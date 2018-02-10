Как передает Цензор.НЕТ, об этом представитель Украины при НАТО Вадим Пристайко сказал в комментарии "Крым.Реалии ТВ".
"Организация пребывания "натовских" войск на юге – ответ на возрастающую агрессию России. Вопрос Крыма безусловно еще изучается. В принципе, НАТО не подошло к этому (к активной милитаризации Крыма со стороны России. - Ред.) с такой интенсивностью и выработкой конкретной политики, как, к примеру, на востоке Украины", – заявил он.
По его словам, на южном направлении НАТО развернет дополнительный силовой контингент.
"На базе румынского многоцелевого учебного центра группы кораблей НАТО постоянно заходят в Черное море. Возможно, в дальнейшем Альянс усилит южное направление военными подразделениями. Как это будет и когда, зависит от действий России", – пояснил Пристайко.
Этот факт, очень наглядно показывает работу и достижения МИДа и самого Порошенко на международной арене.
Только бесконечные вояжи по странам, прогуляться и сходить на балы с семьями... И всё.
никаких национальных интересов не защищают...
Если на 4 году оккупации Крыма рашистами, шоколадный недоносок до сих пор не обьяснил НАТО, всё насчёт Крыма и политики, которую нужно проводить в отношении оккупантов из рашки.
4 года видимо мало....
- там все норм - електрика йде з України , а через нього - і не весь Кримнаш .
Не дарма ж Фірташ Офшорку президентом робив ...
П.С - тим більше , що Україна офіційно оголосила Крим "вільною економічною зоною"
В Сирии американскими военными за сутки убито 215 российских наемников - такие уточненные данные появились сегодня. Удар американской авиации и артиллерии привел к полному уничтожению смешанной группировки войск Ассада и российских контрактников. Об этом в своем Twitter написал известный адвокат Марк Фейгин.
В Сирии количество убитых бойцов российской частной военной компании «Вагнер» достигло более 215. Сообщил человек, общающийся с людьми из «Вагнера». Подошли к курдскому укрепрайону, развернули артеллерию, дали залп и тут же их накрыли американцы», - отметил он.
Израиль нанес мощнейший удар по Асадистским войскам Плешивого в Сирии...,похоже РАБссию мочат и США и Израиль... бедные ЧВК Вагнеры.Не ехайте в Сирию
если к кацапне у вас ппретензий нет....
Рафік...Пластир ніучом не уіноват ...
передумал....
только здесь ему не там...)\почти как (с)...\
но остальные крысы тогда в 2014м - по норам зашхерилисЬ .
и ни одна не пискнула...
сейчас на крыши лезут с бутылкой воды - бо мона.
самоубивец с попить перед прыжком с крыши? - в етом весь михо.
Шість ступенів небезпеки.
Для того,шоб врятувати Світ та Україну необхідно зліквідувати 6 проектів двостатевого сатани Яхве та його війська(чорних прибульців),запущених для знищення планети.
1.Трупоїдство-пожирання братів наших по життю(знищення Бога Живи).
Під час вбивства тварин Живу-Душу забирають чорні на харч і розмножуються
2-4.Одночасне створення видуманих масонських імперії та народів без нацознак-костюмів Росія(нищення України).США(нищення індіанців).Потім -Китай(нищення Тибету).
Німеччина того ж порядку,але зараз вона не несе такої загрози.
5.Ядерна зброя.Підкинуті формули антисвіту у ві сні своїм генетичим гібридам,предки яких були штучно клоновані.
6.Видобуток газу та нафти.
Це є кров і тиск нашої Матері-Землі,яка є живою.
а)Порушится баланс орбіти-і планета перевернется+порушене здоров*я зсередини.
б)Вода(праматір Дана) уходить в порожнини і зника.Рівень підземих вод порушено.Вода спуститься нижче кореневої системи-і вічна пустеля.Ми не газ палимо,ми воду палимо.Всі міста мають бути терміново розселені,і всі повернутися до староукраїнського існування-по селах.
В іншому випадку-кранти,чорні сили все знищать разом з собою.
Майже смерть-це ше не смерть.
Жерець Ра «Язичницька Біблія»
https://www.youtube.com/watch?v=Ypyv9WCUfxM
О.Бендер