 Зарплаты 5 тыс. евро и в пять раз дешевле газ обещают даже не популисты, а фокусники, - Гройсман. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице Гройсмана в Facebook.

"Минимальные зарплаты 5000 евро, в пять раз дешевле украинский газ - перед выборами циничные политики-популисты могут обещать что угодно. Собираются они выполнять эти красноречивые обещания? Конечно, нет.

Значит, эти люди даже не популисты, они - фокусники, которые придумывают новые и новые трюки, чтобы заморочить головы украинцам. С ними трудно бороться, ведь слова могут быть бесконечно красивыми, если не собираешься их сдерживать.

Все, что мы обещаем - выполняем. Все, что говорят и обещают популисты, они не собираются делать", - сказано в сообщении.

Также опубликовано видео части выступления Премьера перед послами иностранных государств.

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