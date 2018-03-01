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 Суд с 2015 года не может рассмотреть дело о ДТП, в котором погиб, возвращаясь из зоны АТО, майор Максим Латаев, - 3-й отдельный полк спецназначения. ВИДЕО+ФОТО

Маршрутка, в которой ехал из зоны АТО домой замкомандира батальона 3-го отдельного полка спецназначения Максим Латаев, попала в ДТП 3 июля 2015 года. По версии очевидцев, водитель маршрутки уснул за рулем. Латаев в результате ДТП погиб. Несколько пассажиров маршрутки получили серьезные травмы и даже в результате остались инвалидами. Вместе с тем, суд до сих пор никак не может рассмотреть дело и вынести свой вердикт.

Об этом говорится в сообщении на сайте 3-го отдельного полка спецназначения, передает Цензор.НЕТ.

"Заместитель командира батальона 3-го отдельного полка спецназначения, майор Максим Латаев, воин ​​3-го отдельного полка спецназначения, принимавший участие в отражении агрессии РФ на востоке Украины с осени 2014 года, погиб в ДТП по дороге из зоны АТО. В начале июля 2015 г. Максим Латаев взял кратковременный отпуск. 3 июля, возвращаясь домой, перезвонил маме и сказал, что уже выезжает. Этот телефонный звонок родным оказался последним", - говорится в сообщении.

Суд с 2015 года не может рассмотреть дело о ДТП, в котором погиб, возвращаясь из зоны АТО, майор Максим Латаев, - 3-й отдельный полк спецназначения 01

"Около семи утра Максим перезвонил маме и сказал: "Я выезжаю, готовь плов, около 12 буду ", - вспоминает сестра офицера Инна Латаева. - Потом с его телефона звонил какой-то мужчина, который сообщил, что неподалеку от Корсунь-Шевченковского произошло ДТП и Максим погиб ... Мама перезвонила мне, в чем была я прибежала к ней. Мама была в полусознательном состоянии. Я начала звонить Максиму на телефон, думала, что это розыгрыш ребят. Телефон взял следователь и сообщил, что маршрутка, в которой ехал Максим, врезалась в "Сканию". Друг, который выехал на опознание, подтвердил, что это был Макс".

Суд с 2015 года не может рассмотреть дело о ДТП, в котором погиб, возвращаясь из зоны АТО, майор Максим Латаев, - 3-й отдельный полк спецназначения 02

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Свидетель ДТП рассказал о том, что его автомобиль на большой скорости обогнала маршрутка, ее бросало по всей дороге.

Суд с 2015 года не может рассмотреть дело о ДТП, в котором погиб, возвращаясь из зоны АТО, майор Максим Латаев, - 3-й отдельный полк спецназначения 03

"Молодой человек рассказал, что его автомобиль, как "стоящий", обогнала маршрутка. Скорость была безумная, - говорит Инна Латаева. - Потом он услышал сигналы автомобилей, а затем увидел и саму аварию. Мужчина сразу начал оказывать помощь пассажирам "Мерседеса". От сильного удара двери перекосило и людей доставали через заднюю дверь".

Сестра спецназовца утверждает, что с водителем было что-то неладное с начала поездки. Об этом ей рассказали уцелевшие пассажиры.

"Мы узнали, что водитель всю дорогу вел себя неадекватно: кричал на кого-то по телефону, резко тормозил на ровных участках дороги, буквально спал за рулем. Один из пассажиров оказался дальнобойщиком и предложил водителю в Корсуне поменяться, но туда они так и не доехали",  - говорит Латаева.

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По свидетельствам очевидцев, водитель маршрутки "Mercedes Vito", вероятно, заснул за рулем, когда пришел в себя, резко крутанул руль вправо, но избежать столкновения с грузовиком "Scania", ехавшим просто "в лоб", не удалось. В результате аварии серьезно пострадали все пассажиры, Максим Латаев находился за водителем, удар пришелся прямо на его место. Мужчина погиб на месте.

"Водитель повернул вправо, и удар пришелся в сторону, где находился Максим, он ударился головой в стойку. Медики говорили, что брат погиб мгновенно. Кроме него пострадали другие пассажиры, получив тяжкие телесные повреждения. Один парень сломал две ноги и 9 месяцев пролежал в больнице. До сих пор он ходит с палочкой. Другой парень получил перелом позвоночника, девушка - сломала ключицу и нуждается еще в ряде операций, Юля Полякова, которая сидела впереди, имела переломы бедра и в конце концов получила инвалидность. Большинство из пострадавших до сих пор не пришли в себля от физических и психологических травм и продолжают лечение. Водитель же отделался незначительными царапинами. Выбежал из маршрутки и залег на обочине дороги" , - рассказывает Латаева.

Фирма - перевозчик ( ФЛП "ДОМАРЕЦЬКА") до сих пор занимается перевозками.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), дело передано в суд. Обвиняемый - водитель маршрутки Дмитрий Емельянов. По делу определены восемь пострадавших. Среди них мать и сестра Максима Латаева. Они убеждены, что дело не рассматривается должным образом, а виновники пытаются избежать ответственности и переложить свою вину.

