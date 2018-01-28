EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  15109  22
Все про:ДТП (4644) Киев (15250)

 Масштабное ДТП с пожаром в Киеве: фура выскочила на встречку и врезалась в стоящий на светофоре транспорт. ВИДЕО

В Киеве на перекрестке улиц Заболотного и Ивана Сирка произошло масштабное ДТП с возгаранием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Киев Оперативный".

По словам водителя автомобиля "Ланос", стоявшего на светофоре вместе с другими автомобилями, водитель фуры, которая двигалась навстречу, проехал на красный свет и врезался в разделитель, задев другие автомобили. В результате столкновения произошло возгарание самой фуры и других транспортных средств.

По предварительной информации, обошлось без жертв.

На месте дежурят экипажи полиции и кареты скорой помощи, работают сотрудники ГосЧС. 

Читайте также: Смертельное ДТП в Киеве: пьяный водитель на "Опеле" врезался в припаркованный грузовик

Источник: https://censor.net.ua/v3047033
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мінінфраструктури має розслідувати цей інцидент і якщо у вантажівки відмовили гальма, то мають бути проведені позачергові перевірки роботи гальм всього вантажного транспорту України і особливо цих моделей напівпричепів та тягачів!!!! Мінінфраструктури нічого не робить! Аварія в Києві польсько-російського бракованого трамваю Песа, коли відмовили аварійні гальма, досі не розслідувана, експлуатація трамваїв досі не зупинена, технічний стан досі не перевірений!!! Аварії трамваїв в Одесі, які привели до займання вагонів та травм пасажирів - досі не розслідувані!!!! Омелян має йти з посади під суд за бездіяльність!
 показать весь комментарий
 
 
І з ДТП у Польщі з українською вантажівкою українське Мінінфраструктури теж має розібратись досконало! Мають бути направлені чиновники, експерти та поліціянти для проведення власного розслідування - що саме сталось з вантажівкою та водієм! Не можна ігнорувати таке резонансне ДТП. Всі водії які виїжджають за кордон України на вантажівках та всі вантажівки мають бути піддані ретельній перевірці, додатковому медичному та наркологічному обстеженню, перевірці знань ПДД та норм безпеки, бортових журналів, режимів роботи та переработки!!!!! За порушення максимального терміну перебування за кермом потрібно відбирати права як в водіїв вантажівок так і в водіїв маршруток та інших пасажирських та спеціальних транспортних засобів! Досить вже бардаку на дорогах!
 показать весь комментарий
 
 
При чем тут Мининфраструктуры,к грузовику на иностранных номерах?
 показать весь комментарий
 
 
Машина яка перетинає кордон України має бути технічно справною! Якщо відмовили гальма, то це означає що вантажівка не пройшла техогляд, або пройшла його дуже давно, була у несправному стані, був проведений неповний ремонт, водій ігнорував попередження систем безпеки, водій був некваліфікований для роботи на таких вантажівках, не міг оцінити технічний стан вантажівки, не міг знайти ремонтне СТО в Україні для проведення термінового огляду та ремонту! Мінінфаструктури має досконало розібратись в ситуації і прийняти всі необхідні заходи для унеможливлення подібних ситуацій в майбутньому!!!!! Якщо це іноземна вантажівка, то машини з цієї країни мають підлягати додатковому огляду при в'їзді в Україну протягом року або кількох років, при експлуатації в Україні такі машини мають підлягати більш частому технічному огляду, водії з цієї країни мають бути під особливою увагою поліції та дорожних служб! Не можна лишати такі випадки без уваги влади і без розслідувань!!!!
 показать весь комментарий
 
Откуда такой бред про отказ чего то?Походу-водила банально заснул или провтыкал,перед светофором тупо тормознул,из за чего фуру сложило и сорвало груз.
 показать весь комментарий
 
Знову ти, зрадофіл під проксі? Сидіти тобі в спамі. Краще запропонуй міністерству "здрАвААхрєнєнія" кацапів позачергово тотально перевірити вас, пиздооких тролів, на сіфіліс і тріпер, вони там нічого не роблять! Ти, жертва алкогольного зачаття, хоча б уявляєш, скільки в Україні вантажівок? Тим більше, що САМЕ ЦЕЙ автомобіль іноземної реєстрації. Коротше кажучи, як і завжди у тебе, перднув, як у порожню діжку. Нащо та мама у роддомі мучилася?!
 показать весь комментарий
 
 
Не жери стіко шоколаду, бо зконаєш від передозу.
А цей чувак, Ігор, правду сказав, шо омелян ніхєра з інфраструктурою в державі не робить...
 показать весь комментарий
 
 
водитель фуры промаргал светафор, влупив по тормозам и пошел юзом, огня много так как был заправленный.... всё от невнимательности и раздолбайства, благо всё живы....
 показать весь комментарий
 
 
Ну власть нам втирает - что основная причина ДТП это скорость. А то что инфраструктура устарела лет на 30 это пофиг.
В Киеве на всей окружной только 5 мостовых развязок. Только 5!!! Все остальное это развороты, 90% этих разворотов даже без светофоров. В час пик на разворот можно простоять минут 20.
Еще хуже ситуация на всех выездах из Киева. Например на Житомир после окружной вообще ни одной развязки. Только светофор в Стоянке. На разворот вечером можно простоять и полчаса. А фур немеряно. И легковушек с каждым годом все больше.

Но для власти главное ограничить скорость - решение всех проблем. И штрафы повыше, и бензин подороже - вот и все решили. ПЭРЭМОГА!!!
 показать весь комментарий
 
 
не ограичили скорость решения проблем а вообще проблемы так и не решают
как то что ямы засыпают золой а потом она сходит с первым снегом
учение януковича живет и продвигается его учениками петей и кличком
 показать весь комментарий
 
 
Начнём с того что большегрузы должны передвигатся по городу только в ночное время и в сопровождении полиции.
 показать весь комментарий
 
 
А на крышах по маршруту - снайперы Альфа, а в кабине с каждым водителем - агент НАБУ.
 показать весь комментарий
 
 
А согласитесь на соответствующее удорожание транспортируемой продукции, за счет услуг конвоя и возможного увеличения сроков поставки (т.к. иногда прийдется ждать день)?
 показать весь комментарий
 
Ограничить фурам в городе скорость 30 км/ч!!!

Да, Аваков?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияМасштабное ДТП с пожаром в Киеве: фура выскочила на встречку и врезалась в стоящий на светофоре транспорт. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх