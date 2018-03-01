 "Нельзя допустить развития силового сценария и провокаций написанных в Москве", - Герасимов о пикетировании дома Луценко. ВИДЕО

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Герасимов отметил: "Так называемые пикеты жилья Генерального прокурора есть не чем другим, как прямой угрозой тому, кто не на словах а на деле возвращает украденные деньги государству, тем самым борется за его назависимость. И так называемыке "пикетчики" выдвигают незаконные требования - выпустить на волю лицо, которое подозревается в государственно измене и организации переворота на стороне врага. И мы все с вами видели эти кадры в этом зале парламента. При этом используют методы технического давления, демонстративного запугивания Генерального прокуррора.
Нельзя допустить развития силового сценария и провокаций написанных в Москве. Украинцы сделали свой выбор в пользу демократических ценностей, которые предусматривают равенство всех перед законом. Силовые действия против правоохранителей должны получить жесткую реакцию, а провокаторы - понести ответственность".
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Источник: https://censor.net.ua/v3053379
SUSAN BOYLE, WILLIE JONES-YOUR MAN- (JOSH TURNER), Beau Dermott, Cristina Ramos, Aida Nikolaychuk, Calum Scott (Kiev )
Зроблю йому буду
Назву його Луциком
П"здити буду.....