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 Политика Украины
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Все про:миротворцы (609) Донбасс (15514) Климкин (1571)

 Без миротворцев ООН выбить оккупационную администрацию с Донбасса будет невозможно, - Климкин. ВИДЕО

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что без введения миротворческой миссии ООН на Донбасс невозможно будет вывести оккупационную администрацию с территории ОРДЛО.

Об этом он заявил в в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Я искренне считаю, что если не ввести миротворческий компонент на Донбасс, то выбить оккупационную администрацию будет невозможно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не будет согласовывать с бандформированиями размещение миротворцев на Донбассе, - Елисеев

Для этого нужны две вещи. Первое - решение президента России, и второе, как именно ввести миротворцев таким образом, чтобы это сработало. Без этого никакого прогресса не будет", - сказал Климкин.

Читайте: Финляндия готова участвовать в миротворческой миссии на Донбассе

Источник: https://censor.net.ua/v3051345
 
 
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Для этого нужны две вещи. Первое - решение президента России, и второе, как именно ввести миротворцев таким образом, чтобы это сработало. Без этого никакого прогресса не будет", - сказал Климкин.

Во-во. Я думаю, что это согласование будет сериалом подлиннее минского.
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belge - ага..., путин будет решать как нам жить дальше, если по Климкину.... Наше ВСУ и весь 40 млн народ дерьмо ни на что не влияющее....
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Поставка антрациту із США посилила зв'язки України з Трампом - Reuters

Угода про імпорт антрацитового вугілля із США в Україну була не тільки комерційно вигідною, але і політично доцільною.
Про це Reuters повідомив представник української державної компанії, яка імпортувала вугілля.Українській стороні ця угода допомогла показати свою користь для Білого дому на тлі війни на Донбасі та зриву поставок вугілля з окупованих територій.
Як зазначає Reuters відносини між двома країнами покращилися після зустрічі Петра Порошенка з Дональдом Трампом у Вашингтоні 20 червня 2017 року.Ця угода допомогла "посилити ключового стратегічного партнера проти регіональних утисків, які прагнуть підірвати інтереси США",

Як зазначає агентство, після укладення вугільної угоди, адміністрація Трампа заявила, що розглядає можливість постачання оборонної зброї в Україну для протистояння російським бойовикам.
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Вот она, вота - ХУНТИНА РАБОТА !!! Без миротворцев ООН выбить оккупационную администрацию с Донбасса будет невозможно, - Климкин - Цензор.НЕТ 4821

