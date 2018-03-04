 Нацполиция задержала группу грабителей, которые за несколько лет украли ювелирных изделий на 15 млн гривен. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Национальной полиции.
Правоохранители установили, что обычно грабители попадали в ювелирные лавки ночью и с помощью авто и металлического троса вырывали сейфы. В этот раз подозреваемые были задержаны во время полицейской спецоперации в городе Новая Каховка Херсонской области. Рано утром участники преступной группы попали внутрь торгового центра, повредив дверь, и пытались похитить сейф с ювелирными изделиями.
Когда полицейские начали их задерживать, злоумышленники оказывали сопротивление и пытались скрыться на автомобиле. Однако оперативники преследовали участников группы и задержали их на территории Вольнянского района в Запорожской области.
Во время осмотра автомобиля злоумышленников был обнаружен и изъят предмет, похожий на огнестрельное оружие, и инструменты, которое подозреваемые использовали при совершении преступлений.
По данному факту открыто уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 185 ("Кража") и ст. 345 ("Угроза или насилие в отношении работника полиции") Уголовного кодекса Украины.
Установлено, что организатор преступной группы является уроженцем Черновицкой области, 1985 года рождения. С 2011 года он находится в розыске за совершение аналогичного преступления. Что касается других участников группы, то это 35-летний брат организатора, 37-летний житель Львова и 34-летний уроженец Латвии. Все четверо – ранее судимы.
Они подозреваются не только в совершении краж из ювелирных магазинов, но и в кражах банковских терминалов самообслуживания и разбойных нападениях на "валютчиков".
Сейчас установлена их причастность к более 20 преступлениям на территории Волынской, Житомирской, Закарпатской, Черкасской, Кировоградской, Львовской, Киевской, Ивано-Франковской, Винницкой, Тернопольской и Одесской областей.
кое кто за неделю такие бабки спустил !
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Во Львове по подозрению в хищении арестован экс-заместитель директора Житомирского бронетанкового завода.
Должностное лицо ГПСУ арестовали на 2 месяца по подозрению в хищении госсредств, направленных на реализацию проекта "Стена".
Еще одно должностное лицо ГПСУ арестовали по подозрению в хищении средств из проекта Стена.
Одних арестовывают, других не арестовывают. Кстати, Стена Сенькина.
Тогда печалька...