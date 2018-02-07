 Закон "О Национальной обороне" закрепит необратимость реформ в Вооруженных силах и Минобороны, - Полторак. ВИДЕО

Как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ об этом Полторак заявил в комментарии журналистам в кулуарах ВР.

По его словам, Закон "О Национальной обороне" очень важен для страны.

"Там прописаны основные показатели оборонной реформы. В этом законе мы делаем реформы Вооруженных сил, Минобороны необратимыми и выносим их в ранг закона. Там предусмотрены основные показатели, определенные Стратегическим оборонным бюллетенем. Начиная от гражданского контроля и заканчивая распределением функций, обязанностей, реформирвания, критериев и т д", - подчеркнул министр..

Полторак заявил, что хотел бы чтобы этот закон "был принят быстро и без перекручиваний".

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