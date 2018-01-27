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Все про:Аваков (2428) вертолет (489) МВД (7424) Хмельницкий (263) ГСЧС (1254)

 В 2018 году заработает первый вертолетный отряд службы реагирования: 55 вертолетов обеспечат покрытие по всей стране, - Аваков. ФОТОрепортаж

Уже в 2018 году Украина получит первый мобильный вертолетный отряд службы реагирования. 55 вертолетов обеспечат покрытие по всей стране.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации МВД, об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил сегодня, 26 января, во время вручения техники и квартир хмельницким спасателям.

"2018 – это год Службы по чрезвычайным ситуациям. Особое внимание мы уделяем повышению заработных плат личного состава, переоснащению подразделений и обеспечению жильем. Уже в этом году Украина получит первый мобильный отряд – вертолетный отряд службы реагирования. Это позволит перейти на новый качественный уровень обеспечения. Около 55 вертолетов обеспечат покрытие по всей стране. Начиная от реагирования на чрезвычайные ситуации, вызовы криминального характера и заканчивая медицинскими вопросами, когда человека с удаленного региона предстоит доставить к медику-специалисту. Это тот уровень, на котором работают спасатели в европейских странах", – сказал Аваков.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: До конца года на дорогах Украины будут работать 324 наряда дорожной патрульной полиции. - Аваков

Он отметил, что вертолетная служба реагирования – совместный проект с французскими коллегами. Специалисты этого отряда будут оперативно реагировать и работать совместно с Нацполицией и Нацгвардией в случае чрезвычайных ситуаций с криминальной составляющей. А также будут задействованы для работы в горах. Специалисты вертолетной службы также будут иметь возможность помогать тяжело больным или раненым людям: будут быстро доставлять их в лечебные учреждения.

Министр подчеркнул, что эффективная работа возможна лишь тогда, когда личный состав и их семьи обеспечены всем необходимым.

"Заручившись поддержкой Кабинета Министров, мы подняли заработные платы специалистам ГСЧС. А также в этом году мы выделяем много средств на обеспечение наших офицеров жильем. 90 миллионов гривен заложено только в государственном бюджете на строительство жилья", – сказал Аваков.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Уровень безопасности украинцев постепенно растет. Уверен, что обратного процесса уже не будет, - Аваков

В свою очередь, глава ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что новая техника и жилье для спасателей, это последовательное выполнение реформы ГСЧС.

"Мы уверенно идем по пути реформы ГСЧС. Повышаем заработные платы, обновляем технически материальную базу. В прошлом году мы подняли заработную плату вдвое, и эта тенденция будет продолжаться", – сказал Чечеткин.

Сегодня ключи от нового жилья получили 39 семей специалистов ГСЧС. Среди владельцев нового жилья участники АТО и молодые специалисты.

А также Хмельницкий отряд спасателей получил сертификаты на специальную технику.

Так, автопарк подразделения ГСЧС в Хмельницкой области пополнили пять пожарных автомобилей, пиротехнический автомобиль, водолазно-пиротехнический пикап, снегоход и гидравлический подъемник.

Также в пользование спасателям передали новые электростанции и надувные палатки.

 В 2018 году заработает первый вертолетный отряд службы реагирования: 55 вертолетов обеспечат покрытие по всей стране, - Аваков 01
В 2018 году заработает первый вертолетный отряд службы реагирования: 55 вертолетов обеспечат покрытие по всей стране, - Аваков 02
В 2018 году заработает первый вертолетный отряд службы реагирования: 55 вертолетов обеспечат покрытие по всей стране, - Аваков 03
В 2018 году заработает первый вертолетный отряд службы реагирования: 55 вертолетов обеспечат покрытие по всей стране, - Аваков 04
В 2018 году заработает первый вертолетный отряд службы реагирования: 55 вертолетов обеспечат покрытие по всей стране, - Аваков 05
В 2018 году заработает первый вертолетный отряд службы реагирования: 55 вертолетов обеспечат покрытие по всей стране, - Аваков 06
В 2018 году заработает первый вертолетный отряд службы реагирования: 55 вертолетов обеспечат покрытие по всей стране, - Аваков 07
В 2018 году заработает первый вертолетный отряд службы реагирования: 55 вертолетов обеспечат покрытие по всей стране, - Аваков 08
В 2018 году заработает первый вертолетный отряд службы реагирования: 55 вертолетов обеспечат покрытие по всей стране, - Аваков 09

