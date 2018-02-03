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 Пограничник, замешанный в контрабанде сигарет, задержан на Закарпатье, - Госпогранслужба. ВИДЕО

В Берегово на Закарпатье задержан пограничник, передававший коллеге вознаграждение за содействие в контрабанде сигарет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Во время предоставление неправомерной выгоды военнослужащему Мукачевского отряда за содействие незаконному перемещению табачных изделий через государственную границу Украины, задержан инспектор пограничной службы Кинологического учебного центра Западного регионального управления, находящийся в командировке по усилению охраны границы в отделе "Лужанка" Мукачевского отряда", - говорится в сообщении.

Задержанный военнослужащий доставлен в военную прокуратуру Ужгородского гарнизона. В отношении него будет решаться вопрос о мере пресечения.

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Задержание проводилось в рамках расследования уголовного дела по ч.3 ст. 368 и ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/v3048409
 
 
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Может, у него работа нервная , и он просто много курит?
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то его, Джульбарсы, с питомника, надоумили, мол пока не покурят, нарушителей ловить не будут Прикордонника, замішаного у контрабанді сигарет, затримано на Закарпатті, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1714
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Получается, настоящие контрабандисты - не протестующие против повышения пошлин на законно ввозимые товары, а сама власть Пограничник, замешанный в контрабанде сигарет, задержан на Закарпатье, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8019
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Извините, что не по тему, но в Сирии сбили Су-25.
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Надо же гад какой. Расхититель украинского бюджета. Такие как он мешают нам в полной мере насладится плодами революции гидности.
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"задержан инспектор пограничной службы Кинологического учебного центра". А собаку его куда дели? Пропадёт ведь Мухтар без хозяина! Прикордонника, замішаного у контрабанді сигарет, затримано на Закарпатті, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 623
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А там ще й погранці займаються контрабандою? )))
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Поясніть мені хто не будь будь ласка - чому з Польщі я можу вивозити все що тільки можна купити в магазинах і в любій кількості головне щоб були чеки а в нас скажемо я куплю в магазині 20 блоків сигарет і якщо буду везти в Польщу то це вже контрабанда? На скільки я розумію контрабанда це незаконний ввіз товарів або вивіз заборонених. В нас що заборонено з країни вивозити сигарети???
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радостная новость сруской весны
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МОЛНИЯ: Боевики сбили штурмовик Су-25 ВКС РФ в Сирии (ВИДЕО)

03.02.2018 -
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПограничник, замешанный в контрабанде сигарет, задержан на Закарпатье, - Госпогранслужба. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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