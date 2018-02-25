 Melovin победил в финале национального отбора на Евровидение-2018. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Судьи оценили англоязычную песню Меловина Under The Ladder 5 баллами из 6-ти, отдав высший балл певице Tayanna (Татьяна Решетняк из Черновцов).
Однако большинство зрителей проголосовало именно за Меловина (6 баллов), а Tayanna с песней "Леля" получила от них 4.
Второе место от зрителей (5 баллов) получила киевская группа KADNAY, которому жюри поставило только 3 балла.
Всего в голосование приняли участие 179 000 зрителей.
ЗЫ У Илларии или Юлинозы такие шансы были. А с этой бездарью будем в пролете
По словам MELOVIN, его псевдоним является отсылкой к двум словам:Halloween и имени всемирно известного дизайнера Alexander McQueen.
ЗЫ.Хотя его активная аудитория-это малолетки.Они и постарались это чучело протолкнуть своим голосованием.
А талантливые украинские музыканты оказались в пролете...(
Це хокей???
Обидно, что все время кому-то подражаем. Когда уже напишут: английский вариант Друга ріка, американский вариант Козловского?
При исполнении особо вокальных данных не услышал, такое впечатление, что он постоянно задыхался.
Через 5 минут после просмотра, 99%, которых попросят ее спеть смогут из себя выдавить только О-о-о-о О-о-о - Оооо!!!!!