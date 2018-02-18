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Все про:Олимпиада (707) Абраменко Александр (1)

 "Золотой" прыжок олимпийского чемпиона Абраменко. ВИДЕО

Украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в мужском фристайле, исполнив в финальной попытке прыжок Back Full-Full-Double Full, который до этого он делал лишь на тренировках.

Как передает Цензор.НЕТ, за свой победный прыжок украинец получил оценку 128,51.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Это был огромный риск – и он оправдался", - олимпийский чемпион Абраменко рассказал о финальном прыжке. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3051094
 
 
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"Популизм и мракобесие": сборная США, которую обыграла Россия на Олимпиаде-2018, оказалась "ненастоящей"

"Золотий" стрибок олімпійського чемпіона Абраменка - Цензор.НЕТ 7686

В составе сборной США, которую разгромила команда России на хоккейном олимпийском турнире в Пхенчхане нет ни одного игрока с сильнейшего чемпионата мира - НХЛ.

Пять человек из чемпионата Швейцарии, 4 представляют студенческую лигу NCAA, 3 - чемпионат Швеции, 2 чемпионат Германии и по одному хоккеисту без клуба, из второй лиги Германии и чемпионата Чехии.

Фанаты возмущаются, что при такой разнице в силе, эту победу федеральные телеканалы, в том числе и "Россия1" с Андреем Малаховым, преподнесли как грандиозный успех.
"Золотий" стрибок олімпійського чемпіона Абраменка - Цензор.НЕТ 7110

Недовольны болельщики и "выпендрежем" форварда Олимпийской команды атлетов из России Ильи Ковальчука.

Знаменитый россиянин предположил, что в Америке после этой игры закончат пересматривать моменты матча Россия - США на Олимпиаде-2014 в Сочи.

В той игре команды сыграли вничью в основное время и в овертайме, а в серии буллитов форвард американцев Ти Джей Оши забросил в ворота россиян четыре шайбы и обеспечил своей команде победу.

"После той игры в Сочи вы, ребята, вроде до сих пор продолжаете крутить повторы тех голов Оши в серии буллитов? Надеюсь, теперь вы перестанете это делать", - сказал Ковальчук.
"Золотий" стрибок олімпійського чемпіона Абраменка - Цензор.НЕТ 2343
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В Сирии тоже много кто видел...
Просто там счёт повеселее будет (Ихтамнеты - США) от 217, до 600 - 0...
Может они решили хотя бы в хоккее вас не чмырить?
Ну типа: Да ладно, пусть постоят на постаменте ...
Без флага...))))
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Там теперь, все кто без флага, это Русские. Так получается, что Пхёнчхан наш! А в Сирии это фейк. Вернее преувеличение в сто раз.
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Ага, ваш...)))
Можете там так и сказать...
Ток смотри, может так же получиться, как и на том нефтеперерабатывающем заводе в Сирии.
У вас ещё хоккеисты "безвести" не пропадали?...)))
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Этот третий что он может сказать. Ведь он обзывается (С)борная (О)лимпийцев (Р)аассеи, читайте по первых буквах - СОР, а проще говоря мусор. Но это еще не все. Живет он под власовским триколором. Давайте согласимся, что в мире столько есть флагов, что не каждый может запомнить его цвета. Украинцам достаточно помнить, что страной за поребриком кумарит сотрудник КГБ. Соответственно и флаг он себе выбрал (К) расный, (Г) олубой, (Б) елый - да.да, не удивляйтесь первые буквы - КГБ. Ну что еще может сказать этот Богом забытый спортсмен.
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Представляете, какая это радость. А если-бы в каждом виде спорта был шанс на медали? Как у других стран...
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Лучше одну -но настоящую , чем во всех видах - мельдониевую, как у кацапов.
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Не любите Вы "настоящих румын",с вологодским акцентом!
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А-а...Понял! Тамбовский волк... Никакой он не волк,-а обычный шакал с обочины!
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Например как у страны 404 - которой даже флаг свой показать запретили?
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Паздры каклам от всей Балтии! Молодцы!!! "Золотий" стрибок олімпійського чемпіона Абраменка - Цензор.НЕТ 3423
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Это же я с дружеской подколкой!! "Золотий" стрибок олімпійського чемпіона Абраменка - Цензор.НЕТ 6739 Молодцы, украинцы! Балтия с вами!
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Українці горда нація так шо- обережно.

