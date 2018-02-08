 Или пусть на мне женится, или я пишу заявление на групповое изнасилование, - российская проститутка об олигархе Дерипаско и замглаве правительства Приходько. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ соответвующее видео девушка разместила в своем Инстаграме.
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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее основатель российского Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал расследование в отношении вице-премьера - руководителя аппарата правительства Сергея Приходько и его отношений с олигархом Олегом Дерипаской.
Бля, я фигею от дерипаски!
Это же каким безголовым надо быть, что б связываться с такими ссыкушками. Ну нельзя же быть таким экономным)))
Она и в европейских сдуах после такого ничего не докажет. Более того - на неё саму ещё подадут иск про домогательства. А в Басманном суде Рашки - вообще без шансов...
Она и в европейских сдуах после такого ничего не докажет. Более того - на неё саму ещё подадут иск про домогательства. А в Басманном суде Рашки - вообще без шансов...
удивило одно - что вот все эти охулиарды, мировое господство, крымнаш, репрессии - это чтобы жарить вот такую катю рыбку? Господи, какие же животные.
И после этого видео в рашке в основном по прудам потом таких отлавливают.
Об этом в своем Facebook написал общественный деятель Владимир Милов.
"Зная Дерипаску, могу сказать следующее. Он человек предельно психованный, помешанный на вопросах пиара и мелочах. Мне даже трудно представить, что у него в организме творится сейчас, думаю что у него сейчас просто взрыв мозга и всего остального. Знаю, как он бешено психовал по гораздо менее серьезным поводам", - написал он.
По его словам, тот факт, что служба безопасности не уследила, за тем, как появилось видео с обвинениями в изнасиловании на странице модели, вполне вероятен.
Я лично знаю истории, как присутствовавшие в кабинетах крупных олигархов близкие им лица снимали всякие важные совещания на телефон, а эти все престарелые деятели, огражденные эшелонами секьюрити, даже не могли представить, что это происходит", - уточняет Милов.
При этом, он выдвигает, по его мнению, вполне реальный сценарий дальнейшего развития событий. "Ну, девицу-то убьют, скорее всего", - резюмирует он.
https://apostrophe.ua/news/society/2018-02-09/devitsu-ubyut-poyavilos-gromkoe-zayavlenie-po-skandalu-s-iznasilovaniem-na-yahte-oligarha-putina/120946
Згадався анекдот:
Приходить накрашена тьолка в магазин побутової техніки і купує собі Iphone, бере з гаманця гроші і дає продавцю. Продавець після перевірки купюр їй каже:
- Жіночка, а у Вас гроші - фальшиві...
- Караул, мене згвалтували! - починає верещати та.
обычно их требуют хотят убить или хотя бы посадить ну и отсудить компенсацию а никак ни выходить замуж за
Ну знасит выделили по острову американцам, французам и украинцам.
Завезли их туда и через месяц приезжают проверить.
Приезжают к американуам. Мужиков нет . Одна баба сидит и плачет. Щй я несчастная и т.д.
Справшиват что случилось мол. Она говорит что начали спорить и дратся из за меня и поубивали друг друга.
Та же история с французами. На дуели из за ревности пострелялись.
Приезжают к украинцам. Идилия. Мужики горилку пьют, баба в поле.
Удивляются ученые. Как это им удалось решить проблему?
Ну они и говорят:
Дуже просто. В понедiлок вона моя дружина, у вiвток Петра.
У середу моя у четвер Петра
У п'ятницю моя, у суботу знову Петра.
Ясно. А в воскресеье у нее наверное выходной?
Hi. У недiлю ми ii пиздимо.
Как!? За что!?
Бо вона ж блядь.