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Все про:Дерипаска (17) изнасилование (605) Приходько (17)

 Или пусть на мне женится, или я пишу заявление на групповое изнасилование, - российская проститутка об олигархе Дерипаско и замглаве правительства Приходько. ВИДЕО

В России разгорается скандал с участием олигарха Олега Дерипаски и его друга, заместителя российского премьер-министра - руководителя аппарата правительства Сергея Приходько. Девушка из эскорт-агентства Настя Рыбка заявила, что на яхте произошло групповое изнасилование с их участием. Девушка требует, чтобы Олег Дерипаска женился на ней, иначе она подаст заявление в правохранительные органы о групповом изнасиловании.

Как передает Цензор.НЕТ соответвующее видео девушка разместила в своем Инстаграме.

Также смотрите: Российская проститутка написала книгу о сексе с вице-премьером правительства РФ Приходько на яхте олигарха Дерипаски. ВИДЕО

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее основатель российского Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал расследование в отношении вице-премьера - руководителя аппарата правительства Сергея Приходько и его отношений с олигархом Олегом Дерипаской. 

Источник: https://censor.net.ua/v3049424
 
 
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Прийдеться робити слідчий експеримент он-лайн.)))
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Хана той Америке - щас в Казламордии жизнь резко налаживаться станет Або хай одружиться зі мною, або я пишу заяву про групове зґвалтування, - російська повія про олігарха Дерипаску і заступника глави уряду Приходька - Цензор.НЕТ 5848:

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а шо, раньше на рабсии эту гниль нельзя было собирать...
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Во время "Уотергейта" был такой персонаж, которого Вудворд и Бернштейн обозначали как "Глубокая глотка" (Deep Throat). Кажется у него появился кхм-кхм преемник Або хай одружиться зі мною, або я пишу заяву про групове зґвалтування, - російська повія про олігарха Дерипаску і заступника глави уряду Приходька - Цензор.НЕТ 1882
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Если бы Приходько и Дерипаска не изнасиловали проститутку, то их самих изнасиловали бы солдаты НАТО! Або хай одружиться зі мною, або я пишу заяву про групове зґвалтування, - російська повія про олігарха Дерипаску і заступника глави уряду Приходька - Цензор.НЕТ 8045
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А откуда известно что так не случилось?? Або хай одружиться зі мною, або я пишу заяву про групове зґвалтування, - російська повія про олігарха Дерипаску і заступника глави уряду Приходька - Цензор.НЕТ 1503Одно другому не мешает... Або хай одружиться зі мною, або я пишу заяву про групове зґвалтування, - російська повія про олігарха Дерипаску і заступника глави уряду Приходька - Цензор.НЕТ 1503
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Быстрая реакция, сегодня Навальный выложил видос по этой теме. Она бестолково сработала на упреждение чтоб не пропасть безвести.
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А венчать Гундяй будет ?? Именем Иисуса? Бля - с таким аттракционом шапито им нужно по Рацее турне давать!!! Сборы будут такие - Ролдугин со злости виолончель сгрызёт! Або хай одружиться зі мною, або я пишу заяву про групове зґвалтування, - російська повія про олігарха Дерипаску і заступника глави уряду Приходька - Цензор.НЕТ 8684
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что случилось с рыбкой (ой с лодкой) - она утонула...
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Ладно с ней.
Бля, я фигею от дерипаски!
Это же каким безголовым надо быть, что б связываться с такими ссыкушками. Ну нельзя же быть таким экономным)))
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Правильно .Нужно было драть старую и опытную.
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Наконец-то Рацея встанет с колен и оздоровится экономика!! Спросите любого врача - он скажет что здоровый смех - указатель выздоровления !! Конечно, есть опасность что это не здоровый смех, а радость без причины - - признак шизофрении,, но будем надеяться что это не так, поскольку Россия в шизофрении уже давно, и в такой степени - что дальнейшее обострение просто невозможно ! Спросите у петуха из говна -- он подтвердит!
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М-дя... Кому не сильно влом - погуглите более ранние видосы и заявления этой "рыбки".
Она и в европейских сдуах после такого ничего не докажет. Более того - на неё саму ещё подадут иск про домогательства. А в Басманном суде Рашки - вообще без шансов...
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есть третий вариант, тебя, дуру, найдут в тепловом коллекторе.
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Да нафиг они нам упали!? Все эти дерипаски и прочий сброд.
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М-дя... Кому не сильно влом - погуглите более ранние видосы и заявления этой "рыбки".
Она и в европейских сдуах после такого ничего не докажет. Более того - на неё саму ещё подадут иск про домогательства. А в Басманном суде Рашки - вообще без шансов...
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был клиентом а стал мужем...и так тридцать раз в сутки...
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Жiдобандера Воронеж‏ @ralogic 9 ч.9 часов назад

