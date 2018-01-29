 Втянутые в политические игры правоохранители будут немедленно отстранены, - Аваков. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, ни полиция, ни Нацгвардия, ни пограничники или спасатели не будут принимать участия в политических играх. А каждый, кто будет замечен в этом, будет немедленно отстранен от работы, подчеркнул министр.

"Впереди предвыборный год. Будет много спекуляций и попыток привлечь правоохранителей к политическим процессам. Это не наша работа", - сказал Аваков.

"Я хочу, чтобы каждый это понимал. У вас есть, что делать. Безопасность людей и создание среды, в которой будет комфортно жить, - это наша основная с вами задача. В этом и есть непрерывность реформы", - подчеркнул глава МВД.

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