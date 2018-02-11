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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Сирия (2394) потери (1204) наемники РФ (293)

 ""Пятерку" всю уничтожили. Раскатали авиацией, вертушками, артиллерией", - свидетельства ликвидации колонны наемников РФ в Сирии. АУДИО

В сети появилась аудиозапись предположительных свидетелей атаки на колонну российских наемников близ города Дейр-эз-Зор в Сирии. Внимание, присутствует ненормативная лексика.

Аудио было опубликовано пользователем Necro Mancer в социальной сети Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Три свидетельства о гибели колонны. Достоверность источников оценить не могу", - говорится в комментарии.

 

8 февраля американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью, по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора. Асадовское информагентство и министерство обороны России подтвердили факт атаки американских сил на колонну близ города Дейр-эз-Зор в Сирии. Также информацию о бое подтвердило министерство обороны США.

Источник: https://censor.net.ua/v3049790
 
 
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Швайне мечтали, что омерига на войну, как обычно, не придет, а она пришла. Пичалька "П'ятірку всю знищили. Розкатали авіацією, вертушками, артилерією", - свідчення знищення колони найманців РФ у Сирії - Цензор.НЕТ 678
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И в любом виде читаешь про кацапских жмуров-душа радуется!Вот до греха довели ублюдки,шо радуешся убийсту...
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Ну что сказать?
рашистские мамки не оплакивали бы сегодня своих наёмничков, если бы, в свое время, их колонну под Славянском расхерячили украинцы
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Вот, вроде видео расстрела колоны ихтамнетов американцами:

https://vk.com/video-46268973_456239027
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Земля вам камнями и стекловатой, удачно покипеть в адских котлах, "защитники".
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сколько бы российских террористов не похоронили американцы в Сирии, --- это очень хорошо для Украины. Ведь вся эта русня могла вернутся с Сирии обратно на Донбасс. Так что спасибо американцам.
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от скажу чесно- я слухав не аудіозапис, а чудову музику для моїх вух! я готовий її слухати кожного дня!
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А что там хуйлопорошенковцы блеяли про безальтернативность мирного плана ?
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просто у американцев все же есть ну очень альтернативный мирный план))))
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Просто есть в мире люди у которых яйца не из шоколада.
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Хорошо,что такие люди есть. Плохо,что их нет у нас.
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"шли завод "отжимать""... "П'ятірку всю знищили. Розкатали авіацією, вертушками, артилерією", - свідчення знищення колони найманців РФ у Сирії - Цензор.НЕТ 5675 "ОТЖАЛИ" по яйцам "П'ятірку всю знищили. Розкатали авіацією, вертушками, артилерією", - свідчення знищення колони найманців РФ у Сирії - Цензор.НЕТ 5675
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия""Пятерку" всю уничтожили. Раскатали авиацией, вертушками, артиллерией", - свидетельства ликвидации колонны наемников РФ в Сирии. АУДИО
 
 
 
 
 
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