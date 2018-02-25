 Зарплаты 5 тыс. евро и в пять раз дешевле газ обещают даже не популисты, а фокусники, - Гройсман. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице Гройсмана в Facebook.
"Минимальные зарплаты 5000 евро, в пять раз дешевле украинский газ - перед выборами циничные политики-популисты могут обещать что угодно. Собираются они выполнять эти красноречивые обещания? Конечно, нет.
Значит, эти люди даже не популисты, они - фокусники, которые придумывают новые и новые трюки, чтобы заморочить головы украинцам. С ними трудно бороться, ведь слова могут быть бесконечно красивыми, если не собираешься их сдерживать.
Все, что мы обещаем - выполняем. Все, что говорят и обещают популисты, они не собираются делать", - сказано в сообщении.
Также опубликовано видео части выступления Премьера перед послами иностранных государств.
Может, кто-то привлечен/отстранён/наказан за "нецільове використання коштів"?
Вы лично показали ЕС, что верить вам нельзя, вы-не надёжный партнер. Отличный имидж для Украины, -нечего сказать....
Вчера Вы что-то говорили о "возвращении должного уважения учителям"? Так чтобы вы знали, -уважение заработать нужно, у учтелей другая проблема, не вашего уровня, -зарплата... А ее нужно платить, только с этим у власти наибольшая проблема. Отобрать-легко, а если заплатить-так вы сразу щеки надуете, нахмуритесь, и понесёте ахинею,которая ясна только вам.
Костьми ляжет.
Схема работает....
Зато теперь они стали самыми большими реалистами!
Зарплату в 4 раза на 100% депутатам подняли, а народу газ в 5 раз!
Фокусники, продают газ, принадлежащий по Конституции народу самому народу по цене дороже импортного!
Я это к чему пишу? Оно ж с головы не идет, вот хочу мыслями поделится.
Все эти хороводы, вбросы фейков, кидание грязи на армию, Порошенко - то все фигня! Их угрозы - тоже фигня! Это все что им разрешают. Сейчас украинцы заняты другим - кто то кордон сторожит, кто то воюет, кто то воюет в информпространстве , кто то работает для себя, своей семьи, своей страны. Все при деле. Я имею ввиду основной костяк государства, тех, кто в это трудное, военное время, старается принести пользу своей деятельностью. И движется вперед! К цели! А цель у нас есть - построить Украину сильным, свободным, европейским государством! А теперь подумайте - а если кучка придурков или негодяев, решится это у нас отнять? А?
Вот! Пусть попробуют. Мы иногда ворчим на их возню, но если будут какие-то перегибы - я им не завидую! Вот та сила Майдана, сила народа, мне кажется, вот она и выйдет на защиту достигнутого. Если не больше. Раньше , ведь, во время Майдана, это была мечта, а сейчас уже пройден тяжелый, кровавый, но результативный путь. Мы сидеть и ждать, когда к нам прийдут убивать нас и нашу семью, отбирать наше нажитое, не станем! Мы все помним! И Голодомора повторение не допустим ! И люмпен к власти больше не допустим
Не переживайте, друзья мои, не будет никакого реванша! Здравых людей гораздо больше, чем вы думаете! А сомневающиеся - в них сработает инстинкт самосохранения.
То что они пишут тут в фб и в личку - ну шо, порохоботы, боитесь? Нет! Мы вам такого не пишем! Мы уверенны в себе, в Президенте, в армии, в власти, в помощи запада, Америки! Это вы боитесь! Потому и пишите со страху.»
Наталія Козир
Премьер- бомж!
https://youtu.be/YVwYikYPFPc
У Авоськи под подушкой, лежит сладкая ватрушка!
...и популизм ему не нравится... ...это ж очень редкое слово с двумя корнями! ...*)
оговорка по Фрейду
там Каплин заявил что требуют мин пенсию 5000 грн а мин зарплату 10 000 грн и это только требование а потом будет ультиматум...
зато никакого фокусничества мв не заметили как подняли зарплату мусорам от 10 000 грн а люди на 3000 грн живут .... совсем не полицейское госсударство