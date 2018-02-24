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Все про:мародерство (229) Пшонка (906)

 Ворот и львов нет, от лестницы остался скелет: дом беглеца Пшонки пришел в еще больший упадок. ВИДЕО

От имения Пшонки остались одни стены - мародеры вынесли практически все. Дом якобы охраняют люди в балаклавах, которые не называют свою принадлежность.

Об этом говорится в сюжете ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: В этом году должны быть завершены расследования дел Клюева и Пшонки, - Луценко

Гараж дома уже без ворот, статуй львов на входе также нет. От лестницы на второй этаж остался лишь скелет, сорван мраморный подоконник. В бывшей спальне валяются бутылки из-под водки и рамы от картин.

После тотального грабежа ожил лишь хлев. Сейчас здесь прибавилось живности. Ее, говорят охранники, разводят для себя.

Как грабили богатого соседа, в селе сейчас вспоминают неохотно, отмечают журналисты.

В прокуратуре уверяют, что имели право арестовать только земельный участок и здание.

Читайте также: Пшонка и Якименко хотели применить армию во время событий на Майдане в Киеве, - экс-глава Генштаба Замана

Источник: https://censor.net.ua/v3052322
 
 
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Мабуть Міхо так все сплюндрував? Прада Петя? )))
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і де твоє "міхо", ліміта? Дом без ворот, львов нет, от лестницы остался скелет: дом беглеца Пшонки пришел в еще больший упадок - Цензор.НЕТ 141
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ось і вся "відповідь" ватного трололоха, коли йому нема шо сказати ))))))))
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ААХАХАХХАХАХА! ватні трололохі і сюди Пороха приплели! )))))))
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Там під Києвом ше купа таких будинків...... Роботи ше багато є ! Конча, Козин і так далі..... Дом без ворот, львов нет, от лестницы остался скелет: дом беглеца Пшонки пришел в еще больший упадок - Цензор.НЕТ 7085
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странно другое .показывают сегодня дом луценко и жена имеет две огромные квартиры в киеве.отдыхают на сейшелах.всего год генпрокурором а уже столько украдено
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Ну Пшонка теж думав шо всьо під контролем.... Хто його знає шо буде завтра - післязавтра..... Це життя ! Дом без ворот, львов нет, от лестницы остался скелет: дом беглеца Пшонки пришел в еще больший упадок - Цензор.НЕТ 1872
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мне кажется что луценко намного скромнее пшонки.там картин нету.одни бутылки.зато бежать налегке.А вот у барыги порошенко своя церковь в поместье где все члены его семьи нарисованы в святых образах и стоят в иконостасе
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Да поскорей бы уже, а то по радио этот дефективный по новой завел балалайку перед выборами, пиарится и лжёт, как шлюха.
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Юга тюрьму угодил за мошенничество с квартирой которую на водилу оформил,
а укролохи давай мошенника в прокуроры Воріт і левів немає, від сходів залишився скелет: будинок втікача Пшонки ще більше занепав - Цензор.НЕТ 5923
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Это понятно, а когда будет тур по дому Луценко? Дом без ворот, львов нет, от лестницы остался скелет: дом беглеца Пшонки пришел в еще больший упадок - Цензор.НЕТ 9198
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Не провидець, але по тому самому шляху йдуть вони так як Пшонка, так шо тут 100% колись тай таки буде напевно ! Дом без ворот, львов нет, от лестницы остался скелет: дом беглеца Пшонки пришел в еще больший упадок - Цензор.НЕТ 9884
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Це буде непросто, - забагато порожньої склотари.)))
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Нет в стране хозяина, одни барыги! Досталось вам добро нашару, а вы не можете придумать, как его эффективно использовать, так хоть сохраните в целости! Отдали бы сиротам или под реабилитационный центр бойцам АТО. Хотя бойцам нет, у них и так подвижная психика, а увидев масштабы воровства у народа, совсем свихнуться можно. Но сохранить надо было. Какова теперь ценность этой избушки без окон-без дверей?
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да ти провокатор !
Мы славяне и у нас в крови по красть и грабить , хоть и патриоты.
Ведь что бы жить у щасти - надо красть и красти . Воріт і левів немає, від сходів залишився скелет: будинок втікача Пшонки ще більше занепав - Цензор.НЕТ 7173
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Но пока еще будка Пэдра Мальдивского цела .Пока что.....
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То в якогось Пшонки мощі всякі були! Ви прикиньте шо в мальдівського рошена в підвалах є ! Ворот и львов нет, от лестницы остался скелет: дом беглеца Пшонки пришел в еще больший упадок - Цензор.НЕТ 2716

