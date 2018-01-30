 ВМС США обнародовали видео пролета истребителя РФ возле американского самолета над Черным морем. ВИДЕО

Об этом сообщается на сайте военно-морских сил США в Европе и Африке, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что маневр самолета РФ был опасен тем, что создавал завихрения от реактивного двигателя. "Российские военные находятся в пределах своего права действовать в международном воздушном пространстве, но они должны вести себя в соответствии с международными стандартами", – говорится в заявлении.
"Небезопасные действия увеличивают риск просчетов и столкновений в воздухе", - отметили в ВМС США.
Реакция Вашингтона появилась после того, как самолет EP-3 Aries Военно-морских сил США в понедельник был перехвачен российским Су-27 в международном воздушном пространстве над Черным морем недалеко от оккупированного Крыма. Американская сторона сообщила, что российский военный самолет выбрал "опасное расстояние" – до полутора метров и прямо пересек курс полета американского самолета.
В российском Минобороны заявили, что их Су-27 приблизился к американскому самолету "на безопасное расстояние", идентифицировал его и сопровождал, "не допуская нарушения российской границы".
Следует отметить, что это уже не первый случай опасных действий российских военных самолетов относительно самолетов западных стран.
По нашему - Закон Подлости.
- А что ему будет в холодильнике?
сила летчика в том,что он выполняет боевые задания.а не в том,что отсебятину отчебучивает
А поки, що це виглядаяє так - бігає "червоний петух" (не плутайте із півнем) навколо казанка із закипаючим бульйоном і не підозрює, що все одно потрапить у суп!!!
Та все таки, це було б кумедно і водночас такий факт підтверджував би заяву американців про занадто близьку відстань, адже з лука далеко не вистрілиш... Що і слід було б довести, на мій погляд.
Еще встретимся - время уже близко
Як не прикро це визнавати - Я теж побоююсь вступити в лайно, от так и захід побоюється і не більше