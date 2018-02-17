 Убийство морпехов сослуживцами не связано с неуставными отношениями, - Воронченко. ВИДЕО

Об этом заявил командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ВМСУ.

"В некоторых средствах массовой информации основной причиной совершения этого преступления назывались неуставные отношения. Те факты, которые сейчас у нас есть, эту информацию не подтверждают", - сказал Воронченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Большая трагедия, которая произошла в семье морской пехоты", - заявление 36-й бригады

Командующий ВМСУ подчеркнул, что расследование убийства морпехов продолжается, и призвал не спекулировать на данной теме, распространяя недостоверную информацию.

Также смотрите: Стали известны имена убитых морпехов 36-й бригады: Артем Жовтобрюх, Валерий Литвиненко, Александр Бурданов и Андрей Новицкий. ФОТО

Напоминаем, 15 февраля, штаб АТО сообщил о гибели в зоне АТО военнослужащие отдельной бригады морской пехоты. Тела морских пехотинцев были обнаружены в доме, в котором они временно проживали. Позже правоохранители сообщили, что четверо морпехов были убиты: "Установлена причастность сослуживцев к убийству морских пехотинцев. Злоумышленники задержаны".

По подозрению в убийстве были задержаны двое военнослужащих 36-й ОБрМП: 21-летний гранатометчик матрос, житель села в Одесской области, и 20-летний фельдшер, младший сержант, житель города Обухов Киевской области.

В некоторых СМИ со ссылкой на правоохранителей сообщалось, что задержанные дали признательные показания об обстоятельствах убийства, "совершенного на почве неуставных отношений прохождения военной службы".