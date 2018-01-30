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Все про:Россия (67890) самолет (1988) США (13154) Черное море (366)

 ВМС США обнародовали видео пролета истребителя РФ возле американского самолета над Черным морем. ВИДЕО

Военно-морские силы США в Европе опубликовали видео перехвата российским истребителем Су-27 американского самолета-разведчика ЕР-3 Aries II в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Об этом сообщается на сайте военно-морских сил США в Европе и Африке, передает Цензор.НЕТ.

Читайте: "Опасные действия РФ увеличивают риск просчета", - в Госдепе осудили перехват самолета-разведчика ВМС США над Черным морем

Отмечается, что маневр самолета РФ был опасен тем, что создавал завихрения от реактивного двигателя. "Российские военные находятся в пределах своего права действовать в международном воздушном пространстве, но они должны вести себя в соответствии с международными стандартами", – говорится в заявлении.

"Небезопасные действия увеличивают риск просчетов и столкновений в воздухе", - отметили в ВМС США.

Реакция Вашингтона появилась после того, как самолет EP-3 Aries Военно-морских сил США в понедельник был перехвачен российским Су-27 в международном воздушном пространстве над Черным морем недалеко от оккупированного Крыма. Американская сторона сообщила, что российский военный самолет выбрал "опасное расстояние" – до полутора метров и прямо пересек курс полета американского самолета.

В российском Минобороны заявили, что их Су-27 приблизился к американскому самолету "на безопасное расстояние", идентифицировал его и сопровождал, "не допуская нарушения российской границы".

Следует отметить, что это уже не первый случай опасных действий российских военных самолетов относительно самолетов западных стран.

Источник: https://censor.net.ua/v3047572
 
 
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Жру с икрою бутерброд - сразу мысль: А как народ?
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И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот...
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А куда вас надо было занести? В Красную книгу, там там раздела : идиоты нет.
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Слышу топот копыт.Во вошка он же юрий ковальчук бондаренко...уже летит на эту новость.
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надо было сбить..Эрдоган сбил..и ничего..проглотили..)))
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Чим збити? Фотокамерою, то ж розвідник, він навіть без зброї.
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Юра, а прикинь бы упал? Вдруг он одногодка Кузьмы и состояние подобное же?
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Джигіт звичайно, але колись це закінчиться катастрофою.
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Закон Мерфи: если существует возможность того, что какое либо событие может произойти, оно обязательно произойдет.
По нашему - Закон Подлости.

