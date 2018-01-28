EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 За рубежом
  5734  89
Все про:вето (267) ООН (2365) Россия (67839) Волкер Курт (176)

 Вряд ли кто-то попытается лишить Россию права вето в ООН, - Волкер. ВИДЕО

Спецпредставитель Соединенных Штатов Америки Курт Волкер сомневается, что Россию могут лишить права вето в Организации Объединенных Наций в вопросе введения миротворцев на Донбасс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Читайте: Необходимо безотлагательно реформировать Совбез ООН, отменив злоупотребление правом вето, - Климкин

"Когда речь идет об ООН, конечно, Россия имеет право вето. Я не думаю, что кто-то будет пытаться это изменить", – сказал он.

Волкер признался, что вообще не рассматривает такой вариант, поскольку "очень важно коммуницировать с Россией напрямую".

"Она играет ключевую роль в этом конфликте. И если мы хотим его решить, нужно работать с Россией. Она должна согласиться прекратить конфликт. Поэтому диалог очень важен", – убежден спецпредставитель США.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечал, что лишить Россию права вето в вопросе введения миротворцев ООН на Донбасс можно, признав ее стороной конфликта на уровне Совета Безопасности (статья 27 Устава ООН предусматривает, что "сторона, участвующая в споре, должна воздержаться от голосования" – Ред.).

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Сергеев: 85 стран официально поддержали ограничение права вето в Совбезе ООН

В Совете Безопасности ООН пять постоянных членов - это США, Россия, Китай, Франция и Великобритания. Все они имеют право вето при принятии резолюций СБ.

Напомним, 5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.

14 ноября представители России и США подробно обсудили возможность размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/v3047075
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Гурьянов Сергей

Вчерашние слова Эрдогана о пересмотре Лозаннского мирного договора и возвращению к границам Misak-ı Millî говорят о направлении возможных действий турецкой армии. Вряд ли, они пойдут на Батуми и высадятся на Кипре, но предъяву кинут.
 показать весь комментарий
 
 
Тогда зачем нужна такая система "безопасности", если аккупант может класть вето по всем углам!?
 показать весь комментарий
 
 
Why ? - Por phuyim . Безхребетные педерацию за сбитый Боинг ссут ЧМ по футболу лишить .
 показать весь комментарий
 
 
Вряд ли кто-то попытается лишить Россию права вето в ООН (c)

О... Уже заговорили о праве вето...
"Не слушайте то, с чем соглашаются, слушайте то, что опровергают" (из учебника по разведаналитике. раздел "открытые источники информации" )
 показать весь комментарий
 
 
А как тогда за газ с углём платить и за конфетки получать?
 показать весь комментарий
 
 
- А как тогда за газ с углём платить?
- Конфетками.

- А как тогда за конфетки получать?
- Газом и углём.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А чем тогда за Мальдивы платить?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это же не наш метод... (с)
 показать весь комментарий
 
Ой, не преувеличивайте наше сожаление по этому поводу!
 показать весь комментарий
 
Ты не понял главного,за газ,уголь и Мальдивы платишь ты,а за конфетки получает кто то другой,и без Свифта тут никак
 показать весь комментарий
 
 
Кто США? Они это могут? СВИФТ - европейская компания, и подчиняется законам ЕС, а не США. ЕС, ради Украины, не станет убивать СВИФТ.
 показать весь комментарий
 
пусть теперь мериканцы, дадут право вето своим маньякам и убийцам, что бы те ветировали свои казни и смертные приговоры - по моему это будет логично и правильно, теперь, с их стороны... Вряд ли кто-то попытается лишить Россию права вето в ООН, - Волкер - Цензор.НЕТ 5911
 показать весь комментарий
 
 
правильное утверждение, ведь "вето" - это лишь следствие, причина - козломордия. Нет козломордии - нет "вето", нет проблем.
 показать весь комментарий
 
 
Треба чекати смерті пуйла або самим силою вирішувати, бо далі розмов справа не йде.
 показать весь комментарий
 
 
Ну и зря. Стоило бы поднять вопрос - по какому праву рашка пользуется правом вето, если в уставе ООН об этом ни слова.
 показать весь комментарий
 
 
Видишь - ли, "Устав ООН -> Глава V -> Статья 27 -> Пункт 3", это СПАМ, т. е. реклама, так думает, многоуважаемый Yaroslav Vinnitsa Опровергнуть он не сможет. Поэтому, в спам, тупая вата.
 показать весь комментарий
 
Можно сколько угодно трепаться про кацапов. Но всё просто паРаши БОЯТСЯ!
Нехер было просирать ЯО!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
это правильно. но нашим торгашам совестью не хватит духу нажать на кнопку.
 показать весь комментарий
 
