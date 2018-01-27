 "Мы ожидаем приезда миссии МВФ где-то в середине февраля", - Данилишин. ВИДЕО

Об этом заявил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в эфире "5 канала", информирует Цензор.НЕТ.

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"Главным результатом Давоса является то, что Украину начинают воспринимать как активного переговорщика. И я думаю, что даже встреча Президента Украины с Кристин Лагард, директором-распорядителем Международного валютного фонда, их получасовой разговор – об этом свидетельствует и пресс-конференция Президента Украины, и сама Лагард – имеет соответствующие результаты", - рассказал Данилишин.

При этом он убежден, что вскоре миссия МВФ может прибыть в Украину.

"Мы ожидаем приезда миссии МВФ где-то в середине февраля", - заявил глава Совета НБУ.

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