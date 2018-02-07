 Пенсии военнослужащих должны дифференцироваться в зависимости от выполнения задач в зоне АТО, - Рева. ВИДЕО

Об этом сообщает параментский корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Если говорить о разработке законопроекта, то мы эту работу уже завершили и направили документ на согласование во все силовые ведомства, всего – 12 ведомств, плюс еще 3 новых, которые будут предусмотрены по этому закону. Еще документ должен рассмотреть Совет национальной безопасности и обороны. Мы ждем окончания всех процедур", - сказал он журналистам по окончании заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны.

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Министр отметил, что о нормах этого законопроекта можно будет говорить тогда, когда он будет направлен в Верховную Раду и зарегистрирован на сайте парламента.

По словам А.Ревы, законопроект предусматривает дифференциацию пенсий в зависимости от выполнения задач в зоне АТО.

"Пенсия тех, кто принимал участие в защите Родины, должна отличаться от тех, кто не принимал. Закон 1992 года, который действует до сих пор, предполагает "уравниловку". Но, что касается тех, кто пойдет на пенсию после принятия закона, мы считаем, что для них должна действовать дифференциация", - подчеркнул он.

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