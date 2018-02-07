 Канада и Всемирный банк помогут Украине в формировании телемедицинской сети, - Порошенко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал президент Украины Петр Порошенко.

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"Очень благодарен нашим канадским партнерам, поддержавшим мою программу по развитию сельской медицины, и Всемирному банку. Вместе они предоставляют нам необходимую помощь для формирования в Украине телемедицинской сети", - сказал Порошенко.

Президент напомнил, что прошлой осенью на программу по развитию сельской медицины было выделено 4 млрд грн.

"Это - средства, ранее украденные Януковичем, и возвращенные в бюджет. Кроме того, на 2018-й дополнительно на сельскую медицину заложено еще 1 млрд грн", - отметил Порошенко.

Кроме того, президент подчеркнул, что $700 млн выделено Канадой на внедрение реформ в Украине, и более $12 млрд в течение 25 лет предоставил Всемирный банк для поддержки реформ. По его словам, часть этих средств будут направлены на реформирование в системе здравоохранения. "Сейчас принципиальная позиция.. часть средств, мы договорились, что направим на реформу сельской медицины, на создание телемедицины", - подчеркнул президент.

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По словам П.Порошенко, внедрение телемедицины - современная технология по медицинскому обслуживанию в сельской местности. А также - эффективная мировая практика. По данным Deloitte, в 2020 году ожидается около 100 млн обращений к врачам через средства телемедицины по всему миру.

Глава государства добавил: "Мечтаю, что в ближайшее время, как можно скорее, после имплементации целей, которые задекларированы в нашем меморандуме, мы могли поехать в село, зайти в амбулаторию, выйти на связь с лучшими профессорами Украины и продемонстрировать эффективность функционирования системы телемедицины".