 На фанатов Динамо в центре Афин напали хулиганы московского Спартака. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает sport.ua
Группа болельщиков "бело-голубых" "Родичи" расположилась в одном из баров города, в который чуть позже ворвалось около 40 хулиганов. Потасовка продолжалась несколько минут, после чего нападавшие ретировались, увидев полицию.
Известно, что нападение совершили болельщики московского "Спартака", которые специально приехали в Афины для "махача". Эту информацию подтверждают очевидцы и российские околофутбольные группы в социальных сетях.
Вот только сегодня же на мацкве их спартак успешно влетел испанцам из Бильбао,а эти черти почему-то оказались в Афинах...
"врывается и начинает бросать стулья". Так на видео чётко видно, что стулья бросают те, кто был в кафе в тех, кто пытался в него ворваться. Чурчхела маргоша как всегда расчитанную на внутреннего ватопитека хрень выложила.
Первое столкновение произошло как раз возле магазина, который в итоге был разгромлен. Болельщики "Динамо" заметили группу россиян, и у них произошёл конфликт.
В драке приняли участие 20 россиян и 40 украинцев. Полиции удалось прекратить столкновения.
Источник: https://www.footboom.com/foreign/europa_league/1518708719-ukrainskikh-bolelshhikov-arestovali-v-afinakh.html
Προσαγωγές και κυνηγητό στο Κολωνάκι ανάμεσα σε νεαρούς,με πιθανή εμπλοκή οπαδών Δυναμό Κιέβου. Αυτοί που τους επιτέθηκαν δεν ήταν Έλληνες
распятыми мальчиками, без трусиков, еще не нажрались?...))))))
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Οι Ουκρανοί της Ντιναμό Κιέβου έδειραν Ρώσους στο Κολωνάκι
ЭКСКЛЮЗИВ Украинцы "Динамо" Киев избили Русских в Боллард
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=b6rwwlB-dhg
Кацапы напали и их за это избили. Вроде так и должно быть.
21:4515.02.2018
Нападение на посольство Украины в Афинах
За нападение на посольство Украины в Греции ответственность взяла на себя неизвестная ранее анархистская организация "Бригада Алексей Мозговой"
орехиполицейские.
Российских болельщиков в футбольных трусиках избили бандеровцы в кафе. Они просто сидели, мирно. Ну выпили по литру Метакса каждый и тут на них напали.
А ещё помнится "взятие-Марселя" теми же уродами (что позже одобрило и хуйло).
Только потом выяснилось,что эти самые расейские "болелы-патриёты" были сотрудниками "фсб" и именно для подобных акций и были отправлены "поболеть".
патриарх московский и всея pуси kирилл считает, что главная миссия девушек - рождение детей и их последующее воцерковление
А что такое "воцерковление"?
Когда дело доходит до поиска виновных во всех бедах, то даже французы своих мадемуазелей легко и непринужденно бреют налысо и херячат ногами за лояльность к врагу. Шо уж про каких-то диких пришлых кацапов говорить...
их будут рвать везде, акромя как в мокше, ну их там дохера реально)
люблю я фильм - формула 52)))
Сегодня на олимпиаде взяли серебро и золото в биатлоне Jakov Fak, Словения и Johannes Thingnes Bø, Норвегия.
Я конечно этому весьма рад, но техст тогда по дебильному написан.
https://youtu.be/0n7sZbfwOlQ