"Золотой" прыжок олимпийского чемпиона Абраменко. ВИДЕО
Украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в мужском фристайле, исполнив в финальной попытке прыжок Back Full-Full-Double Full, который до этого он делал лишь на тренировках.
Как передает Цензор.НЕТ, за свой победный прыжок украинец получил оценку 128,51.
В составе сборной США, которую разгромила команда России на хоккейном олимпийском турнире в Пхенчхане нет ни одного игрока с сильнейшего чемпионата мира - НХЛ.
Пять человек из чемпионата Швейцарии, 4 представляют студенческую лигу NCAA, 3 - чемпионат Швеции, 2 чемпионат Германии и по одному хоккеисту без клуба, из второй лиги Германии и чемпионата Чехии.
Фанаты возмущаются, что при такой разнице в силе, эту победу федеральные телеканалы, в том числе и "Россия1" с Андреем Малаховым, преподнесли как грандиозный успех.
Недовольны болельщики и "выпендрежем" форварда Олимпийской команды атлетов из России Ильи Ковальчука.
Знаменитый россиянин предположил, что в Америке после этой игры закончат пересматривать моменты матча Россия - США на Олимпиаде-2014 в Сочи.
В той игре команды сыграли вничью в основное время и в овертайме, а в серии буллитов форвард американцев Ти Джей Оши забросил в ворота россиян четыре шайбы и обеспечил своей команде победу.
"После той игры в Сочи вы, ребята, вроде до сих пор продолжаете крутить повторы тех голов Оши в серии буллитов? Надеюсь, теперь вы перестанете это делать", - сказал Ковальчук.
Просто там счёт повеселее будет (Ихтамнеты - США) от 217, до 600 - 0...
Может они решили хотя бы в хоккее вас не чмырить?
Ну типа: Да ладно, пусть постоят на постаменте ...
Без флага...))))
Можете там так и сказать...
Ток смотри, может так же получиться, как и на том нефтеперерабатывающем заводе в Сирии.
У вас ещё хоккеисты "безвести" не пропадали?...)))
Дякую пану за вітання та підтримку!
Ми пишаємося вашою дружбою.
Тот же принцип и у прыгунов в воду. На поверхность бассейна брызгают струйки воды, чтобы создавать рябь.
Испоганить такую победу... Идиота кусок. Сори. но я не в тренде. Нехрен было с кацапом обниматься, который не мог даже свой флаг поднять, потому что "ихтамнет". Лучше бы китайца обнял...
Олена Гарная @OGarnaya 11 февр.
"Музыка выше политики, спорт выше политики, падающие самолеты выше политики" и только смерти украинцев - это политика, но украинцы должны быть выше политики и прощать. Куда бы послать всех кто так считает? правильно - нахуй.
На награждении спортсмены из России и Украины обнялись, оказавшись обернутыми в украинский флаг чемпиона Абраменко. У Бурова своего флага не было - его демонстрация спортсменами на Играх-2018 в Пхенчхане запрещена МОК.