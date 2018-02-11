 ""Пятерку" всю уничтожили. Раскатали авиацией, вертушками, артиллерией", - свидетельства ликвидации колонны наемников РФ в Сирии. АУДИО

Аудио было опубликовано пользователем Necro Mancer в социальной сети Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Три свидетельства о гибели колонны. Достоверность источников оценить не могу", - говорится в комментарии.
Три свидетельства о гибели колонны. Достоверность источников оценить не могу #Вагнер #Сирия #груз200 pic.twitter.com/C6366vWxT2— Necro Mancer (@666_mancer) 10 февраля 2018 г.
Ещё одна запись, много мата #Вагнер #Сирия #груз200 pic.twitter.com/Fn4jVlVLXj— Necro Mancer (@666_mancer) 10 февраля 2018 г.
8 февраля американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью, по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора. Асадовское информагентство и министерство обороны России подтвердили факт атаки американских сил на колонну близ города Дейр-эз-Зор в Сирии. Также информацию о бое подтвердило министерство обороны США.
рашистские мамки не оплакивали бы сегодня своих наёмничков, если бы, в свое время, их колонну под Славянском расхерячили украинцы
https://vk.com/video-46268973_456239027
м-да , як то кажуть : як не пре , то не пре ! ))