Источник: https://censor.net.ua/v3046968
 
 
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Он же пишет, -"очень кровавый" наверное призывает убивать
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При захвате части Донбассе в 2014 году из Управлений МВД было похищено 400 000 чистых бланков украинских паспортов.Представьте сколько сегодня в Украине Путлерских Крыс
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В этом году исполняется 50 лет Пражской Весне в Чехословакии.Кровавые события 1968 года помню что вчера.Вечная Память кто погиб в те трагические дни.Выгнали рюсскае быдло со временем и Чехи и Словаки и живут как люди...Слава Им.
Мы из советскго ГОФФНа вряд ли выберемся,увы,это ФАКТ..
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Также в пользование спасателям передали новые электростанции и надувные палатки.

Не получилось с рюкзаками .....
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Ну если водилы будут такими, как на автомобилях, то звездопад не за горами.
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Крузаков им служебных мало, каждый большой шишка хочет летать домой на вертолете
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Немного ранее, "комментарии" штатных кремлёвских зрадофилов напоминали истерику.
На данный момент, они уже перешли щенячий на визг
В недалёком будущем, видимо, будет преодолён ультразвуковой барьер...
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...и как дойдут пусть заводят вокруг хоровод!!! У 2018 року запрацює перший вертолітний загін служби реагування: 55 гелікоптерів забезпечать покриття у всій країні, - Аваков - Цензор.НЕТ 272
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Почти хокку:

бояры бахнув полстакана
строчат тролли из ольгинá
пропало всё лолита зрада
хана

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рифму немного подточить
вроде:
(бояры бахнув полстакана
завыли почитатели хуйла:
пропало всё, пролилась зрада,
хана)
, а так продолжай, прикольно получилось.
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Ой подозреваю, что в случае заворушки, будут можновладци наши драпать и на вертолетах со страны.
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Полицейское государство, нужно подавить бунт - пожалуйста.
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лопостями майдан разгонят? что вы, блядь, там такое курите??? У 2018 року запрацює перший вертолітний загін служби реагування: 55 гелікоптерів забезпечать покриття у всій країні, - Аваков - Цензор.НЕТ 6350
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Скоро новый майдан? Чего это он так задергался?
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ну конечно, чем же еще майданы разгонять как не вертолетами, люди собрались, а над ними 50 веролетов под валькирию вагнера Вжжжжжжжжжжж, Вжжжжжжжж, Вжжжжжжжжжж!!!!! У 2018 року запрацює перший вертолітний загін служби реагування: 55 гелікоптерів забезпечать покриття у всій країні, - Аваков - Цензор.НЕТ 3802
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И по толпе джавелинами так и сыпят... У 2018 року запрацює перший вертолітний загін служби реагування: 55 гелікоптерів забезпечать покриття у всій країні, - Аваков - Цензор.НЕТ 503
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Ще квазі-хокку про сутність зрадофілів (цього разу класичний пиріжок):

бджола усюди бачить квіти
для мух пріоритет лайно
а зрадофілу й мед зрадливий
й гівно напевно від рошен
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Придурки какие то.Некуда деньги им деть,лучше бы вместо этого создали медицинский вертолетный отряд.Скорая добирается по по 2-3 часа в села и не все ее дожидаются,а я ж забыл у нас телемедицина
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Теперь, для того что бы гонять бабку с картошкой Приусов мало. Стаями на вертолетах слетаться будут...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ 2018 году заработает первый вертолетный отряд службы реагирования: 55 вертолетов обеспечат покрытие по всей стране, - Аваков. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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