Дело в том, что само наличие такой возможности вселяет в души врагов благоразумие!
 показать весь комментарий
 
 
но не порошенко с полтораком. и они знают, что даже рашка попрет на нас обычным маршем и начнет гнать всех подряд к западной границе.. они все одно его не применят. они жидкие на расправу.
 показать весь комментарий
 
Оружие это не шахты и ракеты. Ружье, без бойка и спускового крючка, это оружие? Спусковой крючок был в МСК. В Украине был радиоактивный мусор, подлежащий уничтожению. Вот сейчас Раша могла бы его "самоуничтожить", и свернуть на естественную убыль.
 показать весь комментарий
 
 
это на половину так, у нас было тактическое ядерное оружие и его тоже уничтожили.
 показать весь комментарий
 
и каким образом оно смогло бы контролировать тактическое? для этого надо иметь физический контроль, то есть их военные должны были его сторожить. или ты хочешь сказать, что Украина вообще не имела права на владение им?
 показать весь комментарий
 
Беда американцев в том, что они видят россию и её царька в ряду приличных и способных играть по правилам. Они не представляют себе вранья и подлости относительно собеседника и склонны принимать слова за правду, чем парашка пользовалась всегда, цинично и беззастенчиво с ухмылкой всех наёбывая.
 показать весь комментарий
 
 
Россия хочет быть второй Норвегией, но все время получается вторая Венесуэла

Вряд ли кто-то попытается лишить Россию права вето в ООН, - Волкер - Цензор.НЕТ 1018
 показать весь комментарий
 
 
Медленное удушение мокшанских утырков это очень действенное явление и приятно наблюдать когда карлик падает в истерику от очередных щелбанов и его свора бандитов прекрасно понимает что скоро зазвенит звонок... Навряд чи хтось спробує позбавити Росію права вето в ООН, - Волкер - Цензор.НЕТ 5161
 показать весь комментарий
 
 
За 10 лет Резервный фонд России опустел, а нефтяной фонд Норвегии увеличился в 3 раза 2008 Фонд Норвегии - $379 млрд Резервный фонд РФ - $125 млрд
2018 Фонд Норвегии - $1055 млрд Резервный фонд РФ - $0
 показать весь комментарий
 
 
Добавлю - государственный долг на душу населения Норвегии составляет - $21 186, в процентах от ВВП - 33%, внешний долг еще больше...около 140 тыс зеленых на человека
 показать весь комментарий
 
И зачем эта говорильня ООН, толку от неё если там правят бал террористы. Америкосы сдулись... на кону $1,2 трлн, Орда отдаёт, она себе ещё наворует.
 показать весь комментарий
 
 
а это для пукинских ъолопов должно стать нормой
 показать весь комментарий
 
 
и с донецкого проукраинского форума реакция на фото

- о матір Божа- то вы балованый или непьющий
 показать весь комментарий
 
А Волкер понимает насколько нелепо выглядит его позиция? Вот представим ситуацию - на него напали гопники и давай его метелить по полной программе. Из последних сил он кричит случайным прохожим - помогите, вызовите полицию! А гопота в ответ - не вызывайте, мы накладываем вето на вызов полиции!
 показать весь комментарий
 
 
не, те не будут церемонии разводить, ответка полетит моментально, не успеешь и дернутся как превратишься в кучку молекул. хуйло им говорит - я не участник конфликта, вот если бы моя армия пошла на Киев и захватила его, тогда возможно вы и правы.
 показать весь комментарий
 
Папитка- нэ питка. Правда, таварищ Берия Волкер?
 показать весь комментарий
 
Росия страна где всё и все продаются. Зачем так всё усложнять. (но только вечером деньги утром стулья)
 показать весь комментарий
 
 
Сталина выкинули из лиги наций как шелудивую собаку .Да мир уже не тот. Муслимы и негры захватывают Европу, на европейские деньги, и превращают ее в свинарник. Парашка ведет кучу войн, спонсирует терроризм, ведет ядерный шантаж, поддерживает страны изгои ,нарушает права человека, а ей в благодарность совет безопасности с правом вето. Цивилизация опомнись .Рим уже разрушали.Не повторяйте ошибок прошлого.
 показать весь комментарий
 
 
Дряхлая старуха расия стараниями большевиков путина и иже с ним, а также ее никчемного населения уже одной ногой в могиле. Скоро вопрос с правом вето этой смертельно больной "страны" решится сам собой.
Главное, чтобы эта бешеная бензоколонка не смогла заразить своей ядерной чумой нормальный остальной мир - только этим и вызвана задержка.
 показать весь комментарий
 
 
Волкер понимает насколько нелепо выглядит его позиция? Вот представим ситуацию - на него напали гопники и давай его метелить по полной программе. Из последних сил он кричит случайным прохожим - помогите, вызовите полицию! А гопота в ответ - не вызывайте, мы накладываем вето на вызов полиции!

