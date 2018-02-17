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Все про:убийство (4760) Широкино (433) Воронченко (29) 36 отдельная бригада морской пехоты (5)

 Убийство морпехов сослуживцами не связано с неуставными отношениями, - Воронченко. ВИДЕО

Убийство четверых морских пехотинцев сослуживцами под Широкино не связано с неуставными отношениями.

Об этом заявил командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ВМСУ.

 "В некоторых средствах массовой информации основной причиной совершения этого преступления назывались неуставные отношения. Те факты, которые сейчас у нас есть, эту информацию не подтверждают", - сказал Воронченко. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Большая трагедия, которая произошла в семье морской пехоты", - заявление 36-й бригады

Командующий ВМСУ подчеркнул, что расследование убийства морпехов продолжается, и призвал не спекулировать на данной теме, распространяя недостоверную информацию.

Также смотрите: Стали известны имена убитых морпехов 36-й бригады: Артем Жовтобрюх, Валерий Литвиненко, Александр Бурданов и Андрей Новицкий. ФОТО

Напоминаем, 15 февраля, штаб АТО сообщил о гибели в зоне АТО военнослужащие отдельной бригады морской пехоты. Тела морских пехотинцев были обнаружены в доме, в котором они временно проживали. Позже правоохранители сообщили, что четверо морпехов были убиты: "Установлена причастность сослуживцев к убийству морских пехотинцев. Злоумышленники задержаны".

По подозрению в убийстве были задержаны двое военнослужащих 36-й ОБрМП: 21-летний гранатометчик матрос, житель села в Одесской области, и 20-летний фельдшер, младший сержант, житель города Обухов Киевской области.

В некоторых СМИ со ссылкой на правоохранителей сообщалось, что задержанные дали признательные показания об обстоятельствах убийства, "совершенного на почве неуставных отношений прохождения военной службы".

