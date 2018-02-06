 SpaceX успешно запустила ракету Falcon Heavy. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Falcon Heavy, как сообщается на сайте SpaceX, - двухступенчатая ракета длиной 70 метров и диаметром 3,7 м. Планируется, что она будет доставлять до 64 тонн грузов на низкую опорную орбиту (около 200 км над уровнем моря), до 27 т - на геопереходную орбиту (от 200 до 35, 8000 км), а также до 17 т на Марс и 3,5 т на Плутон. Ракета оснащена системой многократного использования маршевой ступени и боковых ускорителей. В качестве топлива используется RP-1, а окислителя - жидкий кислород. Стоимость одного запуска колеблется в районе $ 90 млн. Это самая мощная ракета в мире. Falcon Heavy взлетела с космодрома им. Джона Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида.
даже в теме про пингвинов гашелся бі зрадофил запоребриковій !
2 мин 30сек полета - отделение боковых ступней, скорость 6800 км/час, высота 61 км
3 мин 10 сек полета - отделение центрального блока первой ступени, скорость 9480 км/час, высота 91,8 км
8 мин 05 мин с момента старта синхронное приземление боковых ступеней.
Потрясающе.
Слава Богу ты не дожил до этого ФАЛКОНА))))
пока украинец из Житомера делал северным макакам летульки...
пока они и летали)))
ну,вяличие,там,сколково,не имеющие в мире аналогов и прочая и прочая муйня ?
Кто то петухов из говна лепит , кто то батутом угрожает , территории захватывают ,
А свободная страна , ракеты в космос отправляет .
Сесть должны были 2 разгонных блока и вторая ступень.
В онлайне показали посадку двух блоков,
а вот вторую ступень - нет