 Депутат райсовета на Сумщине погиб во время охоты. ВИДЕО

Об этом сообщила пресс-секретарь областной полиции Эльвира Биганова в эфире телеканала "112 Украина", информирует Цензор.НЕТ.

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"Сообщение о том, что в лесном массиве с. Московский Бобрик на охоте в результате выстрела погиб человек, поступило сегодня в дежурную часть в 10:38. На место происшествия выехала и сейчас там работает следственно-оперативная группа. Погибшему мужчине 60 лет. Он является депутатом Лебединского райсовета, также - заместителем председателя Лебединской районной администрации", - сказала Биганова.

По ее данным, мужчина погиб мгновенно.

"По данному факту полицией уже начато уголовное производство по ст. 115 УКУ "Убийство", в рамках которого следователи устанавливают все обстоятельства и причины гибели мужчины. Допрашиваются сейчас все, кто с ним был", - добавила пресс-секретарь районной Нацполиции.

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