Сначала надо договориться с гопником что бы он не начал метелить полицию.
 показать весь комментарий
 
 
это неточное описание ситуации. Украина шла вечерком и вдруг из подворотни выскочила рашка. отобрала кошелек и говорит - убью давай еще завтра столько же. пока это завтра настало Украина обратилась к крутым хлопцам с просьбой о защите. те приехали и началась мышиная возня. но рашка поняла - не все так просто.
 показать весь комментарий
 
Отключаеться свифт - включаеться бартер (товар,а не деньги).
 показать весь комментарий
 
Что это Вы за ерунду несёте постоянно. SWIFT - это не платёжная система, а система
обмена финансовыми сообщениями между банками. Ну отключат SWIFT, ну и что? Факсом, электронкой, или чем угодно, банки будут продолжать передавать свои распоряжения по использованию ихних корреспондентских счетов. Да, это составит неудобства, увеличит время обработки, но не смертельно. Тем более, что эти неудобства будут взаимными для всех банков, а не только Российских.
 показать весь комментарий
 
Рахівниця... ))) Еволюція людини виглядає так:
Для москалів доведеться схемку подовжити.
 показать весь комментарий
 
Це не смертельно, якщо контрагент також має телеграф, факс чи апарат Морзе у найближчому музеї. ))) До речі з інтернетом також будуть проблеми, адже для )(.уйла створити альтернативну реальність у відкритому суспільстві, як це було за совка, буде майже неможливо.
 показать весь комментарий
 
 
"Она должна согласиться прекратить конфликт.Источник: https://censor.net.ua/v3047075"---------------------------Ну,якщо ПОВИННА погодитись,то потрібно посадити кума путіна(разом з коломойським співучасником) за замовні убивства в Україні з ціллю займати ключові пости в управлінні державою.
 показать весь комментарий
 
Страна которая использует право вето для прикрытия своих террористических деиствий, не имеет вообще никакого права слова в ООН
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А адекватные люди вообще в последнее время на форуме иногда бывают?..я не говорю о говорю о способности к анализу..я о способности мыслить вообще..Украина...что с тобой.. тебе доктора надо... С каждым годом люди судя по форуму все более глупее и озлобленные...а кукловоды в кайфе..целый народ в эксперименте..дай Бог тебе Украина здоровья
 показать весь комментарий
 
и в чем же проявляется всеобщая неадекватность в этой теме?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
США и Англия развязали хрен знает сколько войн. Никто ни их,ни Россию,права вето не лишит,тем более из-за такой мелочи как Украина.
 показать весь комментарий
 
Ну, и к чему толочь онучи в ступе, бормоча о "миротворцах", если заранее знаешь, что ООН- немочь бледная? И никаких "миротворцев" никто никуда не пошлет! К чему эта мышиная возня и имитация бурной деятельности? Навряд чи хтось спробує позбавити Росію права вето в ООН, - Волкер - Цензор.НЕТ 6878
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Волкер - волонтер без полномочий. Он реально ЗП не получает. Обычный полезный идиот. Таких РФ любят. Задача Волкера - изобразить какое-то действие США. Как Керри до него изображал.
 показать весь комментарий
 
мы, ольгинцы, уже переехали из Ольгино на улицу Савушкина
 показать весь комментарий
 
Я дико извиняюсь, а мне кто-то может внятно и убедительно объяснить, зачем ООН нужно вообще?
 показать весь комментарий
 
 
ООН это очень большая говорильня, для отставных и неудачных политиков. роль ее невозможно оценить, так как нет реальных фактов ее вреда и ее пользы. она огромный механизм по координации действий всех заинтересованных сторон. координация закулисная и она в законе, так как влияние США на ООН общепризнанно. если США выйдет с этой организации мир не рухнет конечно, но сама ООН исчезнет с политической карты и на ее место сразу же придет иная лига наций. но зачем американцам и так на половину их организацию рушить и следующая будет точно такая. это делят ответственность на всех, где нет виноватых. знаешь где спусковой крючок, что бы рашку заблокировали там? он у путина. как только рашка начнет прямую агрессию ее дисквалифицируют и покажут красную метку.
 показать весь комментарий
 
Она играет ключевую роль в этом конфликте. И если мы хотим его решить, нужно работать с Россией. Она должна согласиться прекратить конфликт. Поэтому диалог очень важен", - убежден спецпредставитель США

Ну если должна тогда ой.
 показать весь комментарий
 
Сполучені Штати Америки в пропозиціях щодо миротворчої місії ООН на Донбасі наполягають на відсутності в її складі росіян і доступі миротворців до українсько-російського кордону.

