 Украинские воины уничтожили вражескую БМП под оккупированным Докучаевском, - штаб АТО. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-цетре штаба АТО.

В сообщении отмечается: "Сегодня, благодаря мастерству военнослужащих тактической группы "Моспино" Объединенных сил вблизи оккупированного Докучаевска была уничтожена боевая машина пехоты противника, экипаж которой вероятно вел разведку передовых сил украинских защитников".

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