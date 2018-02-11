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Все про:авиакатастрофа (969) Россия (68015) самолет (2006)

 Момент крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. ВИДЕО

Падение самолета Ан-148 в Московской области попало на камеры видеонаблюдения.

Видеозапись опубликована на странице Mash в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: В МИД Украины предварительно подтвердили, что на борту упавшего в Подмосковье самолета украинцев не было

Напомним, на борту пассажирского самолета АН-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск, находился 71 человек, в том числе трое детей и шесть членов экипажа. В результате авиакатастрофы, которая произошла 11 февраля, никто не выжил.

Источник: https://censor.net.ua/v3049826
 
 
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Нмичего не понял. Ясно только одно. Технически исправный самолет в более-менее нормальную погду при нормальном пилоте рухнул на землю. Десятки жертв.
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Ватники тоже ржали над сбитым "украинским" самолётом .
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зато есть чем отвлечь от месива в сирии
очень даже кстати самолет почему-то упал
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Не знаю, Но даже полунормальные российские сми задают много не удобных вопросов.
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Ни хрена не понял на видео. Какой то двор, площадка Где крушенье!!??
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Зловтішатися не будемо, але співчуття теж нема. Не браття вони нам, а сусіди-нелюди.
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когда где-то травят глистов или крыс, я не испытываю сочуствия или угрызения совести.. просто грязь и паразитов нужно зачищать
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Эх, нету Задорнова пошутить на тему этого самолёта...
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Задорнов своє отримав, бо він перейшов межу і його жарти були пропагандою і знущанням. Подібних жартівників в росії багато і це ознака агонії російської імперії.
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Радуйся, что из них уже не вырастут любители "крымнаш" и избиратели путлера. А другая судьба их и не ждала.
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еще десяток лет и они приедут убивать твоих детей...
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Особливо з рейсу МН 17, яких вбили росіяни.
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Может показаться, что кому-то везёт на масков, а кому-то не везет, и потому в результате трагической случайности падают самолеты в Подмосковье.
А только нету тут никакой случайности. Случайность - это то, что упал конкретно этот самолет, а не следующий или предыдущий. А что упал - это не случайность, а закономерность. Следствие планомерной государственной политики, осуществляемой руководством страны при полном непротивлении населения. Много лет подряд гордиться и воровать, воровать и гордиться, и вот результат. Самолет мог упасть, мог столкнуться, мог взорваться вследствие теракта. Всё мог. Раздулись у него такие вероятности. И не просто сами собой, а вследствие. И дальше эти вероятности будут только расти.
Россия убивает всех. И своих, и чужих.
Эмпатии ноль. Шо хтіли, те й здобули.
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А что упал - это не случайность, а закономерность. Следствие планомерной государственной политики, осуществляемой руководством страны при полном непротивлении населения. Много лет подряд гордиться и воровать, воровать и гордиться НАВОРОВАННЫМ, и вот результат.
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Правильный мультик на ночь.
Добраніч вам малятка, любі хлопчики й дівчатка.
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Это тролль косящий под Веника. Хотя и Веник конкретное говно тоже.
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К стати обслуживание этих самолетов взяла на себя какя то парашная контора. "АНТОНОВ" из-за войны не обслуживает эти самолеты. Так что притензии к криворуким русским техникам.
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воронежских самолетособирателей както пропустили
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Дипломат😯 Не треба деяким шукати там зраду.
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Ви навіть не уявляєте наскільки. Мені прийшлось побачити деяких з їх відомства.
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Ведомства искателей зрады? Второй раз я о них говорил.
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Я про це не говорив. Там працюють багато порядних і розумних людей, а робота діагностика така, що правду не завжди треба говорити. Зраду там шукають ті, хто створює натовп перелякавшись.
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А если бы промолчал,то что было бы,несколько дней назад кацапы погранцов обстреляли со своей территории и этот дипломат молчал,а ну сядь на шпагат как обычно и объясни,где же зрада,а где перемога
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- экономия на безопастности полетов;
- сознательное нарушение эксплуатации судна;
- экономили на проходждении техосмотра (делали это через раз);
