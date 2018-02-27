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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (15440) проституция (231) торговля людьми (137)

 Группа сутенеров задержана в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО

В столице правоохранители задержали группу из пяти сутенеров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "5 канал".

Выяснилось, что сутенеры наняли около двух десятков женщин для оказания сексуальных услуг - за почти полторы тысячи гривен. Половину денег организаторы сети забирали себе.

Также смотрите: Полиция разоблачила сеть борделей в Киевской области. ВИДЕО

Объявления о работе публиковали в интернете. Во время обысков в борделе копы изъяли наличные, банковские карты, "черную" бухгалтерию, блокноты с записями клиентов, а также визитки с рекламой услуг проституток.

По факту дела уже открыли уголовное производство и в настоящее время мужчинам грозит до семи лет за решеткой.

"Указанные участники преступной группы подыскали подходящее помещение, арендовали его и обустроили под бордель. Сейчас пяти лицам сообщено о подозрении по статье "сутенерство" и "занятие проституцией". Санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения от четырех до семи лет" , - рассказывает заместитель начальника Департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Олег Рыкун.

Также смотрите: Злоумышленники в Днепре продавали секс-туры для иностранцев под прикрытием научных конференций. ВИДЕО

Также смотрите: Правоохранители ликвидировали сеть столичных борделей. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3052877
 
 
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Эммм... Если послать их на общественные работы с алиментщиками, может получиться отличный воспитательный момент. Группа сутенеров задержана в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3096
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Вот, казалось бы, причём тут Порошенко? Так нет же....
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КузьмичUA) Правильно причем тут порошенко. Президент старается, своим не посильным мильдивским трудом, добился того что в Украине теперь минимальная зарплата уже 1 тысяча долларов, а бабы не хотят работать за такую зарплату, бегут к сутенерам.
Я правильно тебя черт понял?
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Понять ты в принципе ничего не можешь. А уж правильно - тем более.
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сутенёры сгруппировались и жрали шыкалад ?
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втіхаря ... за що і були затримані
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барцамі протів шыкалада з Тячіва ?
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Барыги они. Хоть и мелкие - но все-же... Жаль Михо в отъезде...
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Лучше бы настоящих преступников ловили уроды. Коррупционеров там всяких, казнокрадов, оборотней в погонах, депутатов и т.п.
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И их сутенёров - ахметовых, фирташей, порошенок, мартыненок и прочих.
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День удался ...
27.02.18 20:11 Организатор и участники нарковечеринок задержаны в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО
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Легализуйте проституцию и избавьте от дальнейших проблем себя и людей.
Какое рабство, если эти девчата добровольно и осознанно занимаются своим ремеслом?!
Одному, дано быть мызыкантом, другому - художником... а если таких ништяков не дано?...
У кажного есть выбор. Ну выбрали они себе такую работу. Чем она хуже работы ассенизатора? Думаю - во многом лучше и приятнее.
Совок в нашей стране по прежнему живёт и процветает! Да и мусорки завсегда могут подкормиться...
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вот именно. одно дело когда насильно принуждают к проституции, а другое когда взрослая совершеннолетняя особа, сама выбирает себе такую работу.
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Интересно, кто-нибудь сможет внятно объяснить:
1. В чём заключается общественная опасность проституции - как одного из обязательных признаков преступного деяния?
2. Чем принципиально отличается проституция на Окружной от проституции в Верховной Раде?
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Не раскачивайте лодку! Вы сомневаетесь в пути нашей милиции и в мудрости решения Великого кормчего Милиционера и его Друзей! Групу сутенерів затримано в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9172
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Создай петицию по этому вопросу и гарант тебе даст внятный ответ
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Короче,эту тему новые полисмэны у старых ментов на ура переняли.Всё зло у нас-от сексуальных услуг.Время от времени проводить подобные суперспецоперации-и отчитываться об успехах.
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Раніш у ментів такий "спецконтингент" мав ще відпрацьовувати на "суботниках". Я вже не кажу про кгб, в яких усі готельні шльондри були позаштатними або навіть штатними інформаторами.
Власне за що примоталися до сутенерів? Тум же все "по согласію" (С) ?
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Проститутки и так ментов ещё с советских времён бесплатно обслуживают,мзду платят,а им ненасытным всё мало.
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***
хоть много думай, хоть немного
(хоть за рулем...или пешком пока)
о том, как пУтана дорога
иль как... путАна дорога.
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В Советской Украине есть только проституция и наркотики - все силы мусоров надо кидать сюда! Больше проблем нет.
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Легализировать и забыть про такую проблему. Но нет. Продолжаем бороться с ветряными мельницами... Групу сутенерів затримано в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7463
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Легализировать и забыть

...- не в цій країні .
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А вдруг! Барыга и его команда же не вечные... Групу сутенерів затримано в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6627


Может на этих выборах стадо включит мозг и проголосует хоть за кого, кроме Барыги, Ляшка, рыгов, Рабиновичей и прочих клоунов-социалистов Групу сутенерів затримано в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4447
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Самые главные мафии в Украине в буквальном понимании этого слова возглавляются судьями прокурорами и ментами.Беззаконие ,произвол возглавляют,Глав шакалад,Главмусор,генпридурок-чекушка,и главфсб-водила..
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Ето алименщики зарабатывают на алименты. Петренко гнида довел страну.
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Пора узаконить этот бизнес и перестать давать возможность на нем наживаться!...
Но видимо кому то это выгодно... Раньше менты крышевали бордели...
Думаю, даже эти разборки кому то выгодны.... Групу сутенерів затримано в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1831
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"ЖЕНЩИНА, ХВАТИТ НА ФАБРИКЕ ОКОЛАЧИВАТЬСЯ, ПРОСТИТУЦИЯ ЛЕГЧЕ, И ДОРОЖЕ ОПЛАЧИВАЕТСЯ".
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Расскажи это тем, кто фейсом и мозгами не вышел, на окружной дальнобоев обслуживать по 10-20 человек в день за 100 грн (50% сутенеру еще отдай) Групу сутенерів затримано в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4376
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Ну она может и без сутенера, в интернетах куча индивидуалок.
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Практически за каждой такой индивидуалкой есть присмотр, а то кто гарантирует выплату Групу сутенерів затримано в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6106
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Еще один удар будет по ублюкам во власти, потому как вопрос возникнет : а какого *** я пашу как лошадь, а бабок меньше чем у шалавы? Групу сутенерів затримано в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5578
Потому и не легализуют, бо боятся.
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Мда! Убийц Небесной Сотни отпускают,а ПРоституток ловят...?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияГруппа сутенеров задержана в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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