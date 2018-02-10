Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице Петра Порошенко в Facebook.

"Миротворческая миссия под мандатом ООН на Донбассе может стать твердым гарантом достижения мира", - отметил Президент.

Он убежден, что эта миссия может выступать "твердым гарантом" режима прекращения огня, разоружения незаконных вооруженных формирований, стимулировать вывод российских войск из оккупированной территории и обеспечить надежное закрытие границы неконтролируемого участка между Украиной и Россией.

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