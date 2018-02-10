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 Политика Украины, За рубежом
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 НАТО еще не сформировал политику по оккупированному РФ Крыму, - Пристайко. ВИДЕО

Североатлантический Альянс еще не сформировал свою политику по отношению к оккупированному Россией Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом представитель Украины при НАТО Вадим Пристайко сказал в комментарии "Крым.Реалии ТВ".

"Организация пребывания "натовских" войск на юге – ответ на возрастающую агрессию России. Вопрос Крыма безусловно еще изучается. В принципе, НАТО не подошло к этому (к активной милитаризации Крыма со стороны России. - Ред.) с такой интенсивностью и выработкой конкретной политики, как, к примеру, на востоке Украины", – заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия способствует политике России по разрушению НАТО изнутри, - Фриз

По его словам, на южном направлении НАТО развернет дополнительный силовой контингент.

"На базе румынского многоцелевого учебного центра группы кораблей НАТО постоянно заходят в Черное море. Возможно, в дальнейшем Альянс усилит южное направление военными подразделениями. Как это будет и когда, зависит от действий России", – пояснил Пристайко.

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Источник: https://censor.net.ua/v3049715
 
 
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Североатлантический Альянс еще не сформировал свою политику по отношению к оккупированному Россией Крыму.

Этот факт, очень наглядно показывает работу и достижения МИДа и самого Порошенко на международной арене.
Только бесконечные вояжи по странам, прогуляться и сходить на балы с семьями... И всё.
никаких национальных интересов не защищают...
Если на 4 году оккупации Крыма рашистами, шоколадный недоносок до сих пор не обьяснил НАТО, всё насчёт Крыма и политики, которую нужно проводить в отношении оккупантов из рашки.
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А Порошенко має впливати на стратегію військового альянсу? Та невже... НАТО еще не сформировал политику по оккупированному РФ Крыму, - Пристайко - Цензор.НЕТ 306
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Да, он ни на что не влияет, ни на внешнюю политику, ни на внутреннюю, он же не президент (он же совершает визитов, не проводит бесконечных встреч, итд.)... он же гавно, по твоему НАТО ще не сформувало політику щодо окупованого РФ Криму, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9669
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А на Папу Римського він теж має впливати?
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вы сами себе противоречите. То требуете, чтобы Порошенко обьяснил все( что он неоднократно уже сделал)и в тоже время требуете это делать дистанционно. Определитесь.
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Не противоречит. Он сказал, что Порошенко и банда ничего не делают, а только катаются за счёт украинцев по миру. Уж лучше б ничего не делали на Банковой, хоть ущербу от них меньше.
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это понять как то не просто-не делать ничего и пускай орки прут.. в Крыму ничего не сделали и это было до Порошенко..
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А Порошенко с луны свалился? Да он все эти годы так же Украину уничтожал, ещё со времён создания им Партии Регионов.
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Членство Украины в НАТО могло уберечь Украину от посягательств со стороны России в отношении Крыма. Так почему Украина не в НАТО еще до порошенковской эпохи? При Порошенко их корабли поблизости
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сколько лет нужно НАТО, что бы сформулировать/
4 года видимо мало....
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Ну так сначала самим неплохо бы определиться. Хотя бы с "Крымским титаном".
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неплохо бы определиться. Хотя бы с "Крымским титаном"

