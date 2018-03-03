 Херсонский горсуд продлил арест экс-"замминистра спорта" оккупированного Крыма Камалова. ВИДЕО

Фаруху Камалову продлили срок содержания под стражей на один месяц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Мост".

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Слушание дела началось позавчера и было отложено для ознакомления защиты с материалами. Защищает интересы Камалова Валентин Рыбин, который известен своими пророссийскими взглядами, а также защитой обвиняемых в госизмене и терроризме. В частности, он был адвокатом бывших сотрудников харьковского "Беркута" (бежавших в Россию) и российских ГРУшников.

В начале заседания Фарух Камалов заявил, что не признает доказательства, которые удалось собрать СБУ и прокуратуре. В частности он поставил под сомнение содержание публикаций о его работе в "правительстве".

Кроме того, Камалов остро раскритиковал показание свидетеля Владимира Притулы. В частности, он упомянул о своем брате, который, по словам Притулы, занимается бизнесом, а на самом деле отбывает наказание в российской тюрьме. Кроме того, Камалов рассказал о том, что его брат обеспечивал безопасность Мустафы Джемилева 3 мая 2014 года во время попытки перейти админграницу.

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По сути дела, Камалов заявил, что он, как и многие его сограждане "должны были выживать", и именно поэтому он работал в оккупационном правительстве. Так же он несколько раз переводил все в плоскость "татарского вопроса", заявив, что крымские татары не должны участвовать в конфликте.





Комментируя свои призывы, которые есть в материалах дела, но о которых пока не сообщают, он заявил, что призывал "не участвовать в конфликте ради выживания нации". Примерно те же тезисы повторил адвокат, который считает, что работа в оккупационном правительстве - это не преступление. В результате, суд, посовещавшись, решил продолжить Фаруху Камалову содержание под стражей до 2 апреля.

Напомним, сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в пункте пропуска "Каланчак" на административной границе с Крымом бывшего "заместителя главы" российского "Министерства спорта Крыма".

"После освобождения от должности он продолжил антиукраинскую деятельность в составе рабочей группы по созданию Государственной программы оккупационной власти "Патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан России в Крыму. В последнее время задержанный занимал должность секретаря регионального отделения в российской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флота России". Деятельность этой структуры направлена на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.

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Следователи Главного управления СБ Украины в АР Крым открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия, отметили в ведомстве.

Херсонский городской суд 3 февраля избрал меру пресечения для задержанного накануне экс-замминистра российского Министерства спорта Крыма в виде содержания под стражей сроком один месяц.