 "Поздравляю всех украинцев с этой исторической убедительной победой!", - Порошенко о решении Стокгольмского Арбитража в пользу Нафтогаза. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.
В сообщении отмечается: "Поздравляю с хорошими новостями из Стокгольма!
Сегодняшним решением Стокгольмского Арбитража Украина выиграла 4 млрд 600 млн долларов США.
Из этих средств будут оплачен газ, который потреблялся нами в очень тяжелом 2014 году. И в бюджет государственной компании НАК "Нафтогаз Украины" будет засчитано 2 млрд 560 млн долларов США. Причем будут зачислены немедленно.
Поздравляю всех украинцев с этой исторической убедительной победой!"
Ну да ну да - как и Гонтарева...
Ну Лолита же для этого их поставил рулить...
Оказывается, Петро в 2014 году за газ ни копейки не проплатил, хотя население все оплачивало и не мало? где деньги, Зин?
Ну поздравляю Нафтогаз и Коболева с победой. А причем здесь все украинцы?
Ура , товарищи !
Хорошая новость －повышение тарифов на электроэнергию с 1 апреля 2018-го года.
Это такая реформа .
Она же и победа .
Страна в опасности !
Напротив - доплатишь .
Мальдивы - вещь не дешёвая , должен сам понимать .
В случае, если НАК "Нафтогаз України" выиграет спор с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, цена на газ для всех потребителей в Украине будет снижена. Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев в эфире программы "Левый берег" на телеканале "24".
http://gordonua.com/news/money/kobolev-v-sluchae-pobedy-v-stokgolmskom-arbitrazhe-budet-snizhena-cena-na-gaz-dlya-vseh-potrebiteley-v-ukraine-164068.html Ну, и как теперь будет???
-Вы все врети！Ваши доказательства －не доказательства！（словами издохшего Чуркина на приведенный тобой текст）
Нас от победы к победе ведёт!...
Очреднай полировка бутусовым смазанного шоколадом порошенковского "очка". Браво, цензурщики!)))