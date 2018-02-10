Как передает Цензор.НЕТ, об этом представитель Украины при НАТО Вадим Пристайко сказал в комментарии "Крым.Реалии ТВ".

"Организация пребывания "натовских" войск на юге – ответ на возрастающую агрессию России. Вопрос Крыма безусловно еще изучается. В принципе, НАТО не подошло к этому (к активной милитаризации Крыма со стороны России. - Ред.) с такой интенсивностью и выработкой конкретной политики, как, к примеру, на востоке Украины", – заявил он.

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По его словам, на южном направлении НАТО развернет дополнительный силовой контингент.

"На базе румынского многоцелевого учебного центра группы кораблей НАТО постоянно заходят в Черное море. Возможно, в дальнейшем Альянс усилит южное направление военными подразделениями. Как это будет и когда, зависит от действий России", – пояснил Пристайко.

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