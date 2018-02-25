 Российский криминальный авторитет Хасан выдворен из Украины с трехлетним запретом на въезд, - МВД. ВИДЕО

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.
56-летний гражданин РФ проживал в Украине без разрешительных документов. Миграционные органы приняли решение принудительно выдворить нелегала с запретом въезда на территорию Украины сроком на три года. Мужчину депортировали в Россию 23 февраля поездом Киев-Москва.
По информации правоохранителей, Хасан является членом незаконных вооруженных формирований, влиял на дестабилизацию и ухудшение криминогенной обстановки.
Полиция установила, что он контролировал деятельность организованных преступных группировок, а также непосредственно участвовал в совершении тяжких и резонансных преступлений, поддерживал тесные связи с лидерами организованных преступных группировок, действующих на территории нескольких регионов, и действовал под руководством воров в законе.
Кроме того, россиянин пропагандировал преступные традиции, идеи, взгляды для привлечения молодежи в криминальный мир. Также материально поддерживал осужденных, освобожденных из мест лишения свободы и влиял на них.
а потом-"исправился"???? переродится? нырнёт туда откуда вылез и назад "чистеньким"???
Цікаво скільки він прожив в Україні без дозвільних документів?
...непосредственно участвовал в совершении тяжких и резонансных преступлений...
И наказание за всё это - депортация?
Значит, это уже Хасан Второй!
Я имел в виду криминального авторитета, Деда Хасана.
боєць невидимого фронту
но отобрала у него только наличные
25 февраля 2018 г. в 14:52
После введения на Донбасс миротворческой миссии ООН для Украины станет неизбежной процедура амнистии сторонников террористов "Л/ДНР".
Об этом заявил в эфире ObozTV военный эксперт Олег Жданов.
"Амнистия крайне необходима, и мы не избежим данной процедуры", - подчеркнул он.
"Если мы идем по миротворческому пути, то нам необходима миротворческая миссия. С заходом миротворческой миссии назначаются временные международные администрации, которые будут выполнять роль местных советов. При них создаются юридические комиссии, которые и занимаются вопросом амнистии всех граждан, которые были на этой территории", - сообщил эксперт.
По словам Жданова, мирное население в своей массе не попадает под юрисдикцию этих комиссий, а люди, которые были связаны с вооруженными формированиями, "на 100% попадают".
"Эта комиссия определяет степень вины каждого человека, который подлежит амнистии. По опыту Югославии, весь этот процесс длился 5 лет. Каждый приходит, начинает давать свидетельские показания, но это из тех людей, которые добровольно сдадут оружие", - рассказал он.
По словам военного эксперта, человек, работающий в т.н. госучреждениях "Л/ДНР" должен в любом случае пройти процедуру амнистирования, и комиссия определит степень вины.
"Если человек применял оружие и совершал преступления, используя служебное положение, его дело передают в следственные органы, они проводят следственные действия и передают готовое дело в суд, который определяет степень вины. Все входит в правовое русло", - объяснил он.+
Как подчеркнул Жданов, государство должно объяснить гражданам, что этой процедуры не избежать, и надо определить вину каждого, кто брал в руки оружие и участвовал в боевых действиях.
http://kriminal.tv/news/kak_budut_amnistirovat_terroristov_ldnr_ozvucheny_detali_video.html
(носильщика чемоданов либералу Собчаку), который продавал редкоземельные
металлы на Запад на 40% ниже рыночной стоимости, связь с ОПГ - тамбовские,
Кумариным (Барсуковым) и т.д. Доклад про регионального чиновника (Моль, Окурок)
создан в 1992 году - загнивающих пендосов не пришьешь. Ищите в Нете по названию
- кацапы убогие банят.
**********
А пачіму нє віртальотом?
пиковых еще рыбка покойный душил, не без помощи лягавых
одно плохо - главный лягвый сам пиковый
и систему затачивает по старым схемам