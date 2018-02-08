 Прокуратура Киева вызвала Саакашвили для экстрадиционной проверки. ВИДЕО

Об этом в эфире "Прямого" сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Соответствующие приглашения действительно направлены господину Саакашвили через его адвокатов, но пока у нас нет подтверждения, что он появится. Вместе с тем, это стандартная процедура, которая проходит в рамках экстрадиционной проверки. Как вы знаете, по поручению Министерства юстиции мы ее проводим", - рассказала Максимец.

Она добавила, что лицо, в отношении которого проводится такая проверка, должен дать свои объяснения и аргументы органам прокуратуры.

"Мы должны услышать объяснения по поводу тех обстоятельств, которые делают невозможным выдачу его на запрос другого государства. И все это будет приобщено к материалам экстрадиционной проверки", - отметила пресс-секретарь прокуратуры Киева.

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Ранее суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к 3 годам тюрьмы.

Накануне, Апелляционный суд подтвердил решение об отказе в предоставлении Саакашвили статуса лица, нуждающегося в защите.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.



Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.



16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).



Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили.

Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину. Позше Сааашвили прибыл на пункт пропуска "Шегини", где его сторонники прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.