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 Пенсии военнослужащих должны дифференцироваться в зависимости от выполнения задач в зоне АТО, - Рева. ВИДЕО

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что пенсия тех, кто принимал участие в защите Родины, должна отличаться от тех, кто не принимал.

Об этом сообщает параментский корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Если говорить о разработке законопроекта, то мы эту работу уже завершили и направили документ на согласование во все силовые ведомства, всего – 12 ведомств, плюс еще 3 новых, которые будут предусмотрены по этому закону. Еще документ должен рассмотреть Совет национальной безопасности и обороны. Мы ждем окончания всех процедур", - сказал он журналистам по окончании заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны.

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Министр отметил, что о нормах этого законопроекта можно будет говорить тогда, когда он будет направлен в Верховную Раду и зарегистрирован на сайте парламента.

По словам А.Ревы, законопроект предусматривает дифференциацию пенсий в зависимости от выполнения задач в зоне АТО.

"Пенсия тех, кто принимал участие в защите Родины, должна отличаться от тех, кто не принимал. Закон 1992 года, который действует до сих пор, предполагает "уравниловку". Но, что касается тех, кто пойдет на пенсию после принятия закона, мы считаем, что для них должна действовать дифференциация", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект о реформе пенсионного обеспечения военнослужащих в ближайшее время будет представлен на рассмотрение Кабмина, - Рева

