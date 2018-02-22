 Украинские воины уничтожили вражескую БМП под оккупированным Докучаевском, - штаб АТО. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-цетре штаба АТО.
В сообщении отмечается: "Сегодня, благодаря мастерству военнослужащих тактической группы "Моспино" Объединенных сил вблизи оккупированного Докучаевска была уничтожена боевая машина пехоты противника, экипаж которой вероятно вел разведку передовых сил украинских защитников".
Машина направлялась всего лишь на разведку, и то - "вероятно". Где презумпция невиновности? Теперь на ВСУ подадут в суд по правам человека, в следкоме за поребриком против наших солдат возбудят уголовное дело, а Петр Алексеевич будет возмещать стоимость уничтоженной машині.
і хто вони взагалі такі?
але вже досить
Слава Україні,
Героям слава!
Читайте більше тут: http://expres.ua/news/2018/02/22/285191-400-kg-kokayinu-chemodanah-dyplomativ-posolstva-rosiyi-vyyavyla-policiya