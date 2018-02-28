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 Политика Украины, Экономика
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Все про:арбитраж (103) Газ (8691) газовые переговоры (910) Порошенко (14359) Стокгольм (112) Коболев (224)

 "Поздравляю всех украинцев с этой исторической убедительной победой!", - Порошенко о решении Стокгольмского Арбитража в пользу Нафтогаза. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко назвал выигрыш НАК "Нафтогаз Украина" арбитража в Стокгольме у Газпрома "исторической победой".

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в Фейсбуке Порошенко. 

В сообщении отмечается: "Поздравляю с хорошими новостями из Стокгольма!

Сегодняшним решением Стокгольмского Арбитража Украина выиграла 4 млрд 600 млн долларов США.

Из этих средств будут оплачен газ, который потреблялся нами в очень тяжелом 2014 году. И в бюджет государственной компании НАК "Нафтогаз Украины" будет засчитано 2 млрд 560 млн долларов США. Причем будут зачислены немедленно.

Поздравляю всех украинцев с этой исторической убедительной победой!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Газпром выплатит "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита, - решение Стокгольмского суда. ИНФОГРАФИКА

 

Источник: https://censor.net.ua/v3053149
 
 
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Или дебилы думают что Витренко работает в интересах Украины?
Ну да ну да - как и Гонтарева...
Ну Лолита же для этого их поставил рулить...
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дебилоид, руснявый, смотрит на тебя каждое утро с зеркала
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У Порошенко началось победобесие как у путина? Спор хозяйствующих субъектов никак не повлияет на жизнь украинцев, это не такое событие, чтобы трубить на весь мир. Тарифы все равно будут расти.
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Ну вы поняли.Украина выиграла но деньги получит не бюджет Украины а НАФТОГАЗ. А ето значит что Коболев себе и своим работникам повысят еще зарплаты и премии в 2 раза и теперь бедет получать 2 миллиона в месяц. "Вітаю всіх українців із цією історичною переконливою перемогою!" - Порошенко про рішення Стокгольмського Арбітражу на користь Нафтогазу - Цензор.НЕТ 8525
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кацапсины, выкусили свои 75 млрд. $ или сколько вы там себе нафантазировали? )


"Вітаю всіх українців із цією історичною переконливою перемогою!" - Порошенко про рішення Стокгольмського Арбітражу на користь Нафтогазу - Цензор.НЕТ 1067
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Вот бы еще Пердошенко объяснил, какая польза каждому украинцу от этого решения. А то мне кажется, что никакой. Деньги поделят правильные пацаны, остальным же останется лишь порадоваться за них.
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І шо, газ буде по гривню двадцять, а бензин по п'ять?
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Угу. Рошеновские, в виде детородного органа...
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Бензин по пять не будет, бо твоя Йуля-пукки рухнула его с 4,85 до 12 гривень за литр! когда была премьером
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Из этих средств будут оплачен газ, который потреблялся нами в очень тяжелом 2014 году. Источник: https://censor.net.ua/v3053149

Оказывается, Петро в 2014 году за газ ни копейки не проплатил, хотя население все оплачивало и не мало? где деньги, Зин?
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Не понял, что выигранные Украиной виртуальные миллиарды вернутся, но уже налом в Россию?
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Поздравляю всех украинцев с этой исторической убедительной победой!", - Порошенко о решении Стокгольмского Арбитража в пользу Нафтогаза
Ну поздравляю Нафтогаз и Коболева с победой. А причем здесь все украинцы?
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І як ця "славетна перемога" відобразиться на комунальних послугах? Подальшим зростанням цін - тоді до дупи мені така перемога. Ви вже з 1 січня порізали норми споживання електроенергії - з 90 квт на одиноку особу до 70 квт.
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это перемога. И мощнейшая 147 я реформа. Дайош повышение тарифов на газ еще на 200%!
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А ми тебе, Олексійовичу. Все буде Україна. А зрадогнидам кучугури снігу в поміч. Буде як свої палаючі пердаки гасити.
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Ооо, пуканы уже начинает подрывать, в связи с отсутствием методичек начинают писать что попало, кто про шоколад, кто про Липецк, кто еще какую-то хрень...
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Короче , команда неудержимых реформаторов в лице Гройсмана-Авакова-Луценко под предводительством мудрого Порошенко ведёт нас к новым грандизным победам .
Ура , товарищи !
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Для кого?
Хорошая новость －повышение тарифов на электроэнергию с 1 апреля 2018-го года.
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Ты не понимаешь .
Это такая реформа .
Она же и победа .
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Сейчас кацапская мразь джо байденович зайдет под другим ником.Его в дверь оно в окно.Обычный кацап)
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так кацапы могут и не заплатить, вот когда заплатят, тогда поздравлять можно, а так...
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Не удивлюсь если Порохатая паскуда запишет победу в этом процессе в "достижения" своей пятилетки когда пойдет на выборы.
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ти не повіриш, за пороха і проголосують
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ну дебилов всегда хватало, да и гречка рулит.
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А вот и поверю... выбрали проходимца-приспособленца один раз - вполне могут и второй.
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Ну это все хорошо,безмежно рад за нафтогаз и что он получит два с копейками лярда. Но я все эти годы исправно платил за газ.Сколько конкретно я получу с этих денег назад, кроме поздравлений Петра Алексеевича?
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Нисколько .
Напротив - доплатишь .
Мальдивы - вещь не дешёвая , должен сам понимать .
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да, моии поздравление вам украинцы, ваша победа и весма значительна.
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сука тварь ублюдочная чего ты тулиш людям, западенцам расскажи они поведутся
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15 декабря, 2016

В случае, если НАК "Нафтогаз України" выиграет спор с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, цена на газ для всех потребителей в Украине будет снижена. Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев в эфире программы "Левый берег" на телеканале "24".

http://gordonua.com/news/money/kobolev-v-sluchae-pobedy-v-stokgolmskom-arbitrazhe-budet-snizhena-cena-na-gaz-dlya-vseh-potrebiteley-v-ukraine-164068.html Ну, и как теперь будет???



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Как? А вот так:
-Вы все врети！Ваши доказательства －не доказательства！（словами издохшего Чуркина на приведенный тобой текст）
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Какая "историческая победа"? Что ты мелешь, чмо обоссаное? Или ты это на радостях, что не придется возвращать России распизженные 3 миллиарда выделенные режиму Яйцуковича? Ну, и если бы ьак, то каким боком ты - вор и негодяй,- к этому?
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Опять победа!...
Нас от победы к победе ведёт!...
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Кремблядям вообще- то закон не писан.50 лярдов уже уплатили Ходорковскому?
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Главное путинскую воровку не подпускайте к трубе. Ато опять с Хуйлом нахихикает, так нахихикает что в рабство всю Украину продаст, как она уже продала своими преступными газовыми контрактами за которые она должна ответить, и сесть в тюрьму.
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Постановочные видео в худших традициях "совка". Раболнпие Коболева, восхваляющего "личное участие" Солнцеликого. Ну и, конечно, Самого.. ("...выбачте Президента))))).
Очреднай полировка бутусовым смазанного шоколадом порошенковского "очка". Браво, цензурщики!)))
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Поздравляю всех украинцев с этой исторической убедительной победой!", - Порошенко о решении Стокгольмского Арбитража в пользу Нафтогаза. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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