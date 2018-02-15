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Все про:Греция (473) Динамо (652) Спартак (20) футбол (2817) фанаты (358)

 На фанатов Динамо в центре Афин напали хулиганы московского Спартака. ВИДЕО

Болельщики киевского "Динамо", приехавшие поддержать свою команду в матче 1/16 Лиги Европы с греческим АЕКом, подверглись нападению в центре Афин.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает sport.ua

Группа болельщиков "бело-голубых" "Родичи" расположилась в одном из баров города, в который чуть позже ворвалось около 40 хулиганов. Потасовка продолжалась несколько минут, после чего нападавшие ретировались, увидев полицию.

Известно, что нападение совершили болельщики московского "Спартака", которые специально приехали в Афины для "махача". Эту информацию подтверждают очевидцы и российские околофутбольные группы в социальных сетях.

Также читайте: Жеребьевка 1/8 Лиги чемпионов и 1/16 Лиги Европы: "Шахтер" едет в Рим, "Динамо" - в Афины

Источник: https://censor.net.ua/v3050720
 
 
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ага. Потім то бидло розчиняється в місті так професійно, що сумнівів , де воно підготовлено немає . Очевидно, що якщо воно так, як описано в статті, то це спецлперація. ФСБ. Тільки от навіщо і Яка її мета поки незрозуміло.
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Новые потери русской банды Вагнера. 15 голов путинской солдатни взлетело на воздух в результате взрыва на складе оружия.
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Вот этими оторванными головами пусть и поиграют в кацапский футбол фанаты спартака.
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Их обидели уже на генетическом уровне, природа засунула им лишнюю хромосому как "вознаграждение" за отсутствие мозгов.
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Точніше буде не як винагороду, а як компенсацію. А по суті - вірно.
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Так зайва хромосома їм насправді нічого не компенсувала, а зробила при відсутності мізків ще більш дебільними. На фанатов Динамо в центре Афин напали хулиганы московского Спартака - Цензор.НЕТ 3828
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Я завжди за рятівний гумор, він допомагає нам дивитися на проблему неначе збоку і посміхатися там, де хочеться заплакати.
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Гумор з серії "здохло теля, гори вже і стайня"! Нема розуму, то й зайва хромосома - за щастя! На фанатов Динамо в центре Афин напали хулиганы московского Спартака - Цензор.НЕТ 8763
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Кацапы - быдлюки и сцикуны. Ничего нового.
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А Динамо выигрывает, будем надеяться.
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Так-то да. Но, по-моему, футбольные болельщики - это всё одно племя. Думаю, фанаты Динамо тоже не филателисты.
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по моему, в далеком 1990м, когда запорожский "Металлург" прошел в высшую лигу СССР, их болельщики тоже приехали на стадион и вели себя вызывающе...В итоге запорожская команда выиграла 2-1, болельщиков "Спартака" закидали пирожками и снежками...Такие они фанаты неуемные
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Возможно.
Вот только сегодня же на мацкве их спартак успешно влетел испанцам из Бильбао,а эти черти почему-то оказались в Афинах...
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Кацапи ,які проживають в Греції обіцяли вбивать українців. Про це писали на фейсбуці багато де.
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по большинству рейтингов, в Европе, польськие "кибице" считаются самыми "отмороженными". Кста, болельщики МанСити, взяли речевку болел Леха из Познани и назвали ее "познань". Этот Лех дружит с фанатами "мяса". Короче, не дай Бог, где то, пшекам, с ДК пересечься, та еще бойня может возникнуть.
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Ну вообще-то поляки с кацапами не очень -то дружат.
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я пишу о фанатах, а не обычных граждан или в противоречии "кузьмичах". Другая, чуть специфика. Возможно, что то уже и поменялось, но, вряд ли, кардинально. Политика политикой, а фанатские движи - это отдельный разговор.
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Кацапи ненавидять українців,а ляхи їх наздоганяють у цьому.
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а до чого тут футбол і вболівальники? краснопу3і приїхали спецом їпошитись! у кацапоїдів завжди відма3ка - сам дурак!!!
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А на "Вру. весне" пишут, что озверелые украинские фанаты, в количестве 15-20 человек, напали на 5 обычных российских граждан, мирно отдыхавших в кафе. Судя из этой инфы рашенские получили звезды На фанатов Динамо в центре Афин напали хулиганы московского Спартака - Цензор.НЕТ 1733
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Наверное это 5 беремнных эпилептичных русских бабушек-ветеранов, которые не смогли после крепких украинских пилюлей убежать от полиции. На фанатов Динамо в центре Афин напали хулиганы московского Спартака - Цензор.НЕТ 6793
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Как же без нее. Языческие ритуалы надо соблюдать. На фанатов Динамо в центре Афин напали хулиганы московского Спартака - Цензор.НЕТ 2681
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ага. опять мальчиков в трусиках обидели. такое втирают мокшам.
На фанатов Динамо в центре Афин напали хулиганы московского Спартака - Цензор.НЕТ 7630
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Прикольно.

"врывается и начинает бросать стулья". Так на видео чётко видно, что стулья бросают те, кто был в кафе в тех, кто пытался в него ворваться. Чурчхела маргоша как всегда расчитанную на внутреннего ватопитека хрень выложила.
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Издание Gazzeta.gr пишет о том, что драка между украинцами и россиянами действительно была, но участвовали в ней никакие не фанаты "Спартака", которые приехали из Москвы, а местные россияне, которые проживают в Греции.
Первое столкновение произошло как раз возле магазина, который в итоге был разгромлен. Болельщики "Динамо" заметили группу россиян, и у них произошёл конфликт.
В драке приняли участие 20 россиян и 40 украинцев. Полиции удалось прекратить столкновения.

Источник: https://www.footboom.com/foreign/europa_league/1518708719-ukrainskikh-bolelshhikov-arestovali-v-afinakh.html
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Самое интересное что там в этой же cnnmt написано на греческом!
Προσαγωγές και κυνηγητό στο Κολωνάκι ανάμεσα σε νεαρούς,με πιθανή εμπλοκή οπαδών Δυναμό Κιέβου. Αυτοί που τους επιτέθηκαν δεν ήταν Έλληνες
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свинособаки, тихо, тихо... фу, фу, фу....
распятыми мальчиками, без трусиков, еще не нажрались?...))))))
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І де на відео " махач"? Фігня, а не новина.
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А что они там делали? Сам сраптак же в мацкве играл и проиграл 1:3.
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Если судить по видео и исходить, что фанаты Динамо в кафе, то русня рыпнулась в двери получила каким-то ящиком в морду, поорала возле двери и убежала?
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Я теж більше нічого на відео не побачив. А галасу...
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Цензор. Ютубовский первоисточник пишет, что все было наооборот:
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Οι Ουκρανοί της Ντιναμό Κιέβου έδειραν Ρώσους στο Κολωνάκι
ЭКСКЛЮЗИВ Украинцы "Динамо" Киев избили Русских в Боллард
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=b6rwwlB-dhg
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Ну ващето "напали" и "избили" - это не тождественно.

