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Все про:космос (536) ракеты (581) США (13227) запуск (11) SpaceX (3)

 SpaceX успешно запустила ракету Falcon Heavy. ВИДЕО

Старт был немного сдвинут по времени: вместо обещанных 20:30 состоялся в 22:45 (по киевскому времени).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Falcon Heavy, как сообщается на сайте SpaceX, - двухступенчатая ракета длиной 70 метров и диаметром 3,7 м. Планируется, что она будет доставлять до 64 тонн грузов на низкую опорную орбиту (около 200 км над уровнем моря), до 27 т - на геопереходную орбиту (от 200 до 35, 8000 км), а также до 17 т на Марс и 3,5 т на Плутон. Ракета оснащена системой многократного использования маршевой ступени и боковых ускорителей. В качестве топлива используется RP-1, а окислителя - жидкий кислород. Стоимость одного запуска колеблется в районе $ 90 млн. Это самая мощная ракета в мире. Falcon Heavy взлетела с космодрома им. Джона Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский самолет АН-124 "Руслан" доставил детали ракеты для SpaceX во Флориду

Источник: https://censor.net.ua/v3048971
 
 
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рогозин готовится сруцкие спутники на батуте в космос закидывать)))
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Ээээх барыг бы на ту ракету ....
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я верил в тебя !

даже в теме про пингвинов гашелся бі зрадофил запоребриковій !
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Друзья, аппарат набрал невероятную скорость - на момент прекращения трансляции около 25 км/с. Раньше вторая космическая была фантастикой... И самое главное, никакого космического мусора - отработанные ступени приземлились сами, как иголочки обратно...
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а где-то в сибирской тайге тихо плакала "ракета" Ангара...
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Весь лаптекосмос сделал украинец Королёв, которого Сралин чуть не растрелял - типа за измену родине, враг народа и всьо такое. А так бы быдло лапотное до сих пор бы на лошадях ездило.
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а надо было расстрелять, сколько он гад космонавтов угробил, королёв тот...
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только лаптекосмос может запускать спутники на дно океана)
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Ну а мы порадуемся за соседей. На последнем турнире коровью лепёшку метнули на 35 метров!
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То фсьо фігня. Сьогодні казламорді встановили світовий рекорд з кидання коров"ячих ліпьошок! Вотетадааа!
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вот это был самый крутой момент трансляции
SpaceX успешно запустила ракету Falcon Heavy - Цензор.НЕТ 149
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Я вообще на этом моменте подумал, что это кино началось. Просто слетали за хлебушком и верулись. The future has come!
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Все произошло очень быстро:
2 мин 30сек полета - отделение боковых ступней, скорость 6800 км/час, высота 61 км
3 мин 10 сек полета - отделение центрального блока первой ступени, скорость 9480 км/час, высота 91,8 км
8 мин 05 мин с момента старта синхронное приземление боковых ступеней.
Потрясающе.
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если кто-то еще не понял - сегодня началась новая эра..
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На орбите мусор оставлять - это по-советски. А это ребята нового поколения - не гадят, где бизнесом занимаются...
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раньше такое только в кино можно было увидеть )))
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Это было просто МЕГА КРУТО) А синхронная посадка 2-х ступеней - просто шикардос) Надеюсь, что с третью все ок будет) Теперь в космосе будет болтатся Тесла) Space X и Илон Маск просто мега крутые)) Смотрите видео и наслаждайтесь))
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Смотрел запуск онлайн, впечатлило
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на изгойке у нелюдей успешно сраки зафейерверили
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Это Росисе новый удар в спину, а кацапам серпом по яйцам.
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Ніфігасє! 64 тони це вміст грузового залізничного вагона.
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А Россия тем временем обещает к 2035 году запустить первый в мире орбитальный православный храм.
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"Dont panic" and David Bowie, жаль маэстро не дожил чутка.
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Кстати так и не разобрался, конкретно эта идет до орбиты Марса или это только следующие запуски?
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А чего б ей не долететь? Скорость набрали? - Набрали. Уже ничего не мешает, летит в вакууме. Если расчёты были правильные, то долетит спокойно. А там и гравитация Марса их перехватит, надо только по касательной заходить на орбиту. И топлива иметь на посадку, чтобы тормозить...
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Дойдет, но Марса там не встретит, т.к. запускали не в стартовое окно.
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)))По ходу детская мечта Рогозина о Лунной базе...накрылась пез..й!!!)))))
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зато можно построить макет "Фалькона" и взять его штурмом..
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в последние месяцы про эту ракету столько говорили , что я начал волноваться что бы руска удмурты не утварили какой беды..
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Юра)))Это п..ц!!!
Слава Богу ты не дожил до этого ФАЛКОНА))))
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Юра бы не пережил Протонов и Прогрессов, которые ныряют то в тайгу, то в океан...
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то же верно...
пока украинец из Житомера делал северным макакам летульки...
пока они и летали)))
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УРАААА!!!Свершилось.Браво Маск.Так держать.Выкинь ДВС и Роскосмос на свалку истории.
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"Цензор" снова провтыкал прямую трансляцию интересного события. Да и сам сайт в 2000 году застрял. SpaceX успешно запустила ракету Falcon Heavy - Цензор.НЕТ 833
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так а шо там скрепные глаголят ?
ну,вяличие,там,сколково,не имеющие в мире аналогов и прочая и прочая муйня ?
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Глаголят, что это бессмысленная трата средств... Ну и дальше по накатанной - "мы накроем тополями и Европу, и Штаты"... Короче, они все ещё воюют...
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доооо,это ж не детишек в Сирии ракетками и бомбочками пулять...
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Отсылка к руководству по галактике тут вообще шикарно вписывается))
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Теперь надо ожидать что Смехдержава в ответ досрочно запустит из кацапульты на Марс свою ладу калину.
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Посадка ступеней просто класс ! Раньше такое только в фантастиках показывали где ракеты аки горох с неба сыпется )))
Кто то петухов из говна лепит , кто то батутом угрожает , территории захватывают ,
А свободная страна , ракеты в космос отправляет .
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3-я ступень села на платформу в океане или нет?
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Новость читать не пробовал?? Так кто ракета двухступенчатая.
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Там 3 ступени. 2 боковые сели синхронно, а с 3 центральной пока неизвестно, так как связь с баржей оборвалась. Скорее всего, взорвалась или упала в океан. Но то такое.. Главное, что пуск был успешным)
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Вот это видео Путин покажет Оливеру Стоуну и скажет, смотрите, какие мы ракеты запускаем...
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Походу ты так и не понял в чем суть, хотя вроде читал и вроде смотрел, а ничего и не понял как оказалось.
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Всё правильно человек написал
Сесть должны были 2 разгонных блока и вторая ступень.
В онлайне показали посадку двух блоков,
а вот вторую ступень - нет
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совсем не интересно - священиков не приглошали, начальнику не рапортовали и сцуко она летит, как не интересно. Конечно - поздравляю с большим шагом в перьёд и что возвращается ступени - это уже что то ух.
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Кацапло! Сколько бабла вы только что потеряли? Запуском этой ракеты? Отвечу- 2 мильяда мериканских денег! Плакали ваши заказы! Ну ничо... Вот в Воронеже у вас опять траур- освободителя хороните... Бедный Воронеж .
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомSpaceX успешно запустила ракету Falcon Heavy. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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