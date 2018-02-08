EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  4394  88
Материалы по теме:
Все про:Грузия (3350) прокуратура (2948) Саакашвили (2528) экстрадиция (349)

 Прокуратура Киева вызвала Саакашвили для экстрадиционной проверки. ВИДЕО

Прокуратура Киева вызвала экс-президента Грузии Михеила Саакашвили 12 февраля для дачи объяснений в рамках экстрадиционной проверки.

Об этом в эфире "Прямого" сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: Я бы очень не хотел отправлять Саакашвили в грузинскую тюрьму, - Луценко

"Соответствующие приглашения действительно направлены господину Саакашвили через его адвокатов, но пока у нас нет подтверждения, что он появится. Вместе с тем, это стандартная процедура, которая проходит в рамках экстрадиционной проверки. Как вы знаете, по поручению Министерства юстиции мы ее проводим", - рассказала Максимец.

Она добавила, что лицо, в отношении которого проводится такая проверка, должен дать свои объяснения и аргументы органам прокуратуры.

"Мы должны услышать объяснения по поводу тех обстоятельств, которые делают невозможным выдачу его на запрос другого государства. И все это будет приобщено к материалам экстрадиционной проверки", - отметила пресс-секретарь прокуратуры Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Тбилиси ждут от Киева ответа по вопросу экстрадиции Саакашвили, - главный прокурор Грузии Шотадзе

Ранее суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к 3 годам тюрьмы.

Накануне, Апелляционный суд подтвердил решение об отказе в предоставлении Саакашвили статуса лица, нуждающегося в защите.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили.

Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину. Позше Сааашвили прибыл на пункт пропуска "Шегини", где его сторонники прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.

Источник: https://censor.net.ua/v3049358
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Беги Мишка...беги пока не поздно.... Прокуратура Киева вызвала Саакашвили для экстрадиционной проверки - Цензор.НЕТ 9016
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
лучше нидерланды в руках чем леворюция в небе, а иначе реформированная грузия.
 показать весь комментарий
 
 
Цикаво, лолики, вы за своим в Хайфу потянитесь?
 показать весь комментарий
 
 
Мафія хоче загинути в Україні по сценарію Чаушеску, постійно випробовує народне терпіння поки терпець не урветься і всім баригам не прийде пістець!
 показать весь комментарий
 
 
ахахаха "клята махвія"!!!
Ваш "увірваний терпець"(чи надірваний пупок??) дуже яскраво видно по КІЛЬКОСТІ людей на маршах Нарко-Міхи - ти мені дуже здорово напоминаєш рузьге ватніка який точно так же марить вялічієм, ракєтами, очень хітрим хуйлом ніпабідімастью рузьге народа ну тупо один в один просто терміни різні - у тих іскндєри хахочуть у тебе народний терпець уривається придурок
 показать весь комментарий
 
Ні, пане Носов. На Мальдіви, Сейшели тільки після того як вкрадене поверне народу. І то навряд. Тому що найкраще, це за грати.
 показать весь комментарий
 
Не нужно ему убегать, поздно не будет
 показать весь комментарий
 
 
Зачем ему бежать?
Очень скоро агент госдепа "хитрый хинкальщик" опустит агента русни "лолиту"
 показать весь комментарий
 
 
Так бы лучше против коррупции боролись, задолбали за Саакашвили носиться. Проблем других нет в стране.
 показать весь комментарий
 
 
Куча сомнительных застроек по всему Киеву? Не? Не тот профиль?
 показать весь комментарий
 
 
Пока ищут стрелочников, ген. прокуратура развлекается. https://www.youtube.com/watch?v=sg5PxrVN_xE
 показать весь комментарий
 
 
ой Михо...неужели шокобарыги уже допели твою лебединую песню
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
на крышу уже залез?
 показать весь комментарий
 
 
Если Саакашили выдадут, народ разнесет гаранта вместе с его будками и будочниками.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
счя все кинутся просто
 показать весь комментарий
 
 
Украинцы уже доказали, что могут отстоять Саакашвили. Я не сомневаюсь в этом! Мишу не отдадим, тем более с БПП уже начали бежать первые крысы, надо еще немного продержаться и поднажать!! Будем добиваться отставки Лолиты Мальдивской.
 показать весь комментарий
 
 
Соевые рыбы сбиваются в косяки для защиты своего восьминога. Прокуратура Киева вызвала Саакашвили для экстрадиционной проверки - Цензор.НЕТ 9020
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Давно пора этого тупого чебурека вышвырнуть нахрен в Грузию, где нет коррупции, честные судьи, где его любят, помнят и ждут. Прокуратура Киева вызвала Саакашвили для экстрадиционной проверки - Цензор.НЕТ 9557
 показать весь комментарий
 
 
С дурной головой отстаивай принципы! Прокуратура Києва викликала Саакашвілі для екстрадиційної перевірки - Цензор.НЕТ 6078
 показать весь комментарий
 
Соевые а знаете почему Барыга не встретился с Трампом в Довосе?Бо Михо))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
фффууух ти меня узбагоил а то я думал из-за Йули...
Прокуратура Киева вызвала Саакашвили для экстрадиционной проверки - Цензор.НЕТ 6660
 показать весь комментарий
 
Че то вспомнилось У покойной бабки Была бодливая коза Так она привязанная на цепи Ежели не могла достать чтоб боднуть Так она тянулась языком Прикольно так Не может боднуть так хоть оближет эти шеколадные клоуны мне напоминают ету козу
 показать весь комментарий
 
 
Я от одне не пойму- ви лоліки дебіли?
 показать весь комментарий
 
 
Просто рабы. Генетические рабы. Им хозяина и кнут подавай, они без ярма жить не могут.
 показать весь комментарий
 
 
Нового хозяина подыскиваешь, раб? Прокуратура Києва викликала Саакашвілі для екстрадиційної перевірки - Цензор.НЕТ 8922 Не могу ничем помочь.
 показать весь комментарий
 
 
С какого перепугу? Или я здесь за Сааку топлю?
 показать весь комментарий
 
накінець то пилип орлик поїде революціоніровать Нідерланди Прокуратура Киева вызвала Саакашвили для экстрадиционной проверки - Цензор.НЕТ 911
 показать весь комментарий
 
 
пэтро махметов и его мальдивская каманда
ублюдки
 показать весь комментарий
 
 
Ублюдочная власть. Сепары и убийцы с казнокрадами гуляют на воле а они против Саакашвили все дело состряпать пытаются.
 показать весь комментарий
 
 
Они хотят нейтрализовать Саакашвили до 18 февраля.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
давно цього пелипа орика потрібно звісіля нагнати ! патріот курченка
 показать весь комментарий
 
 
Я по життю оптиміст. Порошена і його програму я вже побачив. На 400 гривень я заправив авто аж 14 літрів 92 го. Класно живем! По новому!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
їдь в польшу там на 400 грн заправиш аж 8 літрів
 показать весь комментарий
 
 
Да вася но там ты за час работы получишь минимум10 баксов а здесь за час работы ты получишьмаксимум 1 бакс Улавливаешь разницу ?
 показать весь комментарий
 
 
Ну поэтому человек и рекомендует в Польшу ехать... Прокуратура Києва викликала Саакашвілі для екстрадиційної перевірки - Цензор.НЕТ 2107
 показать весь комментарий
 
Вчера по телеку пол вечера выступал маланец с Израиля и предлагал строителям молочные реки и кисельные берега 1500 баксов в мес полный соц пакет жилье копейки за символическую плату И возможность розрыва контракта если чего то не понравится В Польше сейчас без соц пакета жилье так сяк и зарплата на 200--300 баксов меньше Так что скоро останутся в Украине Менты пгокгогы Югика эсбэушники банда соевых аферистов у корыта и умирающие пенсы Ну еще безмозглые и безрукие дэбилы останутся
 показать весь комментарий
 
 
О, ну-ну, давай... Есть у меня в знакомых маланцы, там побывавшие... Дети даже там родились, но вернулись. Работать там надо за любые деньги, что за маленькие, что за большие.
 показать весь комментарий
 
Так здесь тоже нужно И с каждым годом все интэнсивнее и интэнсивнее На шару даже ети гроши которые платят Платить не будут Я еще в далекие 90 --е ездил в штаты Так что знаю как у них надо работать Считаю что молодые пусть едут Пусть зарабатывают Поймут жизнь и увидят как люди живут А не так как мы Работа---холодильник---унитаз Вот и все чем живет человек в Украине
 показать весь комментарий
 
 
И здесь будут платить, но не прямо завтра или послезавтра.
 показать весь комментарий
 
усекай разницу Вася я первий раз в польше биль в 1993 году и ти не поверишь 200 баксов зарплата они считали круто!!1 а цени блять на газ на воду(гавнянейшую воду зуби рассипались) на електрику на бензин били просто вообще не меньше чем сейчас... И ниче а хуярили как звери чтоб вибраться. Вам еще и не снилась та жопища которая там била даже без войни...
 показать весь комментарий
 
удел украинцев - Порошенко, Яценюк, Тимошенко, Кучма, Ляшко + 400 депутатов ВР с их родными и близкими холуями
кто это понял, давно уже нормальную жизнь в Польше, Канаде, Чехословакии и США
 показать весь комментарий
 
