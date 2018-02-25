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 Политика Украины
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Все про:Гройсман (3858) популизм (58)

 Зарплаты 5 тыс. евро и в пять раз дешевле газ обещают даже не популисты, а фокусники, - Гройсман. ВИДЕО

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал фокусниками тех политиков, которые дают обещание снизить цену на газ в пять раз.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице Гройсмана в Facebook

"Минимальные зарплаты 5000 евро, в пять раз дешевле украинский газ - перед выборами циничные политики-популисты могут обещать что угодно. Собираются они выполнять эти красноречивые обещания? Конечно, нет.

Значит, эти люди даже не популисты, они - фокусники, которые придумывают новые и новые трюки, чтобы заморочить головы украинцам. С ними трудно бороться, ведь слова могут быть бесконечно красивыми, если не собираешься их сдерживать.

Все, что мы обещаем - выполняем. Все, что говорят и обещают популисты, они не собираются делать", - сказано в сообщении.

Также опубликовано видео части выступления Премьера перед послами иностранных государств. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во избежание возвращения популистов в 2019 году необходимо, чтобы за реформами стояло население, - Мингарелли

Источник: https://censor.net.ua/v3052413
 
 
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Якби гросі зашити рота, та відключити фейсбук - може хоч тоді у нього з'явився б час на роботу.. Не знаю, кому як, скажу за себе - нічого, крім презирства та злісті подібні спічі петі-гросі у мене не викликають..
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Ну, тогда Гройсман- маг коричневой магии... Владимир Борисович, где 8 млн европейских денюжек делись? Тех самых, которые отдавать не можете?
Может, кто-то привлечен/отстранён/наказан за "нецільове використання коштів"?
Вы лично показали ЕС, что верить вам нельзя, вы-не надёжный партнер. Отличный имидж для Украины, -нечего сказать....
Вчера Вы что-то говорили о "возвращении должного уважения учителям"? Так чтобы вы знали, -уважение заработать нужно, у учтелей другая проблема, не вашего уровня, -зарплата... А ее нужно платить, только с этим у власти наибольшая проблема. Отобрать-легко, а если заплатить-так вы сразу щеки надуете, нахмуритесь, и понесёте ахинею,которая ясна только вам.
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просто не нужно пи##ить всё, что попадает в руки, морда ты базарская!
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Каки там 5 тыщь евро, воровка вон обещала лохам по 1 тыщь гривен раздать, и то не шмагла)))
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5000 евро это 200000 гривен. а сколько у нас получает начальник чугунки? и судьи???
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Ловкость рук и мы у власти.Руководим людями.
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Интересно а что ето ебанутое гойсман обещает Украине?
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Гройсман не допустит таких зарплат! Зарплати на рівні 5 тис. євро і вп'ятеро дешевший газ обіцяють навіть не популісти, а фокусники, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4163
Костьми ляжет.
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Я бы тоже нес такую пургу, если бы мне, как ГройсМэну, тёща подарила квартиру за 680.000 у.е......
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Яку можно продать жене,а на следующий год,у неё её выкупить
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По ходу он в молодости это на перепродаже трусов отработал!
Схема работает.... Зарплати на рівні 5 тис. євро і вп'ятеро дешевший газ обіцяють навіть не популісти, а фокусники, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8268
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Самое печальное,що дальше,их мозг не работает. Зарплати на рівні 5 тис. євро і вп'ятеро дешевший газ обіцяють навіть не популісти, а фокусники, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5369
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їх чи наш , тобто - тих , хто це все терпить ?
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Эти же свиньи на майдане соловьем заливались как хорошо заживется когда они придут к власти. Потом перед выборами наврали с три короба.
Зато теперь они стали самыми большими реалистами!
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"Реалистами для своего кармана!"
Зарплату в 4 раза на 100% депутатам подняли, а народу газ в 5 раз!
Фокусники, продают газ, принадлежащий по Конституции народу самому народу по цене дороже импортного!
Зарплати на рівні 5 тис. євро і вп'ятеро дешевший газ обіцяють навіть не популісти, а фокусники, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1192
