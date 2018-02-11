 Момент крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. ВИДЕО

Видеозапись опубликована на странице Mash в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Напомним, на борту пассажирского самолета АН-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск, находился 71 человек, в том числе трое детей и шесть членов экипажа. В результате авиакатастрофы, которая произошла 11 февраля, никто не выжил.