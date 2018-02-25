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 Melovin победил в финале национального отбора на Евровидение-2018. ВИДЕО

Участником Евровидения-2018 от Украины стал певец Melovin. Финал национального отбора состоялся в Киеве в субботу, 24 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Судьи оценили англоязычную песню Меловина Under The Ladder 5 баллами из 6-ти, отдав высший балл певице Tayanna (Татьяна Решетняк из Черновцов).

Однако большинство зрителей проголосовало именно за Меловина (6 баллов), а Tayanna с песней "Леля" получила от них 4.

Второе место от зрителей (5 баллов) получила киевская группа KADNAY, которому жюри поставило только 3 балла.

Всего в голосование приняли участие 179 000 зрителей.

Источник: https://censor.net.ua/v3052367
 
 
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Это ты про себя? Действительно Крест - как-то не по-украински...
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То он от ревнощив. Я ваще не понимаю почему не победил троещинский спивун ротом
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судьи не знали,как его оценивать - как трололо,как журналызьда или как "петекантропа".
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Журнализд с лексиконом, по сравнению с которым Эллочка Щукина смотрится звездой риторики? Это нонсенс
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А Вы думали - легко из себя корчить то,чем ты не являешься?
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Вы так кричите, будто Цензор новость о вступлении НАТО пропустил.
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Одесская подделка Мерилина Мэнсона. Но если публика так рвет глотку за него, значит шансы на конкурсе есть...
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Девочка, ваш кумир едет на Евровидение, успокойтесь.
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Нет у него шансов.Вы правы-это дешевая подделка.
ЗЫ У Илларии или Юлинозы такие шансы были. А с этой бездарью будем в пролете
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Адесцкий Менсон - это сильно! зачет)). Не знал что это чудное создание из Одессы, но теперь спокоен и за Евровидение и за господина Меловина. Выходцам из этого барыжного города сам Бог велел побеждать в самых мещанских музыкальных конкурсах. Тем более господин Меловин вооружен магическим глазом, без пяти минут шоколадным, а это реально очень круто! Без глаза шансов почти нет - не очень смазливый одессенок. А с глазом круто смотрится...особенно на фоне воюющей страны(
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Melovin- это по каковски? Никто не в курсе? Попытался найти в англо-русском словаре... Однако- нету.
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"меламін" -це добавка до кашалада...сухого молока,,,іт,д
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Найти ответ, при желании, не сложно.
По словам MELOVIN, его псевдоним является отсылкой к двум словам:Halloween и имени всемирно известного дизайнера Alexander McQueen.
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пусть поет парень. Потенциал,видимо,есть. Мы уже раз выставили "грнджопы".. один позор получился.
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это будет позор №2. Точнее №3,учитывая "Торвальд"прошлогодний
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ну,не выросли еще у нас еще одни Русланы. Бывает. Поющих трусов много - а толку мало. Может,пацан попадет к нужному продюсеру после конкурса.
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Все у нас выросло!) Есть Иллария.Есть Юлиноза. А пипл продолжает шнягу какую-то считать высоким исскуством. Вкус музыкальный у многих не развит,увы..
ЗЫ.Хотя его активная аудитория-это малолетки.Они и постарались это чучело протолкнуть своим голосованием.
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"Любит народ наш всякое гавно.." Егор Летов..
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Сейчас вас армия 15-летних писючек Меловина трусами забросает и угрозы в телефон писать начнет.
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та да..гормональный взрыв при отсутствии мозга это страшная смесь..
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Грубый век, грубые нравы, романтизму нет - не дают человеку спокойно жить!
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Такое впечатление, что это уже было. Голос ,лично меня ,не поразил и не запало.
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это было,есть и будет:отсутствие таланта,музыкального стиля,самобытности.Очередная бездарь.
А талантливые украинские музыканты оказались в пролете...(
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, ,, россияне-хоккеисты обыграли в овертайме немцев, 4 - 3 , ,,,,
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И если это вся радость в их жизни.. самая зимняя страна болтается как г.вно в проруби в середине медальной таблицы.
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а шо им остается , , , на закрытии олимпиады пройдут под нейтральным-олимпийским прапором , )))
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Фінал: Німеччина і якась OAR
Це хокей???
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Детей кацапских пожалейте, сегодня своих папашек будут пьяными затаскивать на 9 этаж.
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а также , жалко канаду , сша , швецию , чехов . )))),,,,,,.. побеждает сильнейший , плюс везение ,,,
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О-о-оу.,о-о-оу,о-о,иеееее))))Поддержим отечественного производителя))
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В комментариях на ютубе пишут с восторгом: адам ламберт украинского разлива, одесский мэнсон.

Обидно, что все время кому-то подражаем. Когда уже напишут: английский вариант Друга ріка, американский вариант Козловского?
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не понимают люди,что никому не интересен Мэнсон 2,или Джексон 4...Никому не нужны подделки и фальшивки.А я так надеялась,что выиграет Иллария! У нее были все шансы на победу
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Кроме странного глаза и зацепиться не за что.
При исполнении особо вокальных данных не услышал, такое впечатление, что он постоянно задыхался.
Через 5 минут после просмотра, 99%, которых попросят ее спеть смогут из себя выдавить только О-о-о-о О-о-о - Оооо!!!!!
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Згоден. Нажаль Україна на Євробаченні знов буде без місця.
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Як на мене, то юнак талановитий. Таланту не сосується: не розумію цих псевдоімен сценічних! як наче якісь секретні агенти.
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А москали в хоккей проиграли немцам на олимпиаде. 4:0
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Цензор.НЕТВидеоШоу-бизнесMelovin победил в финале национального отбора на Евровидение-2018. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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