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 Политика Украины
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 Миротворческая миссия ООН стимулирует вывод российских войск с Донбасса, - Порошенко. ВИДЕО

Миротворческая миссия Организации Объединенных Наций может выступить твердым гарантом прекращения огня и достижения мира на оккупированном российско-террористическими войсками Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице Петра Порошенко в Facebook

"Миротворческая миссия под мандатом ООН на Донбассе может стать твердым гарантом достижения мира", - отметил Президент.

Он убежден, что эта миссия может выступать "твердым гарантом" режима прекращения огня, разоружения незаконных вооруженных формирований, стимулировать вывод российских войск из оккупированной территории и обеспечить надежное закрытие границы неконтролируемого участка между Украиной и Россией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австрия поддерживает идею миротворческой миссии на Донбассе, - Курц

Источник: https://censor.net.ua/v3049720
 
 
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Миротворча місія ООН стимулює виведення російських військ із Донбасу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6652 вася п
переход на личности, это отличительная черта рашистских дибилов...
10.02.2018 18:29
Вася, ти рашистський дебілоід?
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Юлію Тимошенко зустріли стоячи всі присутні на молитовному сніданку. ВІДЕО
http://uainfo.org/blognews/1518274928-yuliyu-timoshenko-zustrili-stoyachi-vsi-prisutni-na-molitovnomu.html

А соєвий тут казочки розказує...😁
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Та я думаю. Миротворча місія ООН стимулює виведення російських військ із Донбасу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9612

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Baks 13..И чем же она "прославилась"? Тем что по делу отмывания денег Лазоренко сидит в тюрьме а она улизнула? Тем что заключила договор с путиным по цене на газ превышающий в несколько раз среднюю цену за что и села в тюрьму? Если за это, то нечего вставать, воровка воровкой и осталась..Или ты думаешь что эти ее "подвиги" надо чествовать вставанием?
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хотя наши возвращаются с Африки и не думаю, что они были плохими миротворцами.

Надо было отозвать еще в 2014.
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Опять хочет отпетлять от ответственности. Теперь у него ООН будет виновато.
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Во блин! А как же за две недели перед выборами? Ведь 54% лохов поверили. Миротворча місія ООН стимулює виведення російських військ із Донбасу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7643
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а что еще может сказать протухший соевый брехун? Пообещать миротворцев.. а как же вето рашки? Это только стецьки уверены. что рашку лишат права вето, выкинут из оон, но пока что-то жизнь идет не по стецьковой методичке
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админы ничего не напишут о том, что на ближнем востоке начинается 3 мировая? даже нет никакой новости..

И что вы предлагаете ?
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Все,что барыга лепит в Украине,во вред...разного рода минские,нормандские ,обсэ ,ООН и т.д имеют целью дерибан Украины .Почему прорашистская власть в Украине не добивается выполнения того.что уже есть(Хельсинского заключительного акта и Будапештского меморандума?)-все остальное от лукавого
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РФия тянет время , после ЧМ посмеется над лохами которые поверили .
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Максим, потому что гаранты БМ не считают меморандум юридически обязывающим.
Что вы по кругу ходите все время ?
Там третья мировая начинается, а вы даже озабоченность выразить не можете.
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Ты гарант поехал на Мальдивы,а теперь тут втираешь нам про миссию.
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Коротко про Олександра Шепелєва, якого затримала СБУ. Багаторічний союзник Юрія Іванющенка (Єнакієвського), звинувачувався в численних кримінальних злочинах, включаючи організацію вбивства. Постать настільки одіозна та кримінальна, що його без зайвих затримок екстрадували з Угорщини, але тоді він прикинувся важко хворим і зумів втекти з-під варти. Порівняйте ситуацію з нинішньою побитою фізіономією Шепелєва в суді. Це все вже було. Далі він утік до Росії й певний час там почував себе дуже спокійно - Раша відмовилася його нам видавати. Але навіть у путінській РФії він так наслідив, що його оголосили в розшук.
Далі Шепелєв ніби перебував (чи планував переховуватися в ОРДЛО), купив собі документ офіцера так званої спецслужби на інше ім'я. Але попався таки в Україні, де переховувався в когось із депутатів (хочу взнати в кого). Зараз продовжує влаштовувати цирк уже в наших судах.
А тепер про те, що замовчують наші телеканали. Перше я вже згадав - пару разів сьогодні побачив, як деякі журналісти вже співчувають "катованому жорстокими СБУшниками втікачу". Повторюся - він не вперше симулює, тому зробити собі відповідні сліди на обличчі - це його "фірмовий стиль".
А друге - суттєвіше. Уже почув, що О.Шепелєв "тричі обирався до ВРУ від Партії регіонів". Насправді двічі. Й обидва рази лише від "Батьківщини" Ю.Тимошенко. У 5-му скликанні відбув у цій фракції всю каденцію, пройшов під №55. У 6-му так само під №55 зайшов у Раду від тієї ж самої "Батьківщщини". І лише через 10 місяців після обрання Януковича перейшов до фракції ПР. Був контактером між Іванющенком і рядом інших кримінальних бізнеселіт та Тимошенко. Тому й двічі від неї заходив у Раду. На відміну від звичайних перебіжчиків, які просто купили собі місця в Тимошенко, він ні в першому, ні в другому випадку не виходив поспіхом з її фракції. Його відверта кримінальна, проросійська та олігархічна діяльність жодного разу Жулю Володимирівну не турбувала.
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Пишуть, що Шепелєва, після його повернення в Україну, ховав у себе колишній депутат ВР від БЮТ Гарегін Арутюнов.
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Evhen‏ @evhen_n 2 ч.2 часа назад

