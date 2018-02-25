 Melovin победил в финале национального отбора на Евровидение-2018. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Нацотбор на Евровидение-2018: известна первая тройка финалистов

Судьи оценили англоязычную песню Меловина Under The Ladder 5 баллами из 6-ти, отдав высший балл певице Tayanna (Татьяна Решетняк из Черновцов).

Однако большинство зрителей проголосовало именно за Меловина (6 баллов), а Tayanna с песней "Леля" получила от них 4.

Второе место от зрителей (5 баллов) получила киевская группа KADNAY, которому жюри поставило только 3 балла.

Всего в голосование приняли участие 179 000 зрителей.