Источник: https://censor.net.ua/v3051028
 
 
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Честно говоря, я иную версию даже не рассматривал. А на УКРНЕТе натыкался не только на такую короткую фразу, а и более расширенные варианты. Понятно, что могли и приврать. Но, это зря, тема, для вранья- самая неподходящая.
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Да,да, мы верим. Молодые просто так, случайно расстреляли стариков.
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Половина контрактников зэки и наркоманы. Такие дела.
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Может, поэтому сейчас в армии так много самоубийств?
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ТО " ...ЛУЧШАЯ АРМИЯ В ЕВРОПЕ ..." , ТО РАССТРЕЛЫ И НЕУСТАВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ....
Щелкопёры , вы определитесь - КАКАЯ У НАС АРМИЯ .........................
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Намутил, накрутил и ничего не прояснил.
Как не строить свои версии, если эти мурзилки молчат или брешут или явно выкручиваются?!
Все грехи - нада тащить на свет божий. Больно, стыдно, но - надо!
А как ещё разобраться в своих ошибках и больше их не допускать? Иначе - никак.
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признай внеуставные отношения - это позор на весь мир!
это же будет МЕГА РЕФОРМА!
штаты спросят, им еще и Джавелины дать???
и будут правы!
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а в Штатах происходит тоже самое,иногда
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А з чим звязано ..... Звичайно що з дідовщиною, яка там процвітає
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39-летнего младшего лейтенанта Александра Бурданова - самого старшего из убитых морпехов, похоронили сегодня в поселке Пришиб Михайловского района Запорожской области.
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А ещё и контрольный в голову был. Сколько ненависти надо иметь...
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Такая ненависть может быть на идеологической почве. Не исключаю,если убийцы симпатизировали сепарам. Как раз этот факт могут скрывать от общества.
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По контракту берут любых, лишь бы деньги отбить.
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И как вы себе представляете - с симпатией к сепарам идут не просто в ВСУ - а в морпехи?! Может сразу в расстрельную команду, типа ставить спаров к стенке. Но разумеется с симпатией к ним)))
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В погоне за показателями,военкоматы на контракт набираю почти всех без разбору.Главное отчитаться,план выполнили.
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Ну да просто так пошли и застрелили.Совок в руководстве армии никуда не делся.
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Хорошо, что не самоубийство с особой жестокостью...
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Уже несколько дней прошло, подозреваемые давно арестованы а у них до сих пор нету официальной версии. Смахивает на Княжичи где пытаются придумать подходящее оправдание.
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Бардак в войсках как был так и остался,даже ещё хуже чем при совке,
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вот по етому все йух на армию и ложат кто поумнее. Потому что грохнут и домой привезут домой без головы, скажут а что в армию так и пришол без головы, мол а разве у него голова была что он в армию пошол....
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дрыщи всегда умнее Убивство морпіхів товаришами по службі не пов'язане з нестатутними відносинами, - Воронченко - Цензор.НЕТ 3497 так и остались глистами по гражданке Убивство морпіхів товаришами по службі не пов'язане з нестатутними відносинами, - Воронченко - Цензор.НЕТ 3497 а сча на сабантуях глаза прячут.... рассказать нечего, окромя как под юбкой мамкиной от армейки косили... Убивство морпіхів товаришами по службі не пов'язане з нестатутними відносинами, - Воронченко - Цензор.НЕТ 3497 дедовщины боялись...
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насколько я видел в военкомате в армию наоборот набирают гривых, слепых и горбатых. А у кого еще проблемы с психикой и наркотиками тот в МВД идет. Убивство морпіхів товаришами по службі не пов'язане з нестатутними відносинами, - Воронченко - Цензор.НЕТ 4659
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за это я спорить не буду, ибо не знаю... я своё отвоевал 20 лет назад и уже не в состоянии в окопах сидеть (здоровье, к сожалению, подорвано).... не берут туда... Убивство морпіхів товаришами по службі не пов'язане з нестатутними відносинами, - Воронченко - Цензор.НЕТ 908
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Если за дедовщину...тогда двумя руками ЗА.
Садистам место в земле...
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а ты служило, тело? по уставщене хавало? Убивство морпіхів товаришами по службі не пов'язане з нестатутними відносинами, - Воронченко - Цензор.НЕТ 1475 мы недельку только выдержали... потом плюнули и сказали "нах тот бунт слонов, лучше по дедовщине тянуть службу".... Убивство морпіхів товаришами по службі не пов'язане з нестатутними відносинами, - Воронченко - Цензор.НЕТ 1475
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та ты шо.... сурьйозно? ... Убийство морпехов сослуживцами не связано с неуставными отношениями, - Воронченко - Цензор.НЕТ 6924 командующий срочку тянул? или с института летехой в бойцуху попал?
