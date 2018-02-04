 Участники "Марша за будущее" отправились к дому Порошенко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице "Руха новых сил" в Facebook, где велась прямая трансляция. Отметим, что сигнал постоянно пропадал.

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