщины? День борьбы феминисток за свои права? День весны? День землянина с вагиной? Заменить его на День матери? Или вообще отменить? Нужны ли вообще праздники в честь формы гениталий и хромосомного набора?
Недавно было 23 февраля. Не знаю, как вокруг вас, а вокруг меня этот праздник был очень даже заметен: многие мужчины обещали дать в глаз тем, кто рискнёт здоровьем их поздравить. В конце я не выдержал и начал огрызаться: мол, ребята, если вы хотите, чтобы этот праздник забыли, не надо так громко рассказывать, как вы его НЕ отмечаете.
А 14 октября - Покрова и День Защитника. Можно ли на него поздравлять всех носителей мужской половой шишки - или всё же только тех, кто где-то служил? Спорим. Ругаемся.
А Рождество? Когда праздновать Рождество? Старый или новый стиль? Сложный богословско-календарный спор!
Все эти споры очень, очень утомляют.
Потому что заставляют рефлексировать. Осмысливать. Думать головой.
Это больно
Думать головой вообще утомительно, энергозатратно с точки зрения физиологии и забирает уйму времени. Неудивительно, что большинство людей стараются этого избегать.
За право не думать, не переосмысливать, просто следовать колее многие готовы отдать жизнь. Весь советский консерватизм - включая тот, что толкнул множество отечественных и запоребриковых остолопов на вступление в «ополчение Донбасса» - упирается в эту концепцию.
Они как бы кричат - «Оставьте мне мою улицу 19-го партсъезда!
Не потому, что мне дорог 19-й партсъезд. Строго говоря, я в рот… понятия не имею, что там на нём было. А потому что вы посягаете на моё право не думать, не рефлексировать, не выходить из колеи. Я так привык - а вы заставляете меня менять свои привычки. И, сволочи, спорить с вами - это же всё равно думать! Чтобы оппонировать вам, я должен лезть выяснять, что то был за партсъезд, и рассказывать, почему он мне дорог! Я всё равно должен мыслить!
А идите вы в пень. Я лучше скажу, что вы бандеры, и возьму автомат!»
Зайдите на любой городской форум, где обсуждаются переименования географических объектов. В комментариях в части «против» вы увидите множество людей с очень странными аргументами:
- Ой, да лучше бы заводы строили!
- Они на этом переименовании деньги попилят!
- Ой, да всё равно никто не будет её так называть!
Эти люди прекрасно понимают, что эти аргументы - пустой трёп. Что невозможно попилить денег на переименовании, например, троллейбусной остановки. Просто потому, что она стоит копейки - заменить пару табличек. Тут не попилишь. Критики, в принципе, в курсе.
Просто у них ПЕЧЁТ. Печёт от того, что им придётся переосмысливать даже такую мелочь. Печёт от необходимости рефлексировать. Запоминать новое название - и, возможно, связанную с ним историю.
Думать головой. Изменяться. Эволюционировать.
Злое время, хорошее время
Это настолько больно, что тысячи предпочли бы остаться в муляже совка - страны-монастыря, где всё уже давно за тебя решено, расчерчено и размечено памятниками Ленина на площадях Ленина - ну или, в качестве изыска, Октябрьской Революции.
- Я на Новый год буду смотреть «Иронию судьбы»! - кричат они.
В сороковый раз. Зная реплики до интонаций.
- Для меня эта улица всегда останется улицей Ленина!
На самом деле уже через полгода будет называть новым названием.
Нам бы поблагодарить Бога или эволюцию - или обоих сразу - за то, что задали нам необходимость осмысливать. Поставили нас в ситуацию, когда этого уже не избежать. Когда приходится думать, что значит тот или иной элемент военной формы, а не просто таскать её потому, что таскали три поколения до тебя. Когда приходится решать, что значит тот или иной праздник, нужен ли он тебе и стране, а не просто отмечать его, потому что «так у нас завсегда заведено». Когда жизнь становится осмысленной, оспоренной, отрефлексированной, когда за каждым её днем - твоё собственное решение, отношение, мысль. Когда страна, календарь, городская топонимика - это если не часть твоего труда, то хотя бы часть твоих усилий по осмыслению.
Это - благо.
А пока с днём вас! Чего именно - ещё определимся.