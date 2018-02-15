 На фанатов Динамо в центре Афин напали хулиганы московского Спартака. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает sport.ua

Группа болельщиков "бело-голубых" "Родичи" расположилась в одном из баров города, в который чуть позже ворвалось около 40 хулиганов. Потасовка продолжалась несколько минут, после чего нападавшие ретировались, увидев полицию.

Известно, что нападение совершили болельщики московского "Спартака", которые специально приехали в Афины для "махача". Эту информацию подтверждают очевидцы и российские околофутбольные группы в социальных сетях.

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