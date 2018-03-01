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 Политика Украины
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 "Нельзя допустить развития силового сценария и провокаций написанных в Москве", - Герасимов о пикетировании дома Луценко. ВИДЕО

Глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов выступил с заявлением в защиту Генерального прокурора Украины Юрия Луценко от действий пикетчиков под его домом.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Герасимов отметил: "Так называемые пикеты жилья Генерального прокурора есть не чем другим, как прямой угрозой тому, кто не на словах а на деле возвращает украденные деньги государству, тем самым борется за его назависимость. И так называемыке "пикетчики"  выдвигают незаконные требования - выпустить на волю лицо, которое подозревается в государственно измене и организации переворота на стороне врага. И мы все с вами видели эти кадры в этом зале парламента. При этом используют методы технического давления, демонстративного запугивания Генерального прокуррора.

Нельзя допустить развития силового сценария и провокаций написанных в Москве. Украинцы сделали свой выбор в пользу демократических ценностей, которые предусматривают равенство всех перед законом. Силовые действия против правоохранителей должны получить жесткую реакцию, а провокаторы - понести ответственность".

Также смотрите: Луценко пообщался с пикетчиками его дома, требовавшими освобождения Дангадзе: "Как вы можете защищать того, кто из Москвы возит деньги?". ВИДЕО

 

Источник: https://censor.net.ua/v3053379
 
 
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Нехай голова фракції шпигуна Лоліти Гєрасімов помиє спочатку руки від крові наших військових, які він запачкав разом з своїм другом Бєзлєром(Бєсом) у найбільш зухвалих засідках в Донбасі.
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А не пішов би ти на три загальновідомі літери разом з луценком.Можете,до речі,і жону його трьохтисячолітню прихопити.
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Наша пісня гарна нова: "Дайте грабувати бо пукін нападе".
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перестаньте хитати будку пгокугога бо його страшно нудить ,галюни всякі про руки з москви і з дупи тягнуться до його шиї ,а жінка третього тисячоліття замахалась прибирати у будці .
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Сепар кремлёвский и бандит Герасимов, защищает своего щоколядного подельника. Аргумент у соевых мразей всё тот же - "сидите тихо ато Хутин нападёт" КТо против соевой банды - тот агент Кремля. При этом все соевые подстилки форума на подтанцовке, визжат то же самое. ШокоРыги пора уже разнообразить репертуарчик. Больше кретива , больше..
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Опана. Кацапський українофоб "тіхонов" почав критикувати шпигуна Лоліту? Не заплатив? "Не можна допустити розвитку силового сценарію та провокацій, написаних у Москві", - Герасимов про пікетування будинку Луценка - Цензор.НЕТ 1951
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Помните, как можно было обливать грязью пенькобежца и поклонника страусов? Эти превзошли своих предшественников. Скоро любого, посмотревшего косо в сторону власть имущих будут объявлять врагом народа, и обязанность введут - увидел чинушу: шапку долой и падай ниц.
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They are the best.

SUSAN BOYLE, WILLIE JONES-YOUR MAN- (JOSH TURNER), Beau Dermott, Cristina Ramos, Aida Nikolaychuk, Calum Scott (Kiev )
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Куплю собi песика
Зроблю йому буду
Назву його Луциком
П"здити буду.....
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Нельзя допустить развития силового сценария и провокаций написанных в Москве", - Герасимов о пикетировании дома Луценко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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