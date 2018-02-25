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Все про:марш (440) митинг (2207) Москва (2477) Немцов (665) Россия (68183)

 "Кто заказал?": В Москве проходит "марш Немцова". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Москве проходит шествие памяти убитого три года назад в центре столицы РФ российского оппозиционера Бориса Немцова.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как ранее сообщил представитель движения "Солидарность" Илья Яшин, сбор участников в Москве происходит на Страстном бульваре, а дальше им согласовали маршрут по бульварам с завершением на проспекте Сахарова. Организаторы ожидали участие в марше до 30 тысяч человек.

 

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Прямую трансляцию из Москвы ведет "Радио Свобода".

Через час после московского митинг в честь Немцова должен начаться в Санкт-Петербурге.

Митинги в честь памяти российского оппозиционера состоялись также в этот день и в других городах. В частности, около двухсот человек вышли на шествие в Новосибирске, около сотни – в Казани, также акции состоялись в Уфе и Ижевске.

27 февраля – третья годовщина со дня убийства Бориса Немцова, бывшего вице-премьера правительства России, впоследствии оппозиционного политика. Его застрелили на Большом Москворецком мосту неподалеку от Кремля в 2015 году. Приговор по делу о его убийстве вынесли в июле прошлого года. Обвиняемых в исполнении убийства политика осудили на сроки от 11 до 20 лет лишения свободы. Заказчик преступления пока не установлен.

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Источник: https://censor.net.ua/v3052397
 
 
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