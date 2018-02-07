 Канада и Всемирный банк помогут Украине в формировании телемедицинской сети, - Порошенко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал президент Украины Петр Порошенко.
"Очень благодарен нашим канадским партнерам, поддержавшим мою программу по развитию сельской медицины, и Всемирному банку. Вместе они предоставляют нам необходимую помощь для формирования в Украине телемедицинской сети", - сказал Порошенко.
Президент напомнил, что прошлой осенью на программу по развитию сельской медицины было выделено 4 млрд грн.
"Это - средства, ранее украденные Януковичем, и возвращенные в бюджет. Кроме того, на 2018-й дополнительно на сельскую медицину заложено еще 1 млрд грн", - отметил Порошенко.
Кроме того, президент подчеркнул, что $700 млн выделено Канадой на внедрение реформ в Украине, и более $12 млрд в течение 25 лет предоставил Всемирный банк для поддержки реформ. По его словам, часть этих средств будут направлены на реформирование в системе здравоохранения. "Сейчас принципиальная позиция.. часть средств, мы договорились, что направим на реформу сельской медицины, на создание телемедицины", - подчеркнул президент.
По словам П.Порошенко, внедрение телемедицины - современная технология по медицинскому обслуживанию в сельской местности. А также - эффективная мировая практика. По данным Deloitte, в 2020 году ожидается около 100 млн обращений к врачам через средства телемедицины по всему миру.
Глава государства добавил: "Мечтаю, что в ближайшее время, как можно скорее, после имплементации целей, которые задекларированы в нашем меморандуме, мы могли поехать в село, зайти в амбулаторию, выйти на связь с лучшими профессорами Украины и продемонстрировать эффективность функционирования системы телемедицины".
"Это я подтверждаю. Когда я доложил, я доложил свой план. Мой план заключался в том, чтобы идти на прорыв. Да, это война, другого пути не было. Мой план не поддержали, поэтому я подал в отставку", - заявил Тенюх."
сколько морд кремлевских паскудят в тылу Украины - мы еще разберемся, это все впереди, но одна известна точно - шоколадная кремлевская морда твоего хозяина
Я ВОЗВРАЩАЮСЬ!...
в плане "пациент-врач" - простите, полная ерунда, мазохизм.
ибо поставить диагноз не потрогав, не пощупав, не послушав, не увидев (ухо, гл. дно, легкие, сердце, живот, язык....) проблематично... и тем менее будешь уверен в правильности
"диагноза-на-расстоянии" .
например - корь, краснуха, ветрянка, аллергия... как различить на экране?
если кому термин не знаком - справка на википедии
Пол страны лечатся информацией из интернета! Перевести всю страну на интернет-медицину.
В первую очередь Депутатов и их семьи. И запретить им лечиться за рубежом.
Если бы не канадка Ульяна Супрун, которую весе пинают ногами, то никто этим не занимался.
космонавта я любіла
космонавту я дала.
Приспів:ух ти ах ти
всі ми космонавти!
И в итоге с медициной как-то приблизительно так это всё: