 Участников акции за права женщин в Ужгороде облили красной краской. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщила Mukachevo.net одна из участниц и организаторов акции журналистка Ярина Денисюк, передает Цензор.НЕТ.

Акция была посвящена правам женщин и теме насилия над женщинами.

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"В Ужгороде таки сорвали акцию на 8 марта. Девушек облили краской. Полиция задержала около 7 атакующих, среди них были и несколько девушек. Как заметили присутствующие, одна из девушек является пресс-секретарем Карпатской Сечи, - сообщила Денисюк. - Мы собрались, чтобы напомнить о правах женщин и Стамбульской конвенции. Вдруг из-за угла выбежали около 8 человек, и облили красной простой краской как для забора. На акции было много полиции, и в форме и без, поэтому практически всех поймали, но нападающие не особо и убегали".

Все произошло в самом центре Ужгорода на Театральной площади перед театром кукол "Бавка". Журналистка Ани Никогосян зафиксировала все на видео.

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