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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Израиль (819) самолет (2001) Сирия (2390) Асад (219)

 Союзники Путина сбили израильский истребитель во время атаки на базы террористов в Сирии. ВИДЕО

Израильский истребитель F-16 упал и разбился на севере Израиля в результате огня из систем ПВО Сирии.

Об этом сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что по данным израильских военных над территорией страны был перехвачен иранский беспилотник, который запустили со стороны Сирии. Военными было принято решение об уничтожении центра управления БПЛА на контролируемой режимом территории. Видео уничтожения дрона и атаки на центр управления было опубликовано официальным представителем Армии обороны Израиля Джонатаном Конрикусом.

В ответ на атаку израильской авиации асадиты применили систему ПВО и подбили истребитель F-16, который упал на территории Израиля.

По имеющейся информации пилоты смогли катапультироваться и выжили.

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Источник: https://censor.net.ua/v3049703
 
 
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Зараз монголоїди почнуть верещать, що євреї перші напали. КОВБАСЬТЕ АСАДІТІВ, ЦЕ КАЦАПСЬКІ ПРИХВОСТНІ.
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Врятли с джипа с зу-2 сбили как тот кацапский звездолет
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Могли и с джипа, он низко опустился. Хотя врят ли. Да и то что ССА сбила с джипа я не верю. Скорее видео показали, что-бы сделать вид, что у них нет ПЗРК. На первои видео очень хорошо видно как разнесло ордынский двигатель, что очень характерно для ПЗРК.
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Весь фарс у тому що козломорді війська вивели (офіційно ) і там іхтамнєтів можна шкварити сотнями-про них ніхто навіть не згадає. Союзники Путіна збили ізраїльський винищувач під час атаки на бази терористів у Сирії - Цензор.НЕТ 5209
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Система ПВО російська і москалі управляли ! От вам Ізраіль і привіт від Путіна Союзники Путіна збили ізраїльський винищувач під час атаки на бази терористів у Сирії - Цензор.НЕТ 6462
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А ПВО ж не в Израиле а в Сирии. путен не винават!
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неужели старые совецкие пво могуть сбить ф16 ложь
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Путін підтримує Асада, а значить це одна шайка !
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раися всеи срет на голову и ей все с рук сходит...и щас сойдет!
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Може ти разом? За остальных не отвечай...
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Смешно читать ..союзники кто кого??Дебилизм полный..
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А на фіга так хитрожопо новину подавати, Цензоре? Чом би просто не написати, що літак збили сирійці та іранці? Тобто, завідомо погано, що збили, бо їм пуйло допомагає, да? І Хезбола тіпо теГоГистична організація, да?
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тому що ісраельтяни воюють лише з терористами, а терорист № 1 це путін, не треба ускладнювати інфу призначену для гоїв
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Оно( государство) им не может быть априори. так как ее суверенность обеспечена кацапскими солдатами, кацапским оружием и ее же деньгами. и по этой причине сирийских интересов не может быть в природе. асадовская военная клика есть главный получатель выгод в результате этого конфликта, но не сирийский народ. который уже потерял 250 тысяч своих сограждан. путин - хуйло. а С.А. Бандера настоящий мужик, человек с большой буквы. Слава украинскому народу который рождает таких людей!
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Рептилоиды жидомасоны просто так это не оставят....
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Писец козломордым в Сирии.А Израиль в очередной раз прирастет территорией за счет Сирии
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Ждём ближайшие дни новости что и ППО и пол Сирии будет сровняно с землёй ударом Израиля.Эти просто так такое не прощают.
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Надо у Эль Мюрида посмотреть - фейк или нет. Он хоть и сука имперская, но об Сирии пишет объективно.
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Таки да. Разные источники говорят , о том что вагнеровцы нехило огребли. 100-200 двухсотых, в основном из ЧВК ордынцы и дыровцы.
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То же самое. Потери поменьше, но все равно очень много.
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"Мацква, па ком званят тваі калакала?..." , " Вєчєрній звон, вєчерній звон, как многа дум наводіт он!" Думайте, лишньохромосомні, думайте! Союзники Путіна збили ізраїльський винищувач під час атаки на бази терористів у Сирії - Цензор.НЕТ 4974
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Союзники Путіна збили ізраїльський винищувач під час атаки на бази терористів у Сирії - Цензор.НЕТ 3511
Союзники Путіна збили ізраїльський винищувач під час атаки на бази терористів у Сирії - Цензор.НЕТ 372

Россия помогает Сирии вести войну, поставляя туда свою технику.

Об этом сообщают израильские масс-медиа, передает "Диалог.UA".
Так, СМИ Израиля оповестили, ливанский телеканал Al Mayadeen, который связан с "Хезболлой" (шиитская парамилитарная исламистская организация в Ливане), сообщает, что утром в субботу, 10 февраля, военные противовоздушной обороны Сирии применили против самолетов армии Израиля зенитно-ракетный комплекс С-200 российского производства.
Как передает Al Mayadeen, ссылаясь на свои данные, во время отражения авиационного налета на военную базу в провинции Хомс по израильским самолетам ЗРК сирийцы выпустили 10 ракет.
Ранее СМИ написали, что силы ПВО армии САР атаковали ракетами самолеты ВВС Израиля. Результатом этой атаки стало поражение более чем одного самолета.
Сирия впервые сбила израильский истребитель F-16. Израиль обвинил в этом Иран, а также рассказал подробности того, что произошло
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А израильтяне кричали, что у них не самолёты, а чистые НЛО и сбить их невозможно, а хуйло таки смог.
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Александр Пахомов 395cba96, ну да, а ты в ольгино сидишь и под хохлика косишь, да кацапездол?
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Путину мало сбитого боинга на Донбассе? Ну теперь израильтяне поставят Путину зачетный пистон. Союзники Путіна збили ізраїльський винищувач під час атаки на бази терористів у Сирії - Цензор.НЕТ 3432
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Еврейчики это безнаказанно не оставят. Кацапы вешайтесь!
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Счастлив кацапня будет визжать от радости, что наконец то хоть что то сбила!
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Ответочка не заставила себя ждать: https://censor.net.ua/news/3049699/izrail_atakoval_voennye_obekty_asada_i_soyuznikov_v_otvet_na_sbityyi_v_sirii_istrebitel
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Слава Сирийской Армии сбившей фашистский самолёт над своей сирийской землёй !
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Украина замерла в ожидании от адекватной ответки от Израиля.
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не#уй залетать бомбить на територию соседнего государства
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не#уй залетать бомбить на територию соседнего государства
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А нечего что на видео беспилотник а не истребитель? и причем не израильский а иранский.
То есть израиль сбил иранский беспилотник на этом видео.

Но у Цензора нет времени читать, они все в ленту..
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Для Ізраїля не перша і мабуть не остання. Моссад і ЦАХАЛ попереджають: антисемітизм шкідливий для вашого здоров'я.
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семіти бомблять семітів, семіти збивають винищувач семітів, отакий автоантисемітизм Союзники Путіна збили ізраїльський винищувач під час атаки на бази терористів у Сирії - Цензор.НЕТ 7642
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а Гонта и Петлюра предуприждают шо гиперсионизм вреден для здоровья и шо
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Всім хочеться свій шматочок Сирії відгризти, Ізраїлю треба убезпечити підступи до раніше віджатих Голанських висот, потім з'явиться потреба підступи до підступів обороняти, так і до Дамаска недалеко Союзники Путіна збили ізраїльський винищувач під час атаки на бази терористів у Сирії - Цензор.НЕТ 373
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бывает,чо. это война. Но факт остаётся фактом. Евреи не позволят чалмоносым аятоллам "стереть Израиль с карты".
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если бы не Штаты то израиля уже бы не было
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Многострадальный еврейский народ научился защищаться.
Надеемся, что кацапсина выгребет по полной.

Это сплотит утырочную быдломасу ПаРаши к выборам.
Щас обосравшийся окурок-путлер что-то сгибридничает.
Ребята ВСУ, будтьте внимательны!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСоюзники Путина сбили израильский истребитель во время атаки на базы террористов в Сирии. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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