 Союзники Путина сбили израильский истребитель во время атаки на базы террористов в Сирии. ВИДЕО

Об этом сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что по данным израильских военных над территорией страны был перехвачен иранский беспилотник, который запустили со стороны Сирии. Военными было принято решение об уничтожении центра управления БПЛА на контролируемой режимом территории. Видео уничтожения дрона и атаки на центр управления было опубликовано официальным представителем Армии обороны Израиля Джонатаном Конрикусом.
Original footage showing #Iranian UAV infiltrating and then shot down over Israel, and #IDF strike on Iranian command vehicle in #Syria pic.twitter.com/Sz6poAOdjc— Jonathan Conricus (@LTCJonathan) 10 февраля 2018 г.
В ответ на атаку израильской авиации асадиты применили систему ПВО и подбили истребитель F-16, который упал на территории Израиля.
По имеющейся информации пилоты смогли катапультироваться и выжили.
Россия помогает Сирии вести войну, поставляя туда свою технику.
Об этом сообщают израильские масс-медиа, передает "Диалог.UA".
Так, СМИ Израиля оповестили, ливанский телеканал Al Mayadeen, который связан с "Хезболлой" (шиитская парамилитарная исламистская организация в Ливане), сообщает, что утром в субботу, 10 февраля, военные противовоздушной обороны Сирии применили против самолетов армии Израиля зенитно-ракетный комплекс С-200 российского производства.
Как передает Al Mayadeen, ссылаясь на свои данные, во время отражения авиационного налета на военную базу в провинции Хомс по израильским самолетам ЗРК сирийцы выпустили 10 ракет.
Ранее СМИ написали, что силы ПВО армии САР атаковали ракетами самолеты ВВС Израиля. Результатом этой атаки стало поражение более чем одного самолета.
Сирия впервые сбила израильский истребитель F-16. Израиль обвинил в этом Иран, а также рассказал подробности того, что произошло
То есть израиль сбил иранский беспилотник на этом видео.
Но у Цензора нет времени читать, они все в ленту..
Надеемся, что кацапсина выгребет по полной.
Это сплотит утырочную быдломасу ПаРаши к выборам.
Щас обосравшийся окурок-путлер что-то сгибридничает.
Ребята ВСУ, будтьте внимательны!