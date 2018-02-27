 Группа сутенеров задержана в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "5 канал".

Выяснилось, что сутенеры наняли около двух десятков женщин для оказания сексуальных услуг - за почти полторы тысячи гривен. Половину денег организаторы сети забирали себе.

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Объявления о работе публиковали в интернете. Во время обысков в борделе копы изъяли наличные, банковские карты, "черную" бухгалтерию, блокноты с записями клиентов, а также визитки с рекламой услуг проституток.

По факту дела уже открыли уголовное производство и в настоящее время мужчинам грозит до семи лет за решеткой.

"Указанные участники преступной группы подыскали подходящее помещение, арендовали его и обустроили под бордель. Сейчас пяти лицам сообщено о подозрении по статье "сутенерство" и "занятие проституцией". Санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения от четырех до семи лет" , - рассказывает заместитель начальника Департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Олег Рыкун.

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