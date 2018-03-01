 Суд с 2015 года не может рассмотреть дело о ДТП, в котором погиб, возвращаясь из зоны АТО, майор Максим Латаев, - 3-й отдельный полк спецназначения. ВИДЕО+ФОТО

Об этом говорится в сообщении на сайте 3-го отдельного полка спецназначения, передает Цензор.НЕТ.

"Заместитель командира батальона 3-го отдельного полка спецназначения, майор Максим Латаев, воин ​​3-го отдельного полка спецназначения, принимавший участие в отражении агрессии РФ на востоке Украины с осени 2014 года, погиб в ДТП по дороге из зоны АТО. В начале июля 2015 г. Максим Латаев взял кратковременный отпуск. 3 июля, возвращаясь домой, перезвонил маме и сказал, что уже выезжает. Этот телефонный звонок родным оказался последним", - говорится в сообщении.

"Около семи утра Максим перезвонил маме и сказал: "Я выезжаю, готовь плов, около 12 буду ", - вспоминает сестра офицера Инна Латаева. - Потом с его телефона звонил какой-то мужчина, который сообщил, что неподалеку от Корсунь-Шевченковского произошло ДТП и Максим погиб ... Мама перезвонила мне, в чем была я прибежала к ней. Мама была в полусознательном состоянии. Я начала звонить Максиму на телефон, думала, что это розыгрыш ребят. Телефон взял следователь и сообщил, что маршрутка, в которой ехал Максим, врезалась в "Сканию". Друг, который выехал на опознание, подтвердил, что это был Макс".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В ДТП в Польше погибли четверо украинцев. ФОТО + ВИДЕО

Свидетель ДТП рассказал о том, что его автомобиль на большой скорости обогнала маршрутка, ее бросало по всей дороге.

"Молодой человек рассказал, что его автомобиль, как "стоящий", обогнала маршрутка. Скорость была безумная, - говорит Инна Латаева. - Потом он услышал сигналы автомобилей, а затем увидел и саму аварию. Мужчина сразу начал оказывать помощь пассажирам "Мерседеса". От сильного удара двери перекосило и людей доставали через заднюю дверь".

Сестра спецназовца утверждает, что с водителем было что-то неладное с начала поездки. Об этом ей рассказали уцелевшие пассажиры.

"Мы узнали, что водитель всю дорогу вел себя неадекватно: кричал на кого-то по телефону, резко тормозил на ровных участках дороги, буквально спал за рулем. Один из пассажиров оказался дальнобойщиком и предложил водителю в Корсуне поменяться, но туда они так и не доехали", - говорит Латаева.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд по делу о смертельном ДТП в центре Харькова продолжится 1 марта

По свидетельствам очевидцев, водитель маршрутки "Mercedes Vito", вероятно, заснул за рулем, когда пришел в себя, резко крутанул руль вправо, но избежать столкновения с грузовиком "Scania", ехавшим просто "в лоб", не удалось. В результате аварии серьезно пострадали все пассажиры, Максим Латаев находился за водителем, удар пришелся прямо на его место. Мужчина погиб на месте.

"Водитель повернул вправо, и удар пришелся в сторону, где находился Максим, он ударился головой в стойку. Медики говорили, что брат погиб мгновенно. Кроме него пострадали другие пассажиры, получив тяжкие телесные повреждения. Один парень сломал две ноги и 9 месяцев пролежал в больнице. До сих пор он ходит с палочкой. Другой парень получил перелом позвоночника, девушка - сломала ключицу и нуждается еще в ряде операций, Юля Полякова, которая сидела впереди, имела переломы бедра и в конце концов получила инвалидность. Большинство из пострадавших до сих пор не пришли в себля от физических и психологических травм и продолжают лечение. Водитель же отделался незначительными царапинами. Выбежал из маршрутки и залег на обочине дороги" , - рассказывает Латаева.

Фирма - перевозчик ( ФЛП "ДОМАРЕЦЬКА") до сих пор занимается перевозками.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), дело передано в суд. Обвиняемый - водитель маршрутки Дмитрий Емельянов. По делу определены восемь пострадавших. Среди них мать и сестра Максима Латаева. Они убеждены, что дело не рассматривается должным образом, а виновники пытаются избежать ответственности и переложить свою вину.

"Хозяйка маршрутки рассказывает, что якобы водитель самостоятельно взял автомобиль и поехал в Киев, - говорит Инна Латаева. - Но все пассажиры звонили диспетчеру, им говорили куда подойти и откуда их заберут. Позже выяснилось, что этот бус вообще не предназначен для перевозки пассажиров, а переделанный из грузового автомобиля. От удара все его сиденья сорвало".

В рамках досудебного расследования специалистами Черкасского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины проведена автотехническая экспертиза ( вывод №4 / 537 от 30 декабря 2015 г.). За два года рассмотрения дела Корсунь-Шевченковским районным судом Черкасской области сменились двое судей, однако дело почти не двигается с места. По мнению Инны Латаевой, рассмотрение намеренно затягивается, по разным причинам не появляются обвиняемый и его защитник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В течение 2017 года перевозчики пассажиров совершили 1 295 ДТП, в результате которых погибли 54 человека, - Ноняк

"Пассажирка маршрутки Юля Полякова (после ДТП попал в реанимацию и несколько дней не приходила в сознание. Врачи диагностировали у девушки два перелома бедра и ушиб мозга. Юлия пережила трепанацию черепа и несколько операций. - Ред.) во время эфира на телеканале "ZIK", получили обещание от нардепа Антона Геращенко о юридической помощи. Однако никакого эффекта пока это не дало", - отмечается в сообщении.

После двух лет дело передали в Кропивницкий. 13 сентября 2017 г. дело было направлено в Кировский районный суд г.. Кропивницкого, а 9 ноября суд в составе председательствующего судьи Бурка Р.В., секретаря Морокова И.В., с участием прокурора Протас И.А. назначил его к судебному разбирательству в судебном заседании. Очередное слушание дела должно было состояться 28 февраля, однако заседание не состоялось, на этот раз из-за погодных условий. Следующее заседание запланировано на 17 апреля, начало заседания в 11.30.

Инна Латаева надеется на объективное рассмотрение дела Кировским районным судом.

"Хотелось бы, чтобы в Кировском суде дело наконец-то нашло свое решение, чтобы каждый, причастный к гибели брата, понес ответственность за содеянное, ответил за искалеченные судьбы и потерянную жизнь", - говорит Инна Латаева.