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Все про:взятка (3538) Одесса (4778) Нацполиция (6875)

 В Одессе задержан гражданин, который предлагал полицейским $1000 взятки за непривлечение его к ответственности за пьяную езду. ВИДЕО

В отношении мужчины начато уголовное производство по части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области

В сообщении отмечается: "Правонарушитель - автовладелец, которого днем ​​ранее полицейские остановили на улице города за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Придя в Управление патрульной полиции, мужчина обратился в к полицейским с предложением "решить" вопрос о непривлечении его к ответственности. За эту "услугу" он предложил полицейским денежное вознаграждение в сумме 1000 долларов США.

О полученное предложения неправомерной выгоды правоохранители сразу же доложили руководству. Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины.

Во время передачи денег, которая состоялась в помещении Управления патрульной полиции, действия злоумышленника были задокументированы работниками Следственного управления ГУНП, Одесского управления Департамента внутренней безопасности и областной прокуратуры.

Сейчас правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Продолжается следствие".

Также смотрите: На взятке $ 8 тысяч попался глава сельсовета в Одесской области, - ГПУ. ФОТО

В Одессе задержан гражданин, который предлагал полицейским $1000 взятки за непривлечение его к ответственности за пьяную езду 01
В Одессе задержан гражданин, который предлагал полицейским $1000 взятки за непривлечение его к ответственности за пьяную езду 02
В Одессе задержан гражданин, который предлагал полицейским $1000 взятки за непривлечение его к ответственности за пьяную езду 03

Источник: https://censor.net.ua/v3049654
 
 
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сколько же он вкатил если предлагал штуку? или там еще что то за ним есть или одесса таки жирует
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Мабудь тисяча баксів для Одеси не гроші. В Одессе задержан гражданин, который предлагал полицейским $1000 взятки за непривлечение его к ответственности за пьяную езду - Цензор.НЕТ 7393 Хоча я приємно вражений.
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Скорее всего перепутал взятку с заначкой. По пьяне)))
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А хлопці, побачивши таку суму, подумали, що це - підстава.
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Отож! Надо было брать эту штуку баксов, выписывать квитанцию, а сдачу мелочью насыпать.
Всего и делов))) В Одесі затримано громадянина, який пропонував поліцейським $ 1000. хабара за непритягнення його до відповідальності за п'яну їзду - Цензор.НЕТ 325
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Водила дал, практически, в три раза больше чем по закону! Штраф - 10200 грв, + изъятие прав сроком на 1 год! В Одессе задержан гражданин, который предлагал полицейским $1000 взятки за непривлечение его к ответственности за пьяную езду - Цензор.НЕТ 6931
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Только конфискация автомобиля, несколько лет тюрьмы и пожизненное лишение прав могут решить проблему пьянства.
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Видео - тизер к фильму "Полиция Чикаго". Где момент взятки. Где доказательство, что это не фейк полиции. На видео многое видно..... ЦЕНЗОР вы и так превратились в сми тип кто-то сказал, кто-то подумал, коросе шлак.... но видосы ставте адекватные
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Надеюсь не посадят его , не то что бы я за вождение под шофе, а о том что ну привык он так решать вопрос ... да все прывыкли, ментам респект показательно для решал ,,, деньги в казну и премии ментам, огромный пиар но типа отпустите с штрафом огромным за вождение в алко состоянии, пометку в права следующее нарушение хоть превышение скорости и лишение авто
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Нет! Невозможно! Или это были не полицейские! Или не наша полиция. Или это просто была очередная независимая инспекция со Звезды Смерти, которой уже никакие баксы не помогут.
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мабуть не суддя а моряк. Бо лише вчора в інтернеті спливало ,що є наказ відпускати суддів якщо затримали за кермом під мухою ( типу колишнього наказу №111). Хто з Вас знає: Чи справді є такий наказ зараз?
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У нас в части начальник КТП ранее служил в дорожной полиции (потом ее разогнали он в ВСУ ушел) ...и вот они остановили фуру и им предложили 2000 зеленых...они испугались и доложили начальству...фуру пару суток помурыжили, а потом отпустили...как потом выяснилось за уже за 5000 ... В Одесі затримано громадянина, який пропонував поліцейським $1000 хабара, щоб його не притягли до відповідальності за п'яну їзду - Цензор.НЕТ 337 А этим балбесам что не взяли 2000 дали премию которой едва хватило на бутылку на двоих В Одесі затримано громадянина, який пропонував поліцейським $1000 хабара, щоб його не притягли до відповідальності за п'яну їзду - Цензор.НЕТ 337
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ Одессе задержан гражданин, который предлагал полицейским $1000 взятки за непривлечение его к ответственности за пьяную езду. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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