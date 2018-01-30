 ВМС США обнародовали видео пролета истребителя РФ возле американского самолета над Черным морем. ВИДЕО

Об этом сообщается на сайте военно-морских сил США в Европе и Африке, передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что маневр самолета РФ был опасен тем, что создавал завихрения от реактивного двигателя. "Российские военные находятся в пределах своего права действовать в международном воздушном пространстве, но они должны вести себя в соответствии с международными стандартами", – говорится в заявлении.

"Небезопасные действия увеличивают риск просчетов и столкновений в воздухе", - отметили в ВМС США.

Реакция Вашингтона появилась после того, как самолет EP-3 Aries Военно-морских сил США в понедельник был перехвачен российским Су-27 в международном воздушном пространстве над Черным морем недалеко от оккупированного Крыма. Американская сторона сообщила, что российский военный самолет выбрал "опасное расстояние" – до полутора метров и прямо пересек курс полета американского самолета.

В российском Минобороны заявили, что их Су-27 приблизился к американскому самолету "на безопасное расстояние", идентифицировал его и сопровождал, "не допуская нарушения российской границы".

Следует отметить, что это уже не первый случай опасных действий российских военных самолетов относительно самолетов западных стран.