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А вот если бы украинский самолет пролетел так рядом с кацапским то это было бы круто ?
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Ні, зміст коло літака без зброх так крутитись.
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Раша ХЕРой пролетел подставив пузо возле самолёта РЭБ. А слабо так же возле F-16 хотя бы?
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Жесть, реально близко, у кацапья все дтп и катастрофы начинаются с фразы- смотри как я умею, а остальные беды со слов- да нет, не так, смотри как нужно
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70% отравлений начинается со слов
- А что ему будет в холодильнике?
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Перед турками и грузинами уже кацапы выделывались правда последний раз
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Гагарин долетался,а адмирал Кузя Черным дымом отравил все страны НАТО и Ближний Восток,теперь у всех Хронический кашель. ..
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походу кацапов опять словили на вранье
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кАнал пиз...звЯзда уже сказал, что весь экипаж самолёта-разведчика сразу же написал рапорта на увольнения и выпрыгнул с парашютами прямо над Чёрным морем?
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обычное воздушное хулиганство...раньше за такое списывали с летной работы...а теперь кацапня гордится.
сила летчика в том,что он выполняет боевые задания.а не в том,что отсебятину отчебучивает
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Уверен что это не было его боевым заданием?
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ровно 50 лет назад погиб Гагарин и Серегин на Миг-15 "Спаррка" учебное корыто ,до сих пор не знают почему,зато знают точно,что не сбивали ни Южнокорейский Боинг над Сахалином 1 сентября 1983 года,и Малазийский Боинг в небе Донбасса....,следаки высший пилотаж..
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а сбитый самолёт Леха Качинского под Смоленском,это ваще позорище
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Очко же ж сжалось. Адназначно! И снова-медалька положена. Амэрыкосы - пысяйте!
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Пора бы уже всему цивилизованному миру понять, что для рашистов понятие- договора, должны, слова для них ничего не значащие.
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дешевые понты расеян..... а вот что теперь сможет предложить своей санкционной элите царь неудачник это вопрос, домики в барвихе уже не камильфо.....
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какие охуительные гироскопы на американских планерах) идет как по рельсу))
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судя по размерах самолета там до него добрых метра 200 было, а не полтора метра, как написано в новости ВМС США обнародовали видео пролета истребителя РФ возле американского самолета над Черным морем - Цензор.НЕТ 7617
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Козлопотам, вы по традиции продолжаете гадить?
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Почему цензор закрыл возможность коментировать предыдущюю новость о смерти Героя????
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Ой, дотявкається ця москальська шавка...ой дотявкається...Аля "ятаган у спину" буде!
А поки, що це виглядаяє так - бігає "червоний петух" (не плутайте із півнем) навколо казанка із закипаючим бульйоном і не підозрює, що все одно потрапить у суп!!!
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не великий знавець міжнародних авіаційних правил, але здається умисне спрямування повітряного (чи морського) судна на курс що перерізає курс іншого судна є прямою загрозою.
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На ошибках учатся. В следующий раз винтомоторного разведчика будет сопровождать парочка 35-ок и тогда будет крайне любопытно посмотреть на "лихость" урус-дурбас
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Це вже далеко не перший раз. Просто Трамп також, як і Обама - пісь-пісь в штанішкі.
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Коли таке сталося під час президентства Обами, то Трапм кричав, що він би дав команду збивати. А зараз соплі жує.
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Думаю, що заяви американців про небезпечну відстань і ризик зіткнення були би більш переконливими, якби таке зіткнення відбулося. Думаю, для цього не обов"язково стріляти з кулеметів чи гармат або розбивати свій літак, йдучи на таран, - думаю, що достатньо було би потрапляння якогось твердого і достатньо габаритного предмета у двигун або кермові поверхні (задні крила чи хвости) російського літака-порушника. Наприклад, це міг би бути предмет, схожий на сталевий спис. Або, якщо досить міцно укріпити броню на носі, то, можливо і носом можна було би хвости поламати. Ото були б кумедні повідомлення, типу, російський літак порушник наблизився на занадто близьку і тому небезпечну відстань, що створило ризик ... ... і врешті призвело до ушкодження літаків: російський винищувач отримав ушкодження хвостових рулів, а американські пілоти відбулися легким переляком і великою порцією адреналіну від вдалого проведення азартної гри "увійди в контакт з дебілом ззаду".
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Звичайно, тут виглядає відстань більшою за 1,5 м, однак залізний прут можна було б не втикать літкаком у другий літак, а запустити його з катапульти, ніби як з великого лука вистрелити. Хоча, звичайно, це теж ризиковано, бо потім росіяни здіймуть крики про те, що їхній літак обстріляли... з великого лука. Ну, може, не з лука, а з гарпуна. Ідея зрозуміла: не з вогнепальної зброї, а з механічної зброї близького радіусу дії. ВМС США оприлюднили відео прольоту винищувача РФ біля американського літака над Чорним морем - Цензор.НЕТ 636
Та все таки, це було б кумедно і водночас такий факт підтверджував би заяву американців про занадто близьку відстань, адже з лука далеко не вистрілиш... Що і слід було б довести, на мій погляд.
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все гораздо банальней там не летчик асс а российские штурманы долбоебы ибо истребитель на цель наводит с земли штурман и как часто бывает таким вот макаром ..десять градусов левее.. что не понял повтори... сука десять левее... понял выполняю ...поэтому америкосы правы из за двух мудаков могли погибнуть пилоты
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Пилот ЕР-3 обкакался наверное от неожиданности.
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Я думаю . он плевался , говоря - блин , стрелять нужно - а пока нельзя ) Но я тебя запомнил !
Еще встретимся - время уже близко ВМС США оприлюднили відео прольоту винищувача РФ біля американського літака над Чорним морем - Цензор.НЕТ 5647

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Як не прикро це визнавати,але майже усі західні країни побоюються кацапів.Не хочуть просто великої війни,поки вдається їм цього уникнути,будуть і на далі тільки через санкції боротися.
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UA XENOmorph
Як не прикро це визнавати - Я теж побоююсь вступити в лайно, от так и захід побоюється і не більше
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомВМС США обнародовали видео пролета истребителя РФ возле американского самолета над Черным морем. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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