Про це спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер повідомив в інтерв'ю виданню Washington Post.

«Контингент повинен мати доступ до українсько-російського кордону і не мати в своєму складі жодного російського персоналу», - сказав Волкер.

За його словами, американська сторона виходить з припущення, що Росія розглядає можливість відмови від фінансової та військової підтримки окупантів на сході України. При цьому «блакитні шоломи» повинні володіти широкими повноваженнями щодо гарантування безпеки.

«Ми намагаємося прояснити наші варіанти. Якщо вони хочуть відстоювати свої позиції, зробити це вони можуть, однак це буде пов'язано для них з великими витратами. Якщо вони хочуть вийти з ситуації - такий розвиток подій може стати чимось, про що ми можемо домовитися і де ми можемо знайти шляхи ефективного досягнення цієї мети», - підкреслив Волкер.

Як повідомляв УНІАН, чергова зустріч Суркова і Волкера відбулася 26 січня в Дубаї.
 показать весь комментарий
 
НЕ можете лишить тогда склоните голову и делайте все что россия скажет.
 показать весь комментарий
 
 
Как совок исключили из Лиги Наций: "Совет Лиги Наций принял 14 декабря (1939 г.) резолюцию об «исключении» СССР из Лиги Наций с осуждением «действий СССР, направленных против Финляндского государства». По мнению советских кругов это нелепое решение Лиги Наций вызывает ироническую улыбку и оно способно лишь оскандалить его незадачливых авторов.Следует, прежде всего, подчеркнуть, что правящие круги Англии и Франции, под диктовку которых принята резолюция Совета Лиги Наций, не имеют ни морального, ни формального права говорить об «агрессии» СССР и об осуждении этой «агрессии». Англия и Франция держат в своем подчинении давно уже захваченные ими громадные территории в Азии, в Африке. Они совсем недавно решительно отклонили мирные предложения Германии, клонившиеся к быстрейшему окончанию войны. Они строят свою политику на продолжении войны «до победного конца». Уже эти обстоятельства, изобличающие агрессорскую политику правящих кругов Англии и Франции, должны были бы заставить их быть поскромнее в деле определения агрессии и понять, наконец, что правящие круги Англии и Франции лишили себя и морального и формального лрава говорить о чьей-либо «агрессии» и, тем более, об «агрессии» со стороны СССР. Следует, далее, отметить, что отношения между Советским Союзом и Финляндией урегулированы Договором о взаимопомощи и дружбе, заключенным 2 декабря с.г. между Народным Правительсвом Финляндской Демократической Республики и правительством СССР. Этим договором полностью обеспечены мирные отношения между СССР и Финляндией..." Газета "Правда", 16 декабря 1939 г. Совок "заключил мирный договор" со своей марионеткой Куусиненом, после чего "зимняя" война продолжалась до 12.03.1940 г. https://finland.fi/ru/zhizn-i-obshhestvo/zimnyaya-vojna-glazami-finnov/ Ничего не напоминает???
 показать весь комментарий
 
 
Меня поражает политика боготворения США, прям царь и Бог. США король, но не туз. Как в анекдоте про мужика: "если у меня кепка направо, то я в хорошем настроении, налево, то в плохом. Жена : "если ты пьян, то мне пох, как ты одел кепку".
У США прокатило без совбеза войти в Ливию, Ирак, Афган, а вот в Сирии уже, что-то пошло не так. Мир должен быть многополярным, и он таким будет. США не смогут выгнать Рашу из СБ ООН, так же как и Раша с Китаем, не могут выгнать США.
 показать весь комментарий
 
А ВЫ НАЗОВИТЕ ПРИЧИНЫ !!! ЧТОБЫ НАРОДЫ МИРА ПОНЯЛИ !!!
 показать весь комментарий
 
ООН - выглядит, как бесполезная и беспомощная организация.
 показать весь комментарий
 
 
Конечная, рассея имеет право вето.... Странно,почему все так уверенны,что говняшка законно занимает место совка в Совбезе...
 показать весь комментарий
 
Гібридна війна, гібридний Меморандум, гібридна ООН, гібридний мир..

 показать весь комментарий
 
 
Да почти все члены Совбеза ООН участвовали и развязывали в войны и никто никогда у них право вето не отнимал, тут договоренность между ними.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомВряд ли кто-то попытается лишить Россию права вето в ООН, - Волкер. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх