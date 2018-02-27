 Группа сутенеров задержана в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "5 канал".
Выяснилось, что сутенеры наняли около двух десятков женщин для оказания сексуальных услуг - за почти полторы тысячи гривен. Половину денег организаторы сети забирали себе.
Объявления о работе публиковали в интернете. Во время обысков в борделе копы изъяли наличные, банковские карты, "черную" бухгалтерию, блокноты с записями клиентов, а также визитки с рекламой услуг проституток.
По факту дела уже открыли уголовное производство и в настоящее время мужчинам грозит до семи лет за решеткой.
"Указанные участники преступной группы подыскали подходящее помещение, арендовали его и обустроили под бордель. Сейчас пяти лицам сообщено о подозрении по статье "сутенерство" и "занятие проституцией". Санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения от четырех до семи лет" , - рассказывает заместитель начальника Департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Олег Рыкун.
Я правильно тебя черт понял?
27.02.18 20:11 Организатор и участники нарковечеринок задержаны в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО
Какое рабство, если эти девчата добровольно и осознанно занимаются своим ремеслом?!
Одному, дано быть мызыкантом, другому - художником... а если таких ништяков не дано?...
У кажного есть выбор. Ну выбрали они себе такую работу. Чем она хуже работы ассенизатора? Думаю - во многом лучше и приятнее.
Совок в нашей стране по прежнему живёт и процветает! Да и мусорки завсегда могут подкормиться...
1. В чём заключается общественная опасность проституции - как одного из обязательных признаков преступного деяния?
2. Чем принципиально отличается проституция на Окружной от проституции в Верховной Раде?
кормчегоМилиционера и его Друзей!
Власне за що примоталися до сутенерів? Тум же все "по согласію" (С) ?
хоть много думай, хоть немного
(хоть за рулем...или пешком пока)
о том, как пУтана дорога
иль как... путАна дорога.
...- не в цій країні .
Может на этих выборах стадо включит мозг и проголосует хоть за кого, кроме Барыги, Ляшка, рыгов, Рабиновичей и прочих клоунов-социалистов
Но видимо кому то это выгодно... Раньше менты крышевали бордели...
Думаю, даже эти разборки кому то выгодны....
Потому и не легализуют, бо боятся.