Кацапы напали и их за это избили. Вроде так и должно быть.
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к сожалению мало били:
21:4515.02.2018
Нападение на посольство Украины в Афинах
За нападение на посольство Украины в Греции ответственность взяла на себя неизвестная ранее анархистская организация "Бригада Алексей Мозговой"
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має значення що відмастярили пацаків, все решта не варте уваги.
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Ну правильно. Русня, которая первая рыло в кафе сунула по рылу стулом получила. Вот и получается, что украинцы избили.
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Если получается, что украинцы избили, так правильно и сделали, что тут обсуждать ?
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.. гладиатор Спартак закончил бытие бренное как распятый мальчик на римской дороге.
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не хватило выпить за победу самогону и закусить печеными снегирями
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По фильму вроде так, а по книге, как помнится, то зарезали его легионеры в бою. А доподлинно это неизвестно. По версии некоторых историков это все вообще было бандой гопников, сеющей бардак в Италии по заказу некоторых тогдашних политиков.
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А что они там делали? Ихний спартачок был изнасилован басками сегодня
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По видео не видно ,махача не вижу. Вижу попрыгали и разбежались .Кто-то знает подробности?
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Российских болельщиков в футбольных трусиках избили бандеровцы в кафе. Они просто сидели, мирно. Ну выпили по литру Метакса каждый и тут на них напали.
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Ну й скорботна хавалка у цієї закарпуцької тупої повії.
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У кацапов началась эпоха получения пиздюлей
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если украинцы начнёт "резать башки" руснявым на подобие чеченцов, то руснявые будет обсиратса уже одной вести, что там есть несколько украинцов - я серёзно.
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Помнится в 2016-м на ЧЕ во Франции на украинских болел тоже нападали немцы,но матюкались при этом чисто па-руски.
А ещё помнится "взятие-Марселя" теми же уродами (что позже одобрило и хуйло).
Только потом выяснилось,что эти самые расейские "болелы-патриёты" были сотрудниками "фсб" и именно для подобных акций и были отправлены "поболеть".
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Міжнародні терористи кацапи розкидають своє гівно всюди,куди їх дурні пустять.
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очередное дно, возрождение слов - бабы ещё нарожает рабов :
патриарх московский и всея pуси kирилл считает, что главная миссия девушек - рождение детей и их последующее воцерковление
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Как то аж смутился, но все же спрошу.
А что такое "воцерковление"? На фанатів Динамо в центрі Афін напали хулігани московського Спартака - Цензор.НЕТ 6403
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Сонная Европа не хочет разбираться с заезжими бурятами . Им проще ( властям , а не простому налогоплательщику) всучить по партии беженцев из сирии , несмотря на протесты простых налогоплательщиков.
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Всему свое время. На фанатів Динамо в центрі Афін напали хулігани московського Спартака - Цензор.НЕТ 9874

Когда дело доходит до поиска виновных во всех бедах, то даже французы своих мадемуазелей легко и непринужденно бреют налысо и херячат ногами за лояльность к врагу. Шо уж про каких-то диких пришлых кацапов говорить...
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кацапам жопа)))
их будут рвать везде, акромя как в мокше, ну их там дохера реально)
люблю я фильм - формула 52)))
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Фак и Бё !
Сегодня на олимпиаде взяли серебро и золото в биатлоне Jakov Fak, Словения и Johannes Thingnes Bø, Норвегия.
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а почему на греческом написано что это динамовцы избили кацапов ?
Я конечно этому весьма рад, но техст тогда по дебильному написан.
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Отличная реклама для европейцев, чтобы знали когда будут ехать в Рашку на ЧМ, что может случится!
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Какая-то дурацкая новость. Спартаковские специально поехали в Афины в тот день когда в маскве играет спартак с Атлетико Бильбао и продувает 1:3? Короче, вывод как всегда. Если динамовцы побили спартачей это хорошо. Если спартачи побили динамовцев, то а нас за шо?
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Пишут, что фанаты Спартака там были и они начали, профессиональные провокаторы. ФСВ спит и видит как и где спровоцировать болел Украины, что бы их выставить в негативном свете.
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Вот видео со звуком где четко слышно как нападавшие кричат мацква
https://youtu.be/0n7sZbfwOlQ
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Не все так просто. Це спланована провокація. Поясню коротко: грецькі "анархісти", фінансовані підхуйловним президентом паока, оприлюднили маячню про фашистів і т.д., потім з"являються потенційні іхтамнєти і провокують, а кацапські змі створюють вереск на всю Європу. На матчі в Києві, грекокацапи влаштовують маленьку заварушку з ультрас ДК, - і все, в нас немає фіналу ЛЧ.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНа фанатов Динамо в центре Афин напали хулиганы московского Спартака. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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