- отказались сотрудничать с "Антоновым" и делали тех осмотр.. грубо говоря в гараже;
и как следствие авария у еще свежего 8летнего самолета
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О неисправностях или технических неполадках самолета пилоты сразу долаживают диспетчерам!
В этом случае они это сделать не успели...
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ps
Самолет был исправен, осмотревшие его техники также находились на борту Ан-148.
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Нет, он стандартная продажная журналистская мразь.
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Такими надписями на грузовиках в Европе отпугивают мигрантов: не в Англию, мол, х#ячу, а на Рацею. Садись, если чо, до Владивостока подкину Момент крушения самолета Ан-148 в Подмосковье - Цензор.НЕТ 1862:
Момент крушения самолета Ан-148 в Подмосковье - Цензор.НЕТ 8358
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бiмба. интересно, пришьют украинский след, или на все на исламистов спишут
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он упал.он просто был тяжелее воздуха
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Не дожил старик Задорнов. Его шутейка про тяжелее воздуха сейчас была бы очень кстати. И рассияне бы поржали с удовольствием, так же как они уже ржали на этой шуточкой в своё время. Эх не дожил((
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Жарти мають різну мету та енергетику. Але цей жарт Задорнова був знущанням над загиблими. Він не один жартівник-нелюдь росії, бо це метастази ліквідації росії.
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Капитан очевидность из лолаботовых. Момент падіння літака Ан-148 у Підмосков'ї - Цензор.НЕТ 3778
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Он ещё не раз не доживёт до такой шутки с рашинским самопадом !!! ))
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а ведь хорошо авиавата полыхнула. Но русни зашкварилось маловата.
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Да вообще голяк. 1. Аэробус в Египте 2. Оркестр в Сочи 3. И вот сейчас... А хочется: 1. 2. …100. 500.... Вся надежда на рукожопых.
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На видео не видно никакого падения самолета. Взорвалось что-то на земле. Не удивлюсь, если ватный пукан. Момент падіння літака Ан-148 у Підмосков'ї - Цензор.НЕТ 9118
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Только уроды могут радоваться смертям гражданских и детей.
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Я про всех, кто радуется таким вещам. И тут на ветке тоже - далеко ходить не надо.
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После того что вы творили всю свою историю жалеть вас не будут нигде. Как никто не жалеет дохлых тараканов.
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Це ти про хуйла і про 96% свинособак? Так, ви такі.
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Це ти про хуйла і про 96% свинособак? Так, ви такі.
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Точно. Вот уроды и дорадовались смертям украинцев на Донбассе. Карма она такая...
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Когда уроды радовались сбитому боингу, не думали, что хорошо смеётся тот, кто смеётся последним...
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Ты про возгласы в Сирии со стороны раши?
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ЭТО ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ПУТИН ВИНОВАТ В КРУШЕНИИ ДРУГИХ САМОЛЁТОВ !!!
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Красиво пошел, просто восхитительно. как торпеда, жалко, что не в кремль. надо в следующий раз курс изменить, -хуйлу в лоб.
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иван афанасьев - не мне вас судить ,но как можно так злорадствовать ,на борту были дети ,это во первых , простые люди во вторых , войны развязывают политики ,а нам нужно быть выше этого и соболезнование это нормально -по христиански ...
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Судите лучше тех, кто смеялся над шутками про смерть пассажиров сбитого малазийского боинга. Там тоже были дети. Много детей....... Смеялись, кстати, "не политики", а "простые люди", сидящие в зрительном зале...... Да и в сети много было радости оттуда.... Вот им и расскажите про "христианские заповеди".
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войны развязывают политики, а воюют в этих войнах простые сруцкие идиоты.....чем больше их издохнет на территории паРаши, тем меньше их будет в Украине.......Аллаху акбар Момент падіння літака Ан-148 у Підмосков'ї - Цензор.НЕТ 8500
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Сейчас в Крыму рашисты учат украинских детей подрывному делу во благо "приобретённой новой фейковой родины"
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А что упал - это не случайность, а закономерность. Следствие планомерной государственной политики, осуществляемой руководством страны при полном непротивлении населения. Много лет подряд гордиться и воровать, воровать и гордиться НАВОРОВАННЫМ, и вот результат.
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Пипец на цензор.ком после моего бана ))
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияМомент крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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