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И вся страна должна развесить уши и махать гривой показывая что искренне верит словам какого то по пояс деревянного, тем более что другой версии он не озвучил.
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Виталику Дмитрюку..
ТЕЛО...вон четыре тела служили по дедовщине...
Сейчачс они кормят червей...
И не рисуй из садистов героев ваителей
Тело...
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Коли дійде до суду, тоді взнаємо, напевне.
А взагалі - дикий випадок. Трагедія.
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Я когда "дедом" был, "молодых" не обижал, а наоборот, заботился и обучал.
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Страшный бардак как в обществе так и в армии, а у них все хорошо на Мальдивах и Сейшелах!
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Ещё напишите, что они и заставили их на острова мотануться- оттянуться.
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Пи...ь тут шо дедовщина эта усе наше...радное...гираическае))
Так идите нах... у каждого человека свой порог терпения..
И если вы прошедшие дедовщину и стирку чужих носков гордитесь этим..
Мне вас жалко...раб готов жить на коленях..
Воин убьет обиджика...
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Воин должен убивать врага, а не побратима.
Обидчика убивает убийца.
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Побратим діє в межах закону (статуту) а не по панятіям.
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воин (дед) будет убивать врага... но если слоняра обосрется и сбежит с поля боя....а дед останется за двоих мочить врага, то тогда....кто будет этот молодой ?
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Обосравшийся дед?!. Это чмо еще в слабонах себя проявит как чмо. Поэтому в ранге деда его никто к воспитанию молодняка не допустит. Дедовщина для того и нужна что бы понять кто из духов чего стОит. А вовсе не для стирки носков и беганья за бухлом. Не путайте дедовщину и беспредел. Такое ляпать может только не служивший в армии. Да и в нормальных дворовых коллективах не воспитывавшийся.
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при дедовщине носки стирали только законтаченные чмыри, а всех нормальных "слонов" (молодых в смысле) деды учили жизни... да... жестоко, но....!!! кто прошел ту школу, сейчас спасибо "дедам" говорит Убивство морпіхів товаришами по службі не пов'язане з нестатутними відносинами, - Воронченко - Цензор.НЕТ 9704 если ты там не был, так просто промолчи.... будь добр.
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Он армию с тюрягой спутал.
геракл, ты кино не то посмотрел.
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Тарапунька, в 95-м так и было.... много с дизеля дослуживали, и армейский и блатной жаргон тогда очень сильно переплетался.... ну...говорю так как прочухал тогда.... извиняюсь если не в тему нынешним подьюпочникам... мы ж эвропа...йопть...
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Виталию Дмитрюку..
Ты морально опущеное тело мросто завидуешь пацанам шо наказали своих истезатилей...
А ы и больше при случае будешь стирать чужие носки и этим гордится)))
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Каждый в армии сам должен стирать свои носки, а не пытаться поломать и унизить другого человека. Я бы за дедовщину тюремные сроки ввел - этот совковый полууголовный пережиток нужно выжигать из армии каленым железом.
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Не в курсе, что именно там кого заставляли. В любом случае никаких внеуставных унижений в армии быть не должно.
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Ну в тебе й жаргон. Діткам своїм теж так вєщаєш і по армійським принципам виховуєш?
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Это не мужские испытания. Унижать тех, кто младше тебя из-за возраста - это не достойно мужчины - разве что ублюдка с садисткими наклонностями и комплексом собственной неполноценности.
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Ты иди послужи сначала, что бы понимать о чем речь идет.
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Головокомандуючого уфсьо влаштовує, зам'яв Іловайск, а на це і бров не здвине.
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Воин должен убивать врага...
Как внешнего так и внутреннего...
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Виталий Дмитрюк и Тарапунька еще те ваители)))) они врага просто ЗАСТИРАЮТ))))
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да там под спортивками если присмотреться стринги можно увидеть. Армии не нюхали, дедовщину с беспределом путают.
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В народном хозяйстве есть признаки "дедовщины", а в воинском коллективе по давно, хотя с этим пытаются бороться. В совке у прапоров " старость" была на рукавах в виде лычки и звезд ибо на погон максимум одну
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Дедовщина есть везде в том или ином виде. Никто новичку сразу слова не даст. И мнение во внимание сразу не примет. Потому как нужно сначала показать что ты стоишь чего то. И не обязательно силой.
