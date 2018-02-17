 Заложника, за освобождение которого вымогали 500 тыс. долл., освободили на Киевщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

6 февраля в Киеве неизвестные в масках напали на местного жителя на территории оптового рынка по улице Марка Вовчка. Мужчину насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Об этом правоохранителям сообщил сын похищенного мужчины, который стал свидетелем нападения.

Рядом с местом происшествия, на соседних улицах, правоохранители обнаружили две сожженные машины: "Опель", которым пострадавший приехал на работу, и "Форд", на котором бежали преступники.

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В этот же день следственным отделом Оболонского управления полиции было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники киевского уголовного розыска вместе с бойцами КОРДа и коллегами из СБУ сегодня, 17 февраля, провели успешную операцию по освобождению заложника в селе Требухов Броварского района Киевской области.

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"Задержаны несколько фигурантов, которые непосредственно находились в доме с пострадавшим. Сейчас продолжаются еобходимые следственные действия, по результатам которых будут установлены обстоятельства, мотивы и другие соучастники преступления", - рассказал начальник ГУ Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко.

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В свою очередь пострадавший отметил, что злоумышленники били его только во время похищения, а затем относились к нему нормально. Однако удерживали мужчину в наручниках с прикованной к кровати цепью. По его словам, похитители планировали получить за освобождение 500 тыс. долларов.

По словам Крищенко, с начала года в столице это уже третий случай, когда полицейские освобождают заложников.

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