 Момент крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. ВИДЕО

Видеозапись опубликована на странице Mash в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Напомним, на борту пассажирского самолета АН-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск, находился 71 человек, в том числе трое детей и шесть членов экипажа. В результате авиакатастрофы, которая произошла 11 февраля, никто не выжил.
очень даже кстати самолет почему-то упал
А только нету тут никакой случайности. Случайность - это то, что упал конкретно этот самолет, а не следующий или предыдущий. А что упал - это не случайность, а закономерность. Следствие планомерной государственной политики, осуществляемой руководством страны при полном непротивлении населения. Много лет подряд гордиться и воровать, воровать и гордиться, и вот результат. Самолет мог упасть, мог столкнуться, мог взорваться вследствие теракта. Всё мог. Раздулись у него такие вероятности. И не просто сами собой, а вследствие. И дальше эти вероятности будут только расти.
Россия убивает всех. И своих, и чужих.
Эмпатии ноль. Шо хтіли, те й здобули.
Добраніч вам малятка, любі хлопчики й дівчатка.
- сознательное нарушение эксплуатации судна;
- экономили на проходждении техосмотра (делали это через раз);
- отказались сотрудничать с "Антоновым" и делали тех осмотр.. грубо говоря в гараже;
и как следствие авария у еще свежего 8летнего самолета
В этом случае они это сделать не успели...
Самолет был исправен, осмотревшие его техники также находились на борту Ан-148.