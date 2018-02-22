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 Украинские воины уничтожили вражескую БМП под оккупированным Докучаевском, - штаб АТО. ВИДЕО

Украинские воины провели успешное уничтожение вражеской БМП, которая выехала на разведку, возле оккупированного Докучаевска.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-цетре штаба АТО.

В сообщении отмечается: "Сегодня, благодаря мастерству военнослужащих тактической группы "Моспино" Объединенных сил вблизи оккупированного Докучаевска была уничтожена боевая машина пехоты противника, экипаж которой вероятно вел разведку передовых сил украинских защитников".

Также читайте: Враг осуществил 20 прицельных обстрелов позиций ВСУ, применяя 122-мм артиллерию, минометы, ЗУ и вооружение БМП, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/v3052037
 
 
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Вот и джавелины! Это уже второй за неделю. Бойтесь, мрази!
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А єкипажу--земля железобетоном. Со стекловатой
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Ну, хлопці, з почином! Добре горить а за підбиту бронітехніку проконтролювати, щоб все до копійки було воїнам виплачено!
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" була знищена бойова машина піхоти противника, екіпаж якої ймовірно вів розвідку"
Машина направлялась всего лишь на разведку, и то - "вероятно". Где презумпция невиновности? Теперь на ВСУ подадут в суд по правам человека, в следкоме за поребриком против наших солдат возбудят уголовное дело, а Петр Алексеевич будет возмещать стоимость уничтоженной машині.
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а на яких правах вони там знаходились?
і хто вони взагалі такі?
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А хто вам сказав, що вони там знаходилися? Їх там немає і не було ніколи, а БМП придбали у воєнторзі за оптовою ціною. Але відшкодовувати доведеться не за оптовою, а за повну вартість
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ваш гумор мені подобається Українські воїни знищили ворожу БМП під окупованим Докучаєвськом, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 5246
але вже досить
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Да ладно. Почуття гумору мають не усі, тому мене й заспамили. Не розумію - за що Українські воїни знищили ворожу БМП під окупованим Докучаєвськом, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 4668
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БМП там вообще не должно быть ибо "минск" ну их и "принудили к минску"
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Стрельнуто в Україні. Українські воїни знищили ворожу БМП під окупованим Докучаєвськом, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 6034
Слава Україні,
Героям слава!
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А шо оно на видео бахкает поближе к ведущему съемку?
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Возможно,боекомплект "ихтамнетов" разлетается в разные стороны.

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скорей всего ватная арта бьет по горке.... а БМП решила посмотреть по ближе ..... но наши ее увидели раньше)))
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Птурнули и полирнули минами территорию для надежности
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Это ещё у нас джавелинов нет,поэтому мы такие добрые
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С чего стреляли? Траэктория ракеты впечатляет...летела какими то зиг загами, выкрутасами вроде даже дальше пролетела, потом вернулась и точно по куполу шваркнула ихтамнетов. Может это уже Джавелины работают?? Или это наши родные ПТРК так отрабатывают??
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НА ПЕРЕГНОЙ ВЫРОДКОВ КАЦАПОВ-ФАШИСОВ СО СРАСЕИ ИЗГОЙКИ! Українські воїни знищили ворожу БМП під окупованим Докучаєвськом, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 9500
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Молодцы!Бейте беспощадно мокшанского гада на Украинской земле !
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400 кг кокаїну у чемоданах дипломатів посольства Росії виявила поліція Аргентини
Читайте більше тут: http://expres.ua/news/2018/02/22/285191-400-kg-kokayinu-chemodanah-dyplomativ-posolstva-rosiyi-vyyavyla-policiya
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Не можно так зі старшим братом. Де контрольний постріл?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияУкраинские воины уничтожили вражескую БМП под оккупированным Докучаевском, - штаб АТО. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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