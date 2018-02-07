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 Закон "О Национальной обороне" закрепит необратимость реформ в Вооруженных силах и Минобороны, - Полторак. ВИДЕО

Министр обороны Украины Степан Полторак считает, что принятие ВР закона "О Национальной обороне" закрепит необратимость реформ, проведенных в Минобороны и Вооруженных силах Украины.

Как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ об этом Полторак заявил в комментарии журналистам в кулуарах ВР. 

По его словам, Закон "О Национальной обороне" очень важен для страны.

"Там прописаны основные показатели оборонной реформы. В этом законе мы делаем реформы Вооруженных сил, Минобороны необратимыми и выносим их в ранг закона. Там предусмотрены основные показатели, определенные Стратегическим оборонным бюллетенем. Начиная от гражданского контроля и заканчивая распределением функций, обязанностей, реформирвания, критериев и т д", - подчеркнул министр.. 

Полторак заявил, что хотел бы чтобы этот закон "был принят быстро и без перекручиваний". 

Также читайте: Минобороны в 2017 году освоило 99,9% выделенных из Госбюджета средств, - Полторак

 

Источник: https://censor.net.ua/v3049151
 
 
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Адвокат Януковича зачитал выдержку из протокола допроса, согласно которому Полторак сказал: "Я предлагаю с гордо поднятыми знаменами выводить наши части из Крыма". И что Тенюх в ответ сказал, что "лучше застрелиться, и в таком случае я готов на отставку немедленно".
"Это я подтверждаю. Когда я доложил, я доложил свой план. Мой план заключался в том, чтобы идти на прорыв. Да, это война, другого пути не было. Мой план не поддержали, поэтому я подал в отставку", - заявил Тенюх.

полторак, твой срок за предательство Украины еще впереди
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Только почему то в этом Законе РФ опять имеет право на ЧФ в Крыму. История ничему не учит. Я понимаю, что евреям история без надобности, но не все же там такие .
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Після зміни нинішньої "влади", будь-які "рехформи" будуть зворотними...........
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Чому в назві слово "національна"? Яке смислове навантаження слова? Куди поділося слово "Україна"?
Зараз діє Закон "Про оборону України". Чому змінюватиметься назва?
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Да ,рехформа ,когда главком во время войны загорает на Мальдивах это всем рехформам рехформа .... Закон "О Национальной обороне" закрепит необратимость реформ в Вооруженных силах и Минобороны, - Полторак - Цензор.НЕТ 3383
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Почему Цензор не пишет про митинг военных пенсионеров под радой? То есть тех, кто "очень доволен" жизнью "по-новому"? Ни один канал не показывает.
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Статья была написана британским офицером и военным экспертом Гленом Грантом, который работал в качестве советника министра обороны Украины.
Он работает в Украине с 2010 года и постоянно в качестве советника - с 2014-го.
«.. Генеральный штаб убивает Вооруженные Силы и ваше национальное будущее. Они не изменились и радикально не улучшились, как было с начала войны, поэтому замените их на младших офицеров и более активных молодых гражданских служащих. Они имели шанс и не использовали его. Будьте безжалостными в этих вещах - ваше национальное выживание зависит от этого ...»
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необратимость реформ может закрепить бюджет, который позволит существенно обновить материальную часть. Не капиталить находящееся на хранении старье 60-летней давности, а закупать новое у своих, или иностранных производителей.

Если этого не будет, а так оно и есть, бо денег тупо нет даже на закупку одного полка вертолетов в год, то все это очередное сотрясание воздуха.
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Майор израильской армии Виктор Верцнер, который с начала АТО помогает ВСУ, написал нелицеприятный пост об украинских вооруженных силах.

В записи на Facebook Верцнер заявил следующее:
1. Генералы с которыми имел «честь» общаться, абсолютно профессионально не пригодны, зачастую крайне тупы.
2. Отношение к солдату унизительно, часто издевательское.
3. Система обучения командного состава устарела и не соответствует современным стандартам и вызовам.
4. Нерациональное распределение бюджета.
5. Повсеместное кумовство.
6. Задницы вылизываются повсеместно.
7. Показуха превыше всего!
8. Коррупция и распилы.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоЗакон "О Национальной обороне" закрепит необратимость реформ в Вооруженных силах и Минобороны, - Полторак. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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