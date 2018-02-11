 ""Пятерку" всю уничтожили. Раскатали авиацией, вертушками, артиллерией", - свидетельства ликвидации колонны наемников РФ в Сирии. АУДИО

Аудио было опубликовано пользователем Necro Mancer в социальной сети Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Террорист Гиркин заявил о "запредельных" потерях наемников РФ в результате авиаудара ВВС США в Сирии (обновлено)

"Три свидетельства о гибели колонны. Достоверность источников оценить не могу", - говорится в комментарии.

8 февраля американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью, по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора. Асадовское информагентство и министерство обороны России подтвердили факт атаки американских сил на колонну близ города Дейр-эз-Зор в Сирии. Также информацию о бое подтвердило министерство обороны США.