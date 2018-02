 Союзники Путина сбили израильский истребитель во время атаки на базы террористов в Сирии. ВИДЕО

Об этом сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что по данным израильских военных над территорией страны был перехвачен иранский беспилотник, который запустили со стороны Сирии. Военными было принято решение об уничтожении центра управления БПЛА на контролируемой режимом территории. Видео уничтожения дрона и атаки на центр управления было опубликовано официальным представителем Армии обороны Израиля Джонатаном Конрикусом.

Original footage showing #Iranian UAV infiltrating and then shot down over Israel, and #IDF strike on Iranian command vehicle in #Syria pic.twitter.com/Sz6poAOdjc