 С погибшим 12 февраля воином 58-й ОМБр Дмитрием Сысковым (позывной Проводник) простились в Чернигове. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Дмитрий Вадимович Сысков родился 18 июня 1980 года в Чернигове.

1997 окончил общеобразовательную школу I-III ступеней №2 г.. Чернигова, с 1998 по 2000 годы проходил срочную военную службу в МЧС.

С 26.05.2015 г.. по 19.09.2016 гг. проходил военную службу по контракту в батальоне специального назначения "Донбасс" НГУ в должности водителя, а затем подписал контракт с 16-м отдельным мотопехотным батальоном 58-й отдельной мотопехотной бригады.

Похоронили Дмитрия на местном кладбище Яцево. У него остались родители.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воин 36-й отдельной бригады морской пехоты Александр Гречук погиб на Донбассе 15 февраля. ФОТО