А воже мальдівський всьо в незадекларованій іспанській віллі тримає ?! Ворот и львов нет, от лестницы остался скелет: дом беглеца Пшонки пришел в еще больший упадок - Цензор.НЕТ 5919
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Луценчихова будка поруч. Скоро й їй таке ж буде.
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така втрата, я трохи не заплакав! Ворот и львов нет, от лестницы остался скелет: дом беглеца Пшонки пришел в еще больший упадок - Цензор.НЕТ 8393 Ворот и львов нет, от лестницы остался скелет: дом беглеца Пшонки пришел в еще больший упадок - Цензор.НЕТ 8393 Ворот и львов нет, от лестницы остался скелет: дом беглеца Пшонки пришел в еще больший упадок - Цензор.НЕТ 8393
втрачено художній стиль янука і ко) - бико-ко! Ворот и львов нет, от лестницы остался скелет: дом беглеца Пшонки пришел в еще больший упадок - Цензор.НЕТ 8393 Ворот и львов нет, от лестницы остался скелет: дом беглеца Пшонки пришел в еще больший упадок - Цензор.НЕТ 8393 Ворот и львов нет, от лестницы остался скелет: дом беглеца Пшонки пришел в еще больший упадок - Цензор.НЕТ 8393
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Пшонка на цей ремонт витратив 15 млн $ вкрадених грошей, чому вкрадених тому що з/п значно менше. Що прийшло випадково то і пішло і зникло невідомо куди, так що не варто співчувати.
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Колись буде репортаж з розграбованого маєтку Луценка....... Знайдуть там багато пустих пляшок від водяри ! Ворот и львов нет, от лестницы остался скелет: дом беглеца Пшонки пришел в еще больший упадок - Цензор.НЕТ 4389
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Побудовано з пляшок, може хіба не з горілчаних, а з-під віскі та пива
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НАБУ показало відео затримання екс-керівника АМПУ

На відео представлені кадри розкішного будинку, в якому живе колишній державний службовець, пише «Слово і Діло».