- там все норм - електрика йде з України , а через нього - і не весь Кримнаш .
Не дарма ж Фірташ Офшорку президентом робив ... НАТО ще не сформувало політику щодо окупованого РФ Криму, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4749
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Электрика идёт с Украины, газ идёт с Украины, интернет идёт с Украины, пенсии идут с Украины, так как НАТО определится?
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это требует Европа и вы прекрасно это знаете. Они еще больше требуют от Украины за свои обеспокоенности.
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Я знаю, что ЕС этого нихрена не требует. По всем международным нормам оккупированная территория содержится оккупантом. А тут мы содержим.
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а росия выполняет все нормы или только президент Украины плохой? То что вы чего то не желаете знать, не является истиной. Хорошего вечера. Разговаривать больше нет смысла
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Так умова була поставлена Хуйлом ще навесні 2014 - він терпить "нову" владу , що прийшла замість Яника , а вони натомість - слухняно виконують всі його побажання !
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Это только так кажется. На самом деле ЕС надавил из-за трубы: во время войны газ не смогли бы поставлять. Сейчас срочно стали северный поток-2 делать, так как готовится некислая заварушка к выборам в 2019 году. А договорняк у Порошенко с путиным был по поводу рыгов: Порошенко их не трогает и бизнес Порошенке в РФ тоже не ломают.
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Так- Велика Брудна Політика дама некваплива.
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по Дерибасовской нужно прогуливаться постепенно... НАТО ще не сформувало політику щодо окупованого РФ Криму, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9311
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З Дерибасівською в мене більше асоціюється "дефилировать". А так-да.
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НАТО спокійно закуповує в РФії нафтопродукти для своєї техніки ... Що їм той Крим ?
П.С - тим більше , що Україна офіційно оголосила Крим "вільною економічною зоною"
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НАТО взагалі нічого не купує і не продає. Це роблять країни-члени НАТО.
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кацапоид не в теме, у них НАТО - это страна такая...)))
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зашквар їхтамнєтів в сакральній Сирії триває!

