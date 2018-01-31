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 Псевдообменники до сих пор являются популярной темой среди злоумышленников, - "Полицейский репортаж". ВИДЕО

Правоохранители призывают граждан быть достаточно внимательными с валютными операциями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Полицейский репортаж.

Читайте: Подросток на мошенничестве с обменом валют завладел почти 4 млн грн, - прокуратура

Ранее сообщалос, что в Киеве задержаны организаторы фальшивого пункта обмена валют, которые пытались украсть 10 тыс. долларов у клиентки. Мужчины арендовали площадь в торговом центре в Дарницком районе и обустроили помещения с дополнительным незаметным выходом. Там появилась вывеска "Обмен валют" и график работы, копии "лицензий" и "свидетельств о регистрации", несколько рекламных щитов рядом с помещением. "Кассир" занял свое место.

Первый клиент - 30-летняя киевлянка - передала в окошко 10 тыс. долларов США, кассир пересчитал их и якобы отправился за гривнями. Через несколько минут ожидания киевлянка занервничала. В это время в офис зашли правоохранители и привели "кассира". Мошенник с долларами в сумке пытался убежать, но его остановили у выхода из торгового центра.

Источник: https://censor.net.ua/v3047840
 
 
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До появи "найкращого банкіра світу" якось призабулися і міняли і тим більш "псевдо- обмінники".. Що скажеш - кадрова політика мудрого петрика .. Доброго менеджера хтось обрав Україні.. Тепер - розгрібаємо цей мудрий вибір..
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А можливо, що "псевдо- обмінники" організують самі "псевдо-поліціянти" під кришуванням "псевдо-міністра" ?
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Попробуйте прочитать новость и объяснить, почему "псевдо-полицейские" поймали мошенника на выходе из ТЦ.... Зрада зрадная прост
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Поліцейські бувають різні, і це добре. Ті, що схопили злодія, були справжні поліцейські. У мене мова йшла про інших (саме організаторів), читайте уважніше.
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А тв не знаешь кто крышует проституцию, наркоту и игорные заведения? Неужели обычные люди? Псевдообмінники досі є популярною темою серед зловмисників, - "Поліцейський репортаж" - Цензор.НЕТ 4571
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Покуда живы жадины вокруг,
Удачи мы не выпустим из рук.

Псевдо-обменники до сих пор являются популярной темой среди злоумышленников, - "Полицейский репортаж" - Цензор.НЕТ 3810

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псевдо это как то поместному,тока вот стакан у пеци явно не псевдо
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Самый крутой псевдообменник в Украине - Нацбанк.
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Там кидают на миллиарды всю экономику Украины! Псевдообмінники досі є популярною темою серед зловмисників, - "Поліцейський репортаж" - Цензор.НЕТ 7372
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Прикольно, первый же клиент - и червонец. Чтоб я так жил.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПсевдообменники до сих пор являются популярной темой среди злоумышленников, - "Полицейский репортаж". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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