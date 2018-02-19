 Без миротворцев ООН выбить оккупационную администрацию с Донбасса будет невозможно, - Климкин. ВИДЕО

Об этом он заявил в в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Я искренне считаю, что если не ввести миротворческий компонент на Донбасс, то выбить оккупационную администрацию будет невозможно.

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Для этого нужны две вещи. Первое - решение президента России, и второе, как именно ввести миротворцев таким образом, чтобы это сработало. Без этого никакого прогресса не будет", - сказал Климкин.

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