В Сирии американскими военными за сутки убито 215 российских наемников - такие уточненные данные появились сегодня. Удар американской авиации и артиллерии привел к полному уничтожению смешанной группировки войск Ассада и российских контрактников. Об этом в своем Twitter написал известный адвокат Марк Фейгин.
В Сирии количество убитых бойцов российской частной военной компании «Вагнер» достигло более 215. Сообщил человек, общающийся с людьми из «Вагнера». Подошли к курдскому укрепрайону, развернули артеллерию, дали залп и тут же их накрыли американцы», - отметил он.
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А зачем форсировать. К тому же на южном фланге НАТО непредсказуемый Эрдоган. И как сытому европейцу объяснить, что он будет жить хуже. потому что расея оккупировала Крым. Это наши бывшие "сокамерники" по совку понимают, что к чему . И то не все
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А что сделала для этого Украина? Увеличила обьемы торговли с Россеей?
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на РАБссии Импортозамещение давно... НАТО ще не сформувало політику щодо окупованого РФ Криму, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9587украинский товар СЖИГАЮТ что в ГОРЛОВКЕ... НАТО ще не сформувало політику щодо окупованого РФ Криму, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9849
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Україна нарощує об'єми торгівлі з РФією , зберігає з нею безвіз але чомусь клянчить зброю в НАТО ... НАТО ще не сформувало політику щодо окупованого РФ Криму, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8624
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-- послал бы я ту НАТу в жопу! -- поляки не пускают...*)
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с пометкой СРОЧНО...
Израиль нанес мощнейший удар по Асадистским войскам Плешивого в Сирии...,похоже РАБссию мочат и США и Израиль... НАТО ще не сформувало політику щодо окупованого РФ Криму, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9163бедные ЧВК Вагнеры.Не ехайте в Сирию НАТО ще не сформувало політику щодо окупованого РФ Криму, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9154
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поляки - а вы обвиняйте во всем Украину,
если к кацапне у вас ппретензий нет....
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Зато наши "хенералы" уже наперебор дерутся между собой ,кто сдал Крым.Офицеры,не чего сказать.
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на тот момент защитить Крым было невозможно...
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Это не повод доказывать этим погонникам другое.Им всем ,кому 25 лет звания раздавали,вместо солдат и героев на передовую.
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суки предали Украину, изменили присяге... - виноват пастор.
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Изменять начали после августа 1991 года пачками удирали на РАБссию с кораблями и л/с...
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а Рафік ...Пластир ніучом не уіноват ... НАТО ще не сформувало політику щодо окупованого РФ Криму, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5980
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Пастор сберег людей,а это главное...Гоффнометалл не стоит и 5 копеек НАТО ще не сформувало політику щодо окупованого РФ Криму, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3004
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10 000 трупів на сьогодні це "сберег людей!" ?! А скільки ще жертв забере ця війна - ви з пластирем можете сказати ?
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думал ты нормальный, просто другого мнения.
передумал.... НАТО ще не сформувало політику щодо окупованого РФ Криму, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6623
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он предлагает как у них в паРаше - встать с колен и стать раком...)))
только здесь ему не там...)\почти как (с)...\
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я совсем не готов идеализировать пастора..
но остальные крысы тогда в 2014м - по норам зашхерилисЬ .
и ни одна не пискнула...
сейчас на крыши лезут с бутылкой воды - бо мона.
самоубивец с попить перед прыжком с крыши? - в етом весь михо.
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Если бы Пастор открыл огонь,Украины сегодня не было бы...
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Навряд, імовірніше все було би приблизно так само як тепер, тільки замість Іловайська і Дебальцева були би Джанкой і Сімферополь, наприклад. І довжелезні колони українських полонених по всіх телеканалах світу, себто апокаліптичне видовище з жахливим деморалізуючим ефектом.
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Если бы не добробаты и волонтёры, так бы про всю восточную Украину говорили бы и тоже друг друга обвиняли бы.
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100% - і вони , з Яйценюком і Аваковим , цілком допускали такий варіант ..
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https://www.facebook.com/sas.vishen.1
Шість ступенів небезпеки.
Для того,шоб врятувати Світ та Україну необхідно зліквідувати 6 проектів двостатевого сатани Яхве та його війська(чорних прибульців),запущених для знищення планети.
1.Трупоїдство-пожирання братів наших по життю(знищення Бога Живи).
Під час вбивства тварин Живу-Душу забирають чорні на харч і розмножуються
2-4.Одночасне створення видуманих масонських імперії та народів без нацознак-костюмів Росія(нищення України).США(нищення індіанців).Потім -Китай(нищення Тибету).
Німеччина того ж порядку,але зараз вона не несе такої загрози.
5.Ядерна зброя.Підкинуті формули антисвіту у ві сні своїм генетичим гібридам,предки яких були штучно клоновані.
6.Видобуток газу та нафти.
Це є кров і тиск нашої Матері-Землі,яка є живою.
а)Порушится баланс орбіти-і планета перевернется+порушене здоров*я зсередини.
б)Вода(праматір Дана) уходить в порожнини і зника.Рівень підземих вод порушено.Вода спуститься нижче кореневої системи-і вічна пустеля.Ми не газ палимо,ми воду палимо.Всі міста мають бути терміново розселені,і всі повернутися до староукраїнського існування-по селах.
В іншому випадку-кранти,чорні сили все знищать разом з собою.
Майже смерть-це ше не смерть.
Жерець Ра «Язичницька Біблія»
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Крым был заблокирован КацаПсинами и с моря и с суши...
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Уступив Карельский перешеек крысам Кремля,маршал Маннергейм сберег ЛЮДЕЙ в 1939 году... НАТО ще не сформувало політику щодо окупованого РФ Криму, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5541
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Хера се сохранил. Половина мужского населения Финляндии погибла в Зимнюю войну.
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Эту Матню Плешивому Втирай..,советских погибло 350 000 тыщ,Финов 54 000 НАТО ще не сформувало політику щодо окупованого РФ Криму, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7632
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Немножко не такие цифры, так что втирай сам кому хочешь, а Финляндия не просто так сдалась.
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Нафига оно мне? Я и так с десяток разных источников смотрел и везде разные цифра, но сходятся в одном: потери были примерно одинаковы.
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Что немцы думают о России: любить РФ нужно только издалека...
https://www.youtube.com/watch?v=Ypyv9WCUfxM
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как там говорил Мишка Кутузов? с патерей Мацквы ВОНЮЧКИ,не потеряна РАБссия... НАТО ще не сформувало політику щодо окупованого РФ Криму, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4409
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНАТО еще не сформировал политику по оккупированному РФ Крыму, - Пристайко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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