 Вряд ли кто-то попытается лишить Россию права вето в ООН, - Волкер. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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"Когда речь идет об ООН, конечно, Россия имеет право вето. Я не думаю, что кто-то будет пытаться это изменить", – сказал он.



Волкер признался, что вообще не рассматривает такой вариант, поскольку "очень важно коммуницировать с Россией напрямую".



"Она играет ключевую роль в этом конфликте. И если мы хотим его решить, нужно работать с Россией. Она должна согласиться прекратить конфликт. Поэтому диалог очень важен", – убежден спецпредставитель США.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечал, что лишить Россию права вето в вопросе введения миротворцев ООН на Донбасс можно, признав ее стороной конфликта на уровне Совета Безопасности (статья 27 Устава ООН предусматривает, что "сторона, участвующая в споре, должна воздержаться от голосования" – Ред.).

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В Совете Безопасности ООН пять постоянных членов - это США, Россия, Китай, Франция и Великобритания. Все они имеют право вето при принятии резолюций СБ.

Напомним, 5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.



Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.



Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.



В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.



Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.

14 ноября представители России и США подробно обсудили возможность размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе.