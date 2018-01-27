 В 2018 году заработает первый вертолетный отряд службы реагирования: 55 вертолетов обеспечат покрытие по всей стране, - Аваков. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации МВД, об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил сегодня, 26 января, во время вручения техники и квартир хмельницким спасателям.

"2018 – это год Службы по чрезвычайным ситуациям. Особое внимание мы уделяем повышению заработных плат личного состава, переоснащению подразделений и обеспечению жильем. Уже в этом году Украина получит первый мобильный отряд – вертолетный отряд службы реагирования. Это позволит перейти на новый качественный уровень обеспечения. Около 55 вертолетов обеспечат покрытие по всей стране. Начиная от реагирования на чрезвычайные ситуации, вызовы криминального характера и заканчивая медицинскими вопросами, когда человека с удаленного региона предстоит доставить к медику-специалисту. Это тот уровень, на котором работают спасатели в европейских странах", – сказал Аваков.

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Он отметил, что вертолетная служба реагирования – совместный проект с французскими коллегами. Специалисты этого отряда будут оперативно реагировать и работать совместно с Нацполицией и Нацгвардией в случае чрезвычайных ситуаций с криминальной составляющей. А также будут задействованы для работы в горах. Специалисты вертолетной службы также будут иметь возможность помогать тяжело больным или раненым людям: будут быстро доставлять их в лечебные учреждения.

Министр подчеркнул, что эффективная работа возможна лишь тогда, когда личный состав и их семьи обеспечены всем необходимым.

"Заручившись поддержкой Кабинета Министров, мы подняли заработные платы специалистам ГСЧС. А также в этом году мы выделяем много средств на обеспечение наших офицеров жильем. 90 миллионов гривен заложено только в государственном бюджете на строительство жилья", – сказал Аваков.

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В свою очередь, глава ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что новая техника и жилье для спасателей, это последовательное выполнение реформы ГСЧС.

"Мы уверенно идем по пути реформы ГСЧС. Повышаем заработные платы, обновляем технически материальную базу. В прошлом году мы подняли заработную плату вдвое, и эта тенденция будет продолжаться", – сказал Чечеткин.

Сегодня ключи от нового жилья получили 39 семей специалистов ГСЧС. Среди владельцев нового жилья участники АТО и молодые специалисты.

А также Хмельницкий отряд спасателей получил сертификаты на специальную технику.

Так, автопарк подразделения ГСЧС в Хмельницкой области пополнили пять пожарных автомобилей, пиротехнический автомобиль, водолазно-пиротехнический пикап, снегоход и гидравлический подъемник.

Также в пользование спасателям передали новые электростанции и надувные палатки.

















