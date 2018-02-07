 Закон "О Национальной обороне" закрепит необратимость реформ в Вооруженных силах и Минобороны, - Полторак. ВИДЕО

Как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ об этом Полторак заявил в комментарии журналистам в кулуарах ВР.
По его словам, Закон "О Национальной обороне" очень важен для страны.
"Там прописаны основные показатели оборонной реформы. В этом законе мы делаем реформы Вооруженных сил, Минобороны необратимыми и выносим их в ранг закона. Там предусмотрены основные показатели, определенные Стратегическим оборонным бюллетенем. Начиная от гражданского контроля и заканчивая распределением функций, обязанностей, реформирвания, критериев и т д", - подчеркнул министр..
Полторак заявил, что хотел бы чтобы этот закон "был принят быстро и без перекручиваний".
"Это я подтверждаю. Когда я доложил, я доложил свой план. Мой план заключался в том, чтобы идти на прорыв. Да, это война, другого пути не было. Мой план не поддержали, поэтому я подал в отставку", - заявил Тенюх.
полторак, твой срок за предательство Украины еще впереди
Зараз діє Закон "Про оборону України". Чому змінюватиметься назва?
Он работает в Украине с 2010 года и постоянно в качестве советника - с 2014-го.
«.. Генеральный штаб убивает Вооруженные Силы и ваше национальное будущее. Они не изменились и радикально не улучшились, как было с начала войны, поэтому замените их на младших офицеров и более активных молодых гражданских служащих. Они имели шанс и не использовали его. Будьте безжалостными в этих вещах - ваше национальное выживание зависит от этого ...»
Если этого не будет, а так оно и есть, бо денег тупо нет даже на закупку одного полка вертолетов в год, то все это очередное сотрясание воздуха.
В записи на Facebook Верцнер заявил следующее:
1. Генералы с которыми имел «честь» общаться, абсолютно профессионально не пригодны, зачастую крайне тупы.
2. Отношение к солдату унизительно, часто издевательское.
3. Система обучения командного состава устарела и не соответствует современным стандартам и вызовам.
4. Нерациональное распределение бюджета.
5. Повсеместное кумовство.
6. Задницы вылизываются повсеместно.
7. Показуха превыше всего!
8. Коррупция и распилы.
или форму постирал?