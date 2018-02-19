 Без миротворцев ООН выбить оккупационную администрацию с Донбасса будет невозможно, - Климкин. ВИДЕО

Об этом он заявил в в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.
"Я искренне считаю, что если не ввести миротворческий компонент на Донбасс, то выбить оккупационную администрацию будет невозможно.
Для этого нужны две вещи. Первое - решение президента России, и второе, как именно ввести миротворцев таким образом, чтобы это сработало. Без этого никакого прогресса не будет", - сказал Климкин.
Во-во. Я думаю, что это согласование будет сериалом подлиннее минского.
Угода про імпорт антрацитового вугілля із США в Україну була не тільки комерційно вигідною, але і політично доцільною.
Про це Reuters повідомив представник української державної компанії, яка імпортувала вугілля.Українській стороні ця угода допомогла показати свою користь для Білого дому на тлі війни на Донбасі та зриву поставок вугілля з окупованих територій.
Як зазначає Reuters відносини між двома країнами покращилися після зустрічі Петра Порошенка з Дональдом Трампом у Вашингтоні 20 червня 2017 року.Ця угода допомогла "посилити ключового стратегічного партнера проти регіональних утисків, які прагнуть підірвати інтереси США",
Як зазначає агентство, після укладення вугільної угоди, адміністрація Трампа заявила, що розглядає можливість постачання оборонної зброї в Україну для протистояння російським бойовикам.
А остальное - ДЕТАЛИ !
В МИД России связали нападение на Россотрудничество и речь Порошенко в Мюнхене
"Вряд ли можно считать случайным совпадением тот факт, что погром в РЦНК произошел сразу же после одиозного выступления президента Украины Петра Порошенко на Международной конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, которое изобиловало антироссийскими выпадами и содержало прямой призыв к "борьбе с российским флагом" по всему миру", - заявили в МИД России.
Но разница потенциалов(
Санкции санкции санкции и тогда от хуло останется пшик.
А тут одна из лучших армий Европы (по словам Порошенко), не в состоянии выбить рашистских оккупантов из Донецка?
Это что то не то.
Если нельзя освободить свою территорию от оккупантов без ООН, то может и руководить тогда должно ООН в стране? без этих проворовавшихся и обанкротившихся властей во главе с Порошенко, Гройсманом, этим Климкиным и пр. хернёй.
ВСЕХ В АТО КЛИМКИНА, ПОРОШЕНКО, ТУРЧИНОВА И ПАШИНСКОГО!!!
ЗАПАРИЛИ СУКИ иза вас столько проблем что просто уже нет сил ваш пиздеж тепрпеть
Как этот дипломат предлагает "выбивать" из администраций местных сепаров и понаприехавших легализовавшихся кацапов, добрым словом?