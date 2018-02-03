 Пограничник, замешанный в контрабанде сигарет, задержан на Закарпатье, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Во время предоставление неправомерной выгоды военнослужащему Мукачевского отряда за содействие незаконному перемещению табачных изделий через государственную границу Украины, задержан инспектор пограничной службы Кинологического учебного центра Западного регионального управления, находящийся в командировке по усилению охраны границы в отделе "Лужанка" Мукачевского отряда", - говорится в сообщении.

Задержанный военнослужащий доставлен в военную прокуратуру Ужгородского гарнизона. В отношении него будет решаться вопрос о мере пресечения.

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Задержание проводилось в рамках расследования уголовного дела по ч.3 ст. 368 и ч. 3 ст. 369 УК Украины.