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Все про:Олимпиада (707) победа (291) Абраменко Александр (1)

 "Это был огромный риск – и он оправдался", - олимпийский чемпион Абраменко рассказал о финальном прыжке. ВИДЕО

Исполнение финального победного прыжка такой сложности было огромным риском, ведь на его изучение было очень мало времени.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом олимпийский чемпион во фристайле Александр Абраменко рассказал в коротком флэш-интервью сразу после соревнований. 

"В данный момент я нахожусь в таком состоянии, что просто… я не понимаю, что происходит. Это как будто сон такой. Сегодня были тяжелые соревнования. Все прыгали очень хорошо. Я старался на всю. Выложился. Все, что я умел, я все сегодня показал. … и занял первое место. Это конечно… вообще не могу в это поверить. Но это настолько круто. Это ощущения просто непередаваемые. (…) В нашем виде спорта очень важна удача, чтобы все совпало в нужный момент. Ну, и, конечно же, мастерство никто не отменял. Просто надо это мастерство показать в нужный момент, в нужное время. То есть на твой подход сделать самый лучший прыжок, который ты мог сделать. Я вот шел на финальный прыжок и думал об этом. Что хоть бы это был тот момент, когда я сделаю свой лучший прыжок. И так получилось, что я его сделал", - рассказал чемпион.

Он также подробнее рассказал о самом прыжке: "Этот прыжок на снег… у меня не было достаточно времени его выучить. Поэтому это был, конечно же, огромный риск – и он оправдался. У меня получилось сделать его лучшим, потому что этот прыжок реально был лучшим за эту зиму".  

Александр также поблагодарил всех, кто его поддерживал.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В южнокорейском Пхенчхане зажгли олимпийский огонь. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3051088
 
 
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огромным рыском является держать редакторами сайта не очень квалифицированных людей.
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она просто Тынянова перечитала, у него один герой изъяснялся так
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Зате вони чітко і швидко вилучають все, що занадто (на їхню думку чи на думку їхніх пастухів з БПП чи СБУ!) глибоко розкриває внутрішню гнилизну теперішнього Похеранта!!!
Ось і цей комент, можливо, не промайне повз їхню увагу!
Вчора, пізно ввечері, я вставив на деяких гілках кілька картинок, на яких фігурувало найбільше БРЕХЛО України, а сьогодні не виявив там ні однієї!!!
Падло НЕ спить навіть вночі !!!!!
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Дуже світлий і позитивний погляд в спортсмена. Вітаємо!
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Не тільки вся Украіна спостерігала і пишається,а всі українці по цілому світі! Вітаю Україну з золотою медаллю. Дай Бог щоб не остання.
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Кабінет Міністрів обіцяє кожному українському спортсмену за золоту медаль на Олімпіаді 2018 преміальні в сумі 120 тисяч доларів. Срібні нагороди оцінили в 80 тисяч доларів, ну а 55 тисяч наші спортсмени отримають за бронзову нагороду Ігор.

Наприклад, Росія виплатить за золото 70 тисяч доларів, США - 25 тисяч, Канада - 20.

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Саньок став гривневим мільйонером ! "Это был огромный риск – и он оправдался", - олимпийский чемпион Абраменко рассказал о финальном прыжке - Цензор.НЕТ 7741
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Молодець хлопець.
Китаєць вже після Абраменко теж ризикнув, заявив ускладнений стрибок ... але запоров його.
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не люблю спорт. ни под каким видом. НО! то что он этим прыжком харкнул в морду путлеру и не только ему а всем колорадам это БЛЕСК! колорады позади украины в общем зачёте.
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I am not into sport either, но прыжок красивый.
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Кто пропустил - ссылка видео "золотого" прыжка под картинкой Фредди выше
Повторю здесь: Видео золотого прыжка Абраменко
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Це відео включає вміст від користувача International Olympic Committee, який заблокував його на основі законодавства про авторське право.

На жаль
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В пробе на допинг российского керлингиста Александра Крушельницкого обнаружили мельдоний. Феноменальные идиоты. Их регулярно ловят, а они продолжают. А теперь и у керлингиста... Ему оно зачем???
Правильно пишет Artem Malder, что скоро в мельдонии будут обнаруживать российских спортсменов. Россия - фальшивая страна с фальшивыми результатами.
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Да там вся страна на путинском мельдонии сидит, а Запад продолжает наступать на грабли, пуская спортсменов из мордора на Олимпийские игры.
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Вот тебе и " вся надежда на женский биатлон"... Красава !!!
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Поздравляем, конечно.....Но как по мне - уничтожение соттню кацапских призывных идиотов равноценно тысяче наград....Я понимаю - вы старались, я говорю тут только о пользе для общества.......
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Как одно мешает другому ? Польза для общества от этой золотой медали несомненная, потому что масса людей в Украине вдохновляется тем, что наши соотечественники способны добиваться высочайших достижений мирового уровня.
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каждый на своем месте делает что может. Один умеет кацапов уничтожать, другой - прыгать, третий - лечить и т.д. И это нормально.
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Пуканы за поребриком рвутся. Они вчера так мусолили свою хоккейную победу. Очень вовремя эта медаль пришла. "Це був величезний ризик. І він виправдався", - олімпійський чемпіон Абраменко розповів про фінальний стрибок - Цензор.НЕТ 9221
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4:0 американцев в хоккей. так заливались... а теперь не заливаются
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черт! а канадцы где были? вроде они непобедимые...
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не в курсе. может ещё и вломят. в первом матче им словаки вломили, так траур был...
я больше в кацах разбираюсь, чем в хоккее.
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Це тобi Санёк,Небесна сотня допомогла,створивши правильную турбуленцию в полёте, в свою годовщину "Це був величезний ризик. І він виправдався", - олімпійський чемпіон Абраменко розповів про фінальний стрибок - Цензор.НЕТ 7390
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Кацапы попались на мельдонии, уже на этой олимпиаде... теперь заберут олимптйский флаг и напишут страна 404...
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Заезженное " кто не рискует, тот не пьет шампанское".. или как у нас говорят " или пан, или пропал". МОЛОДЕЦ . ПОЗДРАВЛЯЕМ. СПАСИБО.
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Это наш объясняет кацапу:" Не переживай, все будет Украина." И накрыл украинским флагом.
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Смотрю Олимпиаду. А что за страна такая ОAR?... Нет на глобусе такой.
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Кто не рискует не получает олимпийское золото... Поздравляю!
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Цензор.НЕТВидеоСпорт"Это был огромный риск – и он оправдался", - олимпийский чемпион Абраменко рассказал о финальном прыжке. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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