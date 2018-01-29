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 Политика Украины
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 Втянутые в политические игры правоохранители будут немедленно отстранены, - Аваков. ВИДЕО

Втянутые в политические игры сотрудники правоохранительных органов будут отстранены от работы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, ни полиция, ни Нацгвардия, ни пограничники или спасатели не будут принимать участия в политических играх. А каждый, кто будет замечен в этом, будет немедленно отстранен от работы, подчеркнул министр.

"Впереди предвыборный год. Будет много спекуляций и попыток привлечь правоохранителей к политическим процессам. Это не наша работа", - сказал Аваков.

"Я хочу, чтобы каждый это понимал. У вас есть, что делать. Безопасность людей и создание среды, в которой будет комфортно жить, - это наша основная с вами задача. В этом и есть непрерывность реформы", - подчеркнул глава МВД.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Уровень безопасности украинцев постепенно растет. Уверен, что обратного процесса уже не будет, - Аваков

Источник: https://censor.net.ua/v3047246
 
 
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Я так понимаю, что к Киве, это заявление, никакого отношения не имеет?
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жду собственноручно написанного заявления об отстранении от Рюкзачкова, если конечно он пацан
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никаких игр,за кого бпп скажет голосовать,так вся полиция и проголосует Втянутые в политические игры правоохранители будут немедленно отстранены, - Аваков - Цензор.НЕТ 6313
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Тока шо- второй труп организовался, после утренней стрельбы. "Безопасность людей и создание среды, в которой будет комфортно жить, - это наша основная с вами задача!" Арсен Аваков.
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штурм наметового табору ветеранів на Грушевського біля ВР
це не політика.. це просто бізнес.
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Иными словами сколько ментам не плати,а взяточничество процветает дальше.
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Будут отстранены и переведены в титушки с увеличенным окладом!
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Між іншим , Аваков - абсолютний рекордсмен ... він єдиний , хто після Майдану зайняв свою посаду і й досі на ній залишається ! Через місяць буде 4 роки , як він є міністром - вибори , зміна і розпуск урядів його не стосуються - він вічний !
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у нього під контролем половина коал з коаліції- золота картка.
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в нього під контролем не тільки "половина коал з коаліції" , а ще і реальна сила - всі силові підрозділи МВС + напівцивільні штурмовики з "Азову" ...
У Києві прийняли присягу «Національні Дружини», пов'язані з ...
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Фрикция нф ему в этом,большой помощник Втягнуті в політичні ігри правоохоронці будуть негайно відсторонені, - Аваков - Цензор.НЕТ 4177
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Ну так вали с должности перед выборами.
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Сказав Собаков, після того, як Сракашвілі не дали залізти у Жовтневий палац. Втягнуті в політичні ігри правоохоронці будуть негайно відсторонені, - Аваков - Цензор.НЕТ 1589
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Афера з рюкзаками , це суто політичне замовлення - Аваков.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВтянутые в политические игры правоохранители будут немедленно отстранены, - Аваков. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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