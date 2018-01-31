 Псевдообменники до сих пор являются популярной темой среди злоумышленников, - "Полицейский репортаж". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Полицейский репортаж.

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Ранее сообщалос, что в Киеве задержаны организаторы фальшивого пункта обмена валют, которые пытались украсть 10 тыс. долларов у клиентки. Мужчины арендовали площадь в торговом центре в Дарницком районе и обустроили помещения с дополнительным незаметным выходом. Там появилась вывеска "Обмен валют" и график работы, копии "лицензий" и "свидетельств о регистрации", несколько рекламных щитов рядом с помещением. "Кассир" занял свое место.



Первый клиент - 30-летняя киевлянка - передала в окошко 10 тыс. долларов США, кассир пересчитал их и якобы отправился за гривнями. Через несколько минут ожидания киевлянка занервничала. В это время в офис зашли правоохранители и привели "кассира". Мошенник с долларами в сумке пытался убежать, но его остановили у выхода из торгового центра.