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 Политика Украины
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Все про:Всемирный Банк (291) Канада (1021) медицина (1526) село (125) реформы (2886) телемедицина (1)

 Канада и Всемирный банк помогут Украине в формировании телемедицинской сети, - Порошенко. ВИДЕО

Канада и Всемирный банк окажут Украине помощь в реформе сельской медицины и формировании телемедицинской сети.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал президент Украины Петр Порошенко.

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"Очень благодарен нашим канадским партнерам, поддержавшим мою программу по развитию сельской медицины, и Всемирному банку. Вместе они предоставляют нам необходимую помощь для формирования в Украине телемедицинской сети", - сказал Порошенко.

Президент напомнил, что прошлой осенью на программу по развитию сельской медицины было выделено 4 млрд грн.

"Это - средства, ранее украденные Януковичем, и возвращенные в бюджет. Кроме того, на 2018-й дополнительно на сельскую медицину заложено еще 1 млрд грн", - отметил Порошенко.

Кроме того, президент подчеркнул, что $700 млн выделено Канадой на внедрение реформ в Украине, и более $12 млрд в течение 25 лет предоставил Всемирный банк для поддержки реформ. По его словам, часть этих средств будут направлены на реформирование в системе здравоохранения. "Сейчас принципиальная позиция.. часть средств, мы договорились, что направим на реформу сельской медицины, на создание телемедицины", - подчеркнул президент.

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По словам П.Порошенко, внедрение телемедицины - современная технология по медицинскому обслуживанию в сельской местности. А также - эффективная мировая практика. По данным Deloitte, в 2020 году ожидается около 100 млн обращений к врачам через средства телемедицины по всему миру.

Глава государства добавил: "Мечтаю, что в ближайшее время, как можно скорее, после имплементации целей, которые задекларированы в нашем меморандуме, мы могли поехать в село, зайти в амбулаторию, выйти на связь с лучшими профессорами Украины и продемонстрировать эффективность функционирования системы телемедицины".

Источник: https://censor.net.ua/v3049148
 
 
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Будет тебе и теле-, и медицина, и сеть.... Чемоданы не успеешь собрать, гном мальдивский.
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"Адвокат Януковича зачитал выдержку из протокола допроса, согласно которому Полторак сказал: "Я предлагаю с гордо поднятыми знаменами выводить наши части из Крыма". И что Тенюх в ответ сказал, что "лучше застрелиться, и в таком случае я готов на отставку немедленно".
"Это я подтверждаю. Когда я доложил, я доложил свой план. Мой план заключался в том, чтобы идти на прорыв. Да, это война, другого пути не было. Мой план не поддержали, поэтому я подал в отставку", - заявил Тенюх."

сколько морд кремлевских паскудят в тылу Украины - мы еще разберемся, это все впереди, но одна известна точно - шоколадная кремлевская морда твоего хозяина
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а что собственно вас так возмутило в этом анонсе? То что в кацапии это не светит
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От же ж жадные канадцы! Жалкие 700 миллионов - только начнешь красть, а они уже закончились. Больше дайте!
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"4 млрд грн. - средства, ранее украденные Януковичем, и возвращенные в бюджет. Потом они были нами выведены из бюджета на личные счета в оффшоры. Кроме того, на 2018-й дополнительно на сельскую медицину заложено еще 1 млрд грн. ,который до медицины вряд ли дойдет", - отметил ПРАВДИВЫЙ Порошенко.
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Геморой к экрану телевизора прикладывать с мордой Пети?
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будешь только под телеком сидеть-ваще кишка выпадет
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шо,то страдаешь,как и кириллос? Канада и Всемирный банк помогут Украине в формировании телемедицинской сети, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5067че б я ото в чужой разговор со своими болячками влазил?
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Все по заветам великих пионеров телемедицины - Кашпировского и Чумака

Канада и Всемирный банк помогут Украине в формировании телемедицинской сети, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3138
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Vladimir Putny) Не верная у вас картинка, за пидофилом на коленях перед телеком это понятно, благодарность за крым! А вот на коленях перед свиньей этого понять, Я не могу наверно в благодарность за котлы?

