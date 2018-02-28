 "Поздравляю всех украинцев с этой исторической убедительной победой!", - Порошенко о решении Стокгольмского Арбитража в пользу Нафтогаза. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В сообщении отмечается: "Поздравляю с хорошими новостями из Стокгольма!

Сегодняшним решением Стокгольмского Арбитража Украина выиграла 4 млрд 600 млн долларов США.

Из этих средств будут оплачен газ, который потреблялся нами в очень тяжелом 2014 году. И в бюджет государственной компании НАК "Нафтогаз Украины" будет засчитано 2 млрд 560 млн долларов США. Причем будут зачислены немедленно.

Поздравляю всех украинцев с этой исторической убедительной победой!"

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