"Порошенко взяв зі Злочевського $100 млн "відкупних" за закриття справ", - Дмитро Гнап.
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справу злочевського веде набу і сап з антикорупціонерами ! чого вони невідкрили проти порошенка справу ? звідки в гнапа така інформація і чим він її може підтвердити ?
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Збільшенням свого рахунку у Сбєрбнкє рашки може підтвердити. Миротворча місія ООН стимулює виведення російських військ із Донбасу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7700
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оце точно 1 сидить собі такий гнап і каже порошенко вкрав 100 міліонів ! і все далі мовчок ці тупі вкиди вже просто вивертає
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Так там российские войска или торговые партнеры?
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Ладно.
Значит в третьей мировой мы не участвуем по факту.
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А Третя Світова вже факт? І хто з ким зчепився?
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Бригадный генерал Томер Бар: иранский БПЛА провел над Израилем всего полторы минуты




Миротворча місія ООН стимулює виведення російських військ із Донбасу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3988

Глава штаба ВВС Израиля, бригадный генерал Томер Бар, заявил, что БПЛА иранского производства, запущенный в сторону Израиля из Сирии, провел над израильской территорией не более полутора минут, после чего был сбит, сообщает телекомпания "Решет".
Бар подчеркнул, что это первый случай, когда иранский беспилотник пересек израильскую границу, однако БПЛА провел над территорией Израиля так мало времени, что не успел причинить никакого ущерба.
Вместе с тем, как отмечает РИА Новости, по словам Томера Бара, столь мощные удары как те, что были нанесены по зенитно-ракетным батареям сирийцев сегодня, израильские летчики в последний раз наносили в 1982 году в ходе кампании, проводившейся в Ливане против палестинских вооруженных группировок.
"Это крупнейшая атака на сирийскую систему противовоздушной обороны со времен операции "Мир Галилее". Развернутое наступление в сложных условиях", - заявил Бар.
Он также подтвердил, что ракета, выпущенная в сторону израильского самолета, была сирийской. Тем не менее, пока не ясно, попала ли она в F-16. По словам Бара, пилоты не сообщили, что были сбиты, но действовали в соответствии с инструкцией, приказывающей катапультироваться. С 1983 года это первый случай, когда израильский самолет сбит врагом.
"У самолета нет "железного купола", он всегда рискует. Пока мы не знаем, попала ли ракета в самолет", - сказал Томер Бар, заметив, что в настоящее время армия выясняет, что именно случилось в воздухе.
Как уже сообщалось, пилоты катапультировались, один из них ранен легко, другой получил тяжелые травмы. Его состояние остается тяжелым, но стабильным. Второй пилот, как предполагается, завтра утром будет выписан из больницы.
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брехло не может не брехать, порошенко брехло
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А Третя Світова вже факт? І хто з ким зчепився?

Не факт, но чисто гипоиетически.
Мы внеблоковые и военных союзников у нас нет.
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Ну чому нема- ми стратегічний партнер США.
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Спробуйте зайти через Сафарі, там є повна версія, де функція "відповісти" працює. Миротворча місія ООН стимулює виведення російських військ із Донбасу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7709
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Порошенко стал отвратителен не только 97% украинцев, но и фактически всем мировым лидерам кроме Путина, Ким Чен Ына и еще пару диктаторов.
С ним не охотно встречаются, ибо все понимают, что он банальный кидало который не боится крови и своего собственного народа.
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Стало известно, кто провел неудачную операцию по задержанию Саакашвили

Операцию с неудачным задержанием лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили провело Управление государственной охраны (УГО) и некий сотрудник по имени Сергей, "охранявший" свадьбу сына генпрокурора Юрия Луценко от журналистов.
Об этом сообщает внефракционный депутат Юрий Деревянко на своей странице в Facebook.
"Наши активисты опознали человека, который руководил вчерашней операцией у отеля Fairmont. Им оказался сотрудник УГО Сергей. Эта же лицо рассказывало о "государственных мерах" во время свадьбы сына генпрокурора Юрий Луценко журналисту программы "Схемы" - Mykhailo Tkach.
УГО, задачей которого является обеспечение безопасности президента Украины и высших должностных лиц государства, приехало осуществлять незаконные приказы Порошенко. Наверное, президент чувствовать себя безопасно только в случае, когда Михаила Саакашвили вообще не будет в стране", - сообщил Деревянко.
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Як ляпнула лізАнька богуцька-"наряд Альфи". Миротворча місія ООН стимулює виведення російських військ із Донбасу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2681
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Слова стимулирует из этого рта навевает только порнографические мысли.
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Еще немного и внешний вид порошенко и его содержание будут соответствовать друг другу.
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Кто нибудь кроме проплаченных ботов ещё верит в эту бредятину про миротворцев?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныМиротворческая миссия ООН стимулирует вывод российских войск с Донбасса, - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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