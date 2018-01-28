 Вряд ли кто-то попытается лишить Россию права вето в ООН, - Волкер. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Когда речь идет об ООН, конечно, Россия имеет право вето. Я не думаю, что кто-то будет пытаться это изменить", – сказал он.
Волкер признался, что вообще не рассматривает такой вариант, поскольку "очень важно коммуницировать с Россией напрямую".
"Она играет ключевую роль в этом конфликте. И если мы хотим его решить, нужно работать с Россией. Она должна согласиться прекратить конфликт. Поэтому диалог очень важен", – убежден спецпредставитель США.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечал, что лишить Россию права вето в вопросе введения миротворцев ООН на Донбасс можно, признав ее стороной конфликта на уровне Совета Безопасности (статья 27 Устава ООН предусматривает, что "сторона, участвующая в споре, должна воздержаться от голосования" – Ред.).
В Совете Безопасности ООН пять постоянных членов - это США, Россия, Китай, Франция и Великобритания. Все они имеют право вето при принятии резолюций СБ.
Напомним, 5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.
В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.
Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.
14 ноября представители России и США подробно обсудили возможность размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе.
Вчерашние слова Эрдогана о пересмотре Лозаннского мирного договора и возвращению к границам Misak-ı Millî говорят о направлении возможных действий турецкой армии. Вряд ли, они пойдут на Батуми и высадятся на Кипре, но предъяву кинут.
О... Уже заговорили о праве вето...
"Не слушайте то, с чем соглашаются, слушайте то, что опровергают" (из учебника по разведаналитике. раздел "открытые источники информации" )
- Конфетками.
- А как тогда за конфетки получать?
- Газом и углём.
Нехер было просирать ЯО!!!!!
2018 Фонд Норвегии - $1055 млрд Резервный фонд РФ - $0
- о матір Божа- то вы балованый или непьющий
БерияВолкер?
Главное, чтобы эта бешеная бензоколонка не смогла заразить своей ядерной чумой нормальный остальной мир - только этим и вызвана задержка.
Сначала надо договориться с гопником что бы он не начал метелить полицию.
обмена финансовыми сообщениями между банками. Ну отключат SWIFT, ну и что? Факсом, электронкой, или чем угодно, банки будут продолжать передавать свои распоряжения по использованию ихних корреспондентских счетов. Да, это составит неудобства, увеличит время обработки, но не смертельно. Тем более, что эти неудобства будут взаимными для всех банков, а не только Российских.
Для москалів доведеться схемку подовжити.
Ну если должна тогда ой.
Про це спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер повідомив в інтерв'ю виданню Washington Post.
«Контингент повинен мати доступ до українсько-російського кордону і не мати в своєму складі жодного російського персоналу», - сказав Волкер.
За його словами, американська сторона виходить з припущення, що Росія розглядає можливість відмови від фінансової та військової підтримки окупантів на сході України. При цьому «блакитні шоломи» повинні володіти широкими повноваженнями щодо гарантування безпеки.
«Ми намагаємося прояснити наші варіанти. Якщо вони хочуть відстоювати свої позиції, зробити це вони можуть, однак це буде пов'язано для них з великими витратами. Якщо вони хочуть вийти з ситуації - такий розвиток подій може стати чимось, про що ми можемо домовитися і де ми можемо знайти шляхи ефективного досягнення цієї мети», - підкреслив Волкер.
Як повідомляв УНІАН, чергова зустріч Суркова і Волкера відбулася 26 січня в Дубаї.
У США прокатило без совбеза войти в Ливию, Ирак, Афган, а вот в Сирии уже, что-то пошло не так. Мир должен быть многополярным, и он таким будет. США не смогут выгнать Рашу из СБ ООН, так же как и Раша с Китаем, не могут выгнать США.