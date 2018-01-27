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Все про:Данилишин (268) кредит (2057) МВФ (2476)

 "Мы ожидаем приезда миссии МВФ где-то в середине февраля", - Данилишин. ВИДЕО

Благодаря участию во Всемирном экономическом форуме в Давосе, Украину начинают воспринимать как активного переговорщика. Это способствует тому, что вскоре миссия МВФ может прибыть в Украину.

Об этом заявил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в эфире "5 канала", информирует Цензор.НЕТ.

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"Главным результатом Давоса является то, что Украину начинают воспринимать как активного переговорщика. И я думаю, что даже встреча Президента Украины с Кристин Лагард, директором-распорядителем Международного валютного фонда, их получасовой разговор – об этом свидетельствует и пресс-конференция Президента Украины, и сама Лагард – имеет соответствующие результаты", - рассказал Данилишин.

При этом он убежден, что вскоре миссия МВФ может прибыть в Украину.

"Мы ожидаем приезда миссии МВФ где-то в середине февраля", - заявил глава Совета НБУ.

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Источник: https://censor.net.ua/v3046951
 
 
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И я думаю, что даже встреча Президента Украины с Кристин Лагард, директором-распорядителем Международного валютного фонда, их получасовой разговор.

Это так на дипломатическом языке называется попрошайничать/клянчить деньги.
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Да ну? Это твои брюквоеды попрошайничают у Трампа и инкогнито лижут ему зад перед санкциями. Украина берет свое за то что утилизует мышебратьев и активно сдерживает шизофрению карлика. А санитарам надо платить. Просто условие есть одно - прививочку от бешенства надо сделать санитару, бо еб\утый карлик кусается и царапается. Как раз вот и уговаривали в Давосе. "Не отказывайтесь от прививки, милейший, все будет хорошо" Пока по хорошему.
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Какое ещё своё она берёт? Отдавать не планируешь? Давай нам тут ещё заверни, что если бы не Украина, то и Европы уже не было и про танки в Берлине. Про защиту цивилизации и европейских ценностей? Шоколада переел?
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Нет, не переел, но шоколад кушал сегодня. Бельгийский, в Лидле продается, 56% сои нет, J.D. Gross. марка неизвестная делают специально для Lidl. Вовсе я им не обожрался 4 кубика сьел. Запивал шведским кофе великолепным Löfberg Lila. Кушал свежий багетик с финским маслом Valio и французким сыром плесневым "Dor Blu". Нежнейший вкус. Ну и сушеную на солнце испанскую шиночку "Serrano" тоже на багетике с маслицем. Вот как раз писал свой благостный коммент на который ты так агрессивно отвечаешь. Видно твой день началая с бояры и пи..дюлины, а может даже скорее всего без бояры...
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Ну и для чего ты это всё здесь вывалил, клоун?
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Во-первых я ответил на твой вопрос, что я ел. Кстати, спасибо за беспокойство, ты мне теперь ближе жены. Даже она не интересуется тем, что я кушал на завтрак. Спасибо, родной. А во вторых я рад что тебе со мной весело, иначе ты бы не придумал мне нежную игривую кличку клоун..Я ответил на твой исчерпывающе на твой вопрос шалун? Боярки поди не налили, раз серчаешь. Батюшка ты мой! Опять тебя пи..дили с утра антихристы!
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"Батюшка ты мой.. шалун... на багетике с нежнейшим маслицем.. нежную игривую кличку.."