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ладно тебе, Геракль... я тупо поржать... Убивство морпіхів товаришами по службі не пов'язане з нестатутними відносинами, - Воронченко - Цензор.НЕТ 9855 без злого умысла... у каждого своя судьба и каждый в праве выбирать свой путь... Убивство морпіхів товаришами по службі не пов'язане з нестатутними відносинами, - Воронченко - Цензор.НЕТ 5834
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..хз его знает...? В 1978 году, одному бойцу маруха написала, шо замуж выходит... ...он в караулке всех перестрелял, потом сел в пассажирский поезд -- грохнул там военный патруль, высадился -- на станции, саданул по всему перону.... ...утёк в плавни...
Подняли все ВЧ в округе, окружили его. Генерал сказал: Живым его брать ненадо! Кто его застрелит, получит 30 суток отпуска на родину!
Застрелил его один салага-первогодок. Того в полку отметелили до фарша... ...в отпуск поехал дед.
Потом салага очухался и в карауле расстрелял двух дедов. Сам сдался дежурному по части добровольно... с довольной мордой...
...в общем -- никаких внеуставных отношений... -- как всегда в СССР.
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ого..почти готовый сюжет для куно..
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Щас Сибирский ВО! ...не чтут, суки, за шо деды воевали...*)
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в моё время(конец 80-х) там одно чурбаньё служило..и без мокрухи был ад на земле..
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Виталя Дмитрук...)))
У тебя синдром жертвы изнасилования))) ты уже не один час стонешь...шо это было по любви и с твоего согласия...
Жаль шо ты не служилл в армии сша...там куча геев))) Виталя))) дедов гёев)))
Вот тогда было бы интересно послушать твое ихспердное мнение)))
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я тебе выше написал...прочти... Убивство морпіхів товаришами по службі не пов'язане з нестатутними відносинами, - Воронченко - Цензор.НЕТ 503 харе сраться... тут есть кому репу начистить, а не друг другу из-за пустяка у каждого своя судьба...
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Ок. Виталя. Будь здрав. Каждый остался при своем... а дом у нас один...как не крути
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звичайно ні -це вони пошуткували просто...
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Убивство морпіхів товаришами по службі не пов'язане з нестатутними відносинами, - Воронченко - Цензор.НЕТ 1505Убийство было совершено согласно Уставу ?
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была ли дедовщина в УПА? сомневаюсь. дедовщина - это мерзость совковой армии, которая брала не умением, а числом. попросту говоря - забрасывала противника мясом. там жестокость солдат друг к другу была нужна командирам, чтобы мясо беспрекословно бежало на пулеметы. ну а в украинской армии дедовщины быть не должно в принципе. случай с морпехами ярко демонстрирует, что весь трындеж про новую реформированную и самую сильную в европе армию - это пустой звон. ВСУ как были отрыжкой совка, так ею и остаются. к сожалению
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хоть не в тему,однако красава Воронченко!!хоть и напряжно(говорил)однако хорошо украинский выучил!!(похвально) думаю чем больше таких!!тем лучше!! Убивство морпіхів товаришами по службі не пов'язане з нестатутними відносинами, - Воронченко - Цензор.НЕТ 5082 Убивство морпіхів товаришами по службі не пов'язане з нестатутними відносинами, - Воронченко - Цензор.НЕТ 9308
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То, что после расстрела сослуживцев убившие не попытались свалить на сопредельную сторону даёт основание сомневатся в политических мотивах. А вот признать дедовщину в части для командования стрёмно. При том, стрёмно на всех уровнях поскольку, раннее было много заявлений от лейтенантов до министра обороны о искоринении неуставных отношений. Естественно, общество станет требовать принесение сакральной жертвы. Вот командование и решает кого принести на алтарь ради своего сохранения во власти.
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одно не могу понять каким боком к дедовщине фельдшер да еще и в зоне Ато у них своя медрота и с этими как он мог пересекатся разве что не продал им чета "вкусненького" того же налбуфина а деньги с них снял вот и с подельником тупо вальнули чтоб не отдавать!!!!
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да,да,да.....а вы морду 39-летнего видели ????
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В совковую армию дедовщина пришла из ПТУ в конце 60-х. И принесли ее уроды которые обитали в Городских Общежитиях Пролетариата. То есть "гопники". Все придурки которых я видел за два года службы и которые косили под "дедов" все до единого были тупыми козлами из пролетарско-уголовной среды. Дедовщина лечится быльцей от кровати по башке, посыланием нах и готовностью дать в нюх. Как только узнаю что кто то бахвалится своей "дедовщиной" я понимаю сразу что передо мной мерзавец. Независимо от того чмонил ли он молодых в действительности или только лапшает о том каким он был "дедом". У раба только одна мечта - завести себе раба и оттянутся за все обиды, собственную сцикливость и утрату человеческого достоинства. Дедовщина - это декомпенсация моральных уродов.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияУбийство морпехов сослуживцами не связано с неуставными отношениями, - Воронченко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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