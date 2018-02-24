 Ворот и львов нет, от лестницы остался скелет: дом беглеца Пшонки пришел в еще больший упадок. ВИДЕО

Об этом говорится в сюжете ТСН, информирует Цензор.НЕТ.
Гараж дома уже без ворот, статуй львов на входе также нет. От лестницы на второй этаж остался лишь скелет, сорван мраморный подоконник. В бывшей спальне валяются бутылки из-под водки и рамы от картин.
После тотального грабежа ожил лишь хлев. Сейчас здесь прибавилось живности. Ее, говорят охранники, разводят для себя.
Как грабили богатого соседа, в селе сейчас вспоминают неохотно, отмечают журналисты.
В прокуратуре уверяют, что имели право арестовать только земельный участок и здание.
а укролохи давай мошенника в прокуроры
Мы славяне и у нас в крови по красть и грабить , хоть и патриоты.
Ведь что бы жить у щасти - надо красть и красти .
А воже мальдівський всьо в незадекларованій іспанській віллі тримає ?!
втрачено художній стиль янука і ко) - бико-ко!
Якщо він щос подібне побудує, то всі йому будуть вдячні
На відео представлені кадри розкішного будинку, в якому живе колишній державний службовець, пише «Слово і Діло».
=============================================
Таких "слуг народу" в Україні повно ! От поглянте трошки на них !
Якщо його продали і виручені кошти пішли на армію, це одне, а якщо просто порозкрадали то вже зовсім інше.
В цій країні є закон?
Это ты о ком, бсср?
который на украинском ресурсе пишет "Таким как ВЫ место только в сортире".
Но трусит честно сказать кто такие ВЫ.
Штаб АТО его тоже цитировал.
Прес-центр штабу АТО5 серпня 2014 р. ·
Самое обидное, что информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду.Он ограничен правдой, а лжец может нести все, что угодно.
(Роберт Шекли)
огульных обвинений, оскорблений.
А про не допускать, это правильно. Постарайтесь и вы не допускать
похищений ( или передачи вашими спецслужбами ) наших граждан ФСБ
россии. Да и совместные учения с армией-убийц мирного населения в
Украине и Сирии тоже не допускайте.
Гордится тут точно нечем.
то должен и вести себя соответственно. Неоднократно приходилось наблюдать
на форуме Ваших соотечественников, которые очень болезенно воспринимают
критику или просто обсуждение белорусов и Беларуси, хотя сами особо
не заморачиваются с корректностью в выражениях об украинцах.
Просто у них не выпал шанс стать генпрокурором, поэтому и действуют принципом - грабь награбленное, дополняя это правилом, если это не сделаю я, то сделает кто-то другой!
кто следующий?
ПОЧЕМУ БЫ НЕ СДЕЛАТЬ ИЗ ЭТОГО ДОМА , НЕБОЛЬШОЙ ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ СИРОТ ИЗ ЗОНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ?! ПОЧЕМУ НАДО БЫЛО ДОПУСТИТЬ РАЗГРАБЛЕНИЕ ?
У МЕНЯ СКЛАДЫВАЕТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ , ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УКРАИНСКИЙ И РУССКИЙ НАРОДЫ - БРАТЬЯ ! БРАТЬЯ ПО ЧАСТИ УКРАСТЬ , ЧТО ГДЕ ПЛОХО ЛЕЖИТ , ОБМАНУТЬ БЛИЖНЕГО СВОЕГО , ВАНДАЛИЗМА И ЦИНИЗМА !!!
ПОЧЕМУ ДЕТЯМ НЕ ОТДАЛИ , СВОЛОЧИ ??????????????