"Хозяйка маршрутки рассказывает, что якобы водитель самостоятельно взял автомобиль и поехал в Киев, - говорит Инна Латаева. - Но все пассажиры звонили диспетчеру, им говорили куда подойти и откуда их заберут. Позже выяснилось, что этот бус вообще не предназначен для перевозки пассажиров, а переделанный из грузового автомобиля. От удара все его сиденья сорвало".

В рамках досудебного расследования специалистами Черкасского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины проведена автотехническая экспертиза ( вывод №4 / 537 от 30 декабря 2015 г.). За два года рассмотрения дела Корсунь-Шевченковским районным судом Черкасской области сменились двое судей, однако дело почти не двигается с места. По мнению Инны Латаевой, рассмотрение намеренно затягивается, по разным причинам не появляются обвиняемый и его защитник.

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"Пассажирка маршрутки Юля Полякова (после ДТП попал в реанимацию и несколько дней не приходила в сознание. Врачи диагностировали у девушки два перелома бедра и ушиб мозга. Юлия пережила трепанацию черепа и несколько операций. - Ред.) во время эфира на телеканале "ZIK", получили обещание от нардепа Антона Геращенко о юридической помощи. Однако никакого эффекта пока это не дало", - отмечается в сообщении.

После двух лет дело передали в Кропивницкий. 13 сентября 2017 г. дело было направлено в Кировский районный суд г.. Кропивницкого, а 9 ноября суд в составе председательствующего судьи Бурка Р.В., секретаря Морокова И.В., с участием прокурора Протас И.А. назначил его к судебному разбирательству в судебном заседании. Очередное слушание дела должно было состояться 28 февраля, однако заседание не состоялось, на этот раз из-за погодных условий. Следующее заседание запланировано на 17 апреля, начало заседания в 11.30. 

Инна Латаева надеется на объективное рассмотрение дела Кировским районным судом.

"Хотелось бы, чтобы в Кировском суде дело наконец-то нашло свое решение, чтобы каждый, причастный к гибели брата, понес ответственность за содеянное, ответил за искалеченные судьбы и потерянную жизнь", - говорит Инна Латаева.

Источник: https://censor.net.ua/v3053183
 
 
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Свидетелей нет и концы в воду это же нужно напрячься и поработать!...
К тому же, это же просто защитник Украины, а не сепарная полицайская мразь, которую нужно понять, простить и защитить!.... Суд с 2015 года не может рассмотреть дело о ДТП, в котором погиб возвращаясь из зоны АТО майор Максим Латаев, - 3-й отдельный полк спецназначения - Цензор.НЕТ 9166
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Мене не дивує затягування справи у суді. Мене дивує відсутність інстинкту самозбереження у пасажирів.
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"не дивує" - мабуть тому що ті фанат параша_нко...
у ми всі знаємо чиїми указами призначаються "судді" в Україні...
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Вот придет Медведчук вот он назначит самых правильных судей в мире. Дайте ему только трон
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Главное какого то деда на таврии так по судам за парковку затаскать, что бы он повесился.....Жити по новому
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Давно вже час заборонити маршруткам міжгородні перевезення, тільки автобусом.
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Судебная реформа в действии! Больше об успехах 100500 реформ слушайте от бырыги.
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дайте угадаю, обвиняемый не под вартой?
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ты по гляди, Саакашвили силком тянули три десятка спецурыв суд без постановления о принудительной доставке (ну как-то обошлись), а тут три года не могут доставить обвиняемого в суд принудительно - наверное, что-то мешает.

P.S. Держава начинается с правосудия, если нет правосудия, как системы, то нет и державы...
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параша_нку не выгодно перед своими "выборами" судей менять...
ты посмотри на любого "судью" - в двери не пролазит, только в джипы помещаются и сплошные преступники-мздоимцы...
ЗАЩИТНИКИ ДЛЯ барыг...
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Та все дуже і дуже просто...
Власник авто, і скоріше всього організатор - перевізник, якесь чмо з посвідченням умовного депутата-судді. І якщо по закону то там буде і ДТП, і незаконне займання підприємницькою діяльністю, і незадекларовані прибутки...
А 99,99% можновладців мають щось таке, за душею.
Так що ворон ворону око не виклює..
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та це очевидно, залишилося лише зрозуміти, чому український народ в більшості вже 100 років беззаконня, із них 25 вже в, начебто, "українській" державі, не дуже хвилюють... звикли жити в лайні? А, мабуть, таки звикли... як, до речі, звикли за століття, що у владі лише іноземці, а корінний етнос лише в ролі виконавців.
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От через таких демагогів як ви і руйнується, національна ідея...
Пишете правильні речі, українською мовою, а нік Владімір, а не Володимир, це і видає всю вашу демагогічну суть.
Фройда ще ніхто не зміг спростувати.
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одной мне кажется, что с рассмотрением дел в судах что-то не так, существует миллион объективных причин, по которым рассмотрение дела может бесконечно откладываться и переноситься, и ни одной, кроме желания судьи, по которой дело может слушаться вовремя... это такие законы? такая система? такие судьи, что? ....может нужен какой-нить орган по надзору... но обязательно с современным вооружением и бесконечными полномочиями...
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Мне одному кажется, что это уже не новость о Украине наших дней.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСуд с 2015 года не может рассмотреть дело о ДТП, в котором погиб, возвращаясь из зоны АТО, майор Максим Латаев, - 3-й отдельный полк спецназначения. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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