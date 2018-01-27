 "Мы ожидаем приезда миссии МВФ где-то в середине февраля", - Данилишин. ВИДЕО

Об этом заявил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в эфире "5 канала", информирует Цензор.НЕТ.
"Главным результатом Давоса является то, что Украину начинают воспринимать как активного переговорщика. И я думаю, что даже встреча Президента Украины с Кристин Лагард, директором-распорядителем Международного валютного фонда, их получасовой разговор – об этом свидетельствует и пресс-конференция Президента Украины, и сама Лагард – имеет соответствующие результаты", - рассказал Данилишин.
При этом он убежден, что вскоре миссия МВФ может прибыть в Украину.
"Мы ожидаем приезда миссии МВФ где-то в середине февраля", - заявил глава Совета НБУ.
Это так на дипломатическом языке называется попрошайничать/клянчить деньги.
Ты уверен, что сайтом не ошибся?
"Нам сказали, что три года с нами баловались, и добавили, что судей Антикоррупционного суда должны назначать доноры. В противном случае, денег не будет… Совсем. А пиковые выплаты по внешним долгам никто не отменял...
https://112.ua/statji/nikakih-poblazhek-ultimativnye-trebovaniya-mvf-dlya-polucheniya-ukrainoy-ocherednogo-transha-430570.html
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ЭТО ДО КАКОЙ СТЕПЕНИ НУЖНО БЫТЬ ОБКУРЕННЫМ, ШОБЫ НЕСТИ ТАКУЮ КУЙНЮ.
ЛАГАРД - ПОЛТОРА ЧАСА ОБЬЯСНЯЛА ПОРОШЕНКО, ШО: ВОРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ - ЭТО ОМЕРЗИТЕЛЬНО НИЗМЕННО И УБЛЮДОЧНО!!!
И ПОКА НЕ ПРИМУТ НАТОЯЩИЙ ЗАКОН ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОМ СУДЕ НИКУЯ ЭТА ВОРОВСКАЯ ХИТРОЖОПАЯ ШОБЛА ТОРГАШЕЙ НЕ ПОЛУЧИТ!!!
Forbes: за последний год Порошенко стал богаче на 100...
bbc.com›russian/news/2016/03…poroshenko_wealth…
Украинский лидер поднялся в рейтинге на две позиции, его состояние, по данным издания, за последний год выросло на 100 млн долларов до 858 млн. ... В целом в прошлом году украинские миллионеры понесли убытки, отмечает журнал." Но не он !!!!! вся эта " революция " в Украине была направленна на перераспределение бабла
Журнал Forbes: это не журнал Мурзилка .... Надо относиться серьезно , и вот мне непонятно как в стремительно нищающей стране , богатеет руководитель страны , кто - то объяснит?
просто ... ждунами... или ножками притопываете?
Кто заодно с Хуйлом, тот, кто хотел подарить кацапам Липецкую фабрику - лишь бы раздуть обосзраду, что Порошенко не выполнил предвыборного обещения? Сколько сотен лет необходимо платить налоги паРаше, чтобы это соотвествовало цене фабрики?
Агент Лолита? Если включит логику, то - что такое ДОР перед Лолитой? Долгосрочная (?) Оперативная Разработка? Если включит логику и принять за абсолютную истину, что заявление написал Порошенко, то - когда была сделана подпись про Лолиту в углу? Вчера?
Если включит логику, то, что пишется в подобных заявлениях должно содержать определённые пункты... Я уже рассказывал, что в характеристиках при Сталине, да и после, писали - политику партии и правительства понимает и поддерживает. Это и есть стандартные формулировки.
Для чего устраивается обосзрада? От чего-то отвлекает? Сейчас необходимо думать об Антикоррупционном суде или бултыхаться в обосзраде?
Меня интересует вопрос - куда подевались "порохоботы"?...
Видимо - с перестройками на сайте и невозможностью заглядывать на Цензор, не побросав всё остальное из-за огромного торможения, остались только работающие здесь?
очень даже известно какие деньги потрачены..
деньги , которые получены незаконным образом...
типа на своем бизнесе заработал..ну-ну...
а имеет ли право чиновник, тем более такого ранга заниматься бизнесом?
Большевистской пропаганды не надо разводить, только факты.
P.S. Почему большевики так органично сливаются в экстазе с обосзрадой?...
может Ангела Меркель большевичка?
или Еммануель Макрон?
ну или на худой конец Тереза Мей?
А якого року???