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А зарплата Луцика в десятку зелени - это фантастика или фокус?
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«Видео сегодня посмотрела. Снова во вторник на Киев идут. Порошенко им мешает. Понимаете? Чем больше на глотку раше давят, тем больше мешает нашим "патриотам" Порошенко! Совпадение? Уверенна, что нет! Сказали , быстро управляться, Верховную Раду захватят, Порошенко снимут, и сразу снимут Парубия. Просили пожрать им принести. Так шо, снова - Киев вставай, дай пожрать. Ну и посрать не мешай!
Я это к чему пишу? Оно ж с головы не идет, вот хочу мыслями поделится.
Все эти хороводы, вбросы фейков, кидание грязи на армию, Порошенко - то все фигня! Их угрозы - тоже фигня! Это все что им разрешают. Сейчас украинцы заняты другим - кто то кордон сторожит, кто то воюет, кто то воюет в информпространстве , кто то работает для себя, своей семьи, своей страны. Все при деле. Я имею ввиду основной костяк государства, тех, кто в это трудное, военное время, старается принести пользу своей деятельностью. И движется вперед! К цели! А цель у нас есть - построить Украину сильным, свободным, европейским государством! А теперь подумайте - а если кучка придурков или негодяев, решится это у нас отнять? А?
Вот! Пусть попробуют. Мы иногда ворчим на их возню, но если будут какие-то перегибы - я им не завидую! Вот та сила Майдана, сила народа, мне кажется, вот она и выйдет на защиту достигнутого. Если не больше. Раньше , ведь, во время Майдана, это была мечта, а сейчас уже пройден тяжелый, кровавый, но результативный путь. Мы сидеть и ждать, когда к нам прийдут убивать нас и нашу семью, отбирать наше нажитое, не станем! Мы все помним! И Голодомора повторение не допустим ! И люмпен к власти больше не допустим
Не переживайте, друзья мои, не будет никакого реванша! Здравых людей гораздо больше, чем вы думаете! А сомневающиеся - в них сработает инстинкт самосохранения.
То что они пишут тут в фб и в личку - ну шо, порохоботы, боитесь? Нет! Мы вам такого не пишем! Мы уверенны в себе, в Президенте, в армии, в власти, в помощи запада, Америки! Это вы боитесь! Потому и пишите со страху.»
Наталія Козир
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-Эт ты удодик соевый прально сказал Те кто был на Майдане выйдут Объязательно выйдут но уже с оружием и разваесят зажравшихся воровитых маланцев на столбах Причем гирляндами
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И кстати да Забыл написать этому соевому петуху что пару десятков проблядей и пару десятков ментов переодетых Уже выхолдили на Крещатик на шару кофе попить и тортов рошеновских просроченых и с отбракоки пожрать Вся Украина смеялась Даже за бабки и пожрать на шару почти никто не пришел Даже бомжи постеснялись соей полакомится А оно пукгает какими то мифическими украинцами которые якобы поддерживают венского танцора Видимо пропустил укол в дурдоме Болнзный
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Все ваши заводы,фабрики,пароходы,банки,слепые трасты и офшоры "чесно заработаные"?То-то вы так сцытесь и народ люмпенами называете!Всё вам вспомнят,всё!
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Наш Гнойсман не просто фокусник, он карманный фокусник. Залез в карманы всего народа! Даже в карманы нищих пенсионеров! Свой газ стоит максимум $100, а эта барыга винницкая продает народу по $300. От этой цены зависят и все цены - от отопления до продуктов. ГНИДА!!! Чтоб ты сдох!!!!
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Гройсман фокусник, живущий в элитной съемной квартире премиум класса, которую снимает у тещи-пенсионерки!
Премьер- бомж! Зарплати на рівні 5 тис. євро і вп'ятеро дешевший газ обіцяють навіть не популісти, а фокусники, - Гройсман - Цензор.НЕТ 478
https://youtu.be/YVwYikYPFPc

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-- про Е-декларацию Гройсмана...:
У Авоськи под подушкой, лежит сладкая ватрушка!
...и популизм ему не нравится... ...это ж очень редкое слово с двумя корнями! ...*)
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циничные политики-популисты могут обещать что угодно



оговорка по Фрейду




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а кто зарплату в 5 кусков евро обещал ??? нахер оно трындит
там Каплин заявил что требуют мин пенсию 5000 грн а мин зарплату 10 000 грн и это только требование а потом будет ультиматум...
зато никакого фокусничества мв не заметили как подняли зарплату мусорам от 10 000 грн а люди на 3000 грн живут .... совсем не полицейское госсударство
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А кто говорит про зарплату в 5000 евро интересно знать?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЗарплаты 5 тыс. евро и в пять раз дешевле газ обещают даже не популисты, а фокусники, - Гройсман. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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