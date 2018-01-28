 Масштабное ДТП с пожаром в Киеве: фура выскочила на встречку и врезалась в стоящий на светофоре транспорт. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Киев Оперативный".
По словам водителя автомобиля "Ланос", стоявшего на светофоре вместе с другими автомобилями, водитель фуры, которая двигалась навстречу, проехал на красный свет и врезался в разделитель, задев другие автомобили. В результате столкновения произошло возгарание самой фуры и других транспортных средств.
По предварительной информации, обошлось без жертв.
На месте дежурят экипажи полиции и кареты скорой помощи, работают сотрудники ГосЧС.
А цей чувак, Ігор, правду сказав, шо омелян ніхєра з інфраструктурою в державі не робить...
В Киеве на всей окружной только 5 мостовых развязок. Только 5!!! Все остальное это развороты, 90% этих разворотов даже без светофоров. В час пик на разворот можно простоять минут 20.
Еще хуже ситуация на всех выездах из Киева. Например на Житомир после окружной вообще ни одной развязки. Только светофор в Стоянке. На разворот вечером можно простоять и полчаса. А фур немеряно. И легковушек с каждым годом все больше.
Но для власти главное ограничить скорость - решение всех проблем. И штрафы повыше, и бензин подороже - вот и все решили. ПЭРЭМОГА!!!
как то что ямы засыпают золой а потом она сходит с первым снегом
учение януковича живет и продвигается его учениками петей и кличком
Да, Аваков?