Источник: https://censor.net.ua/v3049183
 
 
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Ничего они не повысят.Будут тянуть время.Надоело их вранье.То закон в СНБО, то надо пройти согласование. А министерства только увеличиваются.Рева . а почему ,чтобы поднять тебе зарплату в три раза и депутатам .не надо никаких согласований , хотябы с народом.Во всех воинских частях висели плакаты " На за щите Родины., хоть ты хреновый был замполит, но на месте этих лозунгов должен висеть ты.Ты брешешь и брешешь , тянешь и тянешь. Если бы они в свое время отказались воевать, они бы не пенсию требовал , а увеличение пайки.Но тебе жирная морда , с зарплатой более ста тысяч не понять как можно жить на две .
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Сегодня показали репортаж, где говорится о том, что народные депутаты с января получают около 80 тыс. грн. А для военных как всегда: Денег нет, но вы держитесь! с ув. Рева.
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Очень не простая проблема....Прежняя уравниловка-это очевидный отстой! Но, как справедливо расценить ,например,пожарного прапорщика из боевого расчета и бездельника-инспектора? Офицера проливавшего кровь в окопах и "мученика" из военной приёмки? И т.д и т.п.Найти решение совсем не просто,вот и топчатся.
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Топчуться, бо треба бюджет перестати пиляти.
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ВСЕ ПРОСТО!!!
Пример: 2 командира роты. 2 капитана .Выслуга 15 лет у обоих.Один служит во Львове, другой "на передке". Все регулируется надбавкой для офицера , который воюет.Эта надбавка должна вчитываться в пенсию.И эта набавка должна быть большой.Как только офицер переводится с фронта в Чернигов(к примеру) для дальнейшего прохождения службы, эта надбавка автоматически прекращает выплачиваться.Плюс льготы , как участнику БД Что тут сложного? ТАК во всем мире.
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Правильный вариант! Но,такие правила задним числом не введешь,а как быть со старыми?
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Со старыми также , но только платить меньше на 39% Пенсії військовослужбовців повинні диференціюватися залежно від виконання завдань у зоні АТО, - Рева - Цензор.НЕТ 7447
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Если кто внимательно слушал сегодняшние " перлы" на этих, с позволения сказать, слушаниях, так там очередное покращення для будущих военных пенсионеров! 2,5% вместо 3% за каждый прослуженный год! И преподнесено под соусом- Ну мы же будем 90% вместо 70% ограничивать. Те же 35 лет стажа,что и для гражданских!!! И кто из среднего офицерского звена дослужит до 55 лет?
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Представляю: бойцы по 51-55 лет. Половина из них в инвалидных колясках. Бегут они марш-бросок 10 км по полной выкладке. Каждый в бронике, каске, с оружием, боекомплект, сухпай, вода, спальник, коремат....На 60 литров рюкзак....
================
Я за 21 год службы здоровье посадил просто жопа. Списался по здоровью, потому что за год 3-5 стационаров в госпитале по невралгии и желудку. Сейчас на уровне инвалида. Еще ступни и колени износ наверное 90% был при увольнении.
===============
Списывать всех будут по медицине, но в отставку, что бы пенсию не платить.
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Все понятно. Слуги народа и правитель рассчитывают, что АТО будет вечно.
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Так же как и с зп в зоне АТО было по факту на нуле, а по документам 3 линия !!!
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Для участников БД-день за три в пенсионный стаж.И тогда военные туристы за корочками автоматом отсеиваются.Труднее с прокурорскими, которые безвылазно сидят в Краматорске.Вроде и в зоне АТО, но лично я б им вообще пенсии отменил.Сколько судеб они искалечили, мрази.
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Как бы я хотел дожить до того дня когда эта мразь рева сядет пожизненно с конфискацией а его родня булет получать ту минималку которую эта сука придумала.Что бы ты сдох ПАДЛА. Пенсии военнослужащих должны дифференцироваться в зависимости от выполнения задач в зоне АТО, - Рева - Цензор.НЕТ 227
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Дело не только в Реверылом,есть ху..ня вышесидящая- вальцман гройсман.
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А Украина платит этому геологу пенсию? Пенсії військовослужбовців повинні диференціюватися залежно від виконання завдань у зоні АТО, - Рева - Цензор.НЕТ 152
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то мы эту работу уже завершили и направили документ на согласование во все силовые ведомства, всего - 12 ведомств, плюс еще 3 новых,Источник: https://censor.net.ua/v3049183
Карл 12 плюс еще три ,
порохобратия и что это не мусорское госсударство ???? ахахаха вот тут то и промах когда у всех зарплаты до 3000 а у силовых ведомств за 10 000 ..понятно готовы ли менты получить кирпичем как на майдане уже за 10 000 а не за 2500 как в 2014 ....
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...выплатами пенсий военнослужащим должно заниматься МО (МВД, НГ и т.п.), а не всякие хитровыделанные ревы...
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У них задача, одолжить и рас красть по максимуму, а пенсии может и примут какую нибудь наеб-аловку, Время при власти заканчивается а еще не всё украдено, вот и затягивают по максимуму.
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Депутаты себя хороших и красивых не обделили - 80 тыс.грн. это нормально, для судей, прокуроров и прочей шушары деньги нашлись, а вот военные пенсионеры, как всегда в полной ж-пе. Сеня куля в лоб - лишил льгот, хотя сам тяжелей ручки .ничего не держал, а вы через день на ремень, переезды, дети поменяли по несколько школ,жены работ если находили. Выскочили на пенсию с кучей болезней, проблем и мизерной пенсией и какой то замполит Рева в очередной раз о вас вытирает ноги своей очередной брехней.
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Пенсии военным не повышали уже года! Со времен Януковича точно, когда хлеб был по 3.5, мясо - 40, что сейчас - все и так знают. Вообще не было ни разу индексации, отец каждый раз ждал, что в декабре подымут (они же не говорили, что военных не касается), но поднимали только минимальщикам на 100 грн.

Когда включаю скайп родителям на связь с Крымом, где живет тетя - то стараюсь убежать, так как тяжело видеть их радость и то, как они начинают распрашивать про пенсии, цены и т.п.

У нее до 2014 года была такая же минимальная пенсия как и у матери, сейчас у матери 50 долларов, у нее чуть больше 200 долларов, что походу уже 6000 гривен и почти в два раза больше даже чем у отца сейчас, военного пенсионера полковника.

С нашими военными пенсионерами вообще позор вышел. Если у тети до 2014 года пенсия была в 3 раза меньше чем у моего отца полковника, то сейчас в 2 раза больше... Сколько там военные пенсионеры получают лучше даже не думать...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПенсии военнослужащих должны дифференцироваться в зависимости от выполнения задач в зоне АТО, - Рева. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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