удивило одно - что вот все эти охулиарды, мировое господство, крымнаш, репрессии - это чтобы жарить вот такую катю рыбку? Господи, какие же животные.
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Дура просит жениться тех кто её насиловал.И ещё заикаеться прочесть работая в ескорт услугах.Занавас.
И после этого видео в рашке в основном по прудам потом таких отлавливают.
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модель Анастасию Рыбку могут убить.
Об этом в своем Facebook написал общественный деятель Владимир Милов.
"Зная Дерипаску, могу сказать следующее. Он человек предельно психованный, помешанный на вопросах пиара и мелочах. Мне даже трудно представить, что у него в организме творится сейчас, думаю что у него сейчас просто взрыв мозга и всего остального. Знаю, как он бешено психовал по гораздо менее серьезным поводам", - написал он.
По его словам, тот факт, что служба безопасности не уследила, за тем, как появилось видео с обвинениями в изнасиловании на странице модели, вполне вероятен.
Я лично знаю истории, как присутствовавшие в кабинетах крупных олигархов близкие им лица снимали всякие важные совещания на телефон, а эти все престарелые деятели, огражденные эшелонами секьюрити, даже не могли представить, что это происходит", - уточняет Милов.
При этом, он выдвигает, по его мнению, вполне реальный сценарий дальнейшего развития событий. "Ну, девицу-то убьют, скорее всего", - резюмирует он.
https://apostrophe.ua/news/society/2018-02-09/devitsu-ubyut-poyavilos-gromkoe-zayavlenie-po-skandalu-s-iznasilovaniem-na-yahte-oligarha-putina/120946
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Это один из пунктов секретной части "кремлевского доклада". Интересно засветится ли в порноролике димон, он же любит селфи.
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Вот такая же уродина с деформированными губами,читает сейчас новости на пропогандонском канале рашка24. Блевать хочется...
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Уверен, что ошибаются те - кто считает что с ней что-то скоропостижно случится...... Я бы на месте Дерипаски наоборот - охрану бы к ней приставил. Кому охота в таком дерьме вываляться? А потом - дал бы ей в зубы немного денег и купил квартиру на Сахалине.. И будет она там жить живая-здоровая, никто её не убивал, и гадить не сможет. Потом случайно подсела на наркоту, передоз - и привет... А времена тупых 90-х прошли.....
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Или пусть на мне женится, или я пишу заявление на групповое изнасилование, - российская проститутка об олигархе Дерипаско и замглаве правительства Приходько.

Згадався анекдот:
Приходить накрашена тьолка в магазин побутової техніки і купує собі Iphone, бере з гаманця гроші і дає продавцю. Продавець після перевірки купюр їй каже:
- Жіночка, а у Вас гроші - фальшиві...
- Караул, мене згвалтували! - починає верещати та.
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Шо твориться? С каких-это пор шлюхи "слово получили"? Сначала "дырявые", теперь шлюхи --- а эти горлопаны, щёлкоперы-журналюги только и рады на первые страницы такую погань пускать --- сами-ж видать недалеко от "дырявых" и шлюх ушли ---- куда мир катится...
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дерипаска, да заплати кролику, и всё будет в ажуре
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заставлять своего насильника на себе женится? мадам знает толк в извращениях..
обычно их требуют хотят убить или хотя бы посадить ну и отсудить компенсацию а никак ни выходить замуж за
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Что-бы потом развестись и получить половину состояния
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то понятно) но жертва какая-то не жертва) и это сильно заметно хотя вдохновившись историей с Вайнштейной, пусть пробует, только не забывает в какой стране живёт..
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та шось я сумніваюсь, шо її хтось на тій яхті трогав. Аж невірю, шо її дерипаска запрошував, може для команди Або хай одружиться зі мною, або я пишу заяву про групове зґвалтування, - російська повія про олігарха Дерипаску і заступника глави уряду Приходька - Цензор.НЕТ 8165
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Проститутке платят прежде всего за то, что утром ее уже нет. Она получила оплату своих услуг? Получила! Нарушая правила в отношениях с клиентами она получит адекватный ответ. И поверьте, ей придется в лучшем случае сменить профессию из-за "непрезентабельного вида" и постоянной ломки, а вместо яхты она будет валятся на заблеванном полу и молить о дозе.
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она не жилец 100%. и какие же страшнючие у кацапья бабы
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По сисястей никого нельзя было найти?
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ЧТО-ТО МНЕ ПОДСКАЗЫВАЕТ, ЧТО ЕЕ ПРИБЬЮТ.
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Решили провести експеримент. Как будут уживатся двое мужчин и одна женщина на необитаемом омтрове.
Ну знасит выделили по острову американцам, французам и украинцам.
Завезли их туда и через месяц приезжают проверить.
Приезжают к американуам. Мужиков нет . Одна баба сидит и плачет. Щй я несчастная и т.д.
Справшиват что случилось мол. Она говорит что начали спорить и дратся из за меня и поубивали друг друга.

Та же история с французами. На дуели из за ревности пострелялись.

Приезжают к украинцам. Идилия. Мужики горилку пьют, баба в поле.

Удивляются ученые. Как это им удалось решить проблему?

Ну они и говорят:
Дуже просто. В понедiлок вона моя дружина, у вiвток Петра.
У середу моя у четвер Петра
У п'ятницю моя, у суботу знову Петра.

Ясно. А в воскресеье у нее наверное выходной?

Hi. У недiлю ми ii пиздимо.

Как!? За что!?

Бо вона ж блядь.
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Было групповое изнасилование. Так, что теперь пусть все они на ней женятся. Одновременно.
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- Слушается дело по групповому изнасилованию. Исполнитель, пригласите пожалуйста группу изнасилованных.
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Настали времена-к проституткам больше доверия чем к политикам.
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ну если в россии подымается такое дерьмо то россия уже почти европе......
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ну просто это ничтожество в королевы метит..... рылом не вышла проститутка по вызову
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Ще й хвойда така не гарна ! )) У цих мілліардерів поганий смак !
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Це не її ідея, її хтось достатньо потужний підтримує тому вона й рота роззявила. Розраховують, що від неї відкупляться мілліонами твердої валюти.
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомИли пусть на мне женится, или я пишу заявление на групповое изнасилование, - российская проститутка об олигархе Дерипаско и замглаве правительства Приходько. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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