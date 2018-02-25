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 Российский криминальный авторитет Хасан выдворен из Украины с трехлетним запретом на въезд, - МВД. ВИДЕО

В Вышгороде Киевской области задержали российского криминального авторитета Заура Домбаева, известного по прозвищу Хасан.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.

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56-летний гражданин РФ проживал в Украине без разрешительных документов. Миграционные органы приняли решение принудительно выдворить нелегала с запретом въезда на территорию Украины сроком на три года. Мужчину депортировали в Россию 23 февраля поездом Киев-Москва.

По информации правоохранителей, Хасан является членом незаконных вооруженных формирований, влиял на дестабилизацию и ухудшение криминогенной обстановки.

Полиция установила, что он контролировал деятельность организованных преступных группировок, а также непосредственно участвовал в совершении тяжких и резонансных преступлений, поддерживал тесные связи с лидерами организованных преступных группировок, действующих на территории нескольких регионов, и действовал под руководством воров в законе.

Кроме того, россиянин пропагандировал преступные традиции, идеи, взгляды для привлечения молодежи в криминальный мир. Также материально поддерживал осужденных, освобожденных из мест лишения свободы и влиял на них.

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Российский криминальный авторитет Хасан выдворен из Украины с трехлетним запретом на въезд, - МВД 01

Источник: https://censor.net.ua/v3052406
 
 
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Можно б было и по тихому...пиф паф..мы б не обиделись.
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сроком на три года?????

а потом-"исправился"???? переродится? нырнёт туда откуда вылез и назад "чистеньким"???
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сабаков, по ходу, избирателен! А как быть с людьми Васи Воскреса или Шакро молодого? Российский криминальный авторитет Хасан выдворен из Украины с трехлетним запретом на въезд, - МВД - Цензор.НЕТ 2014
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Оце так операція. Країна аплодує навстоячки!
Цікаво скільки він прожив в Україні без дозвільних документів?
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... является членом незаконных вооруженных формирований...
...непосредственно участвовал в совершении тяжких и резонансных преступлений...

И наказание за всё это - депортация?
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Одного Хасана, в Украине пристрелили.
Значит, это уже Хасан Второй!

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Нас Хасанів багато і всіх не здолати Российский криминальный авторитет Хасан выдворен из Украины с трехлетним запретом на въезд, - МВД - Цензор.НЕТ 3322
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Ну, я не Вас имел в виду. Российский криминальный авторитет Хасан выдворен из Украины с трехлетним запретом на въезд, - МВД - Цензор.НЕТ 2528
Я имел в виду криминального авторитета, Деда Хасана.
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Тот дід Хасан був вірменом чи курдом Российский криминальный авторитет Хасан выдворен из Украины с трехлетним запретом на въезд, - МВД - Цензор.НЕТ 9812
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а чому не в балаклаві?
боєць невидимого фронту Російського кримінального авторитета Хасана видворили з України з трирічною забороною на в'їзд, - МВС - Цензор.НЕТ 8404
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Ну да, ведь это не оппозиционер, не антикоррупционер, не активист. Зачем на него заводить дела, арестовывать, допрашивать? Пусть едет домой в государство-агрессор.
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думают что через три года исправится и монашеский постриг совершит?
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полиция накрыла вора с поличным...
но отобрала у него только наличные
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Как будут амнистировать террористов "Л/ДНР": озвучены детали (видео)
25 февраля 2018 г. в 14:52

После введения на Донбасс миротворческой миссии ООН для Украины станет неизбежной процедура амнистии сторонников террористов "Л/ДНР".
Об этом заявил в эфире ObozTV военный эксперт Олег Жданов.
"Амнистия крайне необходима, и мы не избежим данной процедуры", - подчеркнул он.
"Если мы идем по миротворческому пути, то нам необходима миротворческая миссия. С заходом миротворческой миссии назначаются временные международные администрации, которые будут выполнять роль местных советов. При них создаются юридические комиссии, которые и занимаются вопросом амнистии всех граждан, которые были на этой территории", - сообщил эксперт.
По словам Жданова, мирное население в своей массе не попадает под юрисдикцию этих комиссий, а люди, которые были связаны с вооруженными формированиями, "на 100% попадают".
"Эта комиссия определяет степень вины каждого человека, который подлежит амнистии. По опыту Югославии, весь этот процесс длился 5 лет. Каждый приходит, начинает давать свидетельские показания, но это из тех людей, которые добровольно сдадут оружие", - рассказал он.
По словам военного эксперта, человек, работающий в т.н. госучреждениях "Л/ДНР" должен в любом случае пройти процедуру амнистирования, и комиссия определит степень вины.
"Если человек применял оружие и совершал преступления, используя служебное положение, его дело передают в следственные органы, они проводят следственные действия и передают готовое дело в суд, который определяет степень вины. Все входит в правовое русло", - объяснил он.+
Как подчеркнул Жданов, государство должно объяснить гражданам, что этой процедуры не избежать, и надо определить вину каждого, кто брал в руки оружие и участвовал в боевых действиях.
http://kriminal.tv/news/kak_budut_amnistirovat_terroristov_ldnr_ozvucheny_detali_video.html

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Чтобы террористы дамбаса чувствовали себя спокойно после амнистии, власти решили пересажать добровольцев, которые незаконно воевали с этими самыми террористами. Шах и мат зрадофилы!!
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а по-іншому не вийде...хоч з миротворцями, хоч після перемоги, але доведеться все рівно "пересівати" скрізь сито закону цих аборігенів...
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Таких бандюків "В законі" потрібно депортувати пожиттєво, якщо нема криміналу на території України, а якщо є - сажати років на 20 строгача, як з обтяжуючими за авторитет. Доречі, Міхо саме так і поступив у Грузії, зараз грузинські "авторитетні" не знають куди прибитися. На батьківщині або тюрма лише за "законника", або відмова від звання і незмиваний позор перед "братвою", а з інших країн женуть в три шиї. Біда!
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Доклад депутата Марины Салье про деятельность Хутина
(носильщика чемоданов либералу Собчаку), который продавал редкоземельные
металлы на Запад на 40% ниже рыночной стоимости, связь с ОПГ - тамбовские,
Кумариным (Барсуковым) и т.д. Доклад про регионального чиновника (Моль, Окурок)
создан в 1992 году - загнивающих пендосов не пришьешь. Ищите в Нете по названию
- кацапы убогие банят.
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Мужчину депортировали в Россию 23 февраля поездом Киев-Москва. Источник: https://censor.net.ua/v3052406
**********
А пачіму нє віртальотом?
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А поменять на кого-то ума не хватило?
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То есть,через три года ему можно будет по пенсионному?
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тільки не треба знову про цього кокаїнового...задовбали...повітря чистішим стало, як він полетів...
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при любом раскладе - лягавые убирают конкурентов
пиковых еще рыбка покойный душил, не без помощи лягавых
одно плохо - главный лягвый сам пиковый
и систему затачивает по старым схемам
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Читаємо уважно: "...та приймав безпосередню участь у тяжких (резонансних) злочинах..." І за це все -- депортація !!! Чи ми всі дурні, чи це всі силовики -- підараси ?!!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияРоссийский криминальный авторитет Хасан выдворен из Украины с трехлетним запретом на въезд, - МВД. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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