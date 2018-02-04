 Участники "Марша за будущее" отправились к дому Порошенко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице "Руха новых сил" в Facebook, где велась прямая трансляция. Отметим, что сигнал постоянно пропадал.
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"Чемодан-вокзал-Мальдивы": активисты "Руха новых сил" устроили "горячий" флешмоб под АП. Им оппонировали люди в масках Саакашвили. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
Рассмотрение иска Саакашвили к Порошенко по лишению гражданства Украины перенесли на 16 февраля
Саакашвили о ночном домашнем аресте: Это не суд. Мы будем продолжать марши с целью отстранения Порошенко от власти
Верх цинізму заважати українцям реалізовувати своє право на протест за допомогою зроблених "йолок"
Иск Саакашвили к Порошенко по лишению гражданства Украины рассмотрят в новом Верховном суде 29 января
кстати, кто-нибудь помнит патриотические и антикремлёвские фразы со стороны Тимошенко, Садового, Саакашвили и "вечного полковника"?
хотя бы за последние полгода?
з цієї точки зору Петро більш чесний, бо він однозначно перейшов на бік супротивників Росії і зв*язав своє майбутнє з антиросійськими силами
звісно, у разі поразки він не пропаде - гроші дадуть йому можливість сховатися десь в Іспанії
а народ залишиться віч-на-віч з ворогом
тому, що не знайшов часу виділити з себе молодого, чесного та непідкупного лідера
в такому разі - грош ціна цьому народові
Поросяту барыгу свергать хотят не для Саакашвилли...
сможешь?
просто сильне відео.
https://www.facebook.com/Euroasianewsmedia/videos/686286585092393/