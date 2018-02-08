 Прокуратура Киева вызвала Саакашвили для экстрадиционной проверки. ВИДЕО

Об этом в эфире "Прямого" сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, сообщает Цензор.НЕТ.
"Соответствующие приглашения действительно направлены господину Саакашвили через его адвокатов, но пока у нас нет подтверждения, что он появится. Вместе с тем, это стандартная процедура, которая проходит в рамках экстрадиционной проверки. Как вы знаете, по поручению Министерства юстиции мы ее проводим", - рассказала Максимец.
Она добавила, что лицо, в отношении которого проводится такая проверка, должен дать свои объяснения и аргументы органам прокуратуры.
"Мы должны услышать объяснения по поводу тех обстоятельств, которые делают невозможным выдачу его на запрос другого государства. И все это будет приобщено к материалам экстрадиционной проверки", - отметила пресс-секретарь прокуратуры Киева.
Ранее суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к 3 годам тюрьмы.
Накануне, Апелляционный суд подтвердил решение об отказе в предоставлении Саакашвили статуса лица, нуждающегося в защите.
Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.
16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили.
Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину. Позше Сааашвили прибыл на пункт пропуска "Шегини", где его сторонники прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.
Ваш "увірваний терпець"(чи надірваний пупок??) дуже яскраво видно по КІЛЬКОСТІ людей на маршах Нарко-Міхи - ти мені дуже здорово напоминаєш рузьге ватніка який точно так же марить вялічієм, ракєтами, очень хітрим хуйлом ніпабідімастью рузьге народа ну тупо один в один просто терміни різні - у тих іскндєри хахочуть у тебе народний терпець уривається придурок
Очень скоро агент госдепа "хитрый хинкальщик" опустит агента русни "лолиту"
ублюдки
кто это понял, давно уже нормальную жизнь в Польше, Канаде, Чехословакии и США
50 депутатов отсутсвуют в зале заседаний в Верховной Раде. Они полетели в Америку
позапвтракать с Трампом. Завтрак стоит 50 тысяч долларов на однго человека. Итого им завтрак обойдется в 2 миллиона доларов плюс пререлет туда и обратно за чей счет спрашивается. Плюс из за них Рада не работала один день не хватило голосов. Нужно срочно опубликовать списки полетевших у народа от их фамилий потянет на ригу от хронического недоедания. Просьба подключить к данному безпределу журналистов народ хочет знать список прогульщиков и принять решение лишить их депутатских мандатов.Так как их не интересует важные законы для инвалидов и граждан Украины. . Ждем список прогульщиков на Цензоре!
1) неэфективная и не успешная работа на посаде губернатора.
2) в Украине вдруг резко появилось много грузынских воров в законе.
3) постоянные истерики и скандалы.
4) палаточный городок с бомжами под Радой назвал Киевской Сечью.
5) странное поведение в суде и на людях и обоснованные подозрения, что Михуил нарколыга со стажем;
6) бегал по крышам, угрожал спрыгнуть, и так не сделал этого - трус и малодушный человек;
7) нереально раздутое эго, самовлюбленность 80 уровня, шизоидный тип, диктаторские замашки;
8) политическая нечистоплотность - брал деньги на ливарюцию у Курченко;
9) назвал себя Пилипом Орликом и собрался писать украинскую Конституцию;
10) неуважает наши законы - незаконно прорвался на территорию Украины через границу, оскарблял и унижал погранцов;
11) поссорился со всеми совими соратниками, типа Леща, Наемки, Тимашонки, Наливайки и др.
12) незаконный и неизвестный источник доходов: Михуил снимает за 6000 баксов пентхаус на Костельной, а легальных доходов нет, значит коррупционер;
13) является лидером среди маргиналов, люмпенов, агрсивных пенсов, и всех, кто готов за 200 грн выти на митинг;
14) организовал захват кинотеатра "Зоряный", когда там было детское представление, подверг риску жизнь детей(!!!!!!)
15) по моему мнению, Саакашвило это гремучая смесь Тягнывбока с Тимашонкой, такой же экспресивный, подлый, взрывной, непорядочный, аморальный, жадный до власти любой ценой!
- как я слышал, его там изготавливают.. ответил шуфрич
а тем временем шуфрича не пиздили уже 1275 дней.
У грудні минулого року Нацбанком було видано Альфа-банку 625 млн грн рефінансування.
За рахунок громадян продовжується фінансова підтримка російського бізнесу, акціонер якого, Михайло Фрідман, знаходиться під санкціями США...