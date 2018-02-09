 В Одессе задержан гражданин, который предлагал полицейским $1000 взятки за непривлечение его к ответственности за пьяную езду. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области

В сообщении отмечается: "Правонарушитель - автовладелец, которого днем ​​ранее полицейские остановили на улице города за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Придя в Управление патрульной полиции, мужчина обратился в к полицейским с предложением "решить" вопрос о непривлечении его к ответственности. За эту "услугу" он предложил полицейским денежное вознаграждение в сумме 1000 долларов США.

О полученное предложения неправомерной выгоды правоохранители сразу же доложили руководству. Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины.

Во время передачи денег, которая состоялась в помещении Управления патрульной полиции, действия злоумышленника были задокументированы работниками Следственного управления ГУНП, Одесского управления Департамента внутренней безопасности и областной прокуратуры.

Сейчас правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Продолжается следствие".

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