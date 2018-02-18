 "Это был огромный риск – и он оправдался", - олимпийский чемпион Абраменко рассказал о финальном прыжке. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом олимпийский чемпион во фристайле Александр Абраменко рассказал в коротком флэш-интервью сразу после соревнований.

"В данный момент я нахожусь в таком состоянии, что просто… я не понимаю, что происходит. Это как будто сон такой. Сегодня были тяжелые соревнования. Все прыгали очень хорошо. Я старался на всю. Выложился. Все, что я умел, я все сегодня показал. … и занял первое место. Это конечно… вообще не могу в это поверить. Но это настолько круто. Это ощущения просто непередаваемые. (…) В нашем виде спорта очень важна удача, чтобы все совпало в нужный момент. Ну, и, конечно же, мастерство никто не отменял. Просто надо это мастерство показать в нужный момент, в нужное время. То есть на твой подход сделать самый лучший прыжок, который ты мог сделать. Я вот шел на финальный прыжок и думал об этом. Что хоть бы это был тот момент, когда я сделаю свой лучший прыжок. И так получилось, что я его сделал", - рассказал чемпион.

Он также подробнее рассказал о самом прыжке: "Этот прыжок на снег… у меня не было достаточно времени его выучить. Поэтому это был, конечно же, огромный риск – и он оправдался. У меня получилось сделать его лучшим, потому что этот прыжок реально был лучшим за эту зиму".

Александр также поблагодарил всех, кто его поддерживал.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В южнокорейском Пхенчхане зажгли олимпийский огонь. ВИДЕО