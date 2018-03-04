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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:ограбление (1101) Нацполиция (7012) Херсонщина (630) Запорожская область (534)

 Нацполиция задержала группу грабителей, которые за несколько лет украли ювелирных изделий на 15 млн гривен. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Сотрудники Национальной полиции Украины в результате проведенной спецоперации задержали преступную группу, которая в течение нескольких лет грабила ювелирные магазины. В целом ими было похищено ювелирных изделий на сумму более 15 млн гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Национальной полиции.

Правоохранители установили, что обычно грабители попадали в ювелирные лавки ночью и с помощью авто и металлического троса вырывали сейфы. В этот раз подозреваемые были задержаны во время полицейской спецоперации в городе Новая Каховка Херсонской области. Рано утром участники преступной группы попали внутрь торгового центра, повредив дверь, и пытались похитить сейф с ювелирными изделиями.

Когда полицейские начали их задерживать, злоумышленники оказывали сопротивление и пытались скрыться на автомобиле. Однако оперативники преследовали участников группы и задержали их на территории Вольнянского района в Запорожской области.

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Во время осмотра автомобиля злоумышленников был обнаружен и изъят предмет, похожий на огнестрельное оружие, и инструменты, которое подозреваемые использовали при совершении преступлений.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 185 ("Кража") и ст. 345 ("Угроза или насилие в отношении работника полиции") Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что организатор преступной группы является уроженцем Черновицкой области, 1985 года рождения. С 2011 года он находится в розыске за совершение аналогичного преступления. Что касается других участников группы, то это 35-летний брат организатора, 37-летний житель Львова и 34-летний уроженец Латвии. Все четверо – ранее судимы.

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Они подозреваются не только в совершении краж из ювелирных магазинов, но и в кражах банковских терминалов самообслуживания и разбойных нападениях на "валютчиков".

Сейчас установлена ​​их причастность к более 20 преступлениям на территории Волынской, Житомирской, Закарпатской, Черкасской, Кировоградской, Львовской, Киевской, Ивано-Франковской, Винницкой, Тернопольской и Одесской областей.

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 Нацполиция задержала группу грабителей, которые за несколько лет украли ювелирных изделий на 15 млн гривен 01
Нацполиция задержала группу грабителей, которые за несколько лет украли ювелирных изделий на 15 млн гривен 02
Нацполиция задержала группу грабителей, которые за несколько лет украли ювелирных изделий на 15 млн гривен 03
Нацполиция задержала группу грабителей, которые за несколько лет украли ювелирных изделий на 15 млн гривен 04
Нацполиция задержала группу грабителей, которые за несколько лет украли ювелирных изделий на 15 млн гривен 05

Источник: https://censor.net.ua/v3053792
 
 
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Закрой хаволо помойное ..Твои спецы себя Княжичах себя показали.
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Хочишь в хлебало сегодня ? Или завтра . Потвора .?
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Позабанил я этого придурка. Неадекват.
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підарок, а чо у тебе пердак так бомбить?
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Хрестику,вони б ще "за дірьжялє" прокурорів,які при "абискахь" у ювелірці накрали у кацапа на мільйони.Є відео,коли ховали у труси брюлики. І ЩО з того??
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грабили несколько лет...лохи.
кое кто за неделю такие бабки спустил ! Нацполіція затримала групу грабіжників, яка за кілька років накрала ювелірних виробів на 15 млн гривень - Цензор.НЕТ 9527
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Сокири Гризодубо сподобалися б.. Револьвер побитий часом і іржею. Мабуть пам'ятає російсько-японську війну..
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Ох и грабители с ржавым наганом Нацполиция задержала группу грабителей, которые за несколько лет украли ювелирных изделий на 15 млн гривен - Цензор.НЕТ 9150кстати,где изделия,мусора уже раздербанили ???
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Похоже на самодельный муляж
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Нацполиция задержала группу грабителей, которые за несколько лет украли ювелирных изделий на 15 млн гривен - Цензор.НЕТ 1052
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"Наган" копаный, еще царских времен, но может стрелять отлично, т.к. внутри, скорее всего, в хорошем сохране.
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нормуль такая география "гастролей" у парнишек...что интересно, организатор - 7 лет в розыске, а берут его, вместе с братом. Супер работа от ментов, скорее всего, его никто и не искал.
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А на видео там и терминал или банкомат спёрли. Потому не ювелиркой единой...

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А с какого? Есть уже решение суда? То, что дела находятся в производстве, не дает право на задержание, или арест.
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Я так понял, это тех мусорков повязали, что на Крещатике ювелирку обнесли? Не?... Нацполіція затримала групу грабіжників, яка за кілька років накрала ювелірних виробів на 15 млн гривень - Цензор.НЕТ 8489
Тогда печалька... Нацполіція затримала групу грабіжників, яка за кілька років накрала ювелірних виробів на 15 млн гривень - Цензор.НЕТ 5426
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНацполиция задержала группу грабителей, которые за несколько лет украли ювелирных изделий на 15 млн гривен. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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