Лучше бы они себя экстрадировали куда-нибудь подальше, мягко скажем, в ж...пу.
 показать весь комментарий
 
 
ах же как справно псы системы работают!
 показать весь комментарий
 
 
КОЛЛЕКТИВ ИЗ 50 ДЕПУТАТОВ В ПРОГУЛЕ!
50 депутатов отсутсвуют в зале заседаний в Верховной Раде. Они полетели в Америку
позапвтракать с Трампом. Завтрак стоит 50 тысяч долларов на однго человека. Итого им завтрак обойдется в 2 миллиона доларов плюс пререлет туда и обратно за чей счет спрашивается. Плюс из за них Рада не работала один день не хватило голосов. Нужно срочно опубликовать списки полетевших у народа от их фамилий потянет на ригу от хронического недоедания. Просьба подключить к данному безпределу журналистов народ хочет знать список прогульщиков и принять решение лишить их депутатских мандатов.Так как их не интересует важные законы для инвалидов и граждан Украины. . Ждем список прогульщиков на Цензоре!
 показать весь комментарий
 
 
Ты вася влад не надрывайся так в гневном кукареке У офшоренка 132 депутата у антинародного фронта 70 у жопников ляшка 40 Шо они тоже улетели трапезничать к Трампу? Знаю соевый намекаешь на тимоху В верховной зраде есть барыжная каолиция Вот пусть алчные аферисты и голосуют
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
чем известен Саакашвили в Украине:
1) неэфективная и не успешная работа на посаде губернатора.
2) в Украине вдруг резко появилось много грузынских воров в законе.
3) постоянные истерики и скандалы.
4) палаточный городок с бомжами под Радой назвал Киевской Сечью.
5) странное поведение в суде и на людях и обоснованные подозрения, что Михуил нарколыга со стажем;
6) бегал по крышам, угрожал спрыгнуть, и так не сделал этого - трус и малодушный человек;
7) нереально раздутое эго, самовлюбленность 80 уровня, шизоидный тип, диктаторские замашки;
8) политическая нечистоплотность - брал деньги на ливарюцию у Курченко;
9) назвал себя Пилипом Орликом и собрался писать украинскую Конституцию;
10) неуважает наши законы - незаконно прорвался на территорию Украины через границу, оскарблял и унижал погранцов;
11) поссорился со всеми совими соратниками, типа Леща, Наемки, Тимашонки, Наливайки и др.
12) незаконный и неизвестный источник доходов: Михуил снимает за 6000 баксов пентхаус на Костельной, а легальных доходов нет, значит коррупционер;
13) является лидером среди маргиналов, люмпенов, агрсивных пенсов, и всех, кто готов за 200 грн выти на митинг;
14) организовал захват кинотеатра "Зоряный", когда там было детское представление, подверг риску жизнь детей(!!!!!!)
15) по моему мнению, Саакашвило это гремучая смесь Тягнывбока с Тимашонкой, такой же экспресивный, подлый, взрывной, непорядочный, аморальный, жадный до власти любой ценой!
 показать весь комментарий
 
 
Шрек держись,санитары с галоперидолом уже в пути.
 показать весь комментарий
 
 
Аяяяяяй ав Грося известен как продаватель труселей и красильщик забора на винницком кладбище Причем говорят знающие ета покраска обошлась винницким лохам Дороже чем америкосам покраска и антикорозионная обработка линкора \Огайо\ Ну и что ето не мешает ему ротэрдамить лохов во все дыры
 показать весь комментарий
 
 
это у тебя отравление соевой плиткой "лолитка", там норма пальмового масла превышена многократно.
 показать весь комментарий
 
Какие-то вялые сегодня боты. В спам уходят не успевая написать сообщение Вот это я понимаю, командная работа здравомыслящих людей на Цензоре. Видите ботяку - дарите ему путешествие в спам!
 показать весь комментарий
 
 
Какая принципиальная у нас прокуратура.Все это из за того, что Саакашвили откаты с Одессы в Киев не посылал?
 показать весь комментарий
 
 
на 112 у шуфрича спросили: откуда у боевиков на Донбассе оружие?
- как я слышал, его там изготавливают.. ответил шуфрич

а тем временем шуфрича не пиздили уже 1275 дней.
 показать весь комментарий
 
 
А агент кремля все равно Саакашвили?
У грудні минулого року Нацбанком було видано Альфа-банку 625 млн грн рефінансування.
За рахунок громадян продовжується фінансова підтримка російського бізнесу, акціонер якого, Михайло Фрідман, знаходиться під санкціями США...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПрокуратура Киева вызвала Саакашвили для экстрадиционной проверки. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх