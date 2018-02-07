 Пенсии военнослужащих должны дифференцироваться в зависимости от выполнения задач в зоне АТО, - Рева. ВИДЕО

Об этом сообщает параментский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Если говорить о разработке законопроекта, то мы эту работу уже завершили и направили документ на согласование во все силовые ведомства, всего – 12 ведомств, плюс еще 3 новых, которые будут предусмотрены по этому закону. Еще документ должен рассмотреть Совет национальной безопасности и обороны. Мы ждем окончания всех процедур", - сказал он журналистам по окончании заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны.
Министр отметил, что о нормах этого законопроекта можно будет говорить тогда, когда он будет направлен в Верховную Раду и зарегистрирован на сайте парламента.
По словам А.Ревы, законопроект предусматривает дифференциацию пенсий в зависимости от выполнения задач в зоне АТО.
"Пенсия тех, кто принимал участие в защите Родины, должна отличаться от тех, кто не принимал. Закон 1992 года, который действует до сих пор, предполагает "уравниловку". Но, что касается тех, кто пойдет на пенсию после принятия закона, мы считаем, что для них должна действовать дифференциация", - подчеркнул он.
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Пример: 2 командира роты. 2 капитана .Выслуга 15 лет у обоих.Один служит во Львове, другой "на передке". Все регулируется надбавкой для офицера , который воюет.Эта надбавка должна вчитываться в пенсию.И эта набавка должна быть большой.Как только офицер переводится с фронта в Чернигов(к примеру) для дальнейшего прохождения службы, эта надбавка автоматически прекращает выплачиваться.Плюс льготы , как участнику БД Что тут сложного? ТАК во всем мире.
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Я за 21 год службы здоровье посадил просто жопа. Списался по здоровью, потому что за год 3-5 стационаров в госпитале по невралгии и желудку. Сейчас на уровне инвалида. Еще ступни и колени износ наверное 90% был при увольнении.
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Списывать всех будут по медицине, но в отставку, что бы пенсию не платить.
Карл 12 плюс еще три ,
порохобратия и что это не мусорское госсударство ???? ахахаха вот тут то и промах когда у всех зарплаты до 3000 а у силовых ведомств за 10 000 ..понятно готовы ли менты получить кирпичем как на майдане уже за 10 000 а не за 2500 как в 2014 ....
Когда включаю скайп родителям на связь с Крымом, где живет тетя - то стараюсь убежать, так как тяжело видеть их радость и то, как они начинают распрашивать про пенсии, цены и т.п.
У нее до 2014 года была такая же минимальная пенсия как и у матери, сейчас у матери 50 долларов, у нее чуть больше 200 долларов, что походу уже 6000 гривен и почти в два раза больше даже чем у отца сейчас, военного пенсионера полковника.
С нашими военными пенсионерами вообще позор вышел. Если у тети до 2014 года пенсия была в 3 раза меньше чем у моего отца полковника, то сейчас в 2 раза больше... Сколько там военные пенсионеры получают лучше даже не думать...