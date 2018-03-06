 Суд арестовал на 60 дней обоих задержанных по подозрению в подрыве Общества венгерской культуры Закарпатья. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

"Сегодня, 6 марта, Ужгородский горрайонный суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство следователя областного управления полиции, поддержанное прокуратурой области, об избрании меры пресечения двум задержанным в городе Кропивницком мужчинам, которые обоснованно подозреваются в организации взрыва ночью 27 февраля в помещении офиса Общества венгерской культуры Закарпатья, расположенном на Православной набережной в городе Ужгород. Суд избрал 43 и 55-летнему жителям города Кропивницкий, задержанным закарпатскими правоохранителями 4 марта, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

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В то же время, задержанным, кроме ст.194 ч.2 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем взрыва) органом досудебного расследования предъявлено еще одно обвинение - по ст.258 ч.2 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет, отмечают в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

Оба уголовных производства объединены в одно. Досудебное расследование по делу прокуратурой Закарпатской области поручено следственному отделу УСБУ в Закарпатской области.

"Полиция установила и личность владельца автомобиля марки Mitsubisi L 200, на котором жители Кропивницкого добрались в Закарпатье для совершения преступления. Это житель города Черкассы. Он опрошен, на месте проживания проведен обыск. Автомобиль изъят. Данному лицу вручена повестка на 7 марта в следственное управление ГУНП в Закарпатской области для проведения следственных действий", - сообщают в полиции.

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Напомним, рассмотрение дела относительно меры пресечения двум подозреваемым в организации взрыва в Обществе венгерской культуры Закарпатья - Александру Белобородько и Владимиру Кондратенко - проходило сегодня в Ужгородском горрайонном суде.