 Убийство морпехов сослуживцами не связано с неуставными отношениями, - Воронченко. ВИДЕО

Об этом заявил командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ВМСУ.
"В некоторых средствах массовой информации основной причиной совершения этого преступления назывались неуставные отношения. Те факты, которые сейчас у нас есть, эту информацию не подтверждают", - сказал Воронченко.
Командующий ВМСУ подчеркнул, что расследование убийства морпехов продолжается, и призвал не спекулировать на данной теме, распространяя недостоверную информацию.
По подозрению в убийстве были задержаны двое военнослужащих 36-й ОБрМП: 21-летний гранатометчик матрос, житель села в Одесской области, и 20-летний фельдшер, младший сержант, житель города Обухов Киевской области.
В некоторых СМИ со ссылкой на правоохранителей сообщалось, что задержанные дали признательные показания об обстоятельствах убийства, "совершенного на почве неуставных отношений прохождения военной службы".
Щелкопёры , вы определитесь - КАКАЯ У НАС АРМИЯ .........................
Как не строить свои версии, если эти мурзилки молчат или брешут или явно выкручиваются?!
Все грехи - нада тащить на свет божий. Больно, стыдно, но - надо!
А как ещё разобраться в своих ошибках и больше их не допускать? Иначе - никак.
это же будет МЕГА РЕФОРМА!
штаты спросят, им еще и Джавелины дать???
и будут правы!
Садистам место в земле...
ТЕЛО...вон четыре тела служили по дедовщине...
Сейчачс они кормят червей...
И не рисуй из садистов героев ваителей
Тело...
А взагалі - дикий випадок. Трагедія.
Так идите нах... у каждого человека свой порог терпения..
И если вы прошедшие дедовщину и стирку чужих носков гордитесь этим..
Мне вас жалко...раб готов жить на коленях..
Воин убьет обиджика...
Обидчика убивает убийца.
геракл, ты кино не то посмотрел.
Ты морально опущеное тело мросто завидуешь пацанам шо наказали своих истезатилей...
А ы и больше при случае будешь стирать чужие носки и этим гордится)))
Как внешнего так и внутреннего...
Подняли все ВЧ в округе, окружили его. Генерал сказал: Живым его брать ненадо! Кто его застрелит, получит 30 суток отпуска на родину!
Застрелил его один салага-первогодок. Того в полку отметелили до фарша... ...в отпуск поехал дед.
Потом салага очухался и в карауле расстрелял двух дедов. Сам сдался дежурному по части добровольно... с довольной мордой...
...в общем -- никаких внеуставных отношений... -- как всегда в СССР.
У тебя синдром жертвы изнасилования))) ты уже не один час стонешь...шо это было по любви и с твоего согласия...
Жаль шо ты не служилл в армии сша...там куча геев))) Виталя))) дедов гёев)))
Вот тогда было бы интересно послушать твое ихспердное мнение)))