Дякую пану за вітання та підтримку!
Ми пишаємося вашою дружбою. "Золотий" стрибок олімпійського чемпіона Абраменка - Цензор.НЕТ 2900
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Просто до слёз! Санька, молодчик! Наш Герой на Олимпиаде!!!!
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Космос всё -- и сам прыжок и , вид спорта и олимпийская медаль во имя Украины !
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Это прыжок - самый крутой момент нынешней Олимпиады. Что-то нереальное! Можем, блин!!!!! "Золотий" стрибок олімпійського чемпіона Абраменка - Цензор.НЕТ 1628
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Не только прыжок. Вот еще что-то нереальное:

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Он ему просто сказал:- Не плачь атлет из расеи, может когда-нибудь и у тебя будет флаг. "Золотий" стрибок олімпійського чемпіона Абраменка - Цензор.НЕТ 3425
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А, де ж зрадофіли? Якось не зручно, лайна нема. Олександр,ти, супер!!! Дякую, за подарене тобою щастя!!! Україна понад усе!!! Дочекалися!
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кто мне скажет, что это за чёрная субстанция которой покрыто всё место приземления?
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Это хвоя. Это традиционно посыпается уже много лет. Специально, чтобы спортсмен правильно оценивал расстояние и свое положение в пространстве. Иначе всё будет сливаться в белое пространство.
Тот же принцип и у прыгунов в воду. На поверхность бассейна брызгают струйки воды, чтобы создавать рябь.
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"Золотий" стрибок олімпійського чемпіона Абраменка - Цензор.НЕТ 7622КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 17 мин.17 минут назад
Испоганить такую победу... Идиота кусок. Сори. но я не в тренде. Нехрен было с кацапом обниматься, который не мог даже свой флаг поднять, потому что "ихтамнет". Лучше бы китайца обнял...

"Золотий" стрибок олімпійського чемпіона Абраменка - Цензор.НЕТ 307
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Подонок. Всех предал.
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Це спорт, а на донбасі будемо їх лупить не по дитячому! Слава Україні! Браво Сашко.
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Олег Геращенко a0f17db0 - ага....Пошел этот сашка на х*р.... Кстати он за ВСУ числится....

"Золотий" стрибок олімпійського чемпіона Абраменка - Цензор.НЕТ 1829 Олена Гарная‏ @OGarnaya 11 февр.
"Музыка выше политики, спорт выше политики, падающие самолеты выше политики" и только смерти украинцев - это политика, но украинцы должны быть выше политики и прощать. Куда бы послать всех кто так считает? правильно - нахуй.
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ну хз касаб там или нет - неизвестный гражданин неизвестной страны, а тут хоть флагом окутали, хоть каким-то - уже не так стыдно. может даже сабж не пойдет голосовать за Х#йла (или любого другого, так как смысл?). так что зрады нет. вот если бы обнимашки были с полосатым триколором оккупанта, тогда была бы зрада.
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Блин, что же они натворили. Теперь все кто не в форме или без флага, станут Русскими!
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Не он пошёл обниматься, а ихтамнет, так что не плюй слюной.
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І хто у нас тута тапіреча "страна 404"?
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имхо, целевая аудитория всей инфовойны это таки в основном касабограждане (и им сочувствующие). Х#йло специально такую фишку придумал чтобы таки морально добить людей с территории бывшей рф, чтобы им позже такие лейблы на себя примерять было не так стыдно. так же как и дискредитация "дидывоевали" - с фейковыми ветеранами, уничтожение религии в целом и христианства в частности, пропаганда и возрождение явного фашизма и т.п.
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МОКШАНЕ! теперь убедились что лыжи лучше всего смазывать украинским салом! "Золотий" стрибок олімпійського чемпіона Абраменка - Цензор.НЕТ 6987
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Спасибо Александр, умничка! Тот кто варнякает про объятья с кацапом идиоты! Среди россиян есть адекватные люди и этот может быть один из них! Ещё раз спасибо гордость нашей страны - Украины!!!!
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Украинский фристайлист Александр Абраменко, который обыграл китайцев в акробатике, и завоевал золото Олимпиады, обнялся на пьедестале с россияниным Ильей Буровым, который получил бронзу.
На награждении спортсмены из России и Украины обнялись, оказавшись обернутыми в украинский флаг чемпиона Абраменко. У Бурова своего флага не было - его демонстрация спортсменами на Играх-2018 в Пхенчхане запрещена МОК.


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Все! Капец кацапу! Через несколько дней,после чая,у него начнут выпадать волосы!
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Это наверное кацапобандеровец "Золотий" стрибок олімпійського чемпіона Абраменка - Цензор.НЕТ 2906 ,, иначе он бы к украинскому флагу не подошёл бы и на метр . Завтра его объявят нацпредателем и отправят на Колыму . !
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я так понимаю, что свинособаки сейчас жидко серут во всех видах спорта на олимпиаде?.... "Золотий" стрибок олімпійського чемпіона Абраменка - Цензор.НЕТ 8258
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Цензор.НЕТВидеоСпорт"Золотой" прыжок олимпийского чемпиона Абраменко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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