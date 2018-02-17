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 Заложника, за освобождение которого вымогали 500 тыс. долл., освободили на Киевщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киевской области сотрудники полиции освободили заложника и задержали его похитителей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

6 февраля в Киеве неизвестные в масках напали на местного жителя на территории оптового рынка по улице Марка Вовчка. Мужчину насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Об этом правоохранителям сообщил сын похищенного мужчины, который стал свидетелем нападения.

Рядом с местом происшествия, на соседних улицах, правоохранители обнаружили две сожженные машины: "Опель", которым пострадавший приехал на работу, и "Форд", на котором бежали преступники.

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В этот же день следственным отделом Оболонского управления полиции было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники киевского уголовного розыска вместе с бойцами КОРДа и коллегами из СБУ сегодня, 17 февраля, провели успешную операцию по освобождению заложника в селе Требухов Броварского района Киевской области.

Заложника, за освобождение которого вымогали 500 тыс. долл., освободили на Киевщине, - Нацполиция 01

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Заложника, за освобождение которого вымогали 500 тыс. долл., освободили на Киевщине, - Нацполиция 02

"Задержаны несколько фигурантов, которые непосредственно находились в доме с пострадавшим. Сейчас продолжаются еобходимые следственные действия, по результатам которых будут установлены обстоятельства, мотивы и другие соучастники преступления", - рассказал начальник ГУ Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко.

Заложника, за освобождение которого вымогали 500 тыс. долл., освободили на Киевщине, - Нацполиция 03

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Заложника, за освобождение которого вымогали 500 тыс. долл., освободили на Киевщине, - Нацполиция 04

В свою очередь пострадавший отметил, что злоумышленники били его только во время похищения, а затем относились к нему нормально. Однако удерживали мужчину в наручниках с прикованной к кровати цепью. По его словам, похитители планировали получить за освобождение 500 тыс. долларов.

По словам Крищенко, с начала года в столице это уже третий случай, когда полицейские освобождают заложников.

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Источник: https://censor.net.ua/v3051022
 
 
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и детская кроватка рядом с узником на цепи... офигеть!
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айн цвай, полицай.
драй, фир, бригадир.

главное вовремя отчитаться.
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кому-то тоже на мальдивы захотелось...
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Пів ляма доларів! Кого ж вони викрали?
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- гражданин Корейко? У вас сегодня украли 10 000. Вот мы поймали вора, получите, пишите расписку.
- это не мои деньги. меня никто не грабил.
- честный человек? надо-же, с таким счастьем и на свободе...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияЗаложника, за освобождение которого вымогали 500 тыс. долл., освободили на Киевщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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