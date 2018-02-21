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 Память Героев Небесной Сотни почтили в Риге, Варшаве и Страсбурге. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Память Героев Небесной Сотни почтили в Страсбурге, Риге и Варшаве.

В столице Латвии украинские и латышские активисты почтили память Героев Небесной Сотни и провели флешмоб "Крым – это Украина", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сначала в местной парафии Украинской греко-католической церкви прошла молитва по погибшим украинским героям. После чего были зажжены лампадки и возложены цветы к памятнику Т.Г. Шевченко в парке Кронвальда в центре города. Вечер продолжился в Украинском Посольстве в Риге.

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Временный поверенный Украины в Латвии Алиса Подоляк сказала краткое предисловие, в котором, в частности, вспомнила знакомых ей людей, которые погибли на Евромайдане и пригласила собравшихся на просмотр фильма "Небесная сотня в теплые края улетела", созданный на литовской киностудии "Араттафильм". После просмотра состоялось обсуждение и обмен мнениями относительно трагических событий четырехлетней давности с Петром Оларом - режиссером фильма и директором студии.

Память Героев Небесной Сотни почтили в Риге, Варшаве и Страсбурге 01
Память Героев Небесной Сотни почтили в Риге, Варшаве и Страсбурге 02
Память Героев Небесной Сотни почтили в Риге, Варшаве и Страсбурге 03
Память Героев Небесной Сотни почтили в Риге, Варшаве и Страсбурге 04
Память Героев Небесной Сотни почтили в Риге, Варшаве и Страсбурге 05
Память Героев Небесной Сотни почтили в Риге, Варшаве и Страсбурге 06
Память Героев Небесной Сотни почтили в Риге, Варшаве и Страсбурге 07
Память Героев Небесной Сотни почтили в Риге, Варшаве и Страсбурге 08
Память Героев Небесной Сотни почтили в Риге, Варшаве и Страсбурге 09
Память Героев Небесной Сотни почтили в Риге, Варшаве и Страсбурге 10

В окончании ряда мероприятий прошло фотографирование для флешмоба "Крым – это Украина", ведь именно с 20 февраля российское руководство начало внедрения плана оккупации Крыма.

В Варшаве возле посольства Украины в Польше состоялась акция на почтение памяти Героев Небесной сотни.

Представители украинской общины в Польше, польские друзья Украины, а также украинские дипломаты молитвой и минутой молчания почтили память погибших четыре года назад на Майдане в Киеве.

"Это дни, когда нужно подумать, что мы можем сделать еще больше, чтобы идеалы, за которые погибли Герои Небесной сотни, стали реальностью. Поэтому я призываю вас в молитвах быть вместе с ними, и в ежедневной жизни приближать Украину к тем стандартам, за какие они отдали жизнь", - обратился к собравшимся посол Украины в Польше Андрей Дещица.

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Он поблагодарил польских друзей, которые в те дни были вместе с украинцами на Майдане и которые сейчас поддерживают Украину.

Депутат польского Сейма Марцин Свенцицкий подчеркнул, что четыре года назад украинцы боролись за европейские ценности, и эту задачу нужно выполнить.

"Украина должна бороться с внешней агрессией, внутренними проблемами и общей ситуацией в Европе. Мы желаем нашим друзьям из Украины, чтобы жертвенность Небесной сотни, большая украинская мобилизация и воля украинского народа реализовались, чтобы ваши ожидания и надежды исполнились", - подчеркнул польский политик.

Один из лидеров варшавского Евромайдана Наталья Панченко подчеркнула, что сейчас украинцы должны "стиснув зубы" делать свою работу, чтобы не было стыдно смотреть в глаза героям.

"Мы тогда говорили, что герои не умирают. Но они не умирают лишь тогда, когда их дело продолжается. Поэтому давайте все вместе будем его продолжать", - призвала активистка.

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Собравшиеся помолились за души погибших и почтили их память минутой молчания. Под стеной с фотографиями Героев Небесной сотни люди зажгли лампадки и запели гимн Украины.

В Страсбурге состоялось чествование памяти украинцев, которые погибли во время Революции Достоинства.

Дипломаты и члены их семей, представители украинской диаспоры зажгли свечи, прочитали молитву.

Память Героев Небесной Сотни почтили в Риге, Варшаве и Страсбурге 11
Память Героев Небесной Сотни почтили в Риге, Варшаве и Страсбурге 12

"Пока люди будут делать то, что должно быть сделано, страна будет двигаться вперед, реформы будут успешными. Каждый из нас должен делать свое дело ради памяти погибших героев", - сказал Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

 

Источник: https://censor.net.ua/v3051593
 
 
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