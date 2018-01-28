 Масштабное ДТП с пожаром в Киеве: фура выскочила на встречку и врезалась в стоящий на светофоре транспорт. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Киев Оперативный".

По словам водителя автомобиля "Ланос", стоявшего на светофоре вместе с другими автомобилями, водитель фуры, которая двигалась навстречу, проехал на красный свет и врезался в разделитель, задев другие автомобили. В результате столкновения произошло возгарание самой фуры и других транспортных средств.

По предварительной информации, обошлось без жертв.

На месте дежурят экипажи полиции и кареты скорой помощи, работают сотрудники ГосЧС.

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