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Таких "слуг народу" в Україні повно ! От поглянте трошки на них ! Ворот и львов нет, от лестницы остался скелет: дом беглеца Пшонки пришел в еще больший упадок - Цензор.НЕТ 7280
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тому що ніхто не провів аудиту награбованого майна і не продав з молотка , може й грабували потім прості злидні , але спочатку все цінне винесли головні революційні бприги
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А чому майно не переписали?
Якщо його продали і виручені кошти пішли на армію, це одне, а якщо просто порозкрадали то вже зовсім інше.
В цій країні є закон?
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Местные крестьяне разобрали, а мог быть детский садик.
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В БССР , таких заброшенных и разобранным - хоть вёдрами черпай
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Та трохи не по-господарськи вийшло. Звісно придбав би пшонкин скарб такий самий шпонка, але держава отримала б гроші. Потім можна було б дослідити і шпонкині статки, знову продати якомусь понці, знову взяти понку за попку і процес тривав би нескінченно.
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Украл у народа, построил такую красоту и все это "досталось" народу! И как этот народ распорядился всем этим добром? А какая страна нам досталась в 91м перечислять не буду! Просрали все!! Так чему тут удивляться? И ко мы после этого?
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Дом пшонки пришёл в упадок зато дом юрика мальдивского процветает
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Воріт і левів немає, від сходів залишився скелет: будинок втікача Пшонки ще більше занепав - Цензор.НЕТ 8507да разного рода вомбаты и "охраняют",и "блокады" лепят(контрабас,что эльдорадо),и "леворуции"...да еще и "бабушки" бабулет периодически подкидывают!
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Як я пам'ятаю після революції правий сектор зайняв цей будинок і активісти господарювали в ньому. За гроші дозволяли екскурсії. Це значить що саме вони й розграбили усе майно. Тобто виявилися такими самими мародерами, як і сам Пшонка. Думаю що якби більшість учасників майдану знали які негідники будуть пожинати плоди революції, абсолютна більшість не підтримала би його. В країні не має ладу ні в чому. Скрізь бардак.до корита рвуться негідники типу Парасюка, Семенченка, Білецького, Тягнибока і інша нечисть. Держава скомпроментована брехливимхвальком Президентом, розгулом праворадикалів, бандформуваннямии які назвали себе національними дружинами, а фактично є є рекетиирами і вимагателями. Беззаконня процвітає, в т .ч. Мародерство.
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кто охранял, тот все и продал.... скоро и с межигорьем тоже самое будет.... надо было сжечь все вместе с пшонковским мотлохом не так бы обидно было.....
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Вот эти все нацики,которые диктуют нам как говорить,что смотреть,что читать,куда ездить и делают вот такие погромы,потому что убивать,хулиганить,воровать намного легче,чем созидать. И такие Украину и погубят,а народ ничего сделать не сможет. Такая сволота и рвется к власти,насаждая свои так называемые порядки и крича Слава Украине.
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.....вчера смотрел по тв дом МОШОНКИ иииии , ни хрена там не в УПАДКЕ !!!! за ТРИ месяца лета МОЯ бригада восстановит ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД !!! для УПАДКА надо СПАЛИТЬ КРЫШУ и РАЗВАЛИТЬ грушей СТЕНЫ !!! тогда это УПАДОК !!!!
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Судя по всему, "обогатились" все желающие. А инвалиды АТО остались, как всегда, со своим горем и потерей здоровья. "МОЛОДЦЫ". Таким как вы место только в сортире, а не в ЕС.
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"Таким как вы место только в сортире"