В МИД России связали нападение на Россотрудничество и речь Порошенко в Мюнхене

"Вряд ли можно считать случайным совпадением тот факт, что погром в РЦНК произошел сразу же после одиозного выступления президента Украины Петра Порошенко на Международной конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, которое изобиловало антироссийскими выпадами и содержало прямой призыв к "борьбе с российским флагом" по всему миру", - заявили в МИД России.
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Саакашвілі колись був уявив себе Македонським і пішов в атаку. Скінчилося тим що потім Європа не знала що робити, а Саакашвілі, втративши втричі більше ніж до того було окуповано, із задумливим виглядом жував перед камерами свою ж краватку.
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Втающяя с колен с высот, возле Цхинвала грузинские села обстреливала, Михо психанул.
Но разница потенциалов(
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Единственная разница между непризнанными Абхазией и южной Осетией и ОРДЛО в том, что там не стреляют по соседям. Возможно потому, что путин не хочет, а может потому что Саакашвили в свое время не побоялся пойти в атаку.
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Міхо зберіг незалежність Грузії - про це знають всі , окрім ольгінських ботів .
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а случайно не американцы - ты ничего не путаешь...?
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Конечно американцы с помощью партнёров по НАТО. Я хорошо помню 08.08.08. Пристально следил, как молниеносно развивались события в Грузии и на её рубежах. Где-то на третий, или четвёртый день конфликта у берегов Турции, недалеко от Батуми собралась мощная группировка кораблей НАТО. Хуйло решило, что дальше лезть на рожон не стоит (думаю, один из вариантов рассматривалась оккупация Тбилиси) и сдал заднюю.
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Просто в Грузії кацапи взяли все що хотіли, а грузини змирилися.
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Можно! Але коли раисе буде не до нас, за тиждень без ихтамнетів!Но вован хворий і думає)
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Коли країною керують бариги, вороги - торговельні партнери і з ними воювати "невозможно"
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и не благодарим. От проката отчислялись деньги на волонтёрские нужды. Это же пиратка
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Бедолага искренне считает, что миротворцы ООН освободят для него Донбасс Без миротворцев ООН выбить оккупационную администрацию с Донбасса будет невозможно, - Климкин - Цензор.НЕТ 4520
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Есть еще третья сила, она почему то на администрацию ок. тер. зла и палыть) курит по вашему
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Во-Во, если примут решение - то введут вам кацапам, миротворцев, по самые гланды...
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Четыре года рассказывали о грядущей перемоге и вдруг такой коленкор Без миротворцев ООН выбить оккупационную администрацию с Донбасса будет невозможно, - Климкин - Цензор.НЕТ 5197А на хрена Украине такая власть ,которая может только воровать и лгать ....
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Завтра же на раису нападем!
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Рошен піде під трибунал разом з Клімкіним! Бийте ворога, або йдіть геть лпідери нації ть!
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Ник зачетный, исконно западенский. а вы так
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Это тот редкий случай, когда я с Климкиным согласен. Наша власть не допустит чтобы наши солдаты щимили их торговых партнеров.
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Без миротворцев НАТО выбить оккупационную администрацию с Донбасса будет невозможно.
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Рецепт по миротворцам
Санкции санкции санкции и тогда от хуло останется пшик.
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Петруха одно время орал, что мы уже одной ногой в Европе и скоро крымчане и вообще все кацапы ус2уться от зависти на нашу сытую жизнь глядя и попросятся к нам под крыло. И мы ж видим, что это уже вот-вот. А тут эти лезут с миротворцами, всё путают.
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Несколько сотен чеченцев выбили тысячи рашистских оккупантов из Грозного летом 1996 года.
А тут одна из лучших армий Европы (по словам Порошенко), не в состоянии выбить рашистских оккупантов из Донецка?
Это что то не то.
Если нельзя освободить свою территорию от оккупантов без ООН, то может и руководить тогда должно ООН в стране? без этих проворовавшихся и обанкротившихся властей во главе с Порошенко, Гройсманом, этим Климкиным и пр. хернёй.
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Чеченская война один в один похожа на АТО - те же мотивы, сохранить власть. Если бы не война в Чечне, то в 1995г. Ельцина вынесли бы из кремля, тоже самое и сейчас в Украине. В 2000г. для того, чтобы окурок сел на трон были устроены мнимые теракты в Москве и Волгодонске, чтобы открыть вторую Чеченскую войну и поднять плешивому рейтинг (будем мочить в сортире). Так что история повторяется, только теперь в Украине.
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Приезжает зам Тиллеросона.Шакаладному зверинцу советуют принять очистительную клизьму и тщательно подмыться.
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Нужно быть полным идиотом чтобы поверить что миротворческая миссия будет на Донбассе. , Там стадо руських Орков которые этого не допустят.
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Пеця і його банда вірять ... більше того - вони хочуть , аби і всі в це повірили
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Всегда удивляла тупость агентов лолиты офшорной, сейчас фины, шведы и т.д. все бросят , придут и начнут освобождать украинскию территорию, нет в истории аналогов и не будет, что бы дипломатия выигрывала войны и освобождала захваченные территории, как до вас рошеновцев не дойдет, есть два варианта выхода из войны или победа или поражение, и никто кроме нас не придет и не освободит донбасс. Для особо упоротых еще раз приведу цитату Черчеля - «Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор», учите историю , бакланы мармеладные.
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Воевать с Хуйлостаном на истощение бессмысленно. Их больше и техники у них больше (многая - современнее нашей). В чем Климкин не прав? Что будем делать, когда эти тараканы попрут напрямую через Сумскую, Черниговскую, Харьковскую, Донецкую, Луганскую области и Крым? Чем и кем затыкать сотни километров фронта? Надо трезво мыслить. Без миротворцев ООН выбить оккупационную администрацию с Донбасса будет невозможно, - Климкин - Цензор.НЕТ 9657
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так завтра все клавишные патриёты идут в военкомат - потом мощными рядами, как на мыхомойдане, будут освобождать далбас...
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В первых рядах выставим шоколадного, его сынишек, всех чиновников, их чад, ментов, прокуроров, итд... Многотысячная армия получится. Будут защищать страну.
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то вася п - так зразу ж нагально прям й зброя краща, й командири кращі а не тупі генерали, все найкраще піде на фронт бо там синки їхні будуть а не чужі...яких не жалко...
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и впереди, ты как херой, поставишь детей и женщин...)))\так бы сразу и написал что всрався...\
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А чо це він ? Впєрєді має бути Головнокомандуючий зі своєю свитою.
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А хватит ли у ООН миротворцев на Сумскую, Черниговскую, Харьковскую, Донецкую, Луганскую области и Крым ??? Есть опыт Хорватии и клала Хорватия на ООН...... ООН тогда повозмущалась и заткнулась... А введение миротворцев - это узаконивание оккупированных территорий. И не надо внушать украинцам мысль - не дергайтесь, А ТО ПУТИН НАПАДЕТ....
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у этой оравы задачи другие Без миротворців ООН вибити окупаційну адміністрацію з Донбасу буде неможливо, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4933накрутить "полезных идиотов"!им нужны потери среди мирняка и повод для введения регуляров!"принуждение к миру"!просто их метода рассчитана на массу,подготовленную киселем и не шибко вумную! Без миротворців ООН вибити окупаційну адміністрацію з Донбасу буде неможливо, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4933дебилы-с
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вапрос фтом - чем им пиреть-та, хде им набрать такое каличиства ската, штап пиреть? Мош хватит ужэ срать стиклаватай и верить в "нипабидимуйу и лигиндарнуйу"? Фсьо придельна проста: еслип ани магли пиреть, то ужэбыпьорли - фсьо астальное, чиста, песдьош для лахоф.
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Меня вот тоже поражает недальновидность многих и не только политиков - Зачем воевать, нет никакого смысла, если к власти придут такие же ублюдки и будут продолжать свои темные дела. Что, есть реальная альтернатива нынешней власти? Где гарантии, что через некоторое время все не повторится? Может вспомнить исторический опыт и пригласить варяга на время становления?
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Министр иностранных дел Украины и правда думает что миротворцы будут выбивать кого то? Миротворцы в таких миссиях, в случае малейшей опасности своим жизням, должны срочно уходить а стрелять.
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Коли це за допомогою миротворців когось вибивали чи виводили? Вони не допускають військових дій на межі конфлікту.
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Клімкін сам би вибив зі свого Мід симпатиків кацапів, ось сьогодні Елісеєв з його Міду засудив погром "россотрудничества" в Києві, тим самим він підтримав кацапстан.
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Это был не погром, а банальный вандализм или хулиганство. При погромах всегда есть пострадавшие в больницах и моргах.
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От гнида! Миротворцы это же не союзники! И он это знает! Миротворцы только затянут конфликт на многие годы. Если сегодня мы не должны финансировать оккупированные территории, то с "миротворцами" будем обязаны это делать. А с чего выплачивать по обслуживанию госдолга? Что нам останется на социалку? В результате нам впихнут "кацапскую шкапу", с хуйла постепенно начнут снимать санкции, а о Крыме никто и не вспомнит. Есть только один способ изгнания оккупантов - массовая гибель противника и невозможность содержания ним оккупированных территорий. Амнистия убийцам? Содержание пятой колонны хуйла? Какие еще "ништяки" для ваты? А нам что достанется? "Живой труп" страны, могилы патриотов и климкины которые на этих могилах "хава на гилу" танцуют?
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Булгаков,звичайно(як на мене),ще той...рєдіска,і не він перший до цього допетрав,але більшість знає цю розумну думку саме завдяки йому: "Самый страшный(тяжкий) грех - это трусость".
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Миротворцы, по Климкину - единственный шанс. Больше шансов нету?
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С введением миротворцев Украина восстановит контроль над своей границей, а это многое значит.
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эта мантра шоколадных воров уже устарела... придумывайте новенькую
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Климкин - ты балбес, миротворцы не для того предназначены, чтобы помогать ВСУ вбивать сепаров.
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Никто за украинцев не решит вопрос восстановления территориальной целостности. Спорим, что хуйловские миротворцы станут на мертвый якорь вдоль линии разграничения, давая возможность оркам отдохнуть и перегруппироватсья и сделают невозможным попытки украинской армии продвинутся вперед.
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По этой логике тогда не понятно, что мешает ВСУ двигаться вперед, пока нет миротворцев.
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Так че вы все поете про лучшую армию в Европе???

