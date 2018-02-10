Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице Петра Порошенко в Facebook.
"Миротворческая миссия под мандатом ООН на Донбассе может стать твердым гарантом достижения мира", - отметил Президент.
Он убежден, что эта миссия может выступать "твердым гарантом" режима прекращения огня, разоружения незаконных вооруженных формирований, стимулировать вывод российских войск из оккупированной территории и обеспечить надежное закрытие границы неконтролируемого участка между Украиной и Россией.
переход на личности, это отличительная черта рашистских дибилов...
10.02.2018 18:29
Вася, ти рашистський дебілоід?
http://uainfo.org/blognews/1518274928-yuliyu-timoshenko-zustrili-stoyachi-vsi-prisutni-na-molitovnomu.html
А соєвий тут казочки розказує...😁
Надо было отозвать еще в 2014.
И что вы предлагаете ?
Что вы по кругу ходите все время ?
Там третья мировая начинается, а вы даже озабоченность выразить не можете.
Далі Шепелєв ніби перебував (чи планував переховуватися в ОРДЛО), купив собі документ офіцера так званої спецслужби на інше ім'я. Але попався таки в Україні, де переховувався в когось із депутатів (хочу взнати в кого). Зараз продовжує влаштовувати цирк уже в наших судах.
А тепер про те, що замовчують наші телеканали. Перше я вже згадав - пару разів сьогодні побачив, як деякі журналісти вже співчувають "катованому жорстокими СБУшниками втікачу". Повторюся - він не вперше симулює, тому зробити собі відповідні сліди на обличчі - це його "фірмовий стиль".
А друге - суттєвіше. Уже почув, що О.Шепелєв "тричі обирався до ВРУ від Партії регіонів". Насправді двічі. Й обидва рази лише від "Батьківщини" Ю.Тимошенко. У 5-му скликанні відбув у цій фракції всю каденцію, пройшов під №55. У 6-му так само під №55 зайшов у Раду від тієї ж самої "Батьківщщини". І лише через 10 місяців після обрання Януковича перейшов до фракції ПР. Був контактером між Іванющенком і рядом інших кримінальних бізнеселіт та Тимошенко. Тому й двічі від неї заходив у Раду. На відміну від звичайних перебіжчиків, які просто купили собі місця в Тимошенко, він ні в першому, ні в другому випадку не виходив поспіхом з її фракції. Його відверта кримінальна, проросійська та олігархічна діяльність жодного разу Жулю Володимирівну не турбувала.
"Порошенко взяв зі Злочевського $100 млн "відкупних" за закриття справ", - Дмитро Гнап.
прикольное кино
Значит в третьей мировой мы не участвуем по факту.
Глава штаба ВВС Израиля, бригадный генерал Томер Бар, заявил, что БПЛА иранского производства, запущенный в сторону Израиля из Сирии, провел над израильской территорией не более полутора минут, после чего был сбит, сообщает телекомпания "Решет".
Бар подчеркнул, что это первый случай, когда иранский беспилотник пересек израильскую границу, однако БПЛА провел над территорией Израиля так мало времени, что не успел причинить никакого ущерба.
Вместе с тем, как отмечает РИА Новости, по словам Томера Бара, столь мощные удары как те, что были нанесены по зенитно-ракетным батареям сирийцев сегодня, израильские летчики в последний раз наносили в 1982 году в ходе кампании, проводившейся в Ливане против палестинских вооруженных группировок.
"Это крупнейшая атака на сирийскую систему противовоздушной обороны со времен операции "Мир Галилее". Развернутое наступление в сложных условиях", - заявил Бар.
Он также подтвердил, что ракета, выпущенная в сторону израильского самолета, была сирийской. Тем не менее, пока не ясно, попала ли она в F-16. По словам Бара, пилоты не сообщили, что были сбиты, но действовали в соответствии с инструкцией, приказывающей катапультироваться. С 1983 года это первый случай, когда израильский самолет сбит врагом.
"У самолета нет "железного купола", он всегда рискует. Пока мы не знаем, попала ли ракета в самолет", - сказал Томер Бар, заметив, что в настоящее время армия выясняет, что именно случилось в воздухе.
Как уже сообщалось, пилоты катапультировались, один из них ранен легко, другой получил тяжелые травмы. Его состояние остается тяжелым, но стабильным. Второй пилот, как предполагается, завтра утром будет выписан из больницы.
Не факт, но чисто гипоиетически.
Мы внеблоковые и военных союзников у нас нет.
С ним не охотно встречаются, ибо все понимают, что он банальный кидало который не боится крови и своего собственного народа.
Операцию с неудачным задержанием лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили провело Управление государственной охраны (УГО) и некий сотрудник по имени Сергей, "охранявший" свадьбу сына генпрокурора Юрия Луценко от журналистов.
Об этом сообщает внефракционный депутат Юрий Деревянко на своей странице в Facebook.
"Наши активисты опознали человека, который руководил вчерашней операцией у отеля Fairmont. Им оказался сотрудник УГО Сергей. Эта же лицо рассказывало о "государственных мерах" во время свадьбы сына генпрокурора Юрий Луценко журналисту программы "Схемы" - Mykhailo Tkach.
УГО, задачей которого является обеспечение безопасности президента Украины и высших должностных лиц государства, приехало осуществлять незаконные приказы Порошенко. Наверное, президент чувствовать себя безопасно только в случае, когда Михаила Саакашвили вообще не будет в стране", - сообщил Деревянко.
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