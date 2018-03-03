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 Политика Украины
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 Херсонский горсуд продлил арест экс-"замминистра спорта" оккупированного Крыма Камалова. ВИДЕО

Херсонский городской суд продолжил содержание под стражей бывшему "заместителю министра спорта" самопровозглашенного Совета министров оккупационной власти Крыма Фаруху Камалову, которого задержали месяц назад во время попытки въехать на территорию Украины.

Фаруху Камалову продлили срок содержания под стражей на один месяц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Мост".

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Слушание дела началось позавчера и было отложено для ознакомления защиты с материалами. Защищает интересы Камалова  Валентин Рыбин, который известен своими пророссийскими взглядами, а также защитой обвиняемых в госизмене и терроризме. В частности, он был адвокатом бывших сотрудников харьковского "Беркута" (бежавших в Россию) и российских ГРУшников.

В начале заседания Фарух Камалов заявил, что не признает доказательства, которые удалось собрать СБУ и прокуратуре. В частности он поставил под сомнение содержание публикаций о его работе в "правительстве".

Кроме того, Камалов остро раскритиковал показание свидетеля Владимира Притулы. В частности, он упомянул о своем брате, который, по словам Притулы, занимается бизнесом, а на самом деле отбывает наказание в российской тюрьме. Кроме того, Камалов рассказал о том, что его брат обеспечивал безопасность Мустафы Джемилева 3 мая 2014 года во время попытки перейти админграницу.

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По сути дела, Камалов заявил, что он, как и многие его сограждане "должны были выживать", и именно поэтому он работал в оккупационном правительстве. Так же он несколько раз переводил все в плоскость "татарского вопроса", заявив, что крымские татары не должны участвовать в конфликте.



Комментируя свои призывы, которые есть в материалах дела, но о которых пока не сообщают, он заявил, что призывал "не участвовать в конфликте ради выживания нации". Примерно те же тезисы повторил адвокат, который считает, что работа в оккупационном правительстве - это не преступление. В результате, суд, посовещавшись, решил продолжить Фаруху Камалову содержание под стражей до 2 апреля.

Напомним, сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в пункте пропуска "Каланчак" на административной границе с Крымом бывшего "заместителя главы" российского "Министерства спорта Крыма".

"После освобождения от должности он продолжил антиукраинскую деятельность в составе рабочей группы по созданию Государственной программы оккупационной власти "Патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан России в Крыму. В последнее время задержанный занимал должность секретаря регионального отделения в российской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флота России". Деятельность этой структуры направлена на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.

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Следователи Главного управления СБ Украины в АР Крым открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия, отметили в ведомстве.

Херсонский городской суд 3 февраля избрал меру пресечения для задержанного накануне экс-замминистра российского Министерства спорта Крыма в виде содержания под стражей сроком один месяц.

Источник: https://censor.net.ua/v3053637
 
 
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Прощай немытая Раисся,
Страна лохов и их господ.
Страна фекальных сталагмитов,
Где правит ботоксный урод.
viktor kovtun
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Говно - это в чем родился кацап, вырос и сдохнет.
Вообще, у кацапа при слове "говно" начинает слюна течь. Рефлекторно. "Говно на лопате" - вообще национальный деликатес. Херсонский горсуд продлил арест экс-"замминистра спорта" оккупированного Крыма Камалова - Цензор.НЕТ 8903
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Добрий ранок, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
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Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
України слава стане поміж ворогами.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
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Зиму перезимували - тепер би ще й перезимувати весну...
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Согодні у нас плюсова температура , але на два дні зима знову повернеться. Херсонский горсуд продлил арест экс-"замминистра спорта" оккупированного Крыма Камалова - Цензор.НЕТ 2669
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да ему пох кого отправлять, лишь бы башляли................
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- Мы решили сделать гибрид ракет «Сармат» и «Сатана».
- Как назовём?
- «Срамота».


Херсонский горсуд продлил арест экс-"замминистра спорта" оккупированного Крыма Камалова - Цензор.НЕТ 7713
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Над росіянами неможливо не сміятися.
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Підар.... .аваковсько-барижні напали на табір під ВР .. Херсонский горсуд продлил арест экс-"замминистра спорта" оккупированного Крыма Камалова - Цензор.НЕТ 9814
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныХерсонский горсуд продлил арест экс-"замминистра спорта" оккупированного Крыма Камалова. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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