ВСЕХ В АТО КЛИМКИНА, ПОРОШЕНКО, ТУРЧИНОВА И ПАШИНСКОГО!!!

ЗАПАРИЛИ СУКИ иза вас столько проблем что просто уже нет сил ваш пиздеж тепрпеть
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Ну зайдут миротворцы. А дальше что?
Как этот дипломат предлагает "выбивать" из администраций местных сепаров и понаприехавших легализовавшихся кацапов, добрым словом?
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Это где и когда миротворцы кого-то "выбивали". Какой-то неадекватный министр.
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Не было в истории случая, чтобы миротворцы разрешали какие-то конфликты, так что Климкин и Ко вешают лапшу лекторату. Максимум чего можно ожидать, так это прекращения боевых действий, а власти ох как этого не надо, так что это очередная серия многолетнего сериала под названием АТО!.
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Господи,скільки же ще нам треба терпіти цих невігласів при владі...пане гарант ,хіба ж так можна? Гляньте на результати діяльності цього міністерства... невже не страшно що за все прийдеться відповідати не тільки перед народомо ...але головне перед Всевишнім...
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"Без миротворців вибити окупаційну владу неможливо" у мене когнетивний диссонанс , він спустя чотири роки зібрався вибивати оккупантів ? А миротворці не будуть здержувати ? Чи не для того миротворці щоб ворогуючі сторони немали змогу воювати між собою ?
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Еще одно подтверждение, что у власти предатели.
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А ещё подгонят бульбашей,пособников кацабов...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныБез миротворцев ООН выбить оккупационную администрацию с Донбасса будет невозможно, - Климкин. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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