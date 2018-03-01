 "Нельзя допустить развития силового сценария и провокаций написанных в Москве", - Герасимов о пикетировании дома Луценко. ВИДЕО

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Герасимов отметил: "Так называемые пикеты жилья Генерального прокурора есть не чем другим, как прямой угрозой тому, кто не на словах а на деле возвращает украденные деньги государству, тем самым борется за его назависимость. И так называемыке "пикетчики" выдвигают незаконные требования - выпустить на волю лицо, которое подозревается в государственно измене и организации переворота на стороне врага. И мы все с вами видели эти кадры в этом зале парламента. При этом используют методы технического давления, демонстративного запугивания Генерального прокуррора.

Нельзя допустить развития силового сценария и провокаций написанных в Москве. Украинцы сделали свой выбор в пользу демократических ценностей, которые предусматривают равенство всех перед законом. Силовые действия против правоохранителей должны получить жесткую реакцию, а провокаторы - понести ответственность".

Также смотрите: Луценко пообщался с пикетчиками его дома, требовавшими освобождения Дангадзе: "Как вы можете защищать того, кто из Москвы возит деньги?". ВИДЕО