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ото зрада от канадийки украинского происхождения Канада и Всемирный банк помогут Украине в формировании телемедицинской сети, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5947
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Желаю, что б больной зуб тебе лечила..."телемедицина"
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себе пожелай чего нить высокого и чистого...и не вздумай к реформированной медицине за помощью обратиться-боженька накажет.
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Так и сделаю - к петиной "медицине" ни - ни...
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Почему я должен терпеть этот шизофренический бред, который несет этот человек с экранов телевизора на весь мир?
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Мальвина-вальцмановская, а что ты питар жидовский сделал в стране где ты можешь похвастаться своими личными успехами без чьей либо помощи, перерезание ленточек , откровенное пистобольство и воровство не в счет!
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И я тоже, только поднимите мне веки!

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телемедицина в плане консультация "врач-врач"- очень возможно и скорее - желательно
в плане "пациент-врач" - простите, полная ерунда, мазохизм.
ибо поставить диагноз не потрогав, не пощупав, не послушав, не увидев (ухо, гл. дно, легкие, сердце, живот, язык....) проблематично... и тем менее будешь уверен в правильности

"диагноза-на-расстоянии" .
например - корь, краснуха, ветрянка, аллергия... как различить на экране?
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ну с краснухой, аллергией и ветрянкой проблем не будет. Разные высыпания и места высыпаний
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Все и везде просит, а сам когда что-то будет делать, не надоело побираться. Из страны сделали жебрака, а сами офшоры пакуют.
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На "інвестора" чекають.А ось він ,"інвестор",за поребриком !
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"как можно скорее...мы могли поехать в село, зайти в амбулаторию, выйти на связь с лучшими профессорами Украины"... И, К ПРИМЕРУ...ВЫРВАТЬ ЗУБ!
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Ого ,похоже на Мальдивах кокс забористый был ,всё ещё не отпускает .... Канада и Всемирный банк помогут Украине в формировании телемедицинской сети, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1129
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Геноцид жителів залишків України - триває............ тепер вже дожились до "телемедицини". А потім що - "телеїжа", "телеодяг"???
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Зачем тратить силы и средства на телемедицину?
Пол страны лечатся информацией из интернета! Перевести всю страну на интернет-медицину.
В первую очередь Депутатов и их семьи. И запретить им лечиться за рубежом.
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не путай с дурной рекламой. Это общепринятая практика проведения медицинских консультаций по видео конференции, когда опытный доктор консультирует молодого в захалустье. Что бы не ездить в Киев.
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Як луценко в буцегарні за печінку хапатиметься - телевізором його!До речі,чи не телевізором воно в Австрії лікувалось?
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"Это - средства, ранее украденные Януковичем, и возвращенные в бюджет. Кроме того, на 2018-й дополнительно на сельскую медицину заложено еще 1 млрд грн", - отметил Порошенко" - даже если бы сейчас Хряк прекратит воровать, то может избежать судьбу Чаушеску, и спасти свой выводок, но похоже, он сильно оторвался от земли и продолжает жить в виртуальном мире, т.е., ни во что ставит украинский народ, а ожиревшие, лживые глазки бегают, как у патологического вора.
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в Португалии это практикуется давно, а критиковать, не зная что это можно, но не логично.
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Зрадобот,назви хоч одну "реформу",яку б Барига не спаскудив.
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"Очень благодарен нашим канадским партнерам, поддержавшим мою программу по развитию сельской медицины, и Всемирному банку. Вместе они предоставляют нам необходимую помощь для формирования в Украине телемедицинской сети", - сказал Порошенко.

Если бы не канадка Ульяна Супрун, которую весе пинают ногами, то никто этим не занимался.
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НУ не Д Ы Б И Л Ы пля!!!! Кашпировского транслируйте и будете здоровы это трындец!! место врача телевизор будет лечит ипанутся!!!
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дебилы как ты смотрят Кашперовского и во всех врачах его видят.
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как можно сельского фельдшера по телевизору научить как вырезать аппендикс???? не понимаю я и все тут
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Так же как это могут делать космонавтам, по специальной теле-аппаратуре! На дворе 21 век, проснитесь!
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Не можу втриматись:
космонавта я любіла
космонавту я дала.
Приспів:ух ти ах ти
всі ми космонавти!
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Деньги "осваивать" корпорация "Богдан", конечно, будет? Или "Рошен"? А у нас еще на Сашу Стоматолога наезжали. Та он святой практически по сравнению...
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М-да...
И в итоге с медициной как-то приблизительно так это всё:

Канада и Всемирный банк помогут Украине в формировании телемедицинской сети, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6282
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хорошая идея...можно ещё спасателей и пожарников, полицию...да всех перевести на работу по телевизору..очень удобно
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКанада и Всемирный банк помогут Украине в формировании телемедицинской сети, - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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