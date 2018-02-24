 Ворот и львов нет, от лестницы остался скелет: дом беглеца Пшонки пришел в еще больший упадок. ВИДЕО

Об этом говорится в сюжете ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

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Гараж дома уже без ворот, статуй львов на входе также нет. От лестницы на второй этаж остался лишь скелет, сорван мраморный подоконник. В бывшей спальне валяются бутылки из-под водки и рамы от картин.



После тотального грабежа ожил лишь хлев. Сейчас здесь прибавилось живности. Ее, говорят охранники, разводят для себя.



Как грабили богатого соседа, в селе сейчас вспоминают неохотно, отмечают журналисты.



В прокуратуре уверяют, что имели право арестовать только земельный участок и здание.

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