Это ты о ком, бсср?
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Это о тех кто грабит, много возмущается, себя впереди планеты всей считает. Кто разграбил этот дом? Почему инвалидов АТО туда не поселили? Нехрен на зеркало пинать, коли рожа крива. Надеюсь поняли.
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Лично reifvjn можно спокойно называть подпуйловником-лукашистом?
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Как поступили с этим домом, поступали большевики. Что из этого вышло, мы знаем все. Гордиться нечем.
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"Самое обидное, что в информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду. Он ограничен правдой, а лжец может нести всё, что угодно." - Роберт Шекли
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К Шекли у меня вопросов нет. Вопрос был к присутствующему здесь reifvjn,
который на украинском ресурсе пишет "Таким как ВЫ место только в сортире".
Но трусит честно сказать кто такие ВЫ.
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ВЫ, это те, кто такое сделал и кто до этого допустил, кто такое поддерживает и одобряет. И таких не мало, к сожалению. А кто такой ШЕКЛИ?
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Цитируете не знаете кого? Google поможет.
Штаб АТО его тоже цитировал.
Прес-центр штабу АТО5 серпня 2014 р. ·
Самое обидное, что информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду.Он ограничен правдой, а лжец может нести все, что угодно.
(Роберт Шекли)
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А вы боитесь, что можете услышать, на вашем ресурсе, другое мнение, не похожее на ваше?
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Вы можете высказывать какое угодно мнение, но без обобщений и
огульных обвинений, оскорблений.
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Согласен. Гордиться нечем, пока. Надо не допускать такого. Вот о чём я пытался вам сказать. Но видно не получилось.
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Это не делают и не одобряют все граждане Украины.
А про не допускать, это правильно. Постарайтесь и вы не допускать
похищений ( или передачи вашими спецслужбами ) наших граждан ФСБ
россии. Да и совместные учения с армией-убийц мирного населения в
Украине и Сирии тоже не допускайте.
Гордится тут точно нечем.
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Согласен с вами на все 100. К сожалению "наши" просто продали вашего гражданина кацапии. За такие действия будет "отвечать" вся Беларусь. Во всяком случае в настоящее время. Это называется коллективное наказание.
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Тем не менее, надеюсь. что будем дружить "семьями". НАМ легче договориться, чем им.
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Если кто-то расчитывает на нормальные, а тем более, дружеские отношения,
то должен и вести себя соответственно. Неоднократно приходилось наблюдать
на форуме Ваших соотечественников, которые очень болезенно воспринимают
критику или просто обсуждение белорусов и Беларуси, хотя сами особо
не заморачиваются с корректностью в выражениях об украинцах.
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Патриоты в вишыванках даже плитку со стен отодрали! Героям-мародерам Слава!!!
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Гонішь кАзліна - у "диру" вивезли, в "дирі" за вишиванку розтріл на місці
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Можно лишь добавить, что те кто обнёс дом Пшонки такие же ворюги, как и он!
Просто у них не выпал шанс стать генпрокурором, поэтому и действуют принципом - грабь награбленное, дополняя это правилом, если это не сделаю я, то сделает кто-то другой!
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Экспроприация экспроприированного Воріт і левів немає, від сходів залишився скелет: будинок втікача Пшонки ще більше занепав - Цензор.НЕТ 176
кто следующий? Воріт і левів немає, від сходів залишився скелет: будинок втікача Пшонки ще більше занепав - Цензор.НЕТ 176
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А вот если бы этих "честных людей" что раскулачивали Пшонку, поставить прокурорами, президентами, судьями...., то с Украиной уже давно было бы как его с домом.
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Меньшинство делало революцию, а большинство под шумок воровало и мародерствовало, теперь большинство выбрало для себя достойного лидера, который уже срежет их методично. Меньшинству уже нахуй нужно все ибо большинство все проебет
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и что теперь рыдать? разграбили и хрен с ним, пусть детям леденцов купят
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Не верится что у пшонки бедные соседи, но жадные однозначно
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НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ОДНОГО , В СТРАНЕ НЕТ ДЕТЕЙ СИРОТ ?
ПОЧЕМУ БЫ НЕ СДЕЛАТЬ ИЗ ЭТОГО ДОМА , НЕБОЛЬШОЙ ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ СИРОТ ИЗ ЗОНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ?! ПОЧЕМУ НАДО БЫЛО ДОПУСТИТЬ РАЗГРАБЛЕНИЕ ?
У МЕНЯ СКЛАДЫВАЕТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ , ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УКРАИНСКИЙ И РУССКИЙ НАРОДЫ - БРАТЬЯ ! БРАТЬЯ ПО ЧАСТИ УКРАСТЬ , ЧТО ГДЕ ПЛОХО ЛЕЖИТ , ОБМАНУТЬ БЛИЖНЕГО СВОЕГО , ВАНДАЛИЗМА И ЦИНИЗМА !!!
ПОЧЕМУ ДЕТЯМ НЕ ОТДАЛИ , СВОЛОЧИ ??????????????
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ЛУЦЕНКОВСКИЙ ДОМ НА ОЧЕРЕДИ , ЕГО ТО ХОТЬ ПОБЕРЕГИТЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ , ХОЗЯИНУ НЕ ДОЛГО ОСТАЛОСЬ , ЛИБО В МИР ИНОЙ УЙДЁТ , ЛИБО НА НАРЫ ( ОТ НАР И ОТ КАНАР НЕ ЗАРЕКАЙСЯ ЮГИК ! У ТЕБЯ УЖЕ БЫЛИ СЕЙШЕЛЫ , БУДУТ И ДЕРЕВЯННЫЕ КАНАРЫ ! )
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВорот и львов нет, от лестницы остался скелет: дом беглеца Пшонки пришел в еще больший упадок. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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