 Память Героев Небесной Сотни почтили в Риге, Варшаве и Страсбурге. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В столице Латвии украинские и латышские активисты почтили память Героев Небесной Сотни и провели флешмоб "Крым – это Украина", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сначала в местной парафии Украинской греко-католической церкви прошла молитва по погибшим украинским героям. После чего были зажжены лампадки и возложены цветы к памятнику Т.Г. Шевченко в парке Кронвальда в центре города. Вечер продолжился в Украинском Посольстве в Риге.

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Временный поверенный Украины в Латвии Алиса Подоляк сказала краткое предисловие, в котором, в частности, вспомнила знакомых ей людей, которые погибли на Евромайдане и пригласила собравшихся на просмотр фильма "Небесная сотня в теплые края улетела", созданный на литовской киностудии "Араттафильм". После просмотра состоялось обсуждение и обмен мнениями относительно трагических событий четырехлетней давности с Петром Оларом - режиссером фильма и директором студии.





















В окончании ряда мероприятий прошло фотографирование для флешмоба "Крым – это Украина", ведь именно с 20 февраля российское руководство начало внедрения плана оккупации Крыма.

В Варшаве возле посольства Украины в Польше состоялась акция на почтение памяти Героев Небесной сотни.

Представители украинской общины в Польше, польские друзья Украины, а также украинские дипломаты молитвой и минутой молчания почтили память погибших четыре года назад на Майдане в Киеве.

"Это дни, когда нужно подумать, что мы можем сделать еще больше, чтобы идеалы, за которые погибли Герои Небесной сотни, стали реальностью. Поэтому я призываю вас в молитвах быть вместе с ними, и в ежедневной жизни приближать Украину к тем стандартам, за какие они отдали жизнь", - обратился к собравшимся посол Украины в Польше Андрей Дещица.

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Он поблагодарил польских друзей, которые в те дни были вместе с украинцами на Майдане и которые сейчас поддерживают Украину.

Депутат польского Сейма Марцин Свенцицкий подчеркнул, что четыре года назад украинцы боролись за европейские ценности, и эту задачу нужно выполнить.

"Украина должна бороться с внешней агрессией, внутренними проблемами и общей ситуацией в Европе. Мы желаем нашим друзьям из Украины, чтобы жертвенность Небесной сотни, большая украинская мобилизация и воля украинского народа реализовались, чтобы ваши ожидания и надежды исполнились", - подчеркнул польский политик.

Один из лидеров варшавского Евромайдана Наталья Панченко подчеркнула, что сейчас украинцы должны "стиснув зубы" делать свою работу, чтобы не было стыдно смотреть в глаза героям.

"Мы тогда говорили, что герои не умирают. Но они не умирают лишь тогда, когда их дело продолжается. Поэтому давайте все вместе будем его продолжать", - призвала активистка.

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Собравшиеся помолились за души погибших и почтили их память минутой молчания. Под стеной с фотографиями Героев Небесной сотни люди зажгли лампадки и запели гимн Украины.

В Страсбурге состоялось чествование памяти украинцев, которые погибли во время Революции Достоинства.

Дипломаты и члены их семей, представители украинской диаспоры зажгли свечи, прочитали молитву.





"Пока люди будут делать то, что должно быть сделано, страна будет двигаться вперед, реформы будут успешными. Каждый из нас должен делать свое дело ради памяти погибших героев", - сказал Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.