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Все про:Порошенко (14228) Саакашвили (2514) автопробег (81)

 Участники "Марша за будущее" отправились к дому Порошенко. ВИДЕО

Участники "Марша за будущее" после митинга на Европейской площади и выступления лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили сформировали автоколонну и отправились к дому Президента Украины Петра Порошенко, чтобы вручить ему приглашение на запланированный 18 февраля митинг. 

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице "Руха новых сил" в Facebook, где велась прямая трансляция. Отметим, что сигнал постоянно пропадал. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Марш за будущее": В Киеве сторонники Саакашвили и "Руха новых сил" требуют отставки Порошенко. ФОТОрепортаж



Источник: https://censor.net.ua/v3048483
 
 
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если друг оказался вдруг , и не друг и не враг , а так ,,,
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НА ВИЛЫ ЭТОГО ЖИРНОГО ПОЦА !!!! НА ВИЛЫ ПАДЛУ !!!!!
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с этакого начинался крах праффесора ....вальцман наступит на те же граблиУчасники "Маршу за майбутнє" вирушили до будинку Порошенка - Цензор.НЕТ 1413
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який пенсійний вік, який стаж на ці гроші ?
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заробила тітка суої 200 грн лице то кисле стоїть думає сорішеб додоми Учасники "Маршу за майбутнє" вирушили до будинку Порошенка - Цензор.НЕТ 3749
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щеб курченка домалювати до повноти картини
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Курченко отпал, теперь Коломойша подписался
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дикая и позорная картина: Собакашвили на деньги Коломойши собирается с группой проплаченных маргиналов "свергать" Пороха в интересах хуйла
кстати, кто-нибудь помнит патриотические и антикремлёвские фразы со стороны Тимошенко, Садового, Саакашвили и "вечного полковника"?
хотя бы за последние полгода?
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вони про росію взагалі ніц неговорять ! там все зрозуміло любій вміняємій людині
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тоді я роблю для себе висновок: вся ця наша парламентська і непарламентсяка "опозиція" готова здати Україну , як тільки прорветься до корита - питання тільки у % відкату
з цієї точки зору Петро більш чесний, бо він однозначно перейшов на бік супротивників Росії і зв*язав своє майбутнє з антиросійськими силами
звісно, у разі поразки він не пропаде - гроші дадуть йому можливість сховатися десь в Іспанії
а народ залишиться віч-на-віч з ворогом
тому, що не знайшов часу виділити з себе молодого, чесного та непідкупного лідера
в такому разі - грош ціна цьому народові
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так коломойський прямо каже що з путіним треба миритись ! саакашвіі дає собі спокійно інтервю рос каналові портніков прямо каже про співпрацю саакашвілі з медвечуком ! коса там і так все зрозуміла ! їхня ідея фікс домовитись з путіним но треба щось здати думаю здадуть євровибійр і інтеграцію в нато багатовекторність безюлокова і федералізація це запорука ну і типу будуть правити як і раніше вона працює !так я думаю принамні на це все соже
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Школадные "одобрямсы", как в глаза людям смотрите, или тоже только из будок тявкаете?
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Нехай трохи пошатають Петіну будку.
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Поросяту барыгу свергать хотят не для Саакашвилли. Он при любом раскладе не может стать президентом чисто по конституции Украины не проходит. Тут дураку ясно что вся эта работа идёт под косатую путинскую воровку, это ж под неё место хотят освободить побыстрее, ибо воровке не терпица поскорее дорваца к власти. А тот факт шо воровка поддерживает Саакашвили как бЭ сам за себя говорит.
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Учасники "Маршу за майбутнє" вирушили до будинку Порошенка - Цензор.НЕТ 3388 orionemc2 a7fce8b3
Поросяту барыгу свергать хотят не для Саакашвилли...



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я бы поменял лица местами...
сможешь?
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подивіться звернення хлопців з АТО до порошенка.
просто сильне відео.

https://www.facebook.com/Euroasianewsmedia/videos/686286585092393/
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Коротенько итоги: а все таки хороший у нас президент, военным способом не удалось нагнуть Украину, так татаромордва позорная пытается изнутри дестабилизировать страну ! Болт вам вражины запоребрики и их полезные идиоты посипаки !
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУчастники "Марша за будущее" отправились к дому Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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