Ты уверен, что сайтом не ошибся?
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Да что, ты, милай, я пид..расов таких как ты за 1000 верст чую. Кстати говоря про багетики я думал про багетики и только. Каккие у тебя ассоциации интересные. Фантазер ты мой. Похмелился поди, расхарахорился... Ох уж ты педрилушко мое...Видать с утра тебе больше не вламывали, касатик? Ты ведь зашкварился теперь.
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Что за нервный вскукарек? Спалился?
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Я очень далеко от тебя, родной. Если ты услышал кукарек милый, то это ты сам, родной вскудахтнул от возбуждения. Я искренне и молча пишу тебе хрень которую ты с упоением читаешь. Наверное нравится мой стиль, да? Я твой любимый автор? А кстати, ты покушал? Ну шоколад, понятно ты не любишь, или не можешь себе позволить ничего кроме Рошена. А чем ты пообедал? Щами с пареной репой или разваренной брюквой?
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Слышь, а что ты там выше про жену упоминал? Шифруешься? Судя по твоей манере выражаться ты сам чья-то жена. За тем и в Швецию отпетлял? Замуж там вышел?
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Кроме того Швеция посылает в Украину немного денег то 60млн, то 80млн € просто целевой помощи безвозмездной. К нам военные украинские приезжают на сборы и на учения. Так что отдаю, я же плачу порядка 25000€ налогов в год. Мы конечно не ЕС не США, да нас то илюдей 10 млн, а работающих может 5. Вся швеция меньше чем Москва
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Воспринимать как активного переговорщика? Не как ответственного партнера? Ну да, другими словами - активно вести переговоры - не мешки ворочать.
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...Лагард озвучила порядка 20 пунктов требований. Ряд обязательств власть должна выполнить в течение двух недель", - отмечают наши собеседники. Среди прочего, в ходе встречи обсуждался вопрос о формирования Антикоррупционного суда. По словам наших источников, в МВФ настаивают, чтобы суд формировал совет экспертов без какого-либо права вето со стороны судебной либо исполнительной власти.
"Нам сказали, что три года с нами баловались, и добавили, что судей Антикоррупционного суда должны назначать доноры. В противном случае, денег не будет… Совсем. А пиковые выплаты по внешним долгам никто не отменял...
https://112.ua/statji/nikakih-poblazhek-ultimativnye-trebovaniya-mvf-dlya-polucheniya-ukrainoy-ocherednogo-transha-430570.html
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И это правильно. Надо смотреть правде в глаза---наша власть НЕ ХОЧЕТ изменений. Если быть более точным---кто-то хочет, кто-то нет. Но суммарный вектор близок к нулю. И огромное спасибо Западу, что он ВЫНУЖДАЕТ нашу власть проводить реформы.
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Що значить починають сприймати Україну як ефективного перемовника, що Петя випросив кредит без створення антикорупційного суду?
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"Главным результатом Давоса является то, что Украину начинают воспринимать как активного переговорщика. И я думаю, что даже встреча Президента Украины с Кристин Лагард, директором-распорядителем Международного валютного фонда, их получасовой разговор - об этом свидетельствует и пресс-конференция Президента Украины, и сама Лагард - имеет соответствующие результаты", - рассказал Данилишин.
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ЭТО ДО КАКОЙ СТЕПЕНИ НУЖНО БЫТЬ ОБКУРЕННЫМ, ШОБЫ НЕСТИ ТАКУЮ КУЙНЮ.

ЛАГАРД - ПОЛТОРА ЧАСА ОБЬЯСНЯЛА ПОРОШЕНКО, ШО: ВОРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ - ЭТО ОМЕРЗИТЕЛЬНО НИЗМЕННО И УБЛЮДОЧНО!!!

И ПОКА НЕ ПРИМУТ НАТОЯЩИЙ ЗАКОН ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОМ СУДЕ НИКУЯ ЭТА ВОРОВСКАЯ ХИТРОЖОПАЯ ШОБЛА ТОРГАШЕЙ НЕ ПОЛУЧИТ!!!



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От же ш сука бля, как в песенке Мерри Поппинс, - это было прошлым летом, где то в середине... февраля, в тридевятом королевстве, там где нет в помине короля....
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190Евро средняя зарплата в Украине? Да и еще чистыми? Откуда такие фантастические данные? Опрос был сделан в Киеве на улице Крещатик?
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Надо не транши ждать, а меньше воровать и больше работать. А то умники научились только транши между собой делить. И больше ничего. На фиг Вы такие нужны, лодыри....
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и еще...при таких расскладах нам накогда из долгов не выбраться
"Ми очікуємо приїзду місії МВФ десь у середині лютого", - Данилишин - Цензор.НЕТ 400
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Именно зарплата на должности чиновика у Нещадима или общий доход?
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Страна с 115 видами полезных ископаемых унижается и просит деньги в долг - ПАРАДОКС !! Кстати а кто - нибудь скажет куда подевались долги взятые этой властью?. не рожденный ребенок уже должен.... Дальше что? . И нафига был Майдан?
Forbes: за последний год Порошенко стал богаче на 100...

bbc.comrussian/news/2016/03…poroshenko_wealth…

Украинский лидер поднялся в рейтинге на две позиции, его состояние, по данным издания, за последний год выросло на 100 млн долларов до 858 млн. ... В целом в прошлом году украинские миллионеры понесли убытки, отмечает журнал." Но не он !!!!! вся эта " революция " в Украине была направленна на перераспределение бабла
Журнал Forbes: это не журнал Мурзилка .... Надо относиться серьезно , и вот мне непонятно как в стремительно нищающей стране , богатеет руководитель страны , кто - то объяснит?
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а как вы ждете?
просто ... ждунами... или ножками притопываете?
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и что? нет Суда нет денег, ждите сколько хотите
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Как всё-таки нелепо и отвратительно выглядит человек, который за пару дней спустил на себя $ 500.000 и при этом клянчит у Запада деньги!
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Т.е. деньги были потрачены не из бюджета, а их или ты любую глупость постишь вместо ответов, чисто по-бабски - лишь бы какую-то надуманную гадость сказать?
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А тобі звідки знати які на Мальдівах потрачені гроші ? Розказував на вушко. Бо для спільноти твій кумир мовчит , робить вигляд що нічого не було . Ні на одне питання , які поставили журналісти по темі короткострокового відпочинку, не відповів . Всі центральні укр телеканали дружньо тему обійшли боком . Лиш ви , порозочлєнці розпинаєтесь і вилизуєте дупу шаколадному.
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Так расскажи - откуда взяты деньги, а не целуй Хуйло в самую дюрочку для размазывания обосзрады...
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"целуй Хуйло" Ти взагалі відключив логіку . Х*ло і твій Пеця заодно , на одній стороні , проти патріотів України , проти соборної України , все роблят щоб народ страждав , а держава розвалилась . Ти теж співучасник цего злочину.
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Логику включают, когда есть факты, а не бабские сплетни...
Кто заодно с Хуйлом, тот, кто хотел подарить кацапам Липецкую фабрику - лишь бы раздуть обосзраду, что Порошенко не выполнил предвыборного обещения? Сколько сотен лет необходимо платить налоги паРаше, чтобы это соотвествовало цене фабрики?
Агент Лолита? Если включит логику, то - что такое ДОР перед Лолитой? Долгосрочная (?) Оперативная Разработка? Если включит логику и принять за абсолютную истину, что заявление написал Порошенко, то - когда была сделана подпись про Лолиту в углу? Вчера?
Если включит логику, то, что пишется в подобных заявлениях должно содержать определённые пункты... Я уже рассказывал, что в характеристиках при Сталине, да и после, писали - политику партии и правительства понимает и поддерживает. Это и есть стандартные формулировки.
Для чего устраивается обосзрада? От чего-то отвлекает? Сейчас необходимо думать об Антикоррупционном суде или бултыхаться в обосзраде?

Меня интересует вопрос - куда подевались "порохоботы"?...
Видимо - с перестройками на сайте и невозможностью заглядывать на Цензор, не побросав всё остальное из-за огромного торможения, остались только работающие здесь?
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вкл. Тоді порадь соєвим створити слідчу комісію,для з"ясування за чій кошт Лоліта - Кокоріна зависала зі своїм виводком на Мальдівах і головою нехай призначать Б.Розенблата,він зараз самий популярний "бппешник" на"незалежних" ЗМІ і взагалі більшість соєвих журналіздів його підтримує у боротьбі проти НАБУ
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Ещё раз спрашиваю - с какой целью размазывается дерьмо, если ещё неизвестно - чьи деньги потрачены?
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не разводи здесь демагогию...

очень даже известно какие деньги потрачены..
деньги , которые получены незаконным образом...
типа на своем бизнесе заработал..ну-ну...
а имеет ли право чиновник, тем более такого ранга заниматься бизнесом?
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Рассказывай - откуда взяты деньги?
Большевистской пропаганды не надо разводить, только факты.
P.S. Почему большевики так органично сливаются в экстазе с обосзрадой?...
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от сои мозг совсем атрофировался у тебя...
может Ангела Меркель большевичка?
или Еммануель Макрон?
ну или на худой конец Тереза Мей?
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Хватит тупость брюквоедскую постить. Ты генетический брюквоед или недобрюквоед с Дамбаса?
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Вот с этих разговоров всегда начинается повышение тарифов. Панове, берегите карманы! К ним опять лезет жадная шоколадная лапа!!
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"Мы ожидаем приезда миссии МВФ где-то в середине февраля", - Данилишин.

А якого року???
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Данилишин говоре правду,бо він чітко знає,що МВФ не дає кредити за рік до виборів.Отож народ сили нам і витримкі і всім якось пережити цей рік з Божою допомогою.Я маю сподівання ,що це буде дуже добрим щепленням всім 54.7% водинтур
"Ми очікуємо приїзду місії МВФ десь у середині лютого", - Данилишин - Цензор.НЕТ 2185
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Нужно в Украине что-то открывать и не мешать малому и среднему бизнесу развиваться, а ездить по заграницам и попрошайничать проще всего, куда идут эти деньги - народ не знает, а отдавать нужно будет нашим детям и внукам. Морда кирпичем - и просит... стыдоба.
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а мы ожидаем когда же наконец Белый Дом пришлет пару десятков агентов ФБР расследовать куда же ети соевые казнокрады разнесли предыдущие кредиты МВФ. Вообще не понимаю, кредиты даются под развитие економики и постройки рабочих мест, а не для проедания и увеличения зарплат чиновникам.
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Лолита знает что он для запада удобен,очень удобен и послушен.Если на его место придет другой,досрочно, может занять и пророссийскую позицию, а и может потребовать выполнения Будапештского договора,кто знает что ждать от нового президента. Вот и закрывают глаза на "мелкие шалости " Петруши, им то что.
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Ну так не ожидайте, отрывайтесь от компов и проводите расследование сами. Не? Ну чтож, за вас проведет расследование ФБР.
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Цензор.НЕТВидеоЭкономика"Мы ожидаем приезда миссии